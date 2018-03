El penalti más intenso de la historia

Voz 3

00:40

la verdad en la tanda de penaltis llevamos cuatro cuatro último penalti nítido penalti te lanzaba ahí se ha el delantero al punto de penalti sonríe vale y en lo que son las provocaciones me dice por la por la derecha te de meter ido a echar espero le digo vale hilos no lametón de máquinas firme no lo no les metió un gol al arcoiris matado matado con ahí Él se ríe por eso cerrado dice lo voy a marcar cada vez se acerca más sigue las pullitas cada vez más cerca frente a frente retando no sabe con con la mirada no has insultado total no es decir si mal no se podía haber el el fulgor de lo hacen te a sus ojos las punta de la nariz se rozaban el muy cerca de ahí pasó lo que tenía que pasar es nos basamos a nada me enteré como nunca nadie sabe en la vida mi sensación partía como comerse un melocotón en verano que jugoso no tuvimos ahí basándonos más de un minuto debió un beso eterno no ya luego nos reímos oí agarrado a la cintura entre risa nerviosa ahí beso nos prometimos amor e hicimos planes de futuro ya para toda la vida ya sea tuvimos un buen rato agarrados de la cintura otra cosa nuestra futuro colorados do muy muy Colorado le interesa muchísimo saber la reacción de los demás que estaban allí en el partido una maravilla eh si se la jugadora no aplaudían de los dos equipo eh gritaban vivas Urra viva o no avión nos rodeaban que Boris pública en pie aplaudiendo al estadio la megafonía puso música preciosa que son mira lo se pusieron esto adelante ni yo creo que pienso eh fue el triunfo de del amor desde luego que si todo lo celebraban no no que bonito arbitro bueno pues el árbitro tuvo que intervenir no claro pero de buen rollo de buen rollo se secándose las lágrimas con un pañuelo sí estaba emocionado se dijo que se alegraba mucho para nosotros pero bueno que faltaba un penalti el avión se agarrados de la mano fuimos hacia la pelota al poquito con esta música entre qué bonito yo perderse eso eh yo a Messi me sitúen en mi portería a portería no de zaguero zaguero vale el cancerbero también y doce recordemos tratando de penalti estaba empatada el último penalti Cabanas y entonces decidió tirarlo fuera para que ganara a mi hijo que quedó en paralelo yo le dije me sentaría junto al palo amor tú lo piensas hacer nada yo lo quiero hacerlo hace ahí el árbitro pita no son reímos nos miramos a los ojos y ahí lo pudo ver como que ahí lo pude