Carmen: "La fuga no es solo de investigadores, también se exilia el arte"

Voz 1

00:00

hola sus Carmen de Zaragoza mi hijo tiene dieciocho años y ex bailarín de ballet pues empezó haciendo ballet aquí en Zaragoza con doce o trece años cuando él decidió que quería ser bailarín lo apoyamos totalmente ahí iba a partir de ahí pues bueno la directora le motivo para hacer una audición en la Escuela del Ballet de Hamburgo en Alemania a la a la audición fue el año pasado aquí de entre cincuenta aspirantes fue seleccionados seleccionada para la escuela ahí está becado con estudio y también recibe una beca como ayuda para la vivienda hay tal bueno y este año la audición para allá entrar en la compañía hay también han sido seleccionado de después de de varias pruebas con otros aspirantes no sólo se van científicos investigadores estas cosas que salen bastante sino que también eh se exporta o exilio un poquito el arte bueno no es la primera vez no que se habla de esto de de la poca ayuda y la poca consideración que se tiene a lo que es el arte a la creatividad ir también me llamaba mucho la atención como en otros países el apoyo que hay por ejemplo en este caso al ballet clásico a la danza en Hamburgo la escuela es impresionante tiene su propia residencia los alumnos menores de edad están internos claro algo que creo que en España todavía estamos a años luz de llegara a estos apoyos no en fin lo que a compartir con vosotros también porque estoy muy contenta por por por la evolución de mi hijo pero bueno también porque os que tenemos que apoyar también la creatividad y el arte que que hay no