Gol de Calleri (p.) (Las Palmas 1 - 1 Barcelona)

se comen al árbitro los jugadores del Barça no entiendes lo que ha pitado Mateu Lahoz están rodeando le un Tití Busquets Iniesta Paulinho y Sergi Roberto ir no saben exactamente lo que ha pitado porque esa caido Berto al duro parecía que era penalti de Vermaelen pero es derribado a El choque entre Vicente y ver más eh

Voz 0260

00:53

lo que no hay nada lo es Sergi Roberto con Aguirre expediente que yo no he visto nada de Scully tenga que llamar der escalo yo yo no he visto nada igual ha sido penalti en algo que no