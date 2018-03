Voz 1

00:00

hola soy un vídeo y que mira yo tengo setenta años estoy jubilada de los sesenta años iconos seiscientos euros que es una pensión pues muy pequeña y que no te suban y nada pues más pequeña todavía que me preocupa la situación de de la inmensa mayoría de los jubilados que estamos contando seiscientos euros y otros menos pues unido al abogado de trabajado he trabajado toda la vida yo yo limpiaba en las casas luego estuve trabajando en alguna fábrica que no te atreves poner la calefacción la luz que ha subido el gasto ha subido teléfono ha subido ha subido todo la tensión no sube su vez Montero XXV ocho claro las pensiones de las mujeres siempre más bajas porque es que parece que no tenemos derecho ni a vivir se muere tu marido y te quedas en la indecencia que los los jubilados no lo hemos podido soportar los colosales de la crisis porque hemos tenido que Haidar a nuestros hijos poder ahorrar ni un euro a decir el día de mañana me hago mayor puedo ir a una residencia o puedo tener una ayuda en casa o lo que sea no puede salvar nada porque lo te digan esta vez yo porque yo sé que yo de momento no tengo que pagar un alquiler pero si yo tuviera que pagar un alquiler estaría en la calle