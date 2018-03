Black Panther: Biopic de Rosa Parks

Voz 2 00:00 hola

Voz 0071 00:11 bueno hoy tenemos tenemos Boyero estaba rondando por aquí así suele pues pero antes antes antes llegada ventana nuestro segundo crítico de cine favorito ya lo conocéis es Agustín Powers

Voz 2 00:22 hola tal ha tardado muy bien hombre

Voz 0071 00:25 avalada Agustín le vamos a pedir la opinión de tres películas que hay actualmente en la cartelera a alguno de ellos tiene opciones para ganar los Oscar te parece bien que empecemos con Black Panthers eh vamos a va Blanco Kanter

Voz 3 00:38 se trata el drama histórico biopic de Rosa Parks EEUU a los ochenta y cincuenta Rosa parches costurera durante el día activista social durante la tarde para noches Black panceta vale es una bestia que lucha contra el racismo a hostias Si a patadas en la boca en la película dos clases cierto pero para mí faltan algunas patadas en la boca

Voz 0071 01:01 para mí es como si hago eso sí está filmada con brío ante la escena de la

Voz 3 01:08 autobús cuando Rosa se niega a ceder su asiento a un blanco inició una pelea que acaba con la expulsión del autobús de media ciudad explosión no es pulso vale también excluyó no porque es una película explosiones recuerdo algunas es una peli entretenida ella ya aunque dicen que está basado en hechos reales ya hay algunas cosas que no me creo que han exagerado bastante como por ejemplo esa de que Rosa salte de un edificio a otro o que destruya que destila Golden Gate de un puñetazo poquito

Voz 0071 01:34 me parece exagerado pero hechas un buen rato seis le ponemos un seis de ellas Agustín para Black Panthers vamos con una un poco sexy manga Cincuenta sombras liberadas

Voz 4 01:49 drama drama rural si no tiene un huerto de hortalizas y lamentablemente su huerto linda con una hilera

Voz 3 01:57 cincuenta cipreses de su mezquino la sombra de cincuenta cipreses es muy alargada del Sol no no llega a las hortalizas entonces agarrar su hacha Talal lo cincuenta cipreses estalla el conflicto boda cincuenta sombras liberadas es una tragedia digestión lenta en la película dura unas seis horas extras pero en ningún momento y ese relojes todo lo pasado sí porque el director sabe captar la tensión de una de una brizna de hierba volando o qué bonito ejemplo en este caso este plan hubiera cuarenta y cinco minutos el tufillo minutos de un abriendo de voy yo lo considero un hombre extractivas cundía mundial pues obra maestro Llum diez Cincuenta sombras liberadas así vamos con la última ley divertido has cambiado los Oscar bueno Lady Bird ya escucháis bueno comedia deportiva el exjugador del Baloncesto hoy mito de la NBA Larry Bird nos puede ver a sus hijos por culpa el divorcio hoy día un plan para verlos que es disfrazarse de mujer y hacerse pasar por Lady una profesora británica de zumba que a clases particulares al chiquillo lo más destacable en la Heribert es el propio al arribar de Lady Bird interpreta cuando se asimismo hoy una señora inglesa lo cual tiene mucho mérito es bastante con los chistes buenos con los malos llegas a vomitar

Voz 1284 03:15 pero yo lo había anoche hay resumido bastante bien si verdad sí sí sí yo no valora si te compensa o no no sé para mí un cuatro con cuatro hiperactiva y Tomás poquito más de estamos hablando de cero a diez a cinco de cero a diez

Voz 2 03:31 no no no no no

Voz 1284 03:33 no dijera diez un siete pero para para Agustín más pero siete sí sí el expertos

Voz 0071 03:42 Agustín cruces pero este repaso para acabar esta sección de cine vamos al resumen de películas en cinco segundos muy bien la envía Josema de Donosti y la película que resumido en sólo cinco segundos es el silencio de los corderos escuchamos están votando a muchas chicas datar le ayude no

Voz 5 03:59 aparte que lo niños

Voz 2 04:02 no se coman nadie más

Voz 0071 04:03 por la tarde