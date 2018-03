Lecturas hacia el 8M

Voz 1727 00:00 Thawra Freixas buenos días hola buenos días escritora una gran profesora de literatura feminista doy fe de ello presidenta honoraria de clásicas y modernas que es una asociación por la igualdad de género en la cultura así que primera pregunta para quién quiera saber de qué hablamos cuando hablamos de feminismo Laura qué libros básicos se pueden ver

Voz 0371 00:19 mira es seleccionado cuatro ensayos y cuatro novelas ensayos y porque es la manera digamos objetiva de acercarse al feminismo y estos ensayos van de el más elemental que sería el de Chema mandan como si éste titulado todos deberíamos ser feministas ella es una la mujer nigeriana que vive en Estados Unidos joven con éxito como novelista parece que no debería tener ninguna dificultad y sin embargo en este libro que es muy breve y muy ameno te cuenta las cosas del día a día que darse cuenta que no tiene igualdad de oportunidades luego para los hombres recomendaría porque muchas veces nos olvidamos de que no no no no

Voz 1727 00:57 es muy importante antes

Voz 0371 00:59 es están haciendo un poco el sueco pero a ver si cambian hay un libro de Octavio Salazar que acaba de salir que se llama el hombre que no deberíamos lo tuvimos aquí a estupendo pues el cuenta de una forma también muy muy amena los tipos de hombre que abusan de sus privilegios el hombre violento el prepotente el acosador el ausente que ese es un tiempo pues que se lava las manos y que nunca está está en fin deja que las mujeres se ocupen de todo lo demás y luego ella El Gran Libro de iniciación al feminismo que da todos los datos y que además es muy ameno del leer también se puede leer como libro de consulta o se puede leer de corrido es el de Nuria Varela feminismo para principiantes pero extenso tiene trescientas cincuenta páginas más un anexo pero es muy ameno como digo y además acaba de salir en cómic osea que es un fin estupendo

Voz 1727 01:55 para que lo puedan anotar que luego me lo van a preguntar repetimos los tres Tito

Voz 0371 01:59 los los tres autores todos deberíamos ser feministas de Chema mandan si el hombre que no deberíamos ser de Octavio Salazar feminismo para principiantes de Nuria Varela y luego de libros ya más teóricos y un poquito más densos a mí hay uno que me gusta mucho y que me ha marcado mucho que es la fantasía de la individualidad de Almudena Hernando que además era un libro un poco difícil de conseguir porque estaba publicado por una editorial argentina pero ahora lo va a reeditar traficantes de sueños para mí es un libro fundamental es realmente de lo mejor que he leído porque que te porque la muestra se analiza en esto qué qué nos pasa de que los hombres han ido desarrollando una identidad individual con un proyecto propio afirmando su deseo mientras que las mujeres no se hemos bonos han especializado históricamente y socialmente en el mantenimiento de las relaciones es decir en mantener las redes la identidad compartida millar de reagrupa día la expresar las emociones ir les servimos de sostén a ellos pero no podemos desarrollar nuestra propia individualidad sí lo hacemos no tenemos como ellos sí tienen el sostén y el apoyo de mujeres de manera que nos encontramos muchas veces solas en el mundo

Voz 1727 03:18 ficción hay en el mundo de la ficción

Voz 0371 03:21 realmente no es tanto ficción como autobiografía veces novelada o o no elegido cuatro libros que todos ellos cuando los cierras dices y entiendo que esta mujer sea feminista sino lo es lo debería ser porque yo estoy viendo subjetiva lamente cómo se vive la desigualdad hilos elegido además de la mujer más oprimida a la aparentemente más liberada que luego resulta que no es tanto la más oprimidas sería de una novela de Nawal el Sada Will autor egipcia que se llama mujer en punto cero y que cuenta la vida de una mujer real egipcia a la que Nawal El Sada huy conoció en la cárcel y te va mostrando cómo esta mujer que solamente quiere pues tener un trabajo unos ingresos y una moderada libertad y no es nada del otro mundo se va encontrando una y otra vez con que los hombres la controla la encierran la explotan sexualmente Bush ella y que no hay manera y al final bueno acaba muy mal lo diré como acaba en la cárcel el segundo sí dime no no nada el segundo sería uno que que acaba de salir que estoy leyendo ahora titulado Madre de leche y miel de Najat el Hachmi que es una escritora catalana de origen marroquí y que cuenta la vida de varias mujeres la abuela la madre la hija entre Marruecos y Cataluña IVAs viendo la opresión de esas mujeres y cómo es la vida europea las libera pero también hasta cierto punto

Voz 1727 04:45 una gran observador de la realidad que ha pasado muchas veces por esto

Voz 0371 04:48 claro es estupenda a mi me gusta mucho ir también sus novelas anteriores luego el te cero sería de Carmen de la cueva se titula Mamá quiero ser feminista y este quizás el más próximo a todas nosotras porque es una mujer española una chica nacida en los años ochenta en un pueblo de Sevilla normal y corriente que te explica lo que ve a su alrededor las mujeres cuidan trabajan gratuitamente mientras que los hombres trabajan también pero ellos tienen ingresos tienen más autonomía conducen y luego lo que le pasa a ella que cuando empieza a charlar con unos chicos su novio le dice que eres una puta que sale de fiesta con una amiga se emborrachan y la amiga termina violada que esto es cosas la van haciendo luego ella va leyendo y va entendiendo todo esto déjame recomendar uno acabas de Bruno y Clara porque tú acabas de publicar tu último libro que no he empezado a leer todavía así que no puedo opinar en primera persona tu diario

Voz 1727 05:42 entre los años noventa y cinco noventa y seis que titulas todos llevan máscara hubiese escrito había publicado uno anterior que se titulaba vida subterránea allí había una mujer que buscaba su lugar en el mundo que quería ser madre que quería escribir y aquí ya es una mujer que escribe que tiene una novela que busca editorial que es madre y que se encuentra el machismo en la cultura porque existe no Laura

Voz 0371 06:02 exacto gracias Pepa pues sí efectivamente yo creo que en mi libro se ve como yo a que entonces tenía treinta y tantos años y hacía poco que estaba en Madrid había terminado una novela buscaba editor tenía una hija me voy encontrando con un asombro que ahora que lo conozco mejor me parece ingenuo casi enternecedor una y otra vez me voy encontrando con ese machismo latente en mis colegas escritores

Voz 1727 06:27 es que como se nota pues por ejemplo

Voz 0371 06:29 sí y de públicas en un libro colectivo en una revista hay artículos au textos de hombres y de mujeres entonces te encuentras con que uno de los hombres te comenta que por supuesto las mujeres están ahí por cuota sea no da el da por supuesto que ellos los hombres están ahí por sus méritos y que las mujeres son unas intrusa te encuentras con él esta desconfianza no sea siempre te midan o con alguien que comenta bueno tal escritor o escritora vende mucho porque escribe para chácharas y señoras de clase media sea la desconfianza y el desprecio hacia las mujeres como escritoras cómo lectoras o cuento cómo llevó a mi hija de dos años al teatro y entonces en el lo que ve en el teatro son personajes masculinos que todos hacen cosas interesantísimas y divertida Si variadas y una sola mujer que va con medias de rejilla y melena rubia