Desigualdades que explican la movilización feminista del 8M

Voz 2 00:09 la es una huelga contra la desigualdad y la discriminación laboral que tienen la mujer esto es una huelga que se convoca contra la violencia en sus distintas facetas marchita que sufren siento hay cientos de mujeres

Voz 5 00:32 desde que comenzó la excepción con perspectiva hemos podido conocer las desigualdades sociales dentro de nuestra sociedad en unos días el ocho de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en España tendrá lugar una huelga de mujeres apoyada por CCOO y UGT diferentes partidos con el fin de poner en valor a las propias mujeres todas aquellas actividades que realizan y que en ocasiones son silenciadas o discriminadas las movilizaciones y la huelga están convocadas en más de ciento cincuenta países no se trata sólo de una huelga laboral lo de consumo sino también de una huelga de cuidados de trabajo doméstico actividades que hoy en día no se tienen en cuenta no están pagadas y cuyo peso recae en las propias mujeres es por ello que queremos mostrar las desigualdades de género que existen en la sociedad

Voz 8 01:26 en España hay más de seiscientas cincuenta mil mujeres emprendedoras muchas apuestan por la innovación tienen de media entre veinticinco y treinta y cuatro años más de la mitad tienen un nivel de estudios superior la incursión de la mujer en el mundo empresarial se inició hace muchos años sin embargo el número de mujeres que ocupan puestos directivos todavía está lejos de llegar a ser igualitario según datos del informe anual Women in Business cumplir o liderar ha revelado que el veintisiete por ciento de las mujeres en España ocupa un puesto directivo en una empresa algo que refleja la escasa equidad dentro de las mismas Rocío Molina ex miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Mujeres Empresarias inusual dado su visión sobre el emprendimiento Femen

Voz 9 02:07 las mujeres emprendedoras más los mujeres cumpliendo esperas más cuando la igualdad sea real tú tienes las mismas Bassas tu nombre frente al trabajo frente a una empresa siempre ayudará a que tú que saber toxicidad así no es desigual nunca que tratarán como bueno la igualdad será el momento del despegue de mujeres y hombres a la vez que no somos unos estemos hemos decidió apostar por negocios propios hemos creado trabajo que hemos creado un puestos de trabajo que tenemos grandes y pequeñas empresas y que funcionarios el golpe los hombres cero una manera de demostrar que la igualdad en el emprendimiento empresas ciclistas

Voz 8 02:56 dentro del entorno laboral la brecha salarial también es otro de los casos pendientes de la sociedad UGT denuncia que la brecha salarial en España supone una diferencia de seis mil euros anuales de media entre los sueldos de hombres y mujeres lo que beneficia a las empresas en cuarenta y dos mil millones de euros al año la diferencia se sitúa en torno al veintitrés por ciento y afecta más de siete millones de trabajadoras independientemente del sector la edad el tipo de contrato o el nivel

Voz 8 03:29 otro de los casos a tener en cuenta es el trabajo no remunerado como es el caso de las labores domésticas el cuidado de los niños o de los mayores dependientes hace unos meses presentó el informe Mujeres y hombres consumo producción a lo largo de la vida una relación desigual donde se analizaba el papel de las mujeres no sólo como trabajadoras asalariadas sino también en el trabajo no remunerado Se estimó que las mujeres trabajan una hora más al día que los hombres en actividades por las que no perciben ninguna retribución Elisenda Rentería es investigadora en el centro de estudios demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona junto a rosarios que Andorra Guadalupe solo Concepción Pacho ha realizado este informe Eliseu

Voz 12 04:10 a los da su con Ramos que hay un desequilibro dice entre hombres y mujeres esto paso también en otros países como en Italia que también sean se han medido en este tiempo ha producido fuera lo que ha pasado en España es que la incorporación al mercado de trabajo de la mujer sea de una forma muy rápida y entonces no ha venido acompañada de de un a los hombres no han encargado de asumir ese tiempo de tareas domésticas que las mujeres dejarían de hacer ir a trabajar no y al mismo tiempo también hay una cúspide de políticas públicas que no ayudan a las mujeres por ejemplo que tienen hijos a poder dejar de trabajar mientras se dedican a al al cuidado estos hijos eso al o al cuidado de personas mayores no y entonces la mujer tiene que seguir trabajando en el mercado de trabajo a pesar de tener una carga familiar

Voz 8 05:03 si al final todo esto deriva en unas consecuencias a corto medio y largo plazo

Voz 12 05:08 el tema de las y por supuesto las las mujeres españolas El CB en coartadas de poderse dedicar a un trabajo remunerado al mismo nivel que afectan a mí al nivel de pensión que van a recibir más opinión personales que bueno en una de las medidas sería garantizar una baja de maternidad más completos más extensa no que las mujeres no tenga que abandonar el mercado de trabajo para cuidar de sus hijos y al mismo tiempo que esa baja de paternidad también se extienda a los hombres no para que esto eso hombre es también te dediquen al cuidado de sus hijos de la misma manera que las mujeres y además que estos reduciría la discriminación en el mercado laboral

Voz 8 05:59 constantemente los datos y porcentajes marcan cada día las noticias boletines informativos hablando de desigualdad o discriminación por ello el ocho m pretende dar voz a todas las mujeres que se reconozca y valore el trabajo de los cuidados familiares acabar con la doble jornada laboral

Voz 14 06:16 la del trabajo y la de la casa acabar con la brecha salarial romper el techo de cristal para acceder a los puestos de directo

Voz 8 06:23 acción y lograr una sociedad libre de violencia machista para las mujeres para Susi

