Axel Torres: "El equipo que veo con más posibilidades de pasar es el Real Madrid"

Voz 0267 00:00 Axel Torres muy buenas qué tal buenas noches cómo estás hombres cómo ha ido la semana sin competición europea en tres semanas con mucho fútbol le jugar copas por Europa con algún partido de Liga con mucha trascendencia en Inglaterra hoy qué te ha parecido lo de bueno es verdad

Voz 1375 00:19 el de el City ha otro requisito al Arsenal hoy pero en premian no

Voz 0267 00:23 sí el mismo resultado pero además en Londres y cuando el Arsenal ya estaba bueno en Londres en el campo del Arsenal en Londres la la final fue en Wembley pero era campo neutral hoy era campo del Arsenal y además el partido ya venía Pérez debió de un ambiente de reválida la figura de Benger está ahora mismo más cuestionada que nunca aunque tiene un año más de contrato pero si cayera eliminado el equipo ante el Milan en la próxima ronda de Europa LIC se confirmaría que no va a jugar otra vez la Champions la temporada que viene y que desde luego no gana ningún título este año no así que yo creo que ese ese partido del próximo jueves partido de ida y el siguiente el de vuelta puede acabar de aclarar qué ocurre con con vengar parece que está ya es la la definitiva parece que sí

Voz 1375 01:13 qué te ha parecido el pulso Confederación Brasil

Voz 0267 01:15 leña pese el club que te paga el traspaso y que paga la ficha y que al final se tiene que plegar a los deseos de el entorno de Brasil porque han considerado que lo mejor es operarle no sí bueno ante el jugador ahí también tienen mucho que decir no es el jugador el que el que decanta la balanza al final cielos jugador pone como prioridad para él aquél que el Mundial lo lo quiere jugar o que que en entiende que necesitaba operarse ya para para jugar el Mundial pues pues es es donde realmente el sedes empata la cuestión bueno es un pulso entre clubes y federaciones que viene de lejos y que desde luego pues también cuenta con como te digo la figura del futbolista el futbolista en este tipo de cuestiones que hay que hay disputa es el que marca la diferencia hoy habido lista de

Voz 1375 02:05 Sampaoli para el partido contra España el veintisiete de marzo en el Metropolitano en el Wanda pase el rival para el partido que juegue la selección española allí en el Metropolitano volví después de un año se quedan fuera por diversas molestias pero bueno si te llama la atención algo de la lista de san Pauli hoy

Voz 0267 02:23 bueno y Cardin ha bajado el nivel con respecto a hace algunos meses que es tanto rumores de su salida y al final es bueno es que había un momento que marcaba cada partido marcaba todo lo que le llegaba era gol no oí ha coincidido el el bajón de Ricardi también sus problemas físicos pero el bajón de Hardy con con lo que iba líder y que ahora mismo está fuera de posiciones Champions no sea que el bajón del Inter ha sido acusado tiene mucho que ver con que haya perdido ese romance con con el gol así que se puede considerar que es también una cuestión de rendimiento a bala ambos castigados por problemas físicos pero ambos jugando a un a un nivel menor cuando han tenido participación Agüero desde luego es indiscutible que está para la selección está para titular ahora mismo de los cuatro nombres es el que está mejor ahora está claro que si me preguntas lo mismo hace cuatro meses pues hay Cardiel que estaba mejor y Agüero no pero ahora el que está mejores Agüero Higuaín bueno pues según se acerca el Mundial Se va se va entonando oí al final es un jugador con una experiencia importantísima

Voz 2 03:31 eh ha dicho Balotelli que se Maximino este joven jugador del Niza estarán el Madrid dentro de dos años para tanto te parece

Voz 0267 03:41 ah eres un buen jugador un jugador de tres cuartos de campo es un jugador que que en carrera es bastante desequilibrante que es diferente que es que es muy imaginativa en desbordar que puede jugar en las tres posiciones de de tres cuartos en las dos bandas por detrás del punta que son Coutinho por ejemplo en menos menos resolutivo menos resolutivo tiene peor tiro más reboteador pero menos bueno menos directo en el sentido de que no no acaba tantas jugadas más para generar para provocar desequilibrio pero no no lo veo yo acabando con las cifras goleadoras con las que solía acabar Cotino las temporadas en Inglaterra pero en cualquier caso me parece un tanto exagerado él lo del Madrid sea no no me parecen jugador ahora mismo ni por asomo que este para para el Madrid y acaba de llegar al Niza este año la temporada al Niza está siendo flojito día aunque él tiene mucho desparpajo y es mejor muy vistoso pues bueno creo que que está lejos todavía de algo así

Voz 1375 04:40 eso es lo que ha dicho Balotelli pero bueno veremos a ver qué pasa con este Maximino de del Niza jovencísimo jugador final de la Copa de Italia ya la tenemos Juventus Milan ayer ganó la Juve uno cero al Atalanta dos cero en el global de la semifinal eliminó a la Lazio en los penaltis así que bonita bonito cartel no para ese Juve Milán sí confirma sobre todo la recuperación del Milán

Voz 0267 05:00 en que es el equipo ahora mismo más en forma casi diríamos de la liga italiana cuando nadie lo sospechaba Gatuzo lo ha levantado había empezado mal Gattuso como entrenador incluso con críticas los primeros partidos la sensación era que había empeorado a Vincenzo Montella pero ahora mismo lleva una racha buenísima el equipo incluso se ha subido a la pelea por la cuarta plaza cuando parecía descarta Ximo por puntuación estaba muy lejos de la cuarta plaza todavía está lejos pero ya no tanto y esa victoria ante la alarma aunque sea en los penaltis ante un equipo muy bueno la la es seguramente el favorito acabar tercero pues es es otra prueba más de que este Milán va va hacia arriba y que probablemente será favorito en esa eliminatoria ante el Arsenal que te he dicho de Europa League del de la próxima ronda que para mí es la eliminatoria estrella de

Voz 3 05:54 de esa competición en en octavos de final

Voz 1375 05:57 la semana que viene a la vuelta del Real Madrid y la siguiente la vuelta de el Barça Chelsea del United Sevilla

Voz 3 06:05 pasan los tres pasan dos pasa pasa la el Madrid pasa de Madrid pasa el Barça

Voz 0267 06:14 la debería pasar pero no lo tengo tan claro el Sevilla debería no pasar pero ojalá pase pero tampoco lo descartamos no entonces a tu pregunta inicial te diría dos Madrid Barça y quedaría fuera el Sevilla si tuviera que o sea que no está clara no no me jugaría

Voz 4 06:37 ya sabe todo el mundo que vamos con los equipos españoles lo hace falta aclarar lo cada minuto que el Sevilla bueno aunque él creo más

Voz 1375 06:43 claro es el Madrid ha quedado más claros en madre por cierto a ver los nuevos horarios no sé qué te parecen de la Champions la temporada que viene se va a hacer raro en España a las siete de la tarde empezando la temporada viendo yo qué sé porque algún partido de tocar al Madrid o al Barça también va a haber dos horarios siete menos cinco nueve el martes siete menos cinco nueve el miércoles en Vedder todos los partidos a las veinte veinticinco ese horario deja de existir en Champions Axel

Voz 0267 07:11 sí a ver es es verdad que en España no no parece un horario muy habitual para ir al fútbol en días laborables pero es verdad que en el resto de Europa así en el resto de Europa pese a que no resto Europa toda Europa pero de noche no en la Europa más norteña en Alemania es una hora buena para ir al fútbol de hecho es habitual que ellos pongan partidos de sus torneos domésticos en días laborables a las siete de la tarde en Copa lo lo ponen muy a menudo en en Francia también es bastante buena la hora hecho esta semana se han jugado varios partidos seis y media de Copa andan también cuartos de final de Copa las seis y media osea que hay muchos países para los que son horarios buenos que son país donde se a las ocho a las siete y media son países la idea la gama vive dos horas antes es decir el el su Prime Time dos horas antes que el nuestro no entonces claro es verdad que es una medida que aquí puede parecer que es impopular y en cambio muchos países pensaban que es una magnífica medida para para ellos no yo creo que se va a intentar acomodar y sobre todo tengo la sensación eh que se va a intentar aprovechar los países en los que es una buena medida decir yo intuyo que en alemán que Alemania

Voz 5 08:24 a Francia

Voz 0267 08:27 sí la mayoría Reino Unido incluso partidos nórdicos equipos nórdicos y se meten van a meter ahí los partidos de las siete más más habitualmente creo eh no no tengo todavía una idea clara de España no y media bueno no no no ya ya ya son siete menos cinco nueve de hecho a a ver entiendo que se van a jugar también varios partidos a las doce menos cinco porque porque al final también los contratos de televisión que se han firmado ansiedad ofreciéndoles a a los operadores pues poder televisar en ventanas sin solaparse todos los equipos de su país la última que afecta directamente a

Voz 1375 09:04 la la tele que comentando con nosotros siempre el fútbol internacional en la SER estás en en bienes por que tiene los derechos para los próximos tres años pero que no se sabe dónde saber dónde se van a estar los canales de Bin Sport porque ya he dicho tanto Telefónica como Vodafone que no quieren saber nada de esto a ver qué pasa no

Voz 0267 09:20 sí pero los que nos oyen dirán o donde se puede ver la Chana

Voz 4 09:23 sí ya sé que tú no eres tú comenta Sparta lejanísimo de esta de esta negociación de hecho mente

Voz 0267 09:29 yo me entero igual después después de seguro que tú te enteras antes seguro de que tú te enteras antes no la verdad es que estoy estoy súper lejos de esa cuestión evidentemente la vivo con una cierta inquietud pero pero como persona que trabaja ahí que bueno pues al final te interesa saber por dónde dónde se ve pero bueno yo creo que los que tienen que hablar ya que se ha encabezado llevaban hablar