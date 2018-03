¿Seguirá Griezmann en el Atlético la próxima temporada?

Voz 1375 00:00 está por ahí Antonio Romero hola Antonio muy buenas está por ahí Jesús aunque lo habéis oído pero hay gente a la que no se oye pero tú sabes que está está Jesús para Jesús Gallego o la Gaye muy buenas presente buenas noches estaba bien Jordi Martí hola Jordi sí señor aquí sigo está Manolete hola Manuel en el eslalon según en mi vida siempre está entre nosotros que a veces no le oíamos he Romero manifieste manifiesta aquí estoy manifieste

Voz 1201 00:45 la vamos a la primera Jordi respetaré Jordi tengo que decirte debate no tengo buenas noticias para los algún compañero que con el que me puedo relajar

Voz 0239 01:00 sí porque el debate está ganado antes de empezar siempre claro nada no te preocupes que te escucha muy muy mosqueado no pasa nada tranquilo tú fuiste el primero que lo deje este en Carrusel cuando todos estaban celebrando ya la victoria tú

Voz 1375 01:12 bueno no de rematarlo no penséis el cable ninguno creéis que va a seguir Griezmann la temporada que viene al Atlético

Voz 6 02:40 no Laboa

Voz 7 02:43 ves enseguida turno para los oyentes que ya están ahí esperando al teléfono participa

Voz 1201 02:46 pero Romero Gallego Jordi Manolete los micrófonos

Voz 1375 02:52 yo lo tengo para ti buenas noticias pero espero

Voz 8 02:56 las noticias son que quién quiere a Griezmann

Voz 0985 02:59 es Messi que dentro Ike dentro del Pacto de renovación con Messi sale prometió un equipo altamente competitivo que encajara a su medida por lo tanto cuidado esto no es un capricho Bartomeu ni del Barça ni de Jordi Martí

Voz 0239 03:14 pues no quedan Corzo los los trescientos millones ley Coutinho sólo quedan cortos de competir que igual mandar a veces al Athletic no

Voz 1201 03:21 ha cuidado todos ya está el moderador poniéndose

Voz 0985 03:26 sí me gustaría cosa Messi tiene el futuro dibujado en el que él va a retrasar muchísimo suposición pero

Voz 1201 03:34 en el debate

Voz 0239 03:44 el representante de El representante de Griezmann creo eh salvo que haya cambia en las últimas veinticuatro horas no en Messi

Voz 1201 03:49 no es su hermano que se quede afónico Jordi

Voz 1375 03:52 bueno Ana templando con Kaká

Voz 0985 03:55 simplemente Messi desde esta posición retrasada que él ve en el futuro quiere a socios profundos a los que él pueda asistir darles juego en velocidad esto es Griezmann le Suárez Alba sus puñales

Voz 1201 04:10 ahora que

Voz 0985 04:13 se les pueda asistir pero acabo mis noticias Manolete no son buenas para Haití ya mes quiere a Griezmann

Voz 1372 04:19 no es que ahora andaban tócame la vez para que te vayas tú ubicando haga Oriente viendo en tres o cuatro años en una comida al Barcelona ya intentase la pistola con Koke Equal dos enteraste lo que ganaba Koke generadas Sandro Rosell el presidente dijiste cosechó su esto no lo ganas ni Messi ahora mismo paquete entere Jordi paquete entero estoy tomando a parte del dinero el señor todo Griezmann gana quince limpios por temporada en el que en el Barcelona hay algo que llama límites salariales ajustarse a fondos de garantía etc etc solamente en Barcelona los gana Messi

Voz 0985 05:03 es más le damos la última gallinita

Voz 1372 05:06 la última vez la última algo que no con lo ascendiente en Barcelona cayeron en tu equipo el Real Madrid que hay cosas más importantes para los atléticos que el dinero que son unos colores es una Champions final en el dos mil diecinueve En

Voz 9 05:21 a bailar

Voz 1372 05:25 no querer ser el mejor jugador del Mundial de running saben que de la mano decirme Ole sepuede

Voz 0239 05:32 por fin el año pasado Griezmann dijo me parece ser algo así como ha llegado el momento de la media ha ganado el momento de ganar títulos Mi mi lugar tiene que estar en el sitio donde cuidado Yuri Griezmann con eso que los últimos futbolistas del Atlético de Madrid que han salido habían dicho me voy a ganar títulos sean convive una paraguaya no pero sí que ha pasado un tiempo

Voz 1201 05:56 los ha ganado ya veremos si lo gana según ha pasado ningún tiempo llevamos

Voz 0919 06:00 Griezmann cuesta cien millones de euros cien millones de euros con su calidad ahora mismo es una ganga es que el Barça

Voz 10 06:07 el City el Madrid el PES

Voz 0919 06:09 deje el United cualquiera de esos paga cien millones pero no suelta Manolete

Voz 1372 06:15 Hacienda lo suelto sin y sin cheques

Voz 0239 06:17 lo suelto lo que no les pagan quince netos tercero y tercero y hay que apretar

Voz 0919 06:25 Qatar la pregunta que le hizo ayer a Griezmann después de partido a mi compañera Isabel Forner hay Griezmann para rato si Griezmann hubiera dicho por supuesto quiero quedarme toda la vida en el Atlético de Madrid al tendría alguna duda pero su respuesta fue hay que disfrutar estoy intentando dar una alegría a la gente y ojalá hasta al final me traten así hasta el final que es el año que el el mes de junio porque Griezmann tiene muy claro

Voz 1372 06:47 que para tener unas empanada

Voz 0919 06:50 a a ganar la Champions porque mira para ganar la Champions que este año con el Atleti no la puede ganar para ganar la Liga para ganar títulos en el Atlético de Madrid no puede dejar a China

Voz 1375 07:00 déjame solo Cañada y ampara que todos los oyentes ahora que toca Romero además antes de la Poza y cuatro le preguntó en la rueda de prensa en esa rueda de prensa que vas a hacer tú también todo lo posible por seguir en el Athletic como ha dicho lo que va a hacer para que tú sigues dijo Griezmann sí pero bueno es verdad que lo acredite Gallego de Isabel es decir y luego una cosa cosa

Voz 0239 07:18 ya recordarle a Griezmann que a igual para ganar una Copa de Europa lo que tiene que hacer es meterle en el penalti porque ya está en dos finales de la Copa por alusiones

Voz 1201 07:26 déjame terminar ante millones previas te al uso y luego yo creo

Voz 0239 07:31 que para que Griezmann para para para que Griezmann pueda cumplir el el deseo que manifestó públicamente de comer en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y Leo Messi no creo que sea buena idea irse a jugar a un equipo que evidentemente iba a ser un futbolista muy importante pero iba a comer en una mesa distinta a la de Leo Messi porque iba a jugar lo que le pasaba a Neymar a la sombra de Leo Messi pero iba a ganar tres ha habido una cosa ha habido repito ha llegado con el Atlético de Madrid a dos finales de la Liga de Campeones dos tres este verano yo creo que la depresión de Griezmann venía motivada porque Griezmann veía que el Atlético de Madrid no podía fichar que la plantilla se estaba quedando un poquito descolocada en la pelea por los títulos y ahora le han traído a Vitolo le han traído a Diego Costa Este creo el bético de Madrid se va a volver a reforzar el

Voz 0985 08:16 la obligación es venir con argumentos un poco más sólido en el argumento de Manolete es que al Barça le preocupa la masa salarial el argumento de Romero es que

Voz 1201 08:24 ha argumentado Romero comentó Romero que dieron lugar a la sombra de mí

Voz 0919 08:29 de ser conociéndose argumentos padecer el futbolista franquicia

Voz 1201 08:33 el equipo donde venga hombre y en el apartado ciclos yo estás jugando con lo mejor del mundo hombre conducta

Voz 0919 08:41 este haciendo a la idea que tenéis un jugador que está en el tres pero si es que la pregunta además no es si vale la pregunta es si va a seguir yo es que no digo que al Barça llega al Barça podría pero al United

Voz 0239 08:51 sí es cierto Gallego ha sido una cosa cueste cien millones de euros Griezmann tiene que dar el OK por eso pero es que yo no no pero que tiene que no que es una ganga pero si se quiere ir para que cuesta cien millones de euros y mantiene que decir garra forme Se han pagado ciento sesenta por por jugadores van a tener en Belén quería irse y le van a llegar arriba utillero que mira por cierto se dice la dice no me quiero ir si es así no valen cien millones de euros

Voz 0919 09:17 llegas a Griezmann que dice mira cien para la cláusula ya Titi

Voz 1372 09:20 vamos a calle cortito de algo llamado acá de cimiento Griezmann sabe que cuando llegó al Athletic era el que llevaba en el agua

Voz 1201 09:30 Manolo gracias Cholo ya en Madrid

Voz 1372 09:35 están descolocó sentado en el oloroso romántico la verdad mira a mi me pasa no romana

Voz 0239 09:42 tengo nada que verla me encanta la vetos y aparte del romántico quién gana quince N pero que en cualquier otro sitio Le dan veinte veinticinco bueno sí y lo ves claqueta la baby

Voz 1201 09:56 sí me ofrece la chica dentro de Harvard Davis y ahora nunca abandonaré la Cadena Ser esa es la diferencia es totalmente España hoy con el abrasador era no tener saber ha Gustavo tú la Davis y no lo has visto nunca lo he visto hacer a Baby espero verla la la otra cosa y luego por cierto hemos pasado por alto el comentario del moderadora trece lo que nos pasa

Voz 0239 10:25 el senador me imagino imagino que no estará presente por la cabeza de los dirigentes del Atlético de Madrid

Voz 1375 10:31 acertar hay que aceptar el tocomocho que sería que que no

Voz 0239 10:35 mira yo te voy a pagar por los Guaita te te voy a meter en la operación Adén velé porque entonces ya digo para empezar siempre le al

Voz 1372 10:44 lo mejor lo hacemos Suárez siempre Taser mucho

Voz 0239 10:47 José en Belén no entra Jordi en esa en esa ecuación repito que el moderador me imagino que de una manera ingenua

Voz 1201 10:54 sí sí sí sí

Voz 0239 10:58 pero claro sigue en Belén no entra no con cuántos tiene que jugar el Barcelona la próxima temporada para que no se lo hemos comentado también se puede ir al Madrid y a cambio de Gareth Bale por ejemplo en que todos los atléticos lo disfrutas mucho más

Voz 0985 11:11 en el Barça el encaje es perfecto Messi está en el puente

Voz 0239 11:15 cuando tiene que jugar diciendo que lo dado

Voz 0985 11:17 ante demandó tiene una serie de puñales que van a ser sus cómplices léase de melé léase Griezmann léase Suárez todos sus compañeros jugar todo pueda u hombres día sí un día no oyes publicitó conforman diez no

Voz 1375 11:30 yo estoy a ver que vamos yo estoy con Jordi el año que viene más de un partido no jugar a Trieste ya lo verás

Voz 1201 11:35 mira una cosa más entonces gusto esperanzas

Voz 0985 11:37 son los quince millones Manolete quince

Voz 1372 11:40 J Hunter con diez en el mosqueo de Messi que el de calle Kagawa Zidane al Real Madrid el chico encargado de jugar lo de los torneos amistosos porque todos los llevada decidan para el conjunto blanco

Voz 1201 11:55 pero bueno no pero en Madrid ya estás que no la verdad pero no le ha vuelto

Voz 0239 12:01 treinta y cien millones es una ganga el mercado no Ledesma vueltas cien millones escáner Delgado si él no lo he notado que eso este era el Consolat para estar en el mercado no han cambiado seis meses en seis meses a cambia la película va ha cambiado le han traído a Diego Costa Vitolo el Atlético de Madrid está en disposición de ganar la Liga y seguramente pueda optar también que se vea la película otro

Voz 1372 12:25 presidente del Barça estuvo comiendo en Madrid con el padre de Courtois cuando Courtois estaban el Atlético culpó a están los oye

Voz 1375 12:34 entes llamando a la puerta ya porque ya el teléfono se les ha quedado corto están tirando la puerta quieren hablar venga vamos a ver quién llega el debate Romero y Manolete o gallego Jordi

Voz 12 12:44 qué tal

Voz 19 15:48 con El Larguero

Voz 1372 15:52 con Manu Carreño Fermín buenas noches

Voz 21 16:00 hola buenas de dónde llamas de Benicarló Castellón Benicarló en Brega

Voz 1375 16:05 qué tal día como hoy de Fermín pues bien no

Voz 22 16:08 bien no de Oviedo a se me ha hecho mucho frío porque es el único sitio donde no ha llovido porque lleva jaleando aquí en el pues no ha habido nada voy

Voz 1375 16:16 bueno bueno en casita viendo El Larguero tranquilamente no sí si pues nada y Fermín

Voz 23 16:21 crees que Griezmann va a seguir en el Atlético la temporada que viene sino

Voz 24 16:26 bueno ante todo

Voz 25 16:28 sí lo mismo para Manu Carreño perdón

Voz 24 16:30 para todos ellos programa muchas gracias buenas que no lo hacéis pasar

Voz 1375 16:35 gracias a vosotros por escuchas le vamos

Voz 24 16:37 bueno yo creía que yo la pregunta habría sido eh referente al partido Las Palmas Barça porque porque su nombre porque tiene miga mucho más que elude de Klinsmann

Voz 1375 16:50 es que hemos hablado una hora ya de él si hacemos el debate también es verdad que tenía mi pregunta facilite usted razón

Voz 24 16:56 cómo te puedo decir algo o no pero sí claro que sí

Voz 21 16:59 si vamos lo primero

Voz 24 17:01 el problema que CEAR bastante grande en el árbitro yo no lo toda la culpa al árbitro a pesar que cambió el primer problema es que primero el Barça juegue pues se juegue tiene que jugar con la tensión los partidos grandes no como han jugado voy segundo no se puede entrar a jugar un partido ya de principio con nueve jugadores mira que Valverde a mi me gusta pero es cauto

Voz 1375 17:32 ha quedado claro es que si no nos ceñimos al perdona es que como no como cada una gripe otros temas no podemos tener tanto tiempo para todas las llamadas pero eran Edward si quieren añadir si esos primero

Voz 24 17:42 los Paulino

Voz 1375 17:43 primero no era ya tercero a terceros

Voz 24 17:46 sí sí Luis Suárez lo

Voz 11 17:49 si Luis Suárez es un hombre que está

Voz 24 17:51 más pendiente sin enseñaran tarjeta que dice no enseñarán cuando no él uno de que va a todas tampoco no puede jugar bueno está claro está clarísimo les vamos a ahorrar

Voz 1375 18:01 bueno para que algún día sanedrín del Barça

Voz 24 18:04 sea como digo que algún día le llamaremos para pensar

Voz 1375 18:07 el de los partidos del Barça que no ha gustado su opinión el análisis

Voz 24 18:10 pero las así si me si me da mal no te preocupes que no habrá ningún

Voz 1375 18:14 perfecto vale sobrero y sobre el futuro de Griezmann

Voz 24 18:18 mal yo lo de quienes mal si es que tienen una cláusula de seis donde sólo tal como están de lo que hoy en día el mercado futbolístico pues creo creo que lo va a ponerle

Voz 1375 18:35 esta vale

Voz 24 18:36 con este precio no es porque vendrá bien que pagará la cláusula ya él por bajo mano más perras y aunque no entienden si esto casi es imposible que lo retenga

Voz 1375 18:48 era claro natural voto para Gallego para Jordi no cree usted que Griezmann seguirán el Atlético el año que viene

Voz 11 18:54 no no no lo creo muy bien Fermín también

Voz 1375 18:56 nada usted por llamarnos por escucharnos un abrazo fuerte Fermín hasta luego Fermín

Voz 11 19:00 hola a Manuel buenas noches cómo está esto

Voz 1375 19:04 Cayo hombre mira aquí pasando la noche esperando que llamadas de donde llaman pues mira voy estoy aquí con lobos Rita una Con con la burra con la burra allí donde vas

Voz 21 19:19 pues voy a decir nada acercándonos

Voz 26 19:22 acaso no es bueno como como como con la burra quieres

Voz 1375 19:24 con la camión no han cambiado Ana Obregón

Voz 28 19:29 aunque

Voz 1201 19:30 quieren burra que Manuel no ha visto una Aburrea subida Journey casi ni un camión

Voz 21 19:36 Andrés Ciudad Dordain nace cero la cuota que el único el único que a la contra que dice

Voz 1375 19:43 sí señor no hay nada nada lo demás Córcega dos Godín y entonces Manuel crees que va a seguir Griezmann en el Athletic

Voz 21 19:51 entonces yo pienso que ya el año pasado se se este año pues va a ser imposible y los retos de la manera que ésta

Voz 1375 20:00 pues lo tiene muy claro no lo no va a seguir

Voz 21 20:03 sí sí yo pienso que no hombre me duele me duele por Manolete soñábamos

Voz 1372 20:08 ya lo verás haremos

Voz 1375 20:11 tú crees que Manolete tú crees que Manolete se va a llevar un disgusto el verano

Voz 29 20:16 luego llegó ayer domingo la verdad que sí

Voz 21 20:22 ante cuando iba a venir el Madrid que venía el lobo Ia Lobo lo pusimos boca arriba y ahora pues tiene lazos la

Voz 1372 20:30 pues cuidado cuidado el lado oscuro e de que Gates luego nos echen una una mano que llevas muy que transportan la burra que llevársela

Voz 1375 20:42 oye bovino no ten cuidado pitos bovinos no vino ávidos no está hoy

Voz 1201 20:50 yo he dormido nada dos

Voz 21 20:55 pues era es poco constipado

Voz 29 20:58 pues un abrazo Manuel un abrazo y gracias eh

Voz 1375 21:02 hasta luego dos cero para Jordi Gallego también en la remontada burradas José Carlos hola buenas noches de donde nos llama José Carlos

Voz 21 21:12 bueno yo soy de La Carolina porque estoy ahora mismo provocaría

Voz 1375 21:15 qué me estás cantando un tío de la que reinan Montpellier en Francia pero paso Ibiza dos a Suiza jugó de dónde eres de La Carolina de qué zona

Voz 21 21:26 pues voy por el mercado

Voz 11 21:29 por el mercado plazo a las delicias

Voz 1375 21:33 bonita zona bonita zona has ido a has ido al Museo de la mina Mika claro ya que es una pasada eh te precioso yo tengo poco a tu padre también somos muy claro yo tengo yo tengo el carné de socio y a mí que hay que hacerse el carné al Museo de Minas de La Carolina oye si has para has parado ahora mismo Montpellier pero tienes claro lo que va a pasar con Griezmann este verano no

Voz 11 21:55 por supuesto que iba a pasar

Voz 21 21:57 se quedan en el Atlético de Madrid donde el Atlético Madrid grande tiene el cariño de la afición y se quedan sin que se entere

Voz 1375 22:09 no sabes lo que claro es mentira con criterio verdad Manolete es sin duda pues nada es José Carlos cuánto te queda cuando llegas a Suiza

Voz 21 22:20 pues sí yo quiere a las nueve de la mañana

Voz 1375 22:23 a las nueve de la mañana mucha tranquilidad lleve no hay no nieve no hay ya José Carlos

Voz 21 22:27 pulpo estado retenido por Montpellier desde anoche la todos de la mañana tratara noche ya las nueve de la noche cuando vuelves a nada a Carolina pues decidió quede Luna Marte estoy por ahí va recuerdo para llevar la familia ya todo el mundo muy bien hombre muy bien no

Voz 11 22:48 todo buen viaje José Carlos gracias hasta luego luego

Voz 1375 22:51 hay en Francia un viaje en juego pues dos uno has ido vota para Manolete para Antonio Romero cuarta llamada de la noche que puede decidir el debate hola Francisco

Voz 11 23:02 hola buenos si Francisco Paco como te llamamos pueblo Rameau

Voz 1375 23:07 José Francisco Rico perdóname

Voz 11 23:12 Francisco no

Voz 1375 23:14 prefieres que tengan Francisco

Voz 11 23:15 bueno Paco igual también hombre pero

Voz 1375 23:18 a los dos vale vale perfecto

Voz 11 23:20 te pues nada pues cuenta José Ramón Francia

Voz 1375 23:23 disco que es crees que Griezmann va a seguir

Voz 11 23:30 vamos vamos venga a micrófono luego me gusta mucho me gusta mucho fútbol me gusta Barcelona la lentitud también en Madrid y la buena figura pues bueno el caso que estamos hablando de crema que ha elevado todavía les queda de que da por Zubi viene porque éste porque entonces la gente Segura está muerto de verlo que no miran los colores con los mira mira la pata tan pasional

Voz 1375 24:01 es la tardanza

Voz 11 24:04 van a la par mostrar la propia hermandad

Voz 0985 24:06 por ti va de sus carreras de también sus carreras deportivas la proyección

Voz 11 24:10 por por supuesto por supuesto si al final al final es la que manda en la pata efectivamente eso es así porque Bimba bruma ya ha llegado sólo me queda porque sabe porque todavía es joven y tiene tres o cuatro años de fútbol por lo menos Mugello José vínculos entonces a Barcelona le dice Jordi yo me escúchame te escuchan te yo todas Thomas niños esos ciento veinte millones de euros partir porque talante Ana pero Patino cuenta está Lima yo misma semana al Barcelona

Voz 1375 24:50 te explicas te lo digo de verdad poca gente visto yo explicarse tan claro como explica tu esta noche Francisco gracias por llamarme ahí porque me sigas desde hace tanto tiempo

Voz 11 24:58 José Ramón dime pues fuéramos yo yo le concedió cultivó varias veces hijo Jordi que Jordi Le bien una actuación de una lo de lo del Sevilla Barcelona Barcelona ganamos si si me acuerdo mucho

Voz 1375 25:12 el otro Manolete

Voz 11 25:15 bueno escuchar que une TF conformémonos

Voz 1375 25:18 el el fútbol es así yo soy sólo en agosto un abrazo y gracias gracias gracias Francisco Sevilla Un fuerte

Voz 11 25:27 ya en habrá robo el saludo a un abrazo

Voz 1375 25:29 hasta luego no se olvida nunca no

Voz 1201 25:33 vaya que acaba tener este palestino Gmail gente que hay días que comiendo en casa humilló pero sí

Voz 1375 25:41 última llamada de la noche está por ahí Nicolás hola Nicolás

Voz 30 25:44 bueno qué tal hombre cómo estás muy bien no tengo doble personalidad es hoy hoy no no no si ya lo noté que José Ramón no

Voz 1375 25:51 por eso te lo había expirado había espiado no acerías hace ya hace ya un tiempo bueno no pasa nada que cualquiera se equivoca el hombre estaba ahí seguramente que un poco confundido Nicolás tú crees que Griezmann va a seguir el año que viene en el Athletic

Voz 30 26:04 no cuatro uno de guardia

Voz 0239 26:08 yo también a Manolete

Voz 30 26:10 la cosa Manolete el amor por los colores y el verano pasado no precisamente era muy lustrosos no el que decía en las televisiones francés y Companyia no

Voz 1372 26:22 lo has conseguido

Voz 30 26:25 sí sí me y también una Jordi lo diría que presuponen demasiado eso de que exclusivamente al Barcelona ya te digo yo que me gustará verlo a final de temporada porque eso del Madrid no suena tan rocambolesco cuidado cojo

Voz 1201 26:45 cuidado Juanjo todos sabemos

Voz 30 26:48 es que hay dos jugadores del Real Madrid en la delantera titulares que no están precisamente en su mejor estado de forma no Nicolás los traspasos Atlético Madrid con mirar les cuidado eh espero que no sea como el de Theo porque eso sí que se lucieron

Voz 1375 27:07 bueno ha quedado claro el voto ya ha quedado clara clarísimo encuentro David

Voz 1201 27:11 María de Gallego yo un abrazo Nicolás más Rosendo gracias gracias me lo esperaba esto yo cuatro uno cada verso Jordi danos Internet Fire se den todo Internet venga escojamos mira a la pregunta

Voz 23 27:26 en Internet de si creéis que Griezmann seguirá en el Atlético la temporada que viene dicen que si un veintisiete por ciento bueno dicen que no un setenta y tres por ciento

Voz 1201 27:35 no se no se ve claro lo de Griezmann vaya reforma Manolete por usted porque digo gracias a

Voz 1375 27:42 todo lo que ha llamado incluso que se equivoca también que hay tanto pues tampoco pasa nada si estos chavales esas cuidarse