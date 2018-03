El Larguero: El pinchazo del Barça, hablamos con Jémez y los plazos de la recuperación de Neymar (01/03/2018)

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero seas del equipo que sea no me dirás que nos ha puesto bonita la Liga quedan doce jornadas acaba de terminar la número veintiséis y a falta de doce jornadas alguno le gustará vas a otro gustará menos la Liga se pone bonita parecía que él había ganado hoy al equipo de Valverde antes de Navidad les acaba once puntos al segundo el Atlético de Madrid que le ha recortado casi la mitad de esos puntos en los últimos tres partidos tres empates del Barça contra Espanyol Getafe Unión Deportiva Las Palmas en un mes ha pasado el Barça de sacarle once a sacarle cinco al Atlético de Madrid a tres días del Barça Atlético en el Camp Nou es como si sufriera algo de vértigo en las alturas ahora mismo el Barça de Valverde según va viendo que se acerca la hora de la verdad y que el Atlético le va comiendo cada semana un punto o algo más así que repito domingo cuatro y cuarto Barça Atlético de Madrid en el Camp Nou cinco puntos a favor de los de Valverde en un partido en el que protagonista ha sido Mateu Lahoz enseguida Iturralde que está en el bar de El Larguero en el laboratorio analizando todas las jugadas polémicas visionando otra vez todas las jugadas polémicas que ha habido unas cuantas para que os cuente a todo si ha acertado o no Mateu Lahoz ese visionario del arbitraje es evidente capaz de ver lo que nadie ve e incluso de no ver lo que todo el mundo ve no me negará que eso no tiene no tiene tela pues eso ha hecho Mateu Lahoz ver lo que no ha visto casi nadie y no ver lo que ha visto todo el mundo pero ahora se lo preguntaremos a Iturralde González porque hay jugadas polémicas y sobretodo una muy polémica y muy conflictiva la posible mano de Lucas niña que es lo que había esto Mateu Lahoz para pitar penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas recién empezada la segunda parte pero dicho lo dicho en toda la segunda parte el Barça no ha tirado a puerta ni una vez y eso me da que no es culpa de Mateu Lahoz sino de mérito del Barça también mérito de la Unión Deportiva Las Palmas que se pone con veinte puntos empatado con él ha con el Levante que acaba de perder acaba de terminar el partido de Mendizorroza uno cero ante el Alavés quién sabe si en el último partido de López Muñiz el técnico del Levante así que Unión Deportiva Las Palmas uno Barça uno ha terminado ese partido en Canarias enseguida estoy allí Alavés uno Levante cero ante esa jugada esta tarde el Betis cero Real Sociedad cero

Voz 1375 03:16 palmas en Gran Canaria esta Fray Luis Flaqué hola flaco no sé si está en rueda de prensa todavía algún entrenador

Voz 1296 03:21 hola mano qué tal muy buenas muy bueno para finalizar el turno de Paco Jémez en la sala de prensa eh contento evidentemente por ese punto y sin querer entrar en valorar demasiado la actuación de Mateu Lahoz dice que siempre respeta la tarea arbitral justo antes ha comparecido Ernesto Valverde en esto Valverde que evidentemente mostraba cara de preocupación dice que el partido el domingo ante el Atlético Madrid no cambia mucho a pesar de este tropiezo pero evidentemente será un partido interesante que desean ganar ir respecto a ese gran tema esa actuación de Mateu Lahoz admitió a Valverde que se han ido al vestuario ha acabado el partido sin saber exactamente por qué había pitado penalti iba un poquito más allá también explicaba la conversación o el porqué había ido a hablar con Mateu Lahoz justo cuando acaba la primera mitad para pedirle explicaciones por esa mano cara de Tchité Zola que le podría haber supuesto la tarjeta roja escuchamos las oraciones de Mateu Lahoz de Erne

Voz 1157 04:10 lo del penalti pues bueno yo creo que la pregunta tenía que se al revés yo tenía que preguntar

Voz 1785 04:13 para qué es lo que ha pitado no lo sé todos sabemos todavía no

Voz 1785 04:19 vamos a ir descifrando a ver cómo ha podido ser pero bueno

Voz 1296 04:22 lo he visto claro bueno pues es la explicación de Valverde que decía que no sabían exactamente qué había pitado en esa en esa

Voz 1375 04:27 hay penaltis yo decir perdona FLA que acaba de poner eh Movistar Plus en el programa El día del fútbol Justo cuando terminó la retransmisión del partido al empezar con el resumen pero una gen que desvela el momento en el que pita el penalti Se van todos los jugadores del Barça pedirle explicaciones pero te has pitado porque has pitado Busquets bueno Luis Suárez está de un comedido es increíble no hay nada como que esté apercibido de tarjetas para que ese deporte me voy parecía un niño hasta con el baby le faltaba el babi puesto no Ana protesta ni una patada ni un mal gesto ni una mala cara buenos han ido todos a por Mateu Lahoz sobretodo Busquets

Voz 1375 05:01 compañeros ha pitado mano de Lucas

Voz 1375 05:06 ha pitado Mateo lo digo por la frase FLA Quique ha dicho Valverde que no sabemos lo que ha pitado por lo menos Busquets sí que se ve en esa imagen que le ha contado a los compañeros lo que le ha dicho Mateu que pitaba mando de Lucas diseñe cuando les rebota el balón del palo al antebrazo ahora se lo preguntamos a Iturralde flaco decías no nada más que Valverde dice que ese P

Voz 1296 05:23 en y por el modo sobre todo como se ha pitado ha afectado al Barça pero que eso nunca debería basar un equipo que aspira a ganar un título como es este de de la Liga aún Valverde evidentemente pues poco satisfecho ir molesto evidentemente también por la actuación de amateur

Voz 1375 05:37 te venían muy calentito el asunto porque esa jugada es a mano posible que ahora le pregunta Iturralde de Lucas viña es nada más empezar la segunda parte pero es que nada más e irse al descanso se van todos muy calientes porque en el último minuto de la primera parte se marchaba a Luis Suárez con el balón controlado sale hechizo la del área le toca el balón con la mano clarísimamente lo que me pusiera roja amarilla ahora se lo preguntara Benneteau era el de González así que eso nada más

Voz 1375 06:02 clarísima que no ve ni Mateu ni el asistente ni el cuarto árbitro pero que todo el Barça le reclama nada más empezar la segunda el penalti pitado de Lucas línea enseguida la polémica está por Italia Adriá Albets en la zona mixta esperando que los primeros protagonistas de los dos equipos hola Adrián muy bueno

Voz 0017 06:18 la mano qué tal buenas noches de momento ha pasado por esta zona mixta Andrés Iniesta al hemos escuchado en directo en Carrusel le ha quitado importancia a las decisiones arbitrales de Mateu Lahoz Iniesta también sabía lo que había pitado en ese penalti ha explicado que Mateu se ha referido a unas manos así que eso es lo que ha señalado el árbitro del partido y que sabía también el capitán del Barça en cualquier caso ha dicho que el penalti las manos del portero fuera del área son decisiones del árbitro que a veces te benefician y otras te perjudican ha dicho Iniesta que hablar de los árbitros es fácil pero que arbitrar es muy complicado y que por lo tanto no hablan de ello además también ha dicho que el empate les deja evidentemente un mal sabor de boca pero hay que seguir hay que recuperarse anímicamente y físicamente para estar al cien por cien el domingo en este partido frente al Atlético de Madrid habla

Voz 1375 07:03 Sergio Busquets en directo en Movistar Plus eh

Voz 1375 07:12 estaba con esas declaraciones el jugador del Barça en enseguida estoy allí en el estadio de Las Palmas vamos a escuchar a todos los protagonistas vamos a escuchar también a Jordi Martí a Marcos López y a Ramon Besa en el tiempo de sanedrín porque al margen repito de la polémica arbitral algo le está pasando a este Barça en las últimas semanas un Barça del que yo dije hace un mes y medio casi con empezaba dos mil dieciocho que sólo puede ir a peor porque primero los resultados han sido muy buenos y lo siguen siendo todavía no ha perdido ni un partido el Barça en la Liga y segundo porque la llegada de Coutinho tiemble me parecía que de alguna manera le iba a exigir a Valverde hacer algo que hasta ahora no estaba haciendo estaba funcionando a la perfección pero enseguida ahora con Ramon Besa Marcos López y Jordi Martí e lo vamos a debatir en el en el Sanedrín y luego le pregunta de Manolete era como ven también como se pone el partido de del domingo pero antes digo que acaba de terminar también el partido en Mendizorroza ese Alavés uno Levante cero que se ha decidido sobre la bocina también hola a Íñigo Marquínez narrada en Carrusel muy buenas

Voz 0802 08:11 en el noventa o la mano muy buena así en el minuto noventa una falta que ha sacado un cabezazo de la Guardia el central Innova victoria del Deportivo Alavés que prosigue con su escalada desde que llegó Abelardo a la banquillo vitoriano dure

Voz 1375 08:24 esto un poquito más gente en Europa en Europa ya te digo yo

Voz 0802 08:26 el que cambia el flequillo de lado algunos de la velocidad que ha cogido para así

Voz 0985 08:30 el flequillo Adelardo

Voz 0802 08:32 es complicado labradas que la el Levante está en una zona cada vez más angustiosa e hoy no no no ha creado peligro prácticamente al un póster en la segunda mitad pero es que no se aproximado la portería contraria yo no sé cómo estará López Muñiz el entrenador del Levante pero creo que está hablando ahora no sé si Javier Lekuona podemos escuchar ya al entrenador del equipo visitante correcto

Voz 1576 08:54 hola buenas noches estamos en la sala de prensa está dando López Muñiz en principio no va a haber movimiento con respecto a su futuro dentro del banquillo levantinista escuchamos a Muñiz

Voz 0016 09:03 lo que no sé si ahora

Voz 0985 09:06 mala suerte porque en el fútbol mala suerte nativa pero hoy que no

Voz 0016 09:12 muy buenas noches Juan si aquí

Voz 1284 09:15 a mí me gustaría que habláramos aquí en Valencia en la rueda de

Voz 1375 09:18 la prensa también ha salvado tres match ball en las últimas jornadas vamos a ver resalta si salva otra bola de partido López Muñiz al que hace unos días ha ratificado Quico Catalán como técnico del Levante hoy nueva derrota que le deja ahora mismo empatado a puntos a veinte con la Unión Deportiva Las Palmas en zona de descenso Levante por encima pero con los mismos puntos y la Unión deporte va a Las Palmas en todo esto en la portada de este Larguero además ya digo el Betis cero Real Sociedad cero lo unos contra Santi Ortega como fuese partido que se jugó antes y en un día en el que también hemos tenido reunión aunque yo casi diría que hasta es la podían haber ahorrado en el Consejo Superior de Deportes para tratar el tema de la violencia en el fútbol el título prometía la intención también pero medidas realmente medidas novedades algo que nos gustaría contaros ninguna o lo llevan en secreto o ha sido una reunión de amigos que ha valido para muy poco hay que sentarse no para perder el tiempo sino para ofrecer medidas es un problema muy serio hay que arremangarse y hay que hacer algo porque juntarse para decir que lo mismo de antes de ayer hoy de la semana pasada sin medidas nuevas creo que es perder el tiempo luego nos contará Antón Meana esa reunión donde está también la liga donde esta o la Federación donde esta o los árbitros donde ha estado eh de la policía incluso hablando de ese problema que tiene ahora mismo el fútbol español en el día en el que además el Consejo de Estado ha dicho que no se repiten las elecciones en para elegir la Asamblea en su totalidad es decir que no habrá nueva asamblea pero sí nuevo presidente Se mantiene las elecciones para el nueve de abril en la que son los elegirá nuevo presidente repito no nueva asamblea nuevo presidente enseguida contamos cómo están las expectativas de los dos únicos candidatos Juan Luis Larrea Luis Rubiales en luego os contamos cómo están las cuentas de unos de otros y además os contaremos la última hora del caso Neymar que ya lo tenía bastante claro pasó de esguince a fisura de fisura a fractura el toro lo ha cogido por los cuernos la Confederación Brasileña de Fútbol que es la que manda en esto empezando por su padre que no es presidente de la Confederación Brasileña pero casi casi y aquí lo que prima para ellos es el Mundial lo demás son todo milongas han dicho Neymar Teo peras porque si no te óperas puede recaer Easy recae es te puedes perder el Mundial en Brasil Neymar se pierde el campeonato del mundo para que os voy a contar lo que no recuerda mucha gente es que quién ha pagado doscientos veintidós millones de euros por Neymar ha sido el París Saint Germain y que quién le paga casi treinta y cinco millones limpios al año a Neymar es el París Saint Germaine que se ha tenido que callar la boca mirar a otro lado decir posoperatorio pero me da la impresión de que éste juega más con el PSD de aquí a final de Liga han hablado los doctores los contamos la última hora que operan el sábado en Belo Horizonte donde ya está en Brasil en el hospital se cierra una planta incluso para que nadie le moleste hablan de hasta tres meses de baja marzo abril mayo pues lo justo ni un partido más con el PSD para llegar al Mundial con Brasil te recuerdo el debate de los jueves hoy crees que seguirá Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid la próxima temporada sí o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta Se ríe Manolete

Voz 1284 12:34 ves que seguirá Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid la próxima

Voz 1375 12:36 temporada luego porque ríe nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida con Jordi Martí con Jesús Gallego con Antonio Romero Manolete seguirá Antoine en el Atlético el año que viene nueve cero dos catorce sesenta sesenta alguno está levantando el pulgar hacia arriba y otro hacia abajo vota atún enseguida llamando al teléfono pero antes cogemos un coche nos vamos o mejor dicho un avión con este coche dentro para ir a Las Palmas de Gran Canaria vas a Madrid

Voz 0991 13:02 y pasar frío para que vas a ponerte esas botas vas a al telesilla

Voz 1255 13:06 ya al menos cinco grados para qué

Voz 0991 13:09 por unos segundos bajando tus solo sobre el nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tantas Wolkswagen Taiwan para que con el mejor equipamiento para que desde veintidós mil cien euros

Voz 1375 13:27 casi las doce menos cuarto una menos en Canarias semana intensa de fútbol todos los días partidos de Liga antes de que vuelva ya la Champions la semana que viene yo ya terminó esta jornada vigesimosexta con cinco de ventaja del Barça sobre el Atlético de Madrid este año por ahí nuestros analistas hola Jordi Martí muy buenas buenas noches mano te veo más afónico o me lo parece tengo la voz un poco tomada sí francamente tuvieron poco de catarro y tengo la voz un poco tomada pero no por lo del resultado sino ya estaba antes del partido lo lo ha

Voz 0985 13:53 peor Alfons

Voz 1375 13:55 no pero bueno está por ahí Marcos López hola Marcos hola ahora te oigo Marcos hola buenas noches atronador así buenas noches está también Brady Ramon Besa compañero el país hola Ramón hola buenas noches os pregunto el primero el titular que siempre me gusta saber por dónde vais mañana tanto a Marcos en El Periódico de Cataluña como Ramón en el pub mis que titula mañana estaba más en los ves tú

Voz 0079 14:16 en el sentido del penalti invisible no que ha dicho que ha dicho el Chingate Valverde pero no me gusta hablar de los árbitros sea prefiero hablar del del mal juego del Barça segunda Marte que es lo que al final te acaba pasando factura hay porque además el penalti en el minuto cuarenta y ocho horas

Voz 0509 14:31 para toda la segunda parte por delante y no han tirado a puerta

Voz 0079 14:33 bueno a tira de medio minuto noventa y cinco con eso te digo todo por lo tanto un equipo que remata cuatro veces a puerta dos de ellas de falta de Messi es que no ha hecho mucho para para ganar más allá del excelente ejercicio defensivo

Voz 1375 14:45 qué realizado Las Palmas en la segunda parte sobretodo cosa que más que del árbitro hablas del más del mal juego del Barça

Voz 0079 14:49 para mí me gusta más hablar siempre de árbitro aunque es evidente que el árbitro te condiciona porque creo que otras dicho tú en el en el aportar El Larguero tiene una capacidad para ver algo que no vemos el resto de los humanos y una capacidad para no ver lo que vemos el resto de los humanos que yo creo serlo

Voz 1284 15:05 vacile no no no es fácil yo creo que eso está a la altura de

Voz 0079 15:08 de de los elegidos yo ya me niego a Apple

Voz 1375 15:11 no no lo digo porque sea el Barça sea el Madrid se cualquier otro equipo creo que ya Mateo ya ha dejado de ser un buen árbitro ahora la pregunta Iturralde ya está por ahí ha salido de la sala de El Larguero siempre nuestro barco nube y digo Ramón titulas en el país el peor Barça animan la Liga titular muy certero porque es verdad que estamos viendo en Barça no está Messi o algo falla eh bueno sobre todo porque hoy si tenemos en cuenta los recursos que tenía eh a excepción de Jordi Alba se supone que tiene que tener un equipo que ejerce de

Voz 1785 15:42 a la autoridad los recursos y el juego para sobreponerse a un partido por más que la actuación del árbitro le haya perjudicado vio diría que no que si es opio las jugadas que hemos visto pero sobre todo en las tarjetas ah en el minuto quince creo que los tres defensas de Las Palmas tenía tarjeta y luego ha medido muy bien la segunda para expulsar a ninguno de ellos sean pero no no no digo que sea yo creo que el árbitro ha estado mal pero el Barça está Open

Voz 1375 16:08 por resumir tu titular yo

Voz 0985 16:11 porque pues que mal asunto cuando Messi no aparece ya en la segunda parte Messi no ha aparecido y por lo tanto mal asunto también un también coscorrón para Valverde leyó hoy al equipo le he visto hombre no te quiero decir desmotivado pero he visto un poco al tran tran yo lo he visto con en fin le he notado falto de tensión entonces yo creo que tú contra un Atlético claro contra un Atlético contra un Real Madrid el Barça salen chupado pero en partidos como hoy tenemos que encontrar los resortes las claves para que el equipo salga mucho más motivado de lo que hemos visto hoy

Voz 1375 16:41 en el que estaba irreconocible quiera

Voz 0985 16:43 a Luis Suárez voy a poner el corte de lo que ha dicho Valverde

Voz 1375 16:45 qué le he dicho a Ricardo Sierra pero como se nota que le han leído la carta Villa bueno que él lo tenía ya asumido y que lo han dicho por ni una protesta ni una patada ni una mirada ni un insulto ni nada

Voz 1296 16:55 sí incluso ha puesto paz en las protestas penal ha sido ya el colmo de los colmo sí ha sido Luis Suárez muy parecido al que vimos en Mestalla en la vuelta de la Copa que también sevillano Arilla se perdía la hipotética final de aquel día también se comportó pues estoy radicalmente opuesta a la que suele a la que suele ser ha estado muy bien en cuanto a actitud respecto al árbitro pero al al también han la línea del equipo ha estado muy lejos futbolísticamente esperaba del eh pues mira

Voz 1375 17:20 estaré porque nuestro Árbitro Iturralde González al Aíto muy buenas buenas noches y tienes tarea llevas un recto viendo las imágenes de nuevo pero primero las querellas Las Palmas queremos Las Palmas sí hola Nicolás Heras no queremos Las Palmas siempre que Palmas Lisino fuera los hay una temporadita ya ni te cuento dejamos ese micrófono cerrado digo que lo que le ha preguntado Ricardo Sierra Vallvé arde sobre la actitud de un Luis Suárez irreconocible por miedo a ver una amarilla que le impidiese jugar contra el Atlético el domingo

Voz 1153 17:50 no sé si ya digo por una circunstancia que a veces puede ser simplemente una presunción au que parece desde fuera así si Luis una vez ha jugado algo condicionado porque quizá no será visto tan enérgico como en otras otras ocasiones en balones divididos en alguna circunstancia

Voz 0588 18:03 posiblemente posiblemente pero bueno es algo que que

Voz 0880 18:09 ya hemos asumido bien de sentido el ex jugador que siempre iba

Voz 0588 18:12 peligro para hacer un Wall o para disiparse a un jugador no hace falta ir en un balón dividido no entonces pues bueno él ha jugado pensábamos que era un partido importante Hay bueno

Voz 1375 18:25 además ahora preguntó él por lo de Luis Suárez y por lo de Coutinho por lo de Messi pero antes de preguntarle Iturralde González en directo en El Larguero doce menos doce de la noche está por ahí el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas Paco Jémez entrenador muy buenas que tal buena cómo te va hombre pues aquí lo que cuenta esta suma haré lo que cuesta bajo contrato aquí es esto sumar un punto con el Barça te sabe a tres de otra jornada

Voz 1404 18:50 bueno bueno el punto pero ojo todos bueno algo que supone puentes Imaz el punta si supone el primer subieron

Voz 0696 18:59 el empatando a un equipo como hecho el esfuerzo que tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer para poder conseguirlo eso es lo que realmente te da qué era eso no más puntos bueno que es el que bueno pero yo creo que ahí

Voz 1375 19:10 es importante cuando te has enterado porque nuestro partido ha terminado creo que estabas en rueda de prensa va a punto de entrar justo quince minutos de faltaban todavía o veinte al partido

Voz 0079 19:19 de de Vitoria a Marta

Voz 1375 19:21 pero el gol el Alavés en el noventa y uno cuando te has enterado en la rueda de prensa

Voz 0696 19:25 sí bueno pues me he enterado porque me he ido a los jugadores gritar ella me imagino que que había marcado el Levante sea con el Alavés lo estaban siguiendo

Voz 1375 19:32 adiós viendo en alguna tele que estaban haciendo una aquel

Voz 0696 19:35 en una tele y que ahora mismo empataba

Voz 1375 19:37 punto estás con el con el Levante

Voz 0696 19:39 bueno pues visto lo visto que hizo a como estábamos hace no hay medio pues la verdad es que es un buen resultado estará ahora empezar a correr en la misma con la misma en las mismas condiciones y creo que lo hemos recortado Levante como siete ocho puntos

Voz 1375 19:53 eh pues creo que eso es para estar

Voz 0696 19:55 yo eso no y ahora bueno pues tenemos otra carrera en igualdad de condiciones pero que que sigue siendo una carrera que ganó sí

Voz 1375 20:00 esto es mérito del entrenador y mérito de los chavales que hoy han hecho un buen partido sobre todo en la segunda parte que ahora te pregunto por lo del árbitro pero no ha tirado el Barça

Voz 0696 20:07 creo que una vez a puerta en la segunda etapa se de de destapar todo agujero un equipo que que normalmente hace doce catorce escrito por partidos eso sí que es meritorio no me he sentido muy bien muy bien creo que todavía falta un poquito nota que creo que podemos hacer más en ataque tenemos más capacidad pero bueno también he dicho algunas cositas que me han acusado pero creo que ha sido un esfuerzo espectacular de los jugadores

Voz 1375 20:32 qué es lo que te ha gustado

Voz 0696 20:34 que yo me ha gustado lo que más te ha gustado ha dicho nada sobre todo el esfuerzo y el sacrificio de la gente no corría como animales ha acabado todo bueno pero con total Ramón recuperar

Voz 1375 20:44 oye era jugadas polémicas sobre todo la última de la primera parte y la primera de la segunda parte la de el portero tu portero Txiki Zola aparatito mano que mano si lo tienes claro en vivo no has tenido que ver la repetición

Voz 0696 20:57 no a mí me me directo equivocas está lo que siempre siempre tengo y lo que me aparece en directo a mano lo mismo que también en directo me ha parecido un penalti también me ha parecido a mí

Voz 1375 21:08 la de Lucas Giniel la mano si también ha visto mano de Lucas niña me ha parecido

Voz 0696 21:13 es verdad que esa esa ahí tengo más dudas no porque era más lejos una mano un poco más ella tengo y demás más dudas no pero me parecía que saludaba con la mano me parecía

Voz 1375 21:23 me entiendes que hoy puede haber alguien que diga el árbitro le ha favorecido a la Unión Deportiva o le ha perjudicado al Barça en este caso Mateu

Voz 0696 21:30 yo entiendo que pueda decir lo mismo que a lo mejor hubo gente que dijo que el árbitro que vino aquí pues más ayudó al Sevilla Las Palmas yo sin embargo unos días absolutamente nada ni de unos vídeos ya sabes que yo mantengo una línea de no no valorarla las decisiones de los árbitros me preguntan lo que yo he visto en el campo te lo digo lo que me parece a mí pero lo que me parece menos cuenta lo que cuenta de lo de lo del árbitro entonces me queje en su momento cuando nos perjudicaron tampoco digo nada si es que realmente en alguna ocasión no puede favorecer

Voz 1375 21:59 que si no recuerdo mal en tu etapa como comentarista que estuviste aquí en la SER que hablabas de que te gustaba Mateu no no sé si me imagino que es lo mismo no te gusta

Voz 0696 22:08 no pero no pero no pueblo por lo que haya hecho un montón de veces siempre he dicho que es un árbitro que me gusta como quita me gusta su manera de pitas no yo no entro en valoraciones y se equivoca Mao se equivoca menos mejor actriz yo no he dicho que me gusta su manera de pitar y lo sigo manteniendo

Voz 1375 22:25 no sé cómo lo has visto Paco bueno pues

Voz 0696 22:27 sí a todo el mundo puede decir lo mejor que lo que que buena parte de que el Barça ya está mal depende de que nosotros su trabajo de presión de esfuerzo de sacrificio de defender bien de quitar el balón también por momentos bueno pues posiblemente el mejor partido del Barça pero creo que es buena parte de culpa han tenido los jugadores

Voz 1375 22:47 ha dicho que ha cortado todos esos puntos al Levante en las últimas jornadas fíjate lo que les ha recortado el Atlético al al Barça como supone la Liga también

Voz 1404 22:54 bueno pues bueno noble y expectación por todo lado creo que es bueno para

Voz 0696 23:00 para la competición no yo creo que si el Barça sigue teniendo una renta buena ahora recibe al Atlético de Madrid en casa me decía que se lo va a jugar y bueno y que la Liga está apretada por todos lados yo creo que es lo mejor que no puede pesar para parte de una competición sana en una precisión que mantenga la vivacidad hasta el final

Voz 1375 23:14 de los cuatro que estáis ahí para jugarse el descenso se salva uno eso es lo que parece no

Voz 1404 23:19 sí bueno fue lo que parece no sé lo qué va a pasar a hablar uno

Voz 1375 23:22 tienes claro no no tengo más claro que el agua decirme

Voz 0696 23:25 ella es difícil que hay equipos que están por arriba se metan en el jaleo porque nos llevan mucha ventaja cuando todo puede pasar y bastón mala ley biturbo a todos los equipos pero lo normal es que entre esos cuatro que de que de que iba a caer

Voz 1375 23:36 qué te dice la afición ahora se calman un poco los ánimos dimos partidos no

Voz 0696 23:40 no no aquí no están al cinismo exaltado es decir aquí han estado tan mal tan mal tan mal esta última ultimísima ha estado en la miseria hundido que ahora si aquí no nadie no tenemos un ambiente enrarecido no tenemos nada de eso digo tenemos gente con ganas de trabajar gente tira para adelante yo espero que bueno que se punto y el partido que ha hecho el equipo pues también a la afición le sirva de ánimo previo y que siga

Voz 1375 24:06 la última Baco y no sé si al hacer la alineación ya te has acostumbrado a que no está Jonathan Viera o te sigues acordando de él

Voz 1404 24:13 no bueno ya hecho borrón y cuenta nueva

Voz 0696 24:17 sí por la claro ese tema ya acabó bueno pues no vamos a poder contar con él ya lo sabemos a lo que sí me ha gustado es que bueno porque hay gente que empieza a dar un paso adelante y que ya lo tenemos que sacar esto adelante los que estamos no los que son

Voz 1375 24:32 sigue estando convencido igual que el día que llegaste que se salva al equipo

Voz 1404 24:36 sí no yo tengo convencido el trabajo de los chicos del cambio que han dado de sí

Voz 0696 24:40 ahora más que nunca es cuando hay que está convencido de sí puedo repetir te mira para atrás y mira cómo estábamos hace mes y medio es decir

Voz 1404 24:47 ahora esto es trabajo un trabajo fluctuar

Voz 0696 24:51 convencimiento de poder sacar un equipo de una situación con premios como te dije y ahora es cuando realmente no podemos dejar empeño cuando más tenemos que apretar cuanto más tenemos que trabajar para ganar partidos para salir de ahí lo antes posible

Voz 1375 25:04 te van los retos difíciles así que suerte va la marcha

Voz 1284 25:06 para marchar campeón dos jornadas

Voz 1375 25:11 quedan a la Liga y ahí está la Unión Deportiva Las Palmas intentando agarrarse a lo que parecía casi casi imposible cuando llegó Paco Jémez Iturralde González en el minuto dieciséis hay posible mano de Iniesta dentro del área tras un centro de Aguirre Garay era penalti nada es mano pero no es punible llega la mano estado el centro natural de una manera natural salta una en el último minuto de la primera parte se marcha contado sale Tchité hizo la del área el portero toca con la mano Mateu ni siquiera Pita la mano es es mano clara no sé qué más hubiera pasado muy roja roja encara encara

Voz 0514 25:47 Suárez y eso Portia manifiesta de gol estoy escuchando por ahí que es que si viene de un rebote pero cuidado aunque en las que venga de un rebote el primero le pegan el pie pero él instintivamente cuando ve que el balón va para atrás saca la mano izquierda es decir ya no es un rebote ya es otra jugada rebotes cuando te pega de rebote propio te viene aquí no puedes quitarla pero es que aquí Él es el que pone la mano

Voz 1375 26:10 y luego el el que yo la ve muy clara

Voz 0514 26:13 el cuarto árbitro está Lauder el banquillo el cuarto árbitro lo tiene que echar una mano a Mateu porque si os fijáis en la repetición la jugada el empieza a correr muy centrado porque se le cruzan justo dos jugadores que vienen corriendo a hacer la cobertura y tiene que irse para derecha en vez de para Izquierda mal colocado

Voz 1375 26:28 pues fue mano fuera del área era mano

Voz 0514 26:30 sí debió ser roja se debió quedar con uno menos

Voz 1375 26:33 la Unión Deportiva Las Palmas es Pichi Zola empieza la sí

Voz 0514 26:36 segunda parte ya hay un penalti que evita Mateu Lahoz al parecer por la mano de Lucas vinieron eso es lo que ha dicho esto es al parecer y es curioso porque el lenguaje corporal es super importante en el arbitraje es decir es dar a entender lo que tú has pitado para que no haya dudas el pita el penalti es que nadie sabe lo capita Willy a ver las imágenes y pero los jugadores y el público nadie tiene esa imagen fíjate y luego a los veinte minutos después de eso hay una posible mano que no es mano de un jugador de Las Palmas y él mismo dice a todos los jugadores no no le pegan el hombro y hace un gesto como que le pegan el hombro ese mismo gesto tenía que haber hecho cuanto Íñigo cuando lo que decir eso cuando lo pita decir es que la pegado en la mano entonces ya estaríamos hablando otra juega estaremos hablando de interpretación de si esa mano que pega penalti uno pero ya con ese Gescon ese simple gesto está dando a entender que ha visto una mano porque sino es que nadie sabe

Voz 1375 27:27 sí y es muy difícil pero hay una imagen en la que se amplía en televisión con ese círculo el momento en el que el balón pegó en el palo y rebota el antebrazo eñe ahí parece que le puede pegar luego ya depende de la interpretación de Mateo no

Voz 0514 27:38 sí pero es que esa también esas perspectivas te lo digo yo por experiencia llaman a engaño e no sé yo si te fijas en el balón no no cambia nada es decir si tú te pegan un cualquier parte del cuerpo el balón cambia la trayectoria y luego el rebote para decirle a la gente que se entere el rebote no es punible cuando es un rebote propio no cuando te viene el rebote vale que viene el balón rebotado el poste o de un contrario es decir si el balón viene rebotado del poste indie tienes la posición en una mano no natural pues entonces sería penalti aunque te venga para mí esta jugada no sería penalti es que yo no veo nada fervoroso no

Voz 1375 28:17 tienes claro que sea malo es que no creo es eso no te

Voz 0514 28:19 no claro por mucho que ponga la lupa que que que que me crea muchas más dudas porque porque no hay perspectiva yo en esas jugadas me me me fijo siempre en la trayectoria del balón la trayectoria no cambia ningún momento Juan

Voz 1375 28:31 queda claro y luego hay una entrada sí que quería

Voz 0514 28:34 es así la entrada a veces esas letras arroja esas jugadas es rogado porque porque yo siempre digo lo mismo en Carrusel los árbitros te puedes equivocar en un penalti te pues es un fuera de juego porque al final es una parte del juego es una parte pero lo que no te puedes equivocar es en asegurarte de que los artistas y los que realmente importa son los jugadores les puedan dañar con ese tipo de entradas hay no te puedes equivocar hay que tienes que ser muy consistente y si tienes a tres tienes que expulsar pero lo que no puedes hacer es que que a los jugadores eso es tipo de entradas les puedan causar lesión les vacas al otro tipo de

Voz 1375 29:11 de jugadas trenzadas Gálvez a Leo Messi no le hace daño pero si Bryant a la pierna arriba por detrás letrada claramente que es verdad que eso parece una entrada de roja y luego añadió seis minutos que necesitas me ha sorprendido pero porque no es habitual ver porque no es habitual en España

Voz 0514 29:24 no no es que no sea habitual es decir donde tienes capital aplicar el reglamento porque tienes que descontar sólo des cuentas porque pues por los cambios o porqué entre las asistencias por lo demás no lo tienes porque más que descontar es decir que ha perdido tiempo en Las Palmas no perdió nada de que va a explicar por qué no perdona de tiempo cuantas amonestaciones ha sacado por pérdida de tiempo ninguno

Voz 1375 29:45 lo tanto tiempo que no te mira a Mateu dice Paco Jémez que le gusta siempre pero claro que no te pones tu hoy

Voz 0514 29:53 es que a ver en UEFA eso es fácil porque en UEFA y en España el informe arbitral tú puedes poner iba para un cuatro con cuatro pero es un error

Voz 0985 30:02 bueno como puede ser el portero

Voz 0514 30:04 tiene claro ya tiene ya baja de ocho con cuatro y te ponen siete con nueve ir con lo que conlleva que no pitar más

Voz 1375 30:13 mira estoy leyendo Laporta al mundo deportivo el Barça se deja dos puntos con dos errores de bulto de Mateu en contra el Sporting poco más duro bastante más dice Mateu le roba dos puntos al Barça

Voz 0991 30:27 no soy yo nadie para decir nada de nadie

Voz 0509 34:51 en zona mixta nadie ya los jugadores del Barça se han marchado están ya en el aeropuerto volarán esta noche en dirección a Barcelona llegarán las cuatro de la madrugada

Voz 1375 35:00 mañana a preparar como puedan este trascendental para

Voz 0509 35:02 ha sido de liga el domingo frente al Atlético

Voz 1375 35:05 con esas veinticuatro horas menos de descanso que el Atlético de Madrid que ya se encarga a Valverde ayer es decir en la previa que efectivamente en esta ocasión la Liga les había perjudicado con el tema del del calendario poniéndoles el partido hoy jueves un día más tarde que el Atlético y además en el último turno para llegar como dice habría de madrugada en ignorarlo porque estaba por ahí después de escuchar a Paco Jémez se han ido contento los jugadores de la Unión Deportiva

Voz 1284 35:25 si esa marchado concentrados curiosamente en la noche

Voz 1621 35:27 después de este punto que sabe a victoria en la Unión Deportiva Las Palmas Si muy animado los jugadores amarillos porque estaban en una semana bastante delicada a la persecución del Levante en la pelea a prácticamente cuchillo por la sobrevivencia en la en la categoría evidentemente durante tus cábala durante el transcurso nueva temporada uno no espera que puede puntuar con el Barça la Unión Deportiva Las Palmas como el propio Paco Jémez reconoce es un equipo a medio hacer porque defiende mejor pero les cuesta atacar y hombre sacar un punto hoy ante el Fútbol Club Barcelona Antón líder esto sabe ahora

Voz 1375 35:57 y encima después de la derrota Abel del Levante pues nada cerramos hay un abrazo Adrià hay un abrazo Nicolás estaba estaba buenas noches chao chao para cerrar el tema éramos un abrazo Iturralde González después recrearnos todas las jugadas polémicas esto ha dicho Guillermo Amor portavoz del Barça siempre después los partidos sobre el tema de los árbitros el

Voz 0880 36:15 los aquí casi casi con vosotros porque el campo era muy difícil verlo creo que vosotros ha costado encontrar la jugada bien os ha costado muchísimo en cuanto la jugada porque qué es lo que ha pitado y donde la pitado el árbitro lo ha visto el árbitro ha visto algo ya aquí es ahora donde se ve un poco gesto pero que te voy a decir Ernesto Valverde está muy enfadado porque había una jugada de hechizo hola que había tocado el balón con la mano también lo has visto qué opinas sobre esa jugando pues que es malo no lo hemos visto todos no creo que lo habéis visto vosotros yo creo que ha habido despejar falla en el despeje y entonces el es un gesto digamos entre el reflejo para cortar el balón y saca la mano no es manos clarísimas y por lo tanto debía haber pitado no sé lo que pasa es que en el último minuto ya justo antes del descanso el juego ha sido muy rápida la pillado bien para verla o no y entonces pues no no ha pitado el final pero bueno tampoco pasa nada

Voz 1375 37:03 pues nada yo coincido con Marcos y con Ramón y con Jordi es verdad que el árbitro hoy la prejuzga del Barça pero un día te puede perjudicar y otras te puede beneficiar cuándo fue la última vez que le pitara un penalti en contra al Barça flaco

Voz 1296 37:15 hace más de dos años no recuerdo la fecha exacta ahora hacía más de dos años dábamos en Carrusel del último penalti hoy acabado pues esa esa cantinela o esa racha

Voz 1375 37:25 bueno con Luis Suárez en el en el equipo titular dar con un Messi hoy más desdibujado y con un Barça que no sé si está notando el vértigo de sentirá el Atlético cada vez más cerca pero es verdad que está dejando dudas preguntó a los tres el cuatro

Voz 0985 37:40 yo pienso que Vértigo mano para un equipo que en las últimas diez once temporadas ha ganado ocho Ligas quiero pensar que este Barcelona no puede tener vértigo a las alturas quiero pensarlo sí que entiendo

Voz 1375 37:51 cuando sacas tantos puntos a un equipo que de repente ves que se te va acercando más y te pone un poco nervioso y se te seca la boca hasta atrás no se no se le puede estar pasando

Voz 0985 38:00 posible pero ante tanta constelación de cracks que han asumido retos tan importantes e insisto triunfos tan importantes en los últimos años pero en fin lo que sí que tú apuntas es quizá ya lo hemos dicho anteriormente en el Larguero es la tralla acumulada por este equipo el desgaste que supuso la Copa del Rey desde el punto de vista físico desde el punto de vista desde el punto de vista emocional pero yo hoy lo que más le he echado en falta este Barcelona es frescura es chispa en un partido con tantos espacios con tantos espacios ha sido incapaz el Barcelona de dar profundidad desequilibrio ha subrayado es que cuando tú ves realmente que el resultado es el que es con un solo disparo en la segunda parte el minuto noventa y seis y que juegan en el campo Messi Suárez te tienes que pellizcar para ver que no ha habido ni profundidad ni desequilibrio

Voz 1375 38:47 ausencia total barcos de juego por bandas no como se nota cuando no está Jordi Alba también si que Iniesta que estaba como una cabra desde el banquillo mirando bueno había mimbres suficientes no con un equipo que siempre es valiente como el equipo canario pero no ha habido manera hoy para mí el Barça

Voz 0079 39:00 a tener el partido en la primera media hora es decir después del gol de de de Messi es cuando tenía que hacerle daño de verdad Las Palmas porque luego si tú estás ganando cero uno después de un accidente un accidentes que se de que el portero que se resbala el central o que Mateo vea cosas que nadie ha visto y eso es un accidente y a partir de ahí te pones a eso hiló insisto de accidente ocurrió en el minuto cuarenta y ocho del cuarenta y ocho al noventa y seis es más de lo mismo es decir el Barça ha tenido profundidad no ha tenido creatividad jugadores que son que han que están realizando una gran temporada como es el caso se Busquets han estado mal Sergi Roberto ha estado mal para medir el Luck la clave del partido ha estado en la elección inicial de Valverde no entiendo por ejemplo como pone a a Aleix Vidal por delante incluso de Coutinho o de o de o del propio de envíele no entiendo también porque ya ha insistido en esta situación de colocar a Paulinho metido como volante como volante derecho hay Paulinho desaparece Paulinho lo que quedaba de Paulinho es el gol como ya no pisa el área ya es el evento los a todos los efectos todas las todas las disfunciones que tiene en el juego del Barcelona e insisto es esos jugadores tanto den velé como como en el caso de Coutinho viene para jugar este tipo de partidos para jugar en la Liga porque él no puede jugar en la Champions y no entendido es alineación inicia