Voz 0099

00:00

las mujeres trabajamos como mulas siempre desde siempre dentro de casa por supuesto y fuera también hace menos de un siglo las mujeres del medio rural trabajaban en los campos en los huertos con el ganado recolectan esparto en el monte hacia la comida arreglaban la caza cuidaban de los niños no poseía ni un solo céntimo que fuera suyo las ciudades las mujeres limpiaban lavaban planteaban para su familia y hacían lo mismo para otras por un salario irregular ínfimo impregnado del humillante tufo de la caridad el dinero que ganaban no se considera un sueldo sino una simple ayuda para sus padres a sus maridos en mi infancia las cosas no habían cambiado demasiado luego sí cambiaron tanto que creímos que ya estaba todo hecho el feminismo impuso la única revolución social triunfante en el siglo XX la única capaz de transformar efectivamente la vida de las personas pero la conquista de la igualdad jurídica no bastó para implantarla en la realidad porque la igualdad no es un concepto relativo porque no se puede trocear se debe negociar con él las mujeres no aspiramos a ser más iguales sino a ser absolutamente iguales para lograrlo no podemos seguir aceptando que nos traten como una minoría cuando somos la mayoría de la población en España haya en cualquier otro país por eso voy a la huelga del ocho de marzo porque las mujeres no hemos hecho otra cosa que trabajar como mulas siempre desde siempre ya llegado el momento de parar para demostrar que si paramos nosotras separa todo no lo duden