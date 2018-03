El rapero más tolai

Voz 1 00:00 pues bien

Voz 1606 00:05 Especialistas secundarios bueno ha empezado hablando esta buena noticia que es que el Supremo absuelve a Casandra Vera por por los tuits no en la sentencia pero raperos como único Jassé pues sin condenados por sus letras contra el sistema contra la monarquía con sus amenazas con su lenguaje violento pues siguen ahí condenados pero cuidadito pero que hoy nos visita un rapero que creo que va a acabar peor que va al Toni que Russell incluso que Mandela atención Juan Jesús

Voz 1 00:30 muy buenas tardes hola buenas tardes hola

Voz 1606 00:33 de su seres de Tomelloso Samaras eres rapero tienes dieciséis años hace dieciséis años incompleto no me hagas así con la maleta dieciséis años y en el mundo del rapto como en Habana montar mejor rival Jade

Voz 3 00:50 dijo río impone el nombre

Voz 1606 00:54 ella ella Juan Jesús oye tus canciones nos cuentan los que la tus fans que están cargadas desde críticas mordaces son polémicas y que te pueden acarrear graves problemas

Voz 1 01:05 la verdad es que sí me merecemos mucho te llevas mucho no sé si me da igual lo que digan y las consecuencias de igual yo saque con letras me estoy buscando problemas pero bueno a nadie me va a privar de la libertad del derecho a la a las presión Liber tras leve sí un tipo duro eh

Voz 1606 01:26 pero cuidadito Gable porque tú no te metes con los poderes fácticos no sé qué significa Fathi con y con la monarquía que vas a mí me encanta ir al burguer que ni con el Gobierno no se bienestar ni con los que maneja los hilos

Voz 3 01:40 a Chase ella te lo demás

Voz 1606 01:44 mente jodidos en los que ni balconing hijas ni Dios se le ocurre meterse cuenta quién disparas el último canción

Voz 1 01:50 en la última canción criticó las croquetas de mi madre

Voz 3 01:56 James esos tenerlos bien cuadrado sí

Voz 1606 01:59 supongo que buscó muchas pruebas con este tema de criticar la croqueta de Duma

Voz 1 02:02 la verdad que sí han castigado a durante tres semanas tener insta en el

Voz 1606 02:07 móvil Bom no hay piedad donde duele no pero tú a pesar de esto tú no te arredra que va a acabar

Voz 1 02:12 la guerra

Voz 1606 02:16 no tienes no sé lo que significa un rincón no es igual yo lo que quiero decir es que tú no te rinde cantando estas canciones

Voz 1 02:23 no hay nadie me calla aunque me privan de libertad seguiré metiendo el dedo en la llama ya la llama una tienes cantarnos si quieres cantar sí creo canto la de la croqueta que has venido para eso para cantando el rol de las creo que tal tu madre vale la canción se titula Mamá mamá tú croquetas son la ETA

Voz 1606 02:42 a mí en el título venga va en directo con todo bueno música grabada voz en directo Jay Jay con tus croquetas son la ETA

Voz 0684 02:57 mamá croquetas son las ETA no valen para nada la de la madre de la habanera dan la cuya empatada el Papa dice que están súper pero cuando uno miraba al váter Cooper tu croqueta no es tan buena no vez Kenia tras las hace al gato pone cara a penas

Voz 1 03:14 me da igual que me castigue que me quiten novelista porque en el y si tengo ya mitiguen mamá tu croquetas son la ETA cambio Mi canciones Lope tan que lo sepa mamá y también papás en la habitación cuando no está ahí me fumo algo

Voz 3 03:32 a la radio con esta polémica estoy aquí está aquí no parece Canales

Voz 1 03:41 es verdad me da igual lo que diga Iñaki porque eres el cantante del sistema

Voz 5 03:44 a ver si aquí bien