Iturralde González analiza las jugadas polémicas del Las Palmas - Barça

Voz 1375 00:00 eh Iturralde González en el minuto dieciséis hay posible mano de Iniesta dentro del área tras un centro de Aguirre Garay era penalti nada es mano pero no es punible la mano está un metro el centro es una mano natural de una manera natural salta en el último minuto de la primera parte se marcha Luis sabe ya lo hemos comentado sale hechizo Zola área al portero toca con la mano Mateu ni siquiera Pita la mano es es mano clara y no sé qué más hubiera pasado

Voz 0514 00:26 muy roja roja la cara le encara Luis Suárez y eso por manifiesta de gol estoy escuchando es que si viene de un rebote pero a ver a ver cuidado aunque las que venga de un rebotes Carlos primero le pegan el pie pero él instintivamente cuando ve que el balón va para atrás saca la mano izquierda es decir ya no es un rebote ya es otra jugada rebotes cuando te pega de rebote propio viene aquí no pues guitarra pero es que aquí Él es el que pone la mano y luego en el banquillo la ve muy clara Hay el cuarto árbitro está al lado del banquillo el cuarto árbitro lo tiene que echar una mano a Mateu porque si os fijáis en la repetición la jugada el empieza a correr muy centrado porque se le cruzan justo dos jugadores que vienen corriendo hacer la cobertura y él tiene que irse para derecha en vez de izquierdas mal colocado

Voz 1375 01:09 pues fue mano fuera del área era mano debió ser roja se debió quedar con uno menos la Unión Deportiva Las Palmas por de pichichi Zola empieza la segunda parte ya hay un penalti invita Mateu Lahoz al parecer por la mano de Lucas no

Voz 0514 01:22 eso es lo que ha es al parecer y es curioso porque el lenguaje corporal es súper importante en el arbitraje es decir es dar a entender lo que tú has pinta o para que no haya dudas el pita el penalti y es que nadie sabe lo capita huir guiar a través de las imágenes pero los jugadores y el público nadie tiene esa imagen fíjate y luego a los veinte minutos después de eso hay una posible mano que no es mano de un jugador de Las Palmas y él mismo dice a todos los jugadores no no le pegan el hombre todavía hace un gesto como que le pegan el hombre ese mismo gesto tenía que ir eso cuando lo pita decir no no es que la pegado la mano entonces ya estaríamos hablando otra juega estaremos hablando de interpretación de si esa mano penalti uno pero ya con ese Gescon ese simple gesto está dando a entender que ha visto una mano porque sino es que nadie sabe hábita es muy difícil

Voz 1375 02:10 pero hay una imagen en la que se amplía en televisión con ese círculo el momento en el que el balón pegó en el palo y rebota al antebrazo eñe ahí parece que le puede pegar luego ya depende de la interpretación de Mateu no

Voz 0514 02:20 sí pero es que esa también esas perspectivas te lo digo yo por experiencia llaman a engaño e no sé yo si te fijas el balón no no cambia en Aden es decir si tú te pegan en cualquier parte del cuerpo el balón cambia la trayectoria luego hay el rebote para decirle a la gente que Center el rebote no es punible cuando es un rebote propio no cuando te viene el rebote vale de que viene el balón rebotado el poste o de un contrario es decir que el balón viene rebotado del poste indie tienes la posición una mano no natural pues entonces sería penalti aunque te venga aquí esta jugada no sería bueno es que yo no veo nada fervoroso que no no

Voz 1375 02:58 no tienes claro que sea malo es que no creo que es eso

Voz 0514 03:01 no tengo claro por mucho que pongan la lupa que que que que me crean muchas más dudas porque porque no hay perspectiva yo en esas jugadas me me me fijo siempre en la trayectoria del balón la tradición no cambia ningún momento

Voz 1375 03:13 eh queda claro y luego hay hay una entrada sí que quería sabéis así la entrada

Voz 0514 03:18 esas tras arroja esas jugadas hay rojo porque porque eh yo siempre digo lo mismo en Carrusel los árbitros te puedes equivocar en un penalti te pues se que jugar un fuera de juego porque al final es una parte del juego es una parte pero lo que no equivocar es en asegurarte de que los artistas y los que realmente importa son los jugadores les puedan dañar con ese tipo de entradas ahí no te puedes equivocar hay que tienes que ser muy consistente y si tienes que somos ahora tres tienes que expulsar pero lo que no puedes hacer es que es que a los jugadores eso es tipo de entradas les puedan causar lesiones vacas otro tipo de de de

Voz 1375 03:53 Juana Gálvez a Leo Messi no le hace daño pero es Ibrahima a la pierna por detrás letrada claramente que es verdad que es parece una entrada de roja luego añadió si seis minutos que necesitas me ha sorprendido pero porque no es habitual mejor que no es habitual en España

Voz 0514 04:06 no es que no sea habitual es decir el reglamento porque tienes que descontar sólo des cuentas porque pues por los cambia

Voz 0514 04:16 de asistencias por lo demás no o no lo tienes porque más que descontar es decir que ha perdido tiempo en Las Palmas no perdió nada de tiene que explicar por qué no de tiempo cuantas amonestaciones ha sacado por pérdida de tiempo ninguna

Voz 1375 04:27 por lo tanto no perdió tiempo que no te pondrías a Mateu dice Paco Jémez que le gusta siempre Esther que nota el bono esto voy a ver en UEFA