Paco Jémez, sobre el arbitraje: "A mí me ha parecido mano en directo, pero también me ha parecido penalti"

Voz 1375 00:00 en directo en el Larguero doce menos doce de la noche está por ahí el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas Paco Jémez entrenador muy buenas que trae buena cómo te va hombre pues aquí lo que cuesta su madre lo que cuesta encontrar su equipo Mazo es esto sumar un punto con el Barça te sabe a tres de otra jornada

Voz 1 00:19 bueno bueno el punto pero sobre todo bueno algo que supone sin más que el punta sí supone

Voz 2 00:23 el el el el pobre sube lo que un equipo como acto de esfuerzo que tiene que hacer el trabajo que tienes que hacer para poder conseguirlo eso es lo que realmente te da que bueno que sí que bueno pero yo creo que

Voz 1375 00:39 cosas más importantes cuando te has entera porque nuestro partido ha terminado creo que estamos en rueda de prensa va a punto de entrar justo quince minutos de faltaban todavía o veinte al partido de de Vitoria ha marcado el gol del Alavés en el noventa y uno cuando te se enteró en la rueda de prensa hoy

Voz 2 00:54 bueno pues me he enterado porque he leído a los jugadores gritar ya me imagino que

Voz 0696 00:57 acaba el Levante sea a la vez lo estaban siguiendo por la radio viendo en alguna tele si estaban habiendo una televisión en una tele ahora mismo empatado a punto estás con el con el Levante bueno pues visto lo visto que hizo como estábamos hacen hay medio pues la verdad es que es es un buen resultado estará ahora ahí empezar a correr la misma con la misma en las mismas condiciones y que lo hemos recortado Levante como siete ocho puntos los últimos donde antes pues creo que eso es para estar orgulloso uno y ahora bueno pues tenemos otra carrera en igualdad de condiciones pero que sigue siendo una

Voz 1375 01:28 esto es mérito del entrenador y mérito de los chavales que hoy han hecho un buen partido sobre todo en la segunda parte que ahora te pregunto por lo del árbitro pero no ha tirado el Barça creo que una vez a puerta en la segunda parte

Voz 0696 01:38 para se de en destapar todo agujero un equipo que que normalmente se doce catorce quince ocasiones por partido

Voz 3 01:45 sí que la historia no porque sentía muy bien muy bien creo que todavía

Voz 0696 01:49 es un poquito nota que creo que podemos hacer más en ataque tenemos más capacidad para ser más cosa que no está aquí pero bueno también he dicho algunas cositas que te han cursado pero creo que ha sido un esfuerzo espectacular de los jugadores que es lo que te gusta te quiero me ha gustado lo que más te ha gustado has dicho nada sobre todo el esfuerzo y el sacrificio de verdad la gente no que ha corrido como animales

Voz 1375 02:09 ha acabado todo bueno pero con total Ramón recuperar el oye era jugadas polémicas sobre todo la última de la primera parte y la primera de la segunda parte la de el portero tu portero hizo aparatito mano

Voz 0696 02:20 sí yo he visto humano si tú lo tienes claro en vivo no tenía que ver la repetición no me apareció en directo está diciendo impresión tengo y lo que me aparece en directo espera mano diciendo que también en directo me ha parecido un penalti también me ha parecido a mí

Voz 1375 02:37 la de Lucas y en la mano si también han visto mano de Lucas DJ

Voz 0696 02:40 me ha parecido aparece de verdad que esa esa ahí tengo dudas no porque era más lejos una mano un poco más a ella tiene más más duda no pero

Voz 1375 02:50 me parecía que es ayudado con la mano me parecía me entiendes que hoy puede haber alguien que diga el árbitro le ha favorecido a la Unión Deportiva o le ha perjudicado al Barça en este caso a Mateu

Voz 0696 02:58 si no yo entiendo que pueda decir todo el mundo tal lo mismo que a lo mejor au gente que dijo que el árbitro que vino aquí pues más ayudó al Sevilla perjudicó a Las Palmas yo sin embargo no dice absolutamente nada ni de unos y otros ya sabes que yo mantengo una línea de no no valoran la las decisiones de los árbitros a mí me preguntan lo que yo he visto en el campo te lo digo lo que me parece a mí pero lo que me parece a mí no cuenta lo que cuenta de lo de lo del árbitro entonces ni me que en su momento cuando nos perjudicaron poco digo si es que realmente en alguna ocasión no han podido favorecer

Voz 1375 03:27 que si no recuerdo mal en tu etapa como comentarista estuviste aquí en la SER que hablamos hay que te gustaba Mateu no no sé si me imagino del bueno te gusta tengo claro

Voz 0696 03:37 no pero no pero no pueblo pues lo que haya hecho un montón de veces siempre he dicho que un árbitro que me gusta como quita me gusta su manera de pitar no yo no entro en valoraciones y se equivoca se equivoca menos mejoras pero no he dicho que me gusta a su manera de quitar y lo sigo manteniendo

Voz 2 03:50 no

Voz 0696 03:53 al Barça como lo has visto Paco bueno pues habrá todo el mundo puede decir lo mejor que el Bassas pero creo que que buena parte de que el Barça haya estado mal depende de que nosotros nos enfadamos

Voz 3 04:02 de presión de esfuerzo de sacrificio de defender bien digitales

Voz 0696 04:06 balón también por momentos bueno pues posiblemente el mejor partido del Barça pero creo que es buena parte de culpa han tenido los jugadores

Voz 1375 04:15 me has dicho que ha cortado todos esos puntos al Levante en las últimas jornadas fíjate lo es que la recortar el Atlético al al Barça como se pone la Liga también

Voz 2 04:23 bueno pues era bueno y expectación por todo por todos lados creo que es bueno para

Voz 0696 04:29 la competición no yo creo que si el Barça la renta buena ahora recibe al Atlético Madrid en casa es decir hay se lo voy a jugar bueno y que la Liga está apretada por todos lados yo creo que es lo mejor que no puede posar para una competición sana y no con precisión que mantenga la actividad iba a final

Voz 1375 04:44 cuatro que estáis ahí para jugarse el descenso se salva uno eso es lo que parece no

Voz 1 04:48 si bueno fue lo que parece no sólo qué va a pasar a dar uno luego tienes claro no

Voz 2 04:52 no lo tengo más claro que el agua es decir hombre ya es difícil que hay equipos que están por arriba se metan en el jaleo porque nos llevan mucha ventaja cuando todo puede pasar victoriosos a todo el equipo pero lo normal es que entre esos cuatro que de que del que iba a caer

Voz 1375 05:05 dice la afición ahora se calman un poco los ánimos en los últimos partidos no

Voz 2 05:09 no aquí no están decidimos exaltado es decir aquí

Voz 0696 05:12 no tan mal tan mal tan mal en esta última ultimísima ha estado en la miseria hundido que ahora cualquier veinte

Voz 2 05:19 no nadie en tenemos un ambiente enrarecido no tenemos nada de eso

Voz 0696 05:25 pues tenemos gente con ganas de trabajar en Tengo ganas de tirar para adelante y espero que este punto y el partido que ha hecho el equipo pues también a la afición de sirva de ánimo el estilo de previo y que siga

Voz 1375 05:35 la última Baco y no sé si al hacerlo alineación ya te has acostumbrado a que no está Jonathan Viera o te sigues acordando del no pues no

Voz 2 05:43 se ha hecho borrón y cuenta nueva

Voz 1375 05:46 por la cuenta que me tiene no claro

Voz 2 05:49 con este tema ya es bueno pues no vamos a poder contar con nadie lo sabemos a lo que sí me ha gustado es que bueno porque hay gente que empieza a dar un paso adelante y que y que ahora tenemos que sacar esto adelante los que estamos no los que son

Voz 1375 06:01 sigue estando convencido igual que el día que llega que se salva al equipo

Voz 2 06:05 si no estoy muy convencido del trabajo de los chicos el cambio que han dado de sí ahora más que nunca es cuando hay que está convencido de sí de repetir te mira para atrás y mira como estábamos hace mes y medio decir ahora esto es trabajos bruto un trabajo fruto a un convencimiento de puede sacar un equipo de una situación comprendida comprime te dijimos

Voz 3 06:24 la hora cuando realmente no podemos cejar en

Voz 0696 06:27 señor cuando más tenemos que apretar cuanto más tenemos que trabajar para que no es partidos por salir de ahí lo antes posible

Voz 1375 06:32 a los retos difíciles así que suerte chavales

Voz 4 06:35 la única cuya