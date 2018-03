En el laberinto

Voz 1727

buenos días el guión del independentismo catalán entrega capítulos sin más sorpresa allá que la evidencia de que están en un laberinto del que no saben salir insólitamente secuestrados por la voluntad de un líder sobrevenido huido de la Justicia y que no presenta mayor hoja de servicios al conjunto de los catalanes que haberlos conducido al laberinto Bush de Mon dice ahora por fin que no puede ser presidente elige a dedo sucesor Jordi Sánchez un hombre imputado y ahora mismo en prisión preventiva España tendrá que avanzar asumiendo que Cataluña va a tardar en recuperar la normalidad pero la inestabilidad no es patrimonio nuestro estamos en puertas de un fin de semana de urnas muy diferentes pero urnas decisivas en Italia y Alemania en Alemania las bases del que fue poderoso Partido Socialdemócrata votan el acuerdo de un nuevo gobierno de coalición con los conservadores de Angela Merkel cinco meses después de las elecciones los socialistas cargan sobre sus hombros con la estabilidad Alemania y con ella la del resto de Europa en una encrucijada muy difícil porque el anterior gobierno de coalición los ha dejado electoralmente los huesos le ha dado alas a la extrema derecha en Italia se cierra hoy una campaña electoral envenenada donde ha brillado la ausencia de debate sobre propuestas concretas de los partidos que han estado volcados en intentar conquistar con eslóganes de última hora fáciles al cuarenta y tres por ciento de indecisos ese es el dato que auguraban las encuestas antes del apagón impuesto por la ley una campaña electoral marcada por la necesidad de reafirmar el antifascista como ante el auge de movimientos de extrema derecha que ya no esconden su ideario y que han llevado a la calle a un nivel de confrontación cada vez más alarmante una campaña en la que sea resucitado a un Berlusconi que ni siquiera excandidato está inhabilitado por fraude fiscal pero que se ha paseado por los platós de televisión como si obviando cualquier dato de la realidad fuera él el nuevo primer ministro del resultado del domingo dependerá no sólo el futuro de Italia sino también su papel en Europa con un centro izquierda europeísta pero en grandes dificultades un centro derecha empujado cada vez más a la derecha por un partido antieuropeo y xenófobo como la Liga Norte y finalmente la gran incógnita del Movimiento cinco Estrellas que en el Parlamento Europeo comparte grupo político con el Yuki el que empujó a Reino Unido hasta el Brexit Pepa Bueno