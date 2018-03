Manolo nos llamó hace tres meses mientras velaba a su madre. Hoy nos llama ilusionado para contarnos que ha decidido cambiar de vida

Voz 0020 00:00 desde Jaén Manolo buenas noches qué tal que nos cuenta

Voz 1 00:04 pues si quería hacerte una pregunta mira yo te llamé el día treinta de noviembre y exige el día treinta de noviembre sobre el lado de la mañana creo aproximadamente para para comentar que que había aporto mi madre a las poco antes no sé qué Ica Mi madre es lo que en ese momento adaptado velando

Voz 0020 00:27 en la sala velando Manolo claro cómo olvidarlo lo recuerdo perfectamente Manolo como está

Voz 1 00:32 pues yo creo que estoy bastante tranquilo bastante bien no ha pasado mucho tiempo la verdad que no no ha pasado mucho tiempo pero bueno este tiempo me aseguró me han servido para calibrar lo que todo lo que estaba haciendo tiempo atrás con mi madre la dedicación que he tenido el esfuerzo todo claro obviamente te dicen la herida aseguran no en cualquier tipo de heridas me se que de cualquier modo queda amortiguada un poco no pero el tiempo lo que sea pero esa ausencia de todas formas nunca se terminan de cubrir no entonces Adriana así me permitan te voy a hacer un pequeño inciso quería porque no lo hice cuando ya ve debido a mi estado pero si me permites quería dar las gracias a todo el equipo médico de la quinta planta de medicina interna del Hospital San Agustín de Linares volcaron con mi madre fueron extraordinariamente generosos con ella soportaron hasta esto le ayudaron puso en el último tramo para que su con su deslizar el camino hacia la muerte fuese lo más dulce lo más agradable posible bueno pues eso viene agradecimiento que siempre lo tendrán sí sí bueno pues comentarte Adriana que

Voz 0020 01:51 Manolo recordamos creo que todos recordamos aquella llamada porque nos impactó mucho por por lo reciente de la situación es decir su madre madre decido exacto a las diez de la noche usted estaba charlando con nosotros a las dos de la madrugada

Voz 1 02:07 exactamente se lo tienen el importe

Voz 0020 02:09 no tiene inconveniente recordamos un trocito de aquella llamada para que los oyentes están escuchando hoy

Voz 1 02:15 vale

Voz 0020 02:17 noviembre ha pues pues sepan de lo que estamos hablando le parece

Voz 1 02:21 perfecto no me tiene que absoluto por supuesto lo que haga que viene eso está

Voz 0020 02:26 venga pues vamos a escuchar Borja lo tiene por ahí vamos a escuchar la llamada de Manolo aquel treinta de noviembre

Voz 2 02:33 para mi ha sido un privilegio enorme cuidarlo

Voz 0921 02:35 Madrid sabes esto último año porque al principio pero su enfermedad sellados viene al CNI pues hace procesar toda la enfermedad los cambio y las cosas tan tan poco definida a la telurica que tienes hace duro no

Voz 2 02:55 bueno pues eh

Voz 0921 02:58 me costó mucho mucho mucho hacerme con todo no porque no solamente no la casa

Voz 2 03:04 ambos son dos caso no cero

Voz 0921 03:08 después conforme me fui adaptando a las circunstancias ya a una señora ya se me acabó el dinero Hable con ella miró pasa estoy sobrar dijo que ella venía a echar un ahora qué tal que me cobraba ataques pero vamos vamos nunca se me pasó por la cabeza no aprovechar esa circunstancia yo me daba cuenta que era lo que yo tuviese una sonrisa una alegría o pero tenía cortes sacando la son no tenía un unos me da corte increíble y tenía una salida adquieran impresionante no me parecía el culo con eso te lo juro de verdad que me he comido eso porque yo hablando porque eso yo no ha sido nada mecánico ha sido que yo he puesto el alma el corazón dormida no no se me olvidará jamás la vida mi madre lo que hacía era lechos soplaba con lo que ocurre de pan duro que nosotros dejábamos la misa eso nunca se me olvida sólo ha demostrado Mi madre a lo largo de los años pues no ha tenido mano como decía mi padre dice Aurora di tiene a la el mando porque es verdad que nunca ha tenido nada ella siempre lo ha tenido pero la patronal se te hace falta toma toma toma habitualmente

Voz 2 04:19 así ha sido siempre siempre siempre

Voz 3 04:22 Manolo Adriana que estaba

Voz 1 04:27 a esto escucharle casi que vamos me reconozco obviamente pero se veía que estaba bastante nervioso

Voz 0020 04:36 ahora menos Manolo

Voz 1 04:39 se quería comentar comentaros Adriano si me permites que bueno pues esa no sé que hablo con vosotros de estuve madurando estuve acariciado no iría ponderando una idea que era la de digamos que absolutamente todos con la vida con con dos casas como la ciudad con todo bueno pues tal y como no pasaría ni veinticuatro horas cuando tome la decisión digo me aquí bueno pues eso es lo que dice sabe me puse manos a la obra

Voz 2 05:11 con inmobiliaria

Voz 1 05:15 bueno pues al final he dado con una casaca que era la casa precisamente que yo soñaba para ir bueno pues dejó la ciudad dejó la casa que dejo la mía lo dejó todo eh el cojo por supuesto todas las pertenencia mana llevo toda darme llevó su animales perros su gato visperas todo bueno instaló en un sitio nuevo quiero decirte con esto que bueno pues que la vida continúa recuerdo con mucho cariño con mucha sexto

Voz 0020 05:50 claro esto me dice meditación esta esta decisión de empezar de cero

Voz 3 05:55 sí como como sin

Voz 0020 05:58 cómo empezó a pensar que que debía cambiar

Voz 1 06:02 me surgió espontáneamente nada Mc acaba de hablar contigo me ha surgido surgió así incívico quiero cambiar quiero hacer algo diferente aunque me equivoque pero hacer algo diferente ya es posible que me equivoque no lo sé ya te colaba bueno el piso de mi madre ya está prácticamente todo muy dado oí el mío al cincuenta por ciento de las tres cuartas partes de la puedo hasta ya instalada en la casa

Voz 0020 06:26 sí a donde se ha ido Manolo se ha ido

Voz 3 06:28 no muy lejos no veis no me marché a Granada

Voz 1 06:32 una casa grande de doscientos metros con un patio con un solarium habitaciones que sobra Hay es la chimenea

Voz 2 06:41 es una casa increíble Bono

Voz 0020 06:48 con qué intención para llevar que vida Manolo

Voz 1 06:51 pues no sé la verdad es que no lo sé Adriana si yo pienso llevar esta viera o pienso que no tengo nada escrito no hay un guión

Voz 4 06:58 no no no

Voz 1 07:01 lo ha surgido algo que también era un imprevisto porque precisamente a la búsqueda de la casa pues he conocido a una persona con la que inmediatamente forzudo como como una corriente un feeling no bueno pues la persona que ya viene pues bueno ahora que está en Madrid pero ya viene para el día cinco no de no

Voz 3 07:23 yo no falta nada saltan apenas cuatro cinco días para que yo esté aquí conmigo sí sí sí sí hacerlo iba conmigo se servía como Estella sí sí estoy un poco loco cuando no no

Voz 0020 07:38 por qué tiene que ser una lo puede hacer las cosas

Voz 3 07:41 yo me pongo a pensar y digo bueno digo digo de madrugada médico pero será posible que haya dicho anda te te voy a poner es Camilo fase allá de una puñetera estuviera que bastante ha estado todo lo demás

Voz 2 07:57 entonces

Voz 1 07:59 os llamo para deciros que estoy no la verdad es que no he tenido tiempo de llorar hago yo sé que hay daría lo que fuese pero yo a donde ha llegado es a la verdad

Voz 2 08:09 yo yo estoy muy relajado estoy muy tranquilo estoy muy bien Adoro a mi madre le había llevaré siempre conmigo bueno

Voz 1 08:20 no solamente de pensamiento incluso también físicamente y vamos tan aquí hay vendrán conmigo y pero a mí me ha dejado una una lección muy grande de amor Save the de

Voz 3 08:33 eh

Voz 1 08:35 de todo lo bueno que te puedes imaginar de de de aquellas cosas adolescente que se aquí han aún se parte una como todas las madres no yo esto no y esto sí ya ten cuidado cuidado no me llevo nada más que agradecimiento lecciones de vida ha sido una mujer muy generosa muy buena sí yo he tenido una suerte enorme ha sido un privilegio

Voz 3 09:01 yo lo miro desde esa perspectiva

Voz 1 09:03 bueno digo si hacen un esfuerzo y un desgaste tremendo pero es que también es Adriana ha sido un privilegio enorme

Voz 0020 09:11 un privilegio haber podido disfrutar a tantos años luego de alguna manera devolvérselo que ven cómo sus cuidados

Voz 1 09:19 no exactamente Adriana incluso en algunas veces tanto yo le decía Mamá estamos viéndonos y ya va a acabar conmigo tiempos están dando cuenta cómo estoy y que esto el otro ella se reían me decía PETA a tomar por culo una cosa así no

Voz 2 09:35 pues todo todo eso todo eso al final yo lo es

Voz 1 09:40 cuando ya las aguas se tranquilizan con se decanta todos los pasos de la me daba y no lo no lo cambiaría por nada en la vida lo único no me pesa es que bueno que llame me está bueno pero ha sido un privilegio enorme ha sido también privilegio que Kelly madre fuese atendida por toda los médicos de la vida social también que fue un equipo fantástico super bueno yo cuando le he contado esto ha a esta persona que va a hacer esto y es pues sólo Coto solo digo bueno pues se saca la fuerza cuando uno quiere sacan los nervios saca la fuerza equidad pum pum pum pum pum pum pum pum pum constante la dio una constante hay muchos alcanza un escalón y después con otro y otro y otro y otro dice aquí mi marido Tom Tom Tom Ponte así que fíjate en cierto que me podía llorar pero también es verdad que me queda una Liga muy grande

Voz 0020 10:36 claro y la satisfacción enorme exacto

Voz 1 10:39 sobre todo he podido valorar la gente y la gente que ha hecho algo por mi madre sabe los profesionales que están en estado a su alrededor

Voz 2 10:48 y sobre todo valorar a ellas

Voz 1 10:50 que no hacía falta que mi madre se murió para valorarlas saber porque sólo siempre lo tuve claro no sé si te voy a contar

Voz 0020 11:01 cuénteme de esta nueva ilusión Manolo que nos cuente algo sobre esta nueva ilusión que tiene sobre esta

Voz 3 11:08 ha sido sido

Voz 1 11:11 es que ha sido todo muy castellano muy lo que se yo creo que al modo habrá una película no les sale más redondos al

Voz 2 11:19 pero bueno no sé

Voz 1 11:21 se conocía así como que no quiere la cosa digo bueno porque yo la verdad no me apetecía en me apetecía marcha estado pero claro prensa joder sólo ITA bueno hay sólo bueno pues sólo pero a todo eso está buscando y bueno pues conocerá a alguien pues mira pues yo también tenían proyecto similar yo también quería hacer esto yo quería hacer el otro y bueno pues va a ser un día para que te llama a otro que te llama otro día que además tú y luego pero

Voz 0020 11:50 como sólo Geo Manolo tropezando en Internet

Voz 1 11:53 no no no buscando caso enfocando casa buscando casa bueno si de de una forma u otra en Internet porque efectivamente yo había puesto anuncios en Internet buscando El tipo de casa que yo quería no porque tenía que atender unas características muy concretas no si tiene un mínimo de ciento cincuenta metros cocina y un gran patio no entonces eso no estar digamos

Voz 2 12:16 no no es humano

Voz 1 12:19 algo muy demandado dentro de lo que es la el tema de la inmobiliaria cuando fue a través de ahí cuando le conocí que bueno pues un día y otro día y otro día yo bueno pero bueno sino vamos a poder pasar el uno sin el otro día dame todo lo diablo ni una cosa lleva a la otra hay otra cosa luego otra quieren no piensa lo mucho porque sirvió pocas pensarlo

Voz 3 12:42 digo cuando lo estás loco jeta

Voz 1 12:47 o no es cierto lo la peculiaridad que ha tenido todo esto es que me ha devuelto la sonrisa sabe me ha devuelto la sonrisa está bastante bastante inseguro pues más confiado más seguro más sereno más tranquilo bueno también puede producir notablemente pues el cambio de

Voz 3 13:11 si esto no es la primera llamada claro totalmente

Voz 2 13:18 bueno pues yo hay una diferencia brutal pero bueno así

Voz 3 13:24 sí es una diferencia son veinticinco años veinticinco años tiene menos usted

Voz 1 13:30 sí sí no veinticinco años tiene más él que yo

Voz 3 13:34 menos él que que usted menos no así por eso digo que estoy un poco loco

Voz 0020 13:39 pero bueno las mejores historias empiezan con grandes

Voz 3 13:43 no bueno pero no sé si lo dices eso dice no

Voz 1 13:47 pues sí pues en esa tesitura estamos así

Voz 2 13:51 no sé de qué me encuentro muy bien qué

Voz 1 13:58 que tras una desgracia pero viene con un rayo de luz al final aclara el cielo efectivamente aclara el cielo Sada en no me he propuesto nada

Voz 2 14:10 va surgiendo sólo bueno pues

Voz 1 14:14 pues yo qué pensará el día treinta de noviembre en la casa de mi sueños y que además iba a comenzar la convivencia acompañado

Voz 3 14:22 a compartirla aclara compartir ha escrito cuando lo habrán correctas

Voz 0020 14:26 compartir Manolo lo ha escrito ha escrito Pokemon una frase bastante curiosa dice normalmente uno busca pareja para formar un hogar Manolo buscó casa encontró pareja sorpresas te da la vida

Voz 3 14:39 es verdad cierto darle la gracia porque sí sí

Voz 1 14:43 bueno ahora no porque no tengo la radio porque ya te digo estoy en pleno periodo de mudanza ahora pues no sé ni dónde está la radio pero cuando me conecto oí a Twitter y todo eso es bueno seguir todo lo que dice porque vamos a ver porque

Voz 3 14:57 el importe

Voz 1 14:59 bueno pues yo qué sé que a vosotros por supuesto también el darle las gracias por la paciencia que tuviste cuando a primera llamada

Voz 0020 15:06 para nada Manolo fue una zona llamado dentro de de la dureza fue una llamada muy bonita porque lo contaba usted de una manera muy limpia muy natural con mucho sentimiento

Voz 1 15:17 pues inhalan mandar un abrazo ir en no sé que estoy muy agradecido a toda la gente que de un modo u otro vosotros también presupuesto

Voz 4 15:27 se de un modo u otro me ayudaba a

Voz 1 15:30 a levantarme a ponerme a seguir siendo fuerte eso hay que valorar en la vida lo que que parece que no dice bueno pues esto tampoco como una a lo que en un momento dado te puedo ayudar a la gente porque se porque está asumiendo piensa que lo tuyo lo lo mano

Voz 2 15:46 por tanto la más grave pero

Voz 1 15:48 pues ya te calmas un poco diseminado porque mira pues estas personas que ayudaron estoy esta actitud de forma voluntaria involuntariamente también ayudaron al final te encuentras en no estaba solo estaba solo físicamente con mi madre pero luego fíjate no he estado solo lo esto la vista trae digo no no estaba solo un montón de de gente que en un momento dado pues me ha abierto una oportunidad así que yo le ha ido tomando ya está y ahora pues voy de frente voy sin miedo porque es verdad Adrian sin miedo estante pero también feliz e ilusionado oí bueno pues

Voz 2 16:24 yo qué sé

Voz 1 16:25 yo no sé dónde vamos las personas zona morimos yo quiero creer que que tiene que ser un lugar cómodo y que no te sobre un lugar cálido y yo creo que las buenas personas de mi madre que era te lo digo sinceramente tiene que estar en un sitio cómodo tiene que estar en un sitio

Voz 2 16:46 cálido oí

Voz 1 16:49 seguro que de alguna manera tiene que está escuchando está tiene que estar diciendo hay que ir a tú con tu vida

Voz 0020 16:55 aquí disfruta Manolo

Voz 1 16:58 así que no quiero alargar la llamada simplemente agradeceros infinito de la lavadora sabes porque la valoro tremendamente y a toda la gente que me ha ayudado a toda la gente que ha ayudado a mi madre de verdad gracias gracias a la vencida gracias porque estoy sumamente agradecida

Voz 0020 17:18 SER por por haber compartido aquella madrugada por haber vuelto a llamar con este tono de voz del que nos alegramos tanto

Voz 1 17:25 venga un abrazo y que sea muy buena noche para todos

Voz 0020 17:28 gracias buenas noches buenas