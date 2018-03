"Neymar llegará muy justo al Mundial"

Voz 1375 00:00 eh tenemos Brasil compañero de la prensa que está siguiendo muy de cerca el asunto de Neymar se llama Augusto Mónaco de la revista Carta Capital hola muy buenas

Voz 1 00:13 hola muy buenas noches la Sense

Voz 1375 00:15 ción que hay en Brasil es que la Confederación Brasileña le ha ganado el pulso al París Saint Germain

Voz 1 00:24 sí porque esto es lo que todavía no voy a ir con con el Madrid Querpa les dijo que mi yo operarse que decidió lo mejor ahora va a ser operado que es y no sólo va a Confederación porque también me Aimar eso padres querían desde desde desde optar por Podemos pues la operación provincias más que en julio y que van a poder va con mejores cuáles son esperaba

Voz 1375 01:00 sobre todo que va a poder estar en el Mundial porque una recaída sin pasar por el tiro fue podría ser motivo de que se perdiera el mundial en Brasil y Augusto sólo pensar que Neymar se puede perder el Mundial vamos tiembla todo el país no

Voz 1 01:13 sí claro claro ahora lo mismo que ese se hiciera la situación no no es un single con con comerse ahora como el médico aunque dos primeras tres hay otra preocupación que va a ser muy muy injusto porque supera el tres de marzo tres meses el tres de junio locura que el primer partido muy justo si bien hay algunos que que técnico por el tipismo hice y bueno es base Carme es una que no va a jugar el tramo final de la temporada Open es que es muy exigente sí se Carme además esto sí sí sí era coger un gen puede estar en mejores condiciones que estaba tres meses sin jugar

Voz 1375 02:17 yo creo que el mensaje de los médicos de la Confederación Brasileña es para el Paris Saint Germaine olvidados de este tío que no va a volver a la Liga francesa jugar con el Montpellier o con el vas cuando tienes que jugarse las habichuelas en el Mundial con la camiseta de Brasil se le opera Augusto el sábado por la mañana en Belo Horizonte en ese hospital que está absolutamente tomado incluso hay una planta que se va a vaciar absolutamente para que no haya nadie en la planta entera donde basta

Voz 2 02:41 bueno eso sí

Voz 1 02:43 sí sí sí pero me lo que es donde vive el mes pero no sé pero digo lo que trabaja para el minero que te pero desocupe pues eso va va tener obsesión iba a estar en cada una no pero para seguridad y alrededor de los citados porque se espera que puede haber una vigilia mucha gente así que viendo saber noticias y jugar todo todo lo que llamar siempre en muchas cosas ya lo que ya lo creo

Voz 1375 03:24 la prensa brasileña deportiva parte de deportiva en la puerta del hospital hasta que salga pues nada veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas pero aquí quién toma la decisión ha sido el clan brasileño empezando por su padre por el jugador por la Confederación Brasileña por los médicos brasileños y la decisión está tomada se operará baja dos meses y medio a tres meses en

Voz 1 03:47 a vamos darle para decidir dónde será la recuperación se que son en el Centro Deportivo de sumidero que es donde donde el juego de la selección de Argentina durante el Mundial de en la casa cierto pero sí dice que se renueva coaliciones o se va a tener que volver para este otro pulso todo dónde va pues sí hacer así los paraísos de eligen