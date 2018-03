"El Supremo puede prohibir la asistencia de Jordi Sánchez a la investidura pero sería una interferencia"

Voz 1727 00:00 Miguel Pascual es magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es profesor de Derecho en la Universidad de Granada buenos días

Voz 1 00:06 todos los días siempre la pregunta en realidad esto

Voz 1727 00:09 dobles y Jordi Sanchez puede presentarse a la investidura si en caso de que lo eligieran podría ejercer de presidente desde la cárcel por lo que conocemos por lo que hasta el momento ha contado en sus autos el juez Pablo Llarena hay motivos para pensar que le denegara o le autorizará a Sánchez la asistencia a un debate de investidura

Voz 1 00:29 bueno no es fácil saber lo que lo que lo que no ha decidido el magistrado instructor asunto complicado y con con independencia de lo que no Custom algo que no gusta al menos lo que lo mejor para desatascar la situación es cierto que a partir de dos premisas que son muy claras una es que la prisión provisional nuestra está que inhabilite de sustento para adquirir ejercer la condición de presidente de una comunidad autónoma eso está claro según la ley la otra que parece ser que que el Parlamento de Cataluña que huir a Jordi Sanchez segunda sesión de investidura para votar sí como presidente y está digamos conectados con estas premisas sí parece claro que prohibir la asistencia de un preso preventivo a una sesión de investidura la que comparecer en calidad de candidato pues no solamente se llevaba una merma de hecho va a ser candidato no sería en sí mismos sino que además sería una importante interferencia a ningún magistrado instructor en la competencia para muchos puede hacerlo desde luego puede hacerlo pero no cabe duda de que objetivamente sería una interferencia en algo tan importante como designar a un presidente hombre tenemos el precedente de de de de de de que este magistrado instructor pues impidió a Juncker ácido a esos políticos admiran la sesión constitutiva no le concedió el permiso pero es verdad que el auto se esforzó en razonar que podía compatibilizar será negativa con su función parlamentaria como jugar mediante el voto delegado ahora esta salida no la tiene porque el coche al final han dicho que de manera cautelar sino que haga una investidura por videoconferencia luego le da permiso polen ideal Parlamento nombrarlo presidente de la nada en análisis la decisión no es fácil

Voz 1727 02:27 no se vaya magistrado que todavía tenemos que hablar de libertad de expresión pero primero Manuel Jabois buenos días buenos días Pepa hasta aquí el análisis jurídico político que te sugiere sugiere creo que

Voz 1389 02:38 los independentistas poco a poco están consiguiendo sus objetivos que es regresar a la ley tratando de que no se note es decir estamos en Bélgica ya estamos en Madrid el siguiente paso la siguiente casilla probablemente casi seguramente sea Barcelona fíjate en otra cosa ayer se cumplió un mes desde que Puigdemont escribió a Toni Comín unos mensajes a su teléfono móvil diciendo que todos había acabado el que a partir de ahora él se dedicaría a defender su su reputación es decir que el independentismo las noticias desde que se saben tardan aproximadamente treinta días en producirse en hacerse efectivas durante esos treinta días hemos visto cómo se prolonga un Estado artificial en el que todos los protagonistas ya saben algo ya saben que algo no es posible pero tienen que interpretar que si estos ha hecho además con bastante éxito en los últimos meses hay que recordar que antes de la y los dirigentes el proceso saben perfectamente Cataluña no puede ser de como se supo después gracias a los documentos pero en público había que seguir repartiendo Soma tú te acuerdas de la suma recuerdas lo que era la son de un las tomara la droga con la que la población olvidados sus problemas en el mundo feliz

Voz 2 03:43 de Aldous clara y ahí estamos ahí estamos en ello estamos en este momento la distribución sigue siguen haciéndose con él

Voz 1727 03:52 tú no participas no en el en la mesa redonda esta tarde de mujeres columnistas

Voz 1389 03:57 no no llegó a Pontevedra estuvo el pasado fin de semana no llegó pero me gustaría animar a la gente que lo hiciesen Congreso de mujeres coloristas en Ponte

Voz 1727 04:03 porque va nuestra Lucía Taboada alucinaba a buen fin de semana

Voz 1389 04:07 un beso gracias Le decía el magistrado pasa

Voz 1727 04:09 como que se quedará con nosotros para para hablar de esto que viene la sentencia del Tribunal Supremo que absuelve a la joven Murcia en la Casandra Vera a la que la Audiencia Nacional había condenado a un año de cárcel y siete de inhabilitación por unos chistes sobre Carrero Blanco en Twitter el Supremo revocó aquella condena que no ve ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación a las víctimas sólo reproducción por escrito de chistes muy trillados ya agotados en el boca boca Julia Molina buenos días

Voz 1915 04:37 buenos días el Supremo reconoce que esas bromas podrían ser moralmente reprochables pero que en ningún caso constituyen un delito un fallo por el que la joven se siente aliviada regidor

Voz 3 04:47 es decir realmente ahora es volver a nuestra a una vida normal la sala Supremo asentado cordura ahí ha dicho esto por supuesto no deben ser castigados los magistrados destacan

Voz 1915 04:57 que los chistes eran de sobra conocidos que existen desde que se produjo el atentado hace cuarenta años se trata dicen de humor negro que no usaba frases hirientes aún así Casandra se lo pensaría antes de repetirlo

Voz 4 05:08 no es delito resulta costaba ir como lengua por lo que pueda pasar

Voz 1915 05:14 el Supremo habla directamente de exceso y recuerda que si en otros casos ha habido una respuesta penal es porque el acusado acumulaba además otras conductas que dista mucho del chiste fácil

Voz 1727 05:23 Miguel Pascual o cómo puede ser que con el mismo código penal la Manuel la Audiencia vea enaltecimiento del terrorismo como para condenar a cárcel a una pena de cárcel el Supremo diga que son chistes malos sin castigo posible

Voz 1 05:36 bueno en este caso hemos tenido un final feliz ayer yo creo que experimentamos muchos una sensación de

Voz 1915 05:42 del y yo no

Voz 1 05:44 verdad que no podemos olvidar que por por eso chistes no pienso sé que venimos oyendo desde hace cuarenta años una persona ha sido detenida han tenido que permitir un análisis exhaustivo oficial de todos sus archivos de suma positiva ha sido acusado por el director musical ha sido enjuiciado en la Audiencia Nacional que cualquier cosa y ha sido condenado a cárcel de siete años de inhabilitación pese al final feliz no debemos olvidar no no podemos decir que este asunto ha sido un paradigma de eso de la desmesura en la represión penal de la de la expresión con el terrorismo facturar el que Pilar o a vez que no eres limpias pues retrasa el té obvio que nos ayudan a confiar en que la interceptación de los tipos penales pues va va a ingresar siendo formulado visión superó querían que hubiese querido de esta chica sus tuits habría supuesto un daño grave para las víctimas ni un riesgo cierto de provocación de actos terroristas por otros bueno yo veo muy interesante muy viene expresada por otra parte que HB de existir una franja de seguridad entre uno que es el discurso ético yo dispuso de los bienes si no todo lo que no hay discurso ético o no todo lo que discurso no ético e discurso criminalizando para eso vine por ciertos argumentos con la salud dentro de un magnífico artículo de Diego López Garrido que publicó hace dos o tres días en el país la desnaturalización del Código Penal del noventa y cinco pues para eso dice el Supremo que es necesario que se produzca algún daño grave no cualquier español e no que objetivamente es lo que se ni que sea de incivismo ofensivos sino que se ha de tal naturaleza que pueda producir un daño grave una incitación real que él tiene un riesgo el de de de comisión de actos de actos terroristas

Voz 1727 07:51 mil el Pascua o como siempre gracias buenos días