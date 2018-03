Fernando, desde Alemania: "Llevo nueve años casado con mi marido. Él vive en Budapest y yo en Frankfurt, en el mismo edificio que mi ex mujer"

Voz 0020 00:00 Fernando desde Alemania buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches Adriana que trata

Voz 0020 00:06 usted

Voz 1 00:07 bien bien habíamos hablado una vez en el tema adelante morriña no se acuerda

Voz 0020 00:12 sí me acuerdo me acuerdo eran tienen riña

Voz 1 00:16 exactamente bueno llamado esta vez porque había estado escuchando lo de Manolo lo bueno también la reflexión de Pokémon de que algunas veces conoce a la persona para formar unos y otras veces en su caso era forma lugar y luego conoce la persona ya había está un poco reflexionando con Mi vida con lo que me pasó desde que llegué aquí Alemania que en mi caso era siempre conocía una persona con la que empezó una relación que ya tenía una vivienda entonces me iba a vivir a esa vivienda hasta que se terminó la relación cuando se acababa conseguida me enamoraba de otra persona yo soy en ese sentido no pudo estar mucho tiempo solo entonces digamos que enseguida empiezo otra nueva relación y así iba pasando de persona el personal de vivienda en vivienda hasta que al cabo de veinte años decidí que basta ya no voy a buscar mi propia vivienda voy a comprar un apartamento donde un piso donde yo vivo y entonces luego ella quién aparezca que se encuentra el piso termina bueno también si alguien está pensando que yo estaba de borrón esos Veinte años no estado yo siempre me ha gustado dejar las cosas claras yo pagaba como si estuviera de alquiler entonces bueno también para ayudar porque muchos están pagando hipotecas también tenían gastos entonces para compartir no me gusta

Voz 0020 01:52 sí me he hecho muchas gracias claro

Voz 1 01:54 pues eso pidiendo cuentas de otros pero cuando me compré mi piso y ahora me quedo tranquilo ahora ya sí conozco a alguien o no vamos a vivir juntos aquí os vamos a otro sitio

Voz 2 02:09 yo veo como estamos ahora cada cual en su

Voz 1 02:12 pienso que es el matrimonio distancia que hable también con Macarena una vez bueno es lo que estoy lo lo interesante es cuando me vine a bueno cuando me iba a venir a vivir aquí cuando que estar comprando trámites que comprar el piso entonces se me ocurrió lo que se suele hacer aquí también llamar al que se como se es el encargado de de los pisos no de no no el portero sino el que se encarga de la Administración no exactamente entonces pues por preguntarse había algunos gastos atrasados se había cualquier cosa que siempre es bueno saber no entonces me dijo si bueno tiene que bueno que luego eso hay que arreglarlo qué tal dice lo que es curioso es que en el mismo edificio hay alguien que tiene su tenemos apellidos como aquí en Alemania mismos apellidos eso es imposible porque no son además pues apellidos tampoco muy normales tiene en España sería el casi posible pero aquí digo mi única hermana que vive yo sé dónde vives entonces de repente pregunté dije qué qué nombre tiene entonces me dijo el nombre digo si esas mi exmujer

Voz 0020 03:35 no me Enguita

Voz 1 03:36 sí tiene tenía un piso que sabía compró el consumo

Voz 2 03:39 se lo tenía alquilado

Voz 1 03:43 entonces el nombre el buzón no estaba pero el la Doñana era ella entonces dije casualidad con todos los piensos con todos los edificios que hay en que era tocar justo en el mismo edificio de bueno yo no sabía nada de bueno pues la sorpresa fue cuando pues

Voz 2 04:04 día ya me pude llamar a mi antiguo eso es verdad

Voz 1 04:09 a decirle que no vamos a ver en la reunión de vecinos casi se me cae no te quedó y se de las óperas la di entonces bueno nos reímos un rato de cuándo

Voz 2 04:22 así que las cosas no

Voz 3 04:26 bueno esos que quería contar entonces me interesa Fernando saber una vez que tomó la determinación y la

Voz 0020 04:32 la decisión de comprar un piso y ser usted el que pusiera la casa ante nuevas relaciones que ocurrió fue así

Voz 1 04:42 Bono lo curioso es que cuando me pueda mutar pues un par de semanas antes cuando ya había comprado el piso ya estaba hecha de escrituras y todo bueno tenía que esperar un par de meses hasta que sales en las personas que estaban viviendo que la antiguos propietarios pero bueno dije no no hay problema pues conocía a alguien es una semana antes iba a visitar tuve accidente me rompí la rodilla y bueno fue una un cúmulo de casualidades en raras

Voz 2 05:24 tuve que hacer la mudanza con la rodilla rota no

Voz 1 05:30 no podía me tuvieron que operar no no bueno estuve los primeros meses y pidiendo muebles por Internet viviendo en cajas bueno desastre un desastre

Voz 2 05:45 son cosas de la vida que coincidencias que que bueno que pasan que bueno

Voz 1 05:52 esa relación tampoco duró mucho mi rodilla rota en cambio los dolores y todo eso puede durar mucho mucho más pero bueno no hay mal que por bien no venga después ya conocía

Voz 2 06:04 hay que marido actual entonces bueno pues eso tenemos una una relación matrimonio en

Voz 1 06:16 estancia en dos países distintos entonces yo digo

Voz 2 06:20 no no vivimos el vive en Hungría donde trabaja y vive aquí en Alemania Hay

Voz 1 06:27 bueno los visitamos te hace nueve años cada dos semanas

Voz 0020 06:33 llevan juntos nueve años viéndose cada dos semanas

Voz 2 06:39 estamos casado se te vamos a por todos nosotros

Voz 0020 06:46 como es un matrimonio cada quince días un matrimonio de estancia

Voz 1 06:52 pues se bueno es que es que tienes que llevarlo con mucho mucha planificación de casi un proyecto de por vida no

Voz 2 07:04 no siempre mirando vuelos mirando

Voz 1 07:09 qué fechas viene mejor quién va en una dirección en la otra

Voz 0020 07:15 de manera aleatoria

Voz 1 07:17 ah pues siempre con un par de meses

Voz 2 07:19 acción

Voz 1 07:20 para poder reservar vuelos a dependiendo de los precios también a veces signos cuesta muy caro en una dirección no otra los juntamos en el medio pues no ser vamos a vivienda suele haber vuelos baratos

Voz 2 07:32 por por los traslados no ya en el Metro pues nos encontramos darle no con algunos pero

Voz 1 07:40 Suiza dependiendo de las con las posibilidades como tenemos amigos también en otros países metrosexual veces les visitamos también entonces no se es cosa de planificar todo con mucho cuidado con mucho tiempo y bueno también pasan in progresos no que a veces por mucho uno que lo tenga todo planificado qué pasa por ejemplo sale un volcán en Islandia ha cancelado todos los vuelos que son los que nos pillo o huelgas o cosas de éstas que que no siempre sale todo como uno lo tiene planeado no claro

Voz 0020 08:17 y que además no se puede hacer nada no

Voz 1 08:20 que no se puede hacer nada no puede hacer reclamar pero el tiempo

Voz 2 08:26 ya se ha perdido

Voz 0020 08:29 Fernando si hay opciones posibilidades su planteamiento de juntarse alguna vez

Voz 2 08:37 de momento no

Voz 1 08:38 porque no sólo es el trabajo también entonces en su caso su familia que están cerca ahí están

Voz 2 08:45 tengo un poco

Voz 1 08:49 los padres y entonces sí también en él viven en en la capital en Budapest pero la Familia viene de un pueblo que estaba al lado de un lado de Lago grande que hay en Hungría el mito es muy romántico muy tranquilo entonces en su caso él es mucho más el campo y la tranquilidad eso yo soy más de ciudad entonces digamos que ese tipo de cosas la echaría mucho en falta piensos está ya aquí poder ver a la familia no poder estar también

Voz 2 09:26 el campo con el perro

Voz 1 09:31 entonces son cosas que que bueno tiene que sopesar de momento es la única solución yo espero que no se para cuando me jubile que entonces si así lo ha todavía me en los años no pero calculo que en diez años así siempre pudo jubilar así que bueno eso es lo que hay

Voz 2 09:52 sí

Voz 0020 09:53 Fernando pues ha sido un placer escucharlo como siempre

Voz 1 09:57 sí bueno intentarían verla bueno techo creo que no se si hablé contigo hable con tu compañera porque te dije que me iba de vacaciones a Centroamérica

Voz 2 10:08 sí

Voz 1 10:08 me dijiste nada pues se llama desde allá intentarían llamar pero es es malísimo se me costó varias veces de hecho una vez hablé con tu compañera pero se me cortó ya no pudo volver a veces no había Internet a veces me desespera porque quería llamar de verdad ahí no pude el viaje fue fantástico el único el único problema eran los miles de mosquitos que había por todas partes que todavía todavía me estoy arrasa ahora mismo estoy arrancando porque todavía después del tiempo este pica

Voz 2 10:44 es increíble la cantidad de

Voz 1 10:47 de picotazos que recibimos todos luego bueno las carreteras estaban también un bastante fueron muchos mucha distancia en el autobús organizado oí bueno también en las carreteras en el estado estado mucho tiempo y uno cago casi acabamos bólidos todos agotados pero mereció la pena porque era fantástico fantástico de ver todo lo que había naturaleza de ruinas

Voz 0020 11:16 países visitó

Voz 1 11:18 pues empezamos en Guatemala seguimos por el Salvador Honduras Belice Guatemala entonces fue fue una ruta tres semanas fue fantástico

Voz 0020 11:34 Fernando apunta que gusto de viaje

Voz 1 11:38 sí además que siempre bueno pues también de de de habla

Voz 2 11:43 la también

Voz 1 11:44 siempre es una experiencia a hablar con la gente y ver Si no se siempre ratifica mucho más que en otras partes del mundo no

Voz 0020 11:55 por proximidad Fernando pues muchísimas gracias por haber llamado

Voz 1 12:02 gracias a vosotros y bueno