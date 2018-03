Contratan un camión de mudanzas para poder llevar al parque todo lo que necesita su hijo

Voz 1 00:00 Balbino amigos a la espera de la traía al Prescott tú qué miedo

Voz 2 00:12 a preguntas a la clara así que yo os propongo que de aquí digamos Paltrow claro es si nos parece un razonamiento muy digan que no le han pedido la verdad

Voz 4 00:41 es evidente que tanto el Partido Popular como ciudadanos en esta guerra fría en la que están inmersos lo que han hecho sido prisionero a España han detenido a España

Voz 5 01:00 hacemos una cosa ahora saludo común y luego uno por uno pues a lo mejor pues vale venga hola

Voz 0760 01:05 venga Toni Martínez buenas tardes señor que haya alguien

Voz 0230 01:08 Oña si hay alguien en España que va a recibir también un saludo ya alguien en España que va a recibir una llamada telefónica inesperada lo ha contado Mariano Rajoy esta mañana en televisión en el programa de Ana Rosa en Telecinco

Voz 0760 01:19 en la semana que viene no sabemos si es hombre olvídate

Voz 6 01:34 no lo sabe cosas catalanas comprensión por eso te lo más tanto Íñigo chinos japoneses que fueron más antiguo

Voz 0465 01:49 mira hacia

Voz 7 01:55 el Parlament de Cataluña aprobado

Voz 0230 01:57 hoy unas resoluciones que dicen que la independencia nuestra proclamada pero que el uno de octubre Si hubo un referéndum de autodeterminación en un poco la independencia del padrón a veces sí a veces no

Voz 0230 02:09 el referéndum también a veces sí a veces non todo esto sería que se deja abierto por si en el futuro las cosas de otra manera podría hacerse una declaración de independencia con carácter retroactivo a enero el relato político llega un momento en el que ya no es posible pedir que nos digan la verdad pero por lo menos hay algo que sí podemos exigir mentiras de calidad este sería un lema para una manifestación queremos mentiras escuchamos el boletín de la una de la Cadena SER Un fragmenta los partidos no independentistas piden a la mayoría soberanista que deje de jugar con la ficción deje de jugar con la ficción lo hemos integrado ya en la normalidad también los jueces en España son como los pimientos del Padrón unas veces te condenan otras non

Voz 0465 02:54 me voy ya está que vaya gol hoy les ha tocado no

Voz 0230 02:58 desde el Supremo absuelve a Casandra la tuitera de la condena que impuso la Audiencia Nacional por chistes de Carrero Blanco dice el Supremo que los chistes son malos pero que por eso no hay que ir a la cárcel porque sino en la cárcel estaría todo el mundo te da la consiguiente menos Cabo de la labor de Reina a social que tiene la prisión ya no querría salir nadie se quedarían todos contando chistes de Arévalo

Voz 9 03:22 apaños luego no budista sirve no

Voz 0230 03:24 este herido esta mañana en la SER Albert Rivera

Voz 9 03:27 sí enseguida vamos con todo pero antes Lass

Voz 10 03:36 o debería twiterías

Voz 1606 03:40 qué hace teorías hay gente que ha desarrollado técnicas muy agudas para ahuyentar esas molestas llamadas de televenta por ejemplo afilado

Voz 1704 03:48 buenas noches llamo del mil cuatro y cómo van las cruzadas

Voz 1606 03:56 yo aquí las conversaciones sobre el tiempo se están yendo de las manos uno es un ejemplo de esto no

Voz 1704 04:02 con uno cero en Plutón la temperatura media es de menos doscientos treinta y un grados centígrados pero es un frío seco ya habría Casillas

Voz 11 04:09 la nota humedad como Barcelona

Voz 1606 04:14 la perspicacia es una virtud que posee a nivel

Voz 1704 04:17 este proyecto está caducado pero como lo sabes y no pone fecha porque me ha salido un cromo de Buyo

Voz 9 04:25 no tiene sentido

Voz 1606 04:28 este le gustaba Iñaki es un tuit musical muy fino a cargo de su western

Voz 1704 04:34 los Wizards Chain Angel puto Bowie siempre miro

Voz 1606 04:40 y acabamos las teorías que hay médicos que por lo que sea no dan mucha confianza como este que nos presenta H Rajoy el examen de próstata

Voz 12 04:47 la es un procedimiento muy habitual no se preocupe

Voz 1704 04:50 quitarse los pantalones por favor y deje los al lado de los míos

Voz 9 05:00 después de las twiterías

Voz 0760 05:04 las noticias El Mundo Today al aire

Voz 1981 05:06 el juez ordena secuestrar a todos los españoles que vieron ayer el capítulo de Fariña dos espectadores han sido recogidos hoy por comisiones policiales y serán retirados de circulación muchos han aprovechado para leer el libro también secuestrado ya que han sido retenidos en el mismo almacén el miedo de sus familias es que el juez ordene triturar los junto con los ejemplares en un moribundo lleva días callado porque ya ha dicho sus últimas palabras toda la familia guarda incómoda porque nadie quiere estropear el momento se oculte más palabras fueron extraordinariamente profunda Sines planten no es plan iniciar ahora una conversación intrascendente sobre frío que hace sólo para matar el tiempo ha dicho uno de sus allegados el nuevo asistente de conducción de Volkswagen insultara automáticamente a los otros conductores

Voz 0230 05:56 también girará de forma autónoma cuando haya charcos con los que pueda salpicar a los peatones is subirá el volumen de la música a partir de las once de la noche

Voz 1606 06:06 última hora Arman cuéntanos logra hacer un muñeco de nieve con todos los tuits con la frase están limando la figura mide doscientos ochenta caracteres de alto Se espera que los tuits sobre la nieve cuajó en esta tarde que alcancen cotas de Trending Topic

Voz 1981 06:20 gracias a Hernán vamos ahora con algunos titulares breves un hijo de padres anti vacunas se ve obligado a pincharse a escondidas el Museo Arqueológico expone un contrato indefinido

Voz 5 06:31 a un médico no dejan

Voz 1981 06:34 ahora un bebé al mundo por no llevar la ropa adecuada fallece el enemigo de Gila contratan un camión de mudanzas para poder llevar al parque todo lo que necesita su hijo cada ego requiere un mínimo de cinco redes sociales según el CIS

Voz 14 06:55 sí sí

Voz 0230 07:29 la directora de comunicación de la Casa Blanca ha dimitido tras admitir que dijo algunas mentiras mentiras piadosas dice la portavoz que dijo sí en España dimitieron los que dicen teorías que dicen mentiras unos llamarían el país del sillón vacío a las mentiras aquí las llamamos exageraciones son una engaño Damm o es una versión era el día del juicio final

Voz 16 07:52 para los creyentes el día del juicio final va a ser un follón de padre y señor mío nunca mejor dicho

Voz 0230 08:04 serán mucho lío porque se juzgan todos los pecados de la historia a la vez como sabéis es el juicio final unos se habrán muerto hace un año otros miles de años antes otro será muertos de apocalipsis muertos recientes yo memoria ayer tampoco te has perdido nada nos encontraremos a Los Picapiedra con su Roca teléfono piedra móvil la gente hablando en la sala de espera de juicio final porque cada uno con sus pecados delitos faltas de diferente categoría ya habrá alguien que diga asesinatos robos delitos mayores aquí por favor los de mentiras por favor de mentiras aquí is saldrán los españoles diciendo bueno nosotros somos exageraciones no somos mentiras mentiras o exageraciones el Partido Popular y Ciudadanos están muy peleados esto es mentira o exageración sostiene Albert Rivera que no aprobará los presupuestos del Gobierno de Rajoy sin no hay rebaja de Derry de IRPF

Voz 17 08:55 a los mileuristas no habrá Presupuestos Generales del Estado sino hay bajada de IRPF para los mileuristas Si no hay equiparación salarial entre policías no habrá Presupuestos cenas el Estado sino ahí equiparación salarial entre policías guardia civiles y Mossos d'Esquadra ertzaina en tres años

Voz 0230 09:11 si no hay más permisos de paternidad ha ido poniendo condiciones el ministro Méndez de Vigo dice que una cosa es predicar y otra dar trigo lo dijo ayer os pido atención una cosa

Voz 1390 09:22 que una cosa es predicar y otra dar trigo y este Gobierno lo que hace lo hace bien es la trigo

Voz 0230 09:27 Pablo Iglesias le ha respondido hoy que el PP da poco trigo ya es el colmo de la política responder a una frase hecha al día siguiente con la negación de la frase hecha

Voz 1704 09:36 pues estaba bastante poco trigo los señores del Partido Popular por desgracia no saben lo que es depender de una pensión pública con independiente

Voz 0230 09:42 de de la respuesta es una lástima que es la estropea así porque el ministro Méndez de Vigo había puesto gran ilusión haya puesto gran esfuerzo en la frase que hay que reconocérselo qué podemos saber que ha puesto esfuerzo porque la volvió decir en la misma entrevista en otro contexto en otro momento la volvió de y eso sucede cuando un ministro salvo esto a colocar su frase Illa ensaya la dice una vez en la entrevista Si no queda convencido la vuelve decir una cosa

Voz 1390 10:11 Mar y otra dar trigo este Gobierno prefiere dar trigo hay otros que prefieren predicar aunque luego los hechos lo que han hecho en el pasado no se compadece con lo que están diciendo ahora

Voz 0230 10:21 bueno que podemos pensar que sí la había ensayado porque siendo en momentos de distintos de la entrevista repite entonación recorrido como vamos a comprobar

Voz 0760 10:31 una murieron vivo siendo esto algo muy difícil

Voz 0230 10:38 aunque uno diga cada tarde lo mismo por ejemplo Francino cada tarde buenas tardes bienvenidos a La Ventana sí pero unos días es bienvenidos a La Ventana arriba buenas tardes bienvenidos

Voz 0760 10:50 en La Ventana otras veces bienvenidos

Voz 0230 10:53 la Ventana abajo buenas tardes bienvenidos a La Ventana bienvenidos a la venta no Riva buenas tardes bienvenido sea

Voz 0760 10:58 la Ventana

Voz 0230 10:59 bienvenidos a La Ventana bajo buenas tardes bienvenidos

Voz 0760 11:02 en la Ventana arriba buenas tardes bienvenidos a La Ventana abajo buenas tardes bienvenidos a La Ventana incluso quién es cierto ritmo Ventana La Ventana Ventana La Ventana esta Ventana La Ventana

Voz 18 11:11 la Ventana tuvo para América repitiendo

Voz 0230 11:23 a sus cosas va repitiendo sus mensajes según el mensaje que cada uno quiera colocar por ejemplo Mariano Rajoy estaba en Telecinco esta mañana como hemos explicado cuál es el verbo que más ha utilizado ha sido el verbo subir por ejemplo subir las pensiones

Voz 1487 11:37 hemos subido las pensiones es verdad que poco y que vamos a hacer todavía no tenemos los recursos suficientes para poder subir las más

Voz 1868 11:45 subir subir las pensiones han subido las pensiones han subido ya le digo poco durante todos los años de la crisis subir subir iban a ir subiendo en la medida

Voz 1487 11:53 ya en que vayamos creando empleo podremos ir subiendo las pensiones de queremos hacer con las pensiones todos los partidos dicen que tienen que subir las pensiones y el mío también

Voz 1868 12:03 todo subir subir otra cosa que hemos subido hemos subido el salario mínimo estamos todo el día subiendo cosas el año pasado lo hemos subido un ocho por ciento vamos a acabar con dolor de espalda de tanto subir cosa subiendo el salario mínimo subiendo subir subir pero luego tenemos al hombre pero el hombre pero el hombre

Voz 0230 12:18 pero es Albert Rivera C's critica al Gobierno pero ciudadanos cree que Rajoy está agotado pero mucha gente piensa ciudadanos es de centro derecha no centro no de centro izquierda no no de derechas nada de eso es cierto Albert Rivera su nombre adversa activo de Rivera es que ver deberes don pero esta mañana el hemos escuchado en la SER sobre cómo aplica el Gobierno el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña me parece que está bien que el Gobierno reconozca que no está aplicando a lo mejor el ciento cincuenta cinco como como se debiera pero Ciudadanos está abierto al debate pero sea lo lógico y por tanto estamos abierto ese debate pero problemas demográficos de España Ésas son las medidas reales que pueden ayudar a que los españoles en diez o veinte años podamos ver incrementada la natalidad pero actualizar las pensiones con el IPC actualizar IPC ahora vale lo hacemos pero somos muy exigentes el PP pero vamos a pedirle al PP que no según balance de esos acuerdos además el trabajo periodístico que hablan algunos compañeros bien hecho no pero pero respecto de Pedro Sánchez Sánchez está en el no es no bueno pero lo respeto pero críticas a la arrogancia del PP es más difícil de pensar porque el PP la arrogancia a veces Le pierde no pero sobre la huelga feminista del ocho de marzo hay motivos para luchar por la igualdad salarial por la discriminación en algunas empresas pero pero es don pero tiene un pero para todo el hombre que todo lo ve bien pero el hombre que todo lo ve mal pero ahora podríamos seguir contando cosas pero

Voz 1353 13:51 la mayoría de Bosé

Voz 0230 13:52 otros después de la semana que hemos pasado estaréis esperando saber como se dice en italiano

Voz 1 13:56 pasarse al lado oscuro

Voz 0230 14:03 como ya hemos conocido esta semana como se dice en italiano LUV yo soy tu padre

Voz 1 14:08 yo soy como mi padre

Voz 0230 14:17 ya el domingo hay elecciones en Italia osea que el lunes podremos manejarnos perfectamente

Voz 1606 14:28 Especialistas secundarios bueno ha empezado Toni hablan de esta buena Olite que es que el Supremo absuelve a Casandra gravera por por los tuits no la sentencia pero raperos como único Jassé pues siguen condenados por sus letras contra el sistema contra monarquía con sus amenazas con su lenguaje violento pues siguen ahí condenados pero cuidadito pero que hoy nos visita un rapero que creen que va a acabar peor que va el Tony quejas El incluso que Mandela atención Juan Jesús Catalá buenas tardes buenas tardes hola

Voz 12 14:56 a sus seres de Tomelloso la Samaras el rapero tienes dieciséis años Ac6 dieciséis años en nombre con la maldita dieciséis años en el mundo del rapto llamar a mejor rivales Lleida

Voz 11 15:13 Jorge impone el nombre

Voz 12 15:16 Jay Jay es por Juan Jesús oye tus canciones nos cuentan los que la tus fans que están cargadas de de críticas mordaces son polémicas hay que te pueden acarrear graves problemas la verdad lleva mucho debas mucho no sé si me da igual lo que digan y las secuencia de igual yo saque con letras me estoy buscando a problemas pero bueno a nadie me va a privar de la libertad del derecho a la a las presión al libertad

Voz 9 15:44 se celebra un tipo duro eh

Voz 1606 15:49 pero cuidadito el porqué

Voz 12 15:51 eh tú no te metes con los poderes fácticos una cosa que significa Fathi con y con la monarquía que vas a mí me encanta al Burger King con el Gobierno no se la han votado a la gente bienestar ni con los que manejan los hilos

Voz 9 16:03 James ella te más real

Voz 12 16:06 mente jodidos Antonin hijas ni Dios se le ocurre meterse cuenta quién disparas última canción la última canción criticó las croquetas de mi madre

Voz 10 16:19 James esos tenerlos bien cuadrados eh

Voz 1606 16:22 supongo que te has buscado muchas pruebas con este tema de criticar la croqueta de Dumas

Voz 12 16:25 la verdad que han castigado a durante tres semanas tener insta en el

Voz 1606 16:29 móvil no hay piedad donde duele no pero tú a pesar de estar tú no te Redrado

Voz 9 16:34 me va adrede

Voz 1606 16:38 no tiene no sé lo que significa un rincón no es igual lo que quiero decir es que tú no te rinde que cantando estas canciones a ti

Voz 12 16:45 a nadie me calla aunque me privan de libertad seguiré metiendo el dedo en la llama ya la llama una ciudad cantarnos que si quieres cantar si os canto a la de la croqueta básica

Voz 1606 16:57 te has venido para eso para cantarnos el rol de las creo que tal tomar

Voz 12 16:59 ah ya ya vale la canción se titula Mamá mamá tus croquetas son la ETA toma

Voz 1606 17:05 a mí en el título venga va en directo con todo bueno música grabada voz en directo Jay Jay con tus croquetas son la ETA

Voz 12 17:18 no

Voz 0684 17:20 mamá croquetas son la ETA no valen para nada la de la madre de la Habana leerán a Lacruz yazidí empatada el Papa dice que están súper pero cuando uno mira Balbás Cooper croqueta no es tan buena no vez Kenia tras las hace el gato pone cara a penas

Voz 12 17:36 me da igual que me castigue que me quite el novelista porque en el y si tengo ya sigues mamá tú croquetas son la ETA cambio Mi canciones Lope tan que lo sepa mamá y también papás en la habitación cuando nostálgico me fumo algo

Voz 20 17:52 acabar Ana pero bueno cerrando la radio con tengo estoy aquí apareció la verdad me da

Voz 12 18:04 da igual lo que diga Iñaki porque es el cantante del sistema

Voz 10 18:09 aquí bien

Voz 1606 18:13 te vas a quedar aquí aquí hay Mariana así venga

Voz 5 18:17 hombre Lucía Taboada buenas tardes buenas tardes la hola quizá recuerda

Voz 1322 18:27 veréis que en diciembre estable de la felicitación navideña de una empresa que se dedica a limpiar tuberías bajantes hijos asépticas la empresa se llama de esa atraques Jaén y el vídeo en cuestión pues ha convertido un himno de España de hecho hay quien pide a que atraques que siga la estela de Marta Sánchez os voy a poner la canción para que nadie por Days

Voz 3 19:04 llena lleva la vida qué tal muy buenas una Feli

Voz 5 19:26 bravo Elviria

Voz 1322 19:30 eran a Youtube en el año dos mil quince pero este año Xavier al izado tiene comentarios como ojalá vivir en Jaén matarán que algo para llamaros y prensa

Voz 9 19:38 ha dicho

Voz 1322 19:41 pensar es bueno esto tu éxito en diciembre en Navidad un fenómeno efímero ya pues no esa que seguramente ahora mismo la empresa más valorada en redes sociales hay cientos de me sobre ella hasta ha salido en exámenes de Economía esto es verdad yo quería hablar con Jorge Martínez e Manuel herculano en que es el informático de la empresa el autor del hit y así surgió la idea

Voz 17 20:03 a mí me encargo de la empresa el que Dios y hacer algo para clientes y tal pero siempre me decía que tenía que ser algo que pues que hoy estamos ya iba a ser de aquí en el estudio haciendo prueba si viendo poco lo que salir ahí y luego se lo enseñé a mi mujer que le difusa la ciudad y la convencí para que cantara porque ya no canto ni nada

Voz 5 20:33 la mujer Paqui es la que pone voz al

Voz 1353 20:37 bueno como os decía adiós a trancas Jaén ya tiene tanta

Voz 1322 20:40 Hamás que hasta paran a los conductores por la calle

Voz 17 20:42 la es la gente de los camiones citando los que hacen los servicios on como héroes a quienes la de la fotografía o el vídeo el mediador qué tal tal y como si se persiguiera de alguna manera ha dado en fenómeno fan con de visita con los mismos camiones

Voz 1322 21:03 no solamente les paran por la calle es que no les para de sonar el teléfono

Voz 17 21:06 sí hay llamadas periodo de todo tipo de gente felicitando simplemente gente comentando que que ha visto el enlace el otro día estaba allí no Yamón chico de Galicia diciendo que se había visto la página no sé si en fin que no felicitaba y luego gente cantando la canción también sobre eso

Voz 5 21:25 ah bueno cómo no

Voz 17 21:28 fue a veces con número oculto ser así había

Voz 0465 21:32 tomen te ponen el grupillos llamar

Voz 17 21:35 ya estaba

Voz 1322 21:37 lo que demuestra el éxito de de esa trancas Haynes que con una buena idea de un vídeo de Youtube es decir sin grandes medios sin grandes presupuestos puedes publicitar tu empresa de forma espectacular es lo que tiene internet e Iguales vuelve a traer dentro de poco a trancas porque me ha dicho Jorge que están pensando uno hit ya están trabajando para abajo ha y además Jorge me recuerda que él está abierto una página web con temas entre ellos de anuncios de su mujer que se llama doble tú punto como podéis ver Aíto

Voz 0788 22:02 no

Voz 3 22:13 satánica llena otra vez

Voz 8 22:28 la Ventana Carles Francino

Voz 0760 22:46 enseguida aterrizan todo por la radio Luis Piedrahita pero antes José Antonio Páramo Juanjo Ruiz buenas tardes compañero hemos venido para la pareja

Voz 1538 22:54 la pareja oye Juanjo aquí raro que tu jefe te reconozca tu trabajo hombre Páramo que está ahí Carlas ya no gasta Koch al cine lo digo porque lo confirma el índice de reconocimiento en nuestro país un estudio que ha impulsado la marca de cerveza Amstel Ike desvela que ocho de cada diez españoles no se sienten reconocidos en el trabajo si es que tenemos que entrar en Austria

Voz 0465 23:14 esto es leer ese estudio y empezar a decirnos con

Voz 1538 23:17 esas bonitas mira yo empiezo guapo hoy vosotros sois

Voz 5 23:20 eh

Voz 9 23:27 bien este martes

Voz 10 23:31 sí sí

Voz 1 23:35 eh

Voz 1353 23:39 todos sabemos que quiere decir que en los Cines Callao de Madrid se representan las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas todos los sábados arduos epistemológicos han estudiado y han visto que antes hay una frase que dice que este sábado sólo este sábado a las ocho y media se representa otro grafía de Riki Blanco Café Berlín mira he querido recogerlo porque otro grafía es una palabra que tiene la falta ortográfica es más propia palabra y que tiene mucho que ver con esto pero vamos ahora con las palabras que tapiz harán nuestras conversaciones esta semana empezamos con la lactancia usted un fenómeno de común y de comunión madre hijo bello pero terrorífico por qué junta dos elementos que no se deberían juntar jamás elementos que son como el agua que perdón como el fuego y la gasolina o como el twerking había

Voz 9 24:39 arreglo Amor dolor

Voz 1353 24:44 pezones hipersensibles dientes incipientes eso no se debería juntar porque es doloroso y no hay dientes es peor porque hay bebés sin dientes con las encías afiladas como cuchillos que duelen como si tuvieran ortodoncia además se junta la generosa la proverbial de la madre con el egoísmo caníbal del bebe que succiona como si no hubiera un mañana chupa con una fuerza un ansia una energía ve claro llevan dentro un motor alimentado por el más potente de los combustibles el queroseno la bebé hay bebés que han llegado a dar la vuelta a su mamá haciendo giran como si fuera un calcetín amamantar es amor es hermosura y comunión madre e hijo pero también son madrugones pezones agrietado Dolores de glándulas no podemos utilizar la misma palabra para cuando es placer para cuándo es tormento con una podemos llamar a esos momentos en los que dar el pecho a un niño se convierte en un mar

Voz 22 25:47 tirios yo propongo

Voz 9 25:51 era amamantar pero amamantar Ilha definición quedaría tal que así

Voz 5 26:04 mira mamá

Voz 1353 26:08 doloroso acto de amor que consiste en dar el pecho a deshoras con el ánimo agrietado y los pezones maltrechos o viceversa sufrir el goce de la lactancia gozar el suplicio de amamantar aún lactante con dientes eso es

Voz 9 26:28 amamantar otra otra cuando

Voz 1353 26:32 esta esta curiosamente cuando entras en un parking están todas las plazas libres no sabes dónde

Voz 9 26:39 el sentimiento de desasosiego

Voz 1353 26:44 si te quedas como bloqueado antes

Voz 9 26:47 digo Berta abrumado abrumado como youtuber en su primera barra libre digo dónde voy y dónde voy todo

Voz 1353 26:54 esa explanada aparatito generosa y desocupada es lo que dice Toni pisas las línea habrá barcas dónde quieres pero no es fácil porque no hay coches de referencia puedes aparcar como quieras aparca es como el culo

Voz 23 27:13 no hay una palabra no hay una palabra que no

Voz 1353 27:15 hombre al pasmo ya al bloqueo que se experimenta ante a un aparcamiento vacío como podemos llamar a ese embeleso que nos hembrita haga ante una abrumadora cantidad de plazas libres en un par parque yo propongo es tu porque miento el estupor miento Illa definición que daría tal que así

Voz 10 27:45 ahí

Voz 1353 27:50 vértigo que experimenta un conductor

Voz 23 27:53 ante la cantidad y ante una cantidad

Voz 1353 27:55 la inabarcable de plazas de aparcamiento desocupadas bloqueo ante una multitud de opciones síndrome del párking desierto eso es esto por cambia mira vamos a por una más niños que se vuelven locos con las pompas de jabón es algo que se ve por las lanzas corretean niños y niñas los ves por ahí Corretja mayores y también es cierto yo he visto niños que han llegaba explota porque sí porque los niños durante su infancia atraviesan distintas adicciones y para filias primero las llaves de coches es su primer colofón se quedan ahí como encandilado ves a las adultos niños con las llaves llegue de El Niño entre embobado irreflexivo mirando que yo creo que está pensando si el mundo fuera justo yo tendría las llaves del coche usted tendría el babero el adulto bueno primero las llaves del cose otro día les da por dar vueltas sobre su propio eje hasta que pierden el sentido caen redondos pero sin duda la experiencia narcótico más brutal que experimentan los críos son las pompas de jabón el speed de los niños

Voz 9 29:10 SAF la cantan sal también en con la mandíbula desencajada con los ojos fuera de la sala

Voz 1353 29:17 yo he visto niños recomendar hipotecas a tipo fijo

Voz 9 29:20 tienen poseídos in

Voz 23 29:24 una palabra que dé nombre al

Voz 1353 29:27 infante bajo los efectos de las pompas de jabón urge una palabra que designe al niño extasiado ante la batería de finísima es membranas jabón osas esférica multicolores

Voz 22 29:39 cómo podemos llamar a ese niño poseído yo propongo Pompa Ainhoa Manu

Voz 9 29:50 la definición quedaría tal que así

Voz 10 29:53 eh

Voz 5 30:00 país Numan

Voz 1353 30:02 infante adicto a las pompas de jabón chavalín indómito y espasmódica que Corrie silla tras una ristra de pompas jabón cosas humano pequeñito a punto de explotar de alegría son

Voz 9 30:17 hay una mano vamos con la última

Voz 1353 30:21 la palabra de nuestro oyente nos la ha mandado al Twitter Luigi soplete robado y soplete si es necesaria y refiere además a un artículo del hogar a un artículo del hogar que no tienen palabra que lo designe la cortina de fumador no esa cortina en casa de fumadores a Cortina Cannes Cannes Haditha ya hablaba de color amarillo orina un color casi como si la pecas ITEL ha fumas besa Philip Morris en persona si la hierba este sale sopa de petróleo como para asfaltar la M treinta entera esa tela ya acartonado algunas no las tienes ni que fijará el techo porque se quedan dormir solas y no hay una palabra que dé nombre a esa cortina bajada y marchita como podemos llamar a la cortina deslucida tras años y años de fiel servicio en la casa de un fumador Luigi soplete propone

Voz 9 31:17 ni Cortina Cortina ahí la definición quedaría tal que así

Voz 10 31:24 no

Voz 5 31:27 el soplete si Cortina

Voz 1353 31:35 tejido ahumado y Jenna Marie deciden que cuelga tristón de la ventana de un fumador tela de olor característico que recoge una pequeña muestra de todo lo que se ha fumado en ese hogar cortina de humo eso es no no

Voz 5 32:00 o lo deja claro

Voz 9 32:04 Susana Ruíz buenas tardes hola qué tal buenas nos animará las nuestros de cada jueves a mira

Voz 0760 32:09 en el Audi A3 secuencia atención sobre todo a la última pasando no no pero

Voz 24 32:21 hubo una o

Voz 0465 32:24 on

Voz 25 32:33 el

Voz 5 32:34 ah sí

Voz 25 32:36 sí sí no

Voz 5 32:38 martillos neumáticos una obra no paro

Voz 0760 32:40 es sexo chavales Corbijn peces que hacen de todo de todos los peces

Voz 1291 32:52 qué hacen ruidos que son pocos pues estos son el que hacer más fuerte y lo hacen en plena cópula tienen una cópula

Voz 5 33:01 día para entonar agasajo se reúnen similares yo voy a lo mío pero claro miles de ejemplares

Voz 1291 33:10 son tan apasionadas que sufren este pueden alcanzar los ciento cincuenta decibelios esto para dimensionar los un ruido superior al que hace un avión a reacción durante el despegue puede llegar a reventar los tímpanos los científicos dicen que puede dañar el oído de otros animales marinos como focas ballenas delfines como se sabe todo esto porque un grupo de investigadores de la Unidad

Voz 1 33:30 Diego Banco de coordina

Voz 1291 33:34 León se reunieron un millón y medio de ejemplares que ocupaba en veintisiete kilómetros cuadrados se pusieron todas a lo suyo Il hacían esta ruido ciento cincuenta

Voz 5 33:43 lo PETA

Voz 16 33:50 millennials

Voz 0760 33:53 el Chato cómo estás muy bien muy bien lo de las Corominas eh

Voz 26 33:57 por Enrique López alrededor ya lo es ya

Voz 0465 34:00 bueno pues mira que algo bueno tenía que tener los millennials que están redefiniendo el lujo que no cesa Virgin elevó que es un diseñador que ha diseñado la una gama de zapatos de este último año las of Wight que están carísimas todas todos todos los rico y millonarios están empezando a vestir es ni Kers sea el refiramos los zapatos está el lujos está redefiniendo entonces ya la gente ya no busca esos zapatos italianos de piel no sino buscar algo más urbano esto pues es la moda que se llaman los gestos los locos por las zapatillas y hay un documental muy bueno que se llama de hecho así es que lo recomiendo a vosotros para que entendáis un poco de este delito y es que hoy os voy a contar de lo los zapatos más cara de este dos mil diecisiete que es es una locura yo estoy muy enganchado a esta a esta cosa que hablando con mi padre ayer era me decía que yo no cuando yo era pequeño estaba en las Carou la jota Jaime noto ella lo vio no ha sumado Mi padre tampoco conoce la jota Haider fuerza después de porque padece atletismo no tenía eso Zapata no había nada yo claro yo intentando imaginarme un mundo en el que dice claro a Internet decía no de imposible concebir además como estaba cerrado decía que claro los Casio si todas esas cosas las tenía que comprar en Canarias yo estoy flipando

Voz 26 35:26 es como si todavía yo todo claro no

Voz 0465 35:29 cosas yo ahora claro como todo es tan fácil hay una aplicación que llama Ghosts como cabra en inglés que tú directamente pone los la nueva salida que hay la todos los zapatos nuevos iba viendo lo que hay incluso si tú tienes zapatos antiguos a los tuyos ya clásico puede revender ello hacen una especie de control de calidad que estos zapatos también hilos revenden con su sello supera atina de Go estaba muy buena

Voz 1353 35:52 estamos hablando de un mercado

Voz 0465 35:55 oye para ser pero no presiona pero pero no de segunda mano como tal sino que la gente los es níquel Het no los usan compra zapatos para colegio como inversión eso eso pero mira voy a contar una anécdota que el otro día estaba viniendo pues un poco tocado gente gente por la calle haciendo cola porque es muy normal a ver gente por la noche a las cuatro de la mañana haciendo cola porque al día siguiente pasó de la Max de la ley sí pero me enteré al día siguiente del precio que costaba sin no volvió a saber me quedo en la fila porque se vendían por doscientos cincuenta euros semana ya estaban por novecientos no sé si es como el de los zapatos voy hacer una una mira están la ahí

Voz 1353 36:42 cuenta es el tonto el que la compra doscientos cincuenta o yo

Voz 0465 36:47 esto es un mercado de valores suben baja cuanto pues mil a las of Quaid O'Shea

Voz 1353 36:52 es que son las que la como las clásica

Voz 0465 36:55 la de baloncesto se La Roja valen mil quinientos de tila entre mil quinientos y dos mil luego una colección con con primero con Nagy y luego en Adidas que son las Jesse que San revalorizado mucho sólo lo zapato más famoso si van desde trescientos a la primera Jesse van de mil y pico para arriba pero hay unos a otros precios muy locos que son por ejemplo la tenemos la de DJ cale con las Air Jordan que son veinticinco mil euros el par de zapatillas bueno las dos está dando a a impresión chollo pero el récord lo batió el año pasado las Nike más las zapatos del Regreso al futuro que llegaron a valer unos treinta mil madres o unos treinta mil dólares así que nada chavales Cogeces cairota al Primark comprara los uno Baratillo sabe si se revalorizan

Voz 0760 38:01 ya estamos en clase de música con Iñaki de la Torre

Voz 0788 38:04 con Elvis Presley claro que sí que tenía además a la que incluye detrás tocando tenían batería fantástico de Kasun días contra la Historia pero bueno hoy vengo con la segunda parte de la historia de la batería que os dije la semana pasada que era como comprender la evolución de la música siguiéndolo que fue haciendo la batería en las diferentes décadas estuvimos repasando cómo al principio casi la batería no era nada o muy presente no era una cosa que tuviera protagonismo al principio la batería era muy poca cosa

Voz 9 38:32 ya es decir

Voz 27 38:33 tras valga era una cosa que en el fondo Bryce

Voz 0788 38:44 hoy se trata

Voz 27 38:50 golpecitos muy suave música casi no nos estamos dando cuenta a los que llevan los metales que es lo que les pasaba más viva la batería todavía era una cosa que estaba detrás la batería era en la con

Voz 0788 38:59 caña miento de lo además que es lo gracioso del asunto esto es como sabéis es Glenn Miller in the moon is cuando aparece la era del rock'n'roll que os dije el otro día que en el año cincuenta y seis cuando sale de comedia resulta que empieza a ganar un poco de mala leche un poquito de volumen voy a poner uno de los primeros rock'n'roll es que hay que es el Great balls of fire de Jerry Lee Lewis

Voz 29 39:26 oye más y ahora otro

Voz 0465 39:28 pocos

Voz 0788 39:34 las más presente ahora fijarse en la parada no ha hecho nada osea sea limitada va al ritmo de tenía que llevar pero está más volumen está más presente sin la caja y el plato que sobretodo es lo que se oye no pasaría nada ya creo que ve muy rápidamente aunque lo hemos explico más cosas la evolución de esta misma canción cuando la graban aquí en los sesenta que la batería no está tan presente la batería no hace anuncios no no toca redobles ni nada para anunciar que vino otra parte porque eso ocurrió mucho después entonces esta misma canción la graban para la película The Great balls of fire en los ochenta de repente la batería está más alta suena más y encima se permita

Voz 29 40:16 mucho más altas

Voz 1606 40:22 ahora

Voz 0788 40:26 un redoble habéis oído que el redoble para arraigar eso no lo hacían antes porque la batería no tenía ese papel prosigue sido yendo a más ahí está osea la batería empieza a crecer de cuerpo de volumen de tienen digamos permiso de acercas más cosas entre los sesenta y los ochenta ha ganado muchísimo protagonismo aunque trataron de hacer una misma versión no pudieron extraerse sustraerse vamos a al al modo en el que tocaban los baterías en los ochenta y luego es muy importante porque no es lo mismo intervenir en la canción no acompañar la canción que guiar tú la canción que es lo que empieza a ocurrir ya a finales de los sesenta en en la música pero hacer otra vez ese ejemplo de mirar como una canción una década y otra en otra por ejemplo vamos a los setenta en los aires straits que eran grupo de pop rock podemos decidir cómo tocaba el batería el Sultan sueño suavecita

Voz 8 41:23 la vamos

Voz 0788 41:26 pum pum bueno pues es en los setenta que es cuando salió el disco más discreto de repente los ochenta que todo fue excesivo en todo tipo de instrumentos fue excesivo cuando este hombre se va al directo ese dedica tocar lo vais a ver qué cantidades salvajadas hace el batería ya no es que esté presente llevando la canción es que será está comiendo una veces el al que mi para que veáis cómo evoluciona el papel de un tiempo a otro que pasa que hemos pasado de los setenta que era una cosa un poco más discreta aunque también estaba el blues rock muy salvaje a pasará a los ochenta que era todo excesivo todo da mucho volumen y entonces te das cuenta de cómo en el la batería acompañan los tiempos e incluso los guía y luego vamos a volver a los cuarenta cincuenta que es donde decía yo que la batería era inofensiva no bueno pues ahí llega el rock'n'roll pasan dos cosas que suben el volumen de la materia como os decía antes que empiezan a tocar más los timbales y que empieza como ellos decía a gobernar la canción porque

Voz 8 42:31 fijaos que siguen sin batería quita razón pero no

Voz 0788 42:46 bueno pues siete Si te vas la canción melódica también estaba presente aunque no tanto pues bien estos campeonatos la canción melódica es lo que había nos ya bueno pues vámonos al rock'n'roll de los Zeppelin de repente esto al principio de la década de los sesenta os he dicho por ejemplo los Beatles o lo que es apostantes el bolso falla tiene una materia más discreto ahí de repente al final de la década fijaos cómo se ha desatado la batería hasta el punto de que no necesita ni acompañar ni tampoco hacer caso a los demás instrumentos porque es protagonista osea que la batería ya ha dejado de ser un servicio digamos ha pasado a ser un protagonista no y luego llega también el funk que sin el matiz de la batería no sería nada

Voz 9 43:52 esto no es acompañar estos hacer un solo

Voz 0788 43:58 esto es el funky de James Brown bueno lo último llega la etapa del disco dicen vamos a subir mucho la batería pero tranquilos que lo que queremos es bailar de un modo fácil no haga nada complicado volver a tocar la batería como antiguamente muy sencillo eso sí a mucho volumen