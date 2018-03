"Tenemos Liga"

Voz 1375

00:00

buenos días Pepa pues sí hay Liga el domingo a las cuatro y cuarto desde las tres en Carrusel deportivo el Barça y el Atlético juegan el partido de la temporada y todo porque el Barça ha perdido la mitad de los puntos que les sacaba al Atlético en el último mes de sacarle once a sacarle sólo cinco después del empate de anoche ante la Unión Deportiva Las Palmas porqué empató el Barça porque hizo un mal partido porque no tiro a puerta en toda la segunda parte sólo un disparo de de envíele porque cuando no aparece Messi se atasca han bastante pero además por un Mateu Lahoz desastroso por un nuevo arbitraje lamentable de un árbitro que tiene superpoderes de un auténtico visionario capaz de ver lo que no ve nadie de no ver lo que vemos todos un arbitraje lamentable que sin embargo no debería hacer esconder las vergüenzas de un Barça que está yendo de más a menos desde que ha empezado el año y eso que se han sumado Coutinho en velé los dos jugadores más caros en la historia del Barça y ojo que no llega a cualquier equipo llega la mejor versión del Atlético en este año con un Griezmann que sueña con marcar en el Camp Nou celebrarlo habrá Liga desde luego hay en parte por lo mal que está el Barça en parte por Mateu hasta luego Pepa