SER Aventureros: Programa especial desde Benasque (03/03/2018)

qué tal buenos días bienvenidos a hacer aventureros hoy en un día especial esos Díaz que salimos de

del estudio habitual donde hacemos era aventureros como siempre qué tal a los que no sintonizáis a través de la Cadena SER hilos café lo hacéis tanto en la Península como en Canarias muy buenos días muy buenas tardes a todos aquellos que no sintonizáis a través de la voz sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos bienvenidos también buenas tardes para vosotros porque ya sabéis que nos escucháis por la tarde en la tarde del domingo así con un abrazo muy fuerte a todos los que nos escucháis en Estados Unidos vamos a una sorpresa hoy no estamos en el estudio como os decía en este arranque porque estamos en Benasque

Voz 0260 01:31 no lo lo de salud es casi saludo del Rey al resto de Goya buenos días muy bien Angulo muy buenos días buenos días bien he dicho lo dicho horas que por algo muy contento de estar en Benasque todo claro pero sí es eso ya descubres lo que yo iba a decir ahora claro pero digo es por eso por ejemplo que puesto eso me vale muy bien para que veáis que no estamos solos creemos

Voz 4 01:55 hoy aplaudir un momento por favor para que estamos de verdad que como un año más como quinto efecto año que estamos

Voz 0260 02:02 de de paseo de bienvenida y estamos el equipo médico habitual

Voz 1025 02:07 está a lo mejor esto de los efectos especiales has visto la radio es una maravilla mentira dime por voy a saludar a los Veinticinco yo creo que eso ya veintisiete

Voz 5 02:16 no no es verdad es verdad estamos tiene el año XXV apodaron buenos días aquí estamos bata

Voz 1025 02:25 por cierto este fin de semana antes de que se me olvide pongámonos por medios segundo serios a todos los que estéis saliendo hacer actividad este fin de semana por favor cuidado con el tema aludes está muy alto nosotros estamos grabando el programa en jueves ya a estas horas ya llevamos desafortunadamente dos víctimas así por aludes y si salís a la montaña así salís a disfrutar cita Lissavetzky enviar ojo con los fuera pistas o jugó las locuras tengo por aquí luego a Gabi al al máximo responsable de Cerler que le voy a preguntar porque llevamos toda la mañana escuchando cañonazos no creo que estén de celebración sino que me imagino que estarán ahí haciendo caer nieve por donde toca Si quiere sólo acerca si les saludo yo Gabi qué tal estás buenos días has qué tal encantado de que haya venido a ver el programa es estos así no tenéis problemas con muchísima nieve acumulada

Voz 6 03:12 si la banda ya estaba complicada como decíais Si bueno pues te recomendamos no salir fuera de pista Si bueno y tener conciencia no de cómo está el monte estos días

Voz 1025 03:20 o sea perfecto ojo con los fuera pista

Voz 6 03:23 efectivamente lo que abrimos pues lo haremos con con bueno con la máxima seguridad ya sabe que la seguridad el cero el riesgo cero en montaña no existe pero bueno en las zonas que que asegurándose abriendo al público

Voz 5 03:34 oye te tengamos Francia si ven que las zonas altas no están abierta por algo será vale este año vamos muy bien también dejé

Voz 1025 03:39 ente de nieve se ha sido un gran año otra vez

Voz 6 03:42 aquí empezamos el diciembre pues bueno con dificultad pero luego ya enero de febrero habrá que hayamos febrero fantástico de nieve y de público

Voz 1025 03:48 vamos a tocar madera no hasta qué día estamos quería echamos tierra esto

Voz 7 03:52 el día ocho de abril pase lo que pase no alargar

Voz 1025 03:54 temporada no podemos tres días haciéndose apetito

Voz 6 03:57 pero lamentablemente somos un país de Costa y a partir de la gente cambia el chip y aquí no viene nadie

Voz 1025 04:01 ácidas tú lo tienes claro eso lo tengo muy claro si decimos que tenemos playa en Cerler a lo mejor tío a lo mejor cambiaba en Madrid en Madrid llevamos diciendo que hay playa desde ni se sabe usted aquello es la única solución que le veo es bueno pues bendito sea

Voz 0260 04:12 a la playa de Cerler que queda abierta a partir del día

Voz 1025 04:16 la ocho estaremos ahí preparados este año nos hemos traído a Rafa de un millón de Hanoi también que está por ahí arriba pero a Rafa humillante elefantes al ser aventureros de Benasque hola Rafa que te rodeas preparado para esto no había bebido nunca con dos ondulada

Voz 5 04:30 ya veréis va a costado veríais la verdad es que había preparado la aventura

Voz 1025 04:34 quiere Monte la gracia era que tuviesen viéseis no se sensaciones distintas Orbea

Voz 5 04:39 dar una anécdota antes de arrancar

Voz 1025 04:42 he con Rafa porque Rafa sí que vino aquí hace un tiempo pero tiene una autocaravana te voy a contar y claro me dice es sudado nunca nunca tanto en la vida como pasando con voz sí la verdad es que hemos recorría

Voz 8 04:58 pues autocaravana prácticamente todo España dando charlas y puedo asegurar que este trocito de carretera es la que más nervioso que bueno ves que te cruzas un camión coche incluso con la autocaravana irnos preparamos un atasco la otra vez que vinimos Llera verano eh no me quiero imaginar la gente va al atasco que ni para adelante ni para atrás no salíamos de ahí

Voz 1025 05:16 muy bien tenemos por aquí en verano hay mucha gente porque vienen a la playa claro a la playa de ver que la hemos inaugurado el año portador traernos toalla a partir del día ocho crema para el sol y bañador porque es importante ha dicho los camiones

Voz 0509 05:28 pensando en el tema de los camiones en el día de hoy que hemos tenido un par de camiones ahí que que no han hecho

Voz 1025 05:34 para es muy serio pregúntele a Paco que está

Voz 0509 05:37 hora opacos pero lo que tiene claro

Voz 5 05:39 no pero está ya pasa así camión pasas tú en la gracia

Voz 1025 05:42 emoción no está está bien si te da emoción emocionada lo que sí está precioso bueno tendremos a la calle te hemos José Luis cómo estás que no te bien

Voz 4 05:50 en lo que va de eso

Voz 9 05:54 puede Shetty yo veía creía que venido a promocionar Benasque venir

Voz 5 05:58 hemos a promocionar alguna duda pero me nombre yo no sé si están bien

Voz 7 06:02 bonito el Congosto si tiene tanta aventura tanto sabor tanto

Voz 1025 06:06 no he compuesto es maravilloso lo cambio importada del mundo

Voz 5 06:09 espero pero bueno la calderilla que es la máxima autoridad acalde cómo estás

Voz 1025 06:14 bienvenido

Voz 5 06:16 buenos días a todo un año más estás con nosotros

Voz 1025 06:19 me alegro igual cuando tocan elecciones aún te queda no

Voz 5 06:22 lo digo porque todos los era antes que voy voy a olvidar

Voz 7 06:29 este Jaime puede pasar muchas cosas en primicia en Ser aventureros

Voz 1025 06:33 verás va a repetir

Voz 9 06:35 como alcalde digo candidato candidato candidatos primitivas de yo todavía no lo tengo claro

Voz 5 06:42 tú eres político que te espero entonces exprimir amenaza con alcaldes

Voz 9 06:48 es una calle José Luis pero todo lo consensuado con el domingo en Llanos del Hospital su señora dijo que tenía la autorización para los candidatos llego aquí no por escrito

Voz 5 06:57 sí ha dicho políticas vale la palabra

Voz 0941 07:02 bueno yo me fío mucho de que está por ahí no puedo decir lo contrario ya nos dio la palabra que puede ser candidato ahí estamos estamos en la duda

Voz 5 07:11 muy bien José Ignacio vaya el muchísimas García alcalde

Voz 1025 07:13 por acompañar por recibir dos un año más grave daño para Benasque había mucha gente en invierno y en verano también vimos mucha gente y ahora con la playa que amor

Voz 5 07:23 para partido de el día ocho que tendremos aquí en Cerler eso ya va a ser el el desmadre

Voz 0941 07:27 pero eso ya será tremendo no vayan Cerler esquí playa todo claro todo junto en el mismo sitio es un es un destino que vamos de de una calidad con un sello

Voz 1025 07:38 porque no estoy viviendo ya el en Benasque Benasque y pondrá Benasque Cerler ponte las chanclas lo estoy viendo

Voz 5 07:43 ya porque ella es no pero desafortunadamente ya encontramos algunos con chanclas por donde no debería aclarar pero es un orgullo desemboca

Voz 1702 07:54 la playa voy bien pues ahí estamos

Voz 1025 07:56 eh has traído libro José libre

Voz 10 07:59 además estamos en Benasque estamos en montaña estamos en el

Voz 1025 08:01 NO pues no vamos un poquito más lejos pero no vamos remontar

Voz 10 08:04 mañana vamos a Nepal así que no sé si quieres que lo comentamos

Voz 5 08:06 ahora o los luego lo comentó cuando no te quede tiempo lo que hablo la semana que viene para al final del rap

Voz 1025 08:13 daremos con esos la mesa también tengo a José Luis Soro que ya es amigo y consejero de la jefa de la Xunta en la cuenta un poco porque recuperar la vuelta Aragón el ciclismo vuelva y ojo que hay etapa reina hasta aquí

Voz 1702 08:26 estábamos entre waterpolo oí la vuelta

Voz 1025 08:28 sea al final huevo buenos días

Voz 1702 08:31 hemos decantado con la Vuelta Ciclista fíjate

Voz 1025 08:33 la pena porque montando playa el waterpolo bueno igual terminamos alguna etapa allí vale vale en este ya está todo programado pues qué

Voz 1702 08:39 en la primera vuelta ciclista Aragón fue el año treinta y nueve nada menos después se recuperó en los cincuenta y lo hacía trece años que no se celebraba desde dos mil cinco años después pues va a volver a a recurrir a la Vuelta Ciclista no estamos muy ilusionados muchísimas ganas ni por supuesto la última etapa la etapa reina el domingo trece de mayo qué mejor lugar para terminar la Vuelta Ciclista a Aragón que aquí en Benasque encerró en el amplio saldrá desde sabes

Voz 1025 09:05 ya digo y sin duda va a ser un final de

Voz 1702 09:07 en final de etapa final de vuelta absolutamente impresionante

Voz 5 09:10 este es una previa para intentar recuperarle también para

Voz 1025 09:12 la Vuelta a España o no bueno porque por aquí también teníamos grandes momento

Voz 1702 09:17 sí son dos cuestiones completamente diferentes no hemos conseguido después de trece años de la mano por supuesto de de la Federación Aragonesa de ciclismo con él está instituciones estamos la Diputación de Huesca y de Zaragoza los ayuntamientos e trabajando muy duro sea consigue la máxima categoría pues la justo la la la que está por debajo de las grandes vueltas eso permite que puedan venir los grandes equipos tenemos ya muchos equipos confirmados los seis españoles los cuatro grandes ciclistas aragoneses del momento en que podrán participar y como digo en lo lo complicado ha sido recuperarlo no después de trece años que queda ese hueco es un momento para el ciclismo lo estamos impulsando desde el Área de Turismo de la mano de deportes pero desde el Área de Turismo convencidos de que puede ser un escaparate turístico de Aragón impresionante noventa hablar el turismo a la natural

Voz 9 10:03 esa eh al deporte

Voz 1702 10:05 estos lugares maravillosos que tenemos en Aragón recordaremos fue la primera etapa en Teruel Caspe la segunda bajaremos de bajarán

Voz 5 10:14 Juan ya no sabía lo que te iba a adoptar no me da Timor políticamente dejan meter un maillot y pedales de acompañaremos contra ya veremos lo echó bajaremos

Voz 1702 10:26 Nos estaba es que no me lo estoy tomando muy en serio y lo

Voz 5 10:28 ya ya algo que estaba viviendo mucho estás viendo con muchísima ilusión

Voz 1702 10:31 porque además está generando mucha ilusión no ha costado mucho ha habido mucho trabajo el ver ya que está tan cerca que nos quedan ya muy pocos meses no para para ver la recuperado pues nos hace como digo muchísima muchísima ilusión

Voz 9 10:43 bueno para la quebrantahuesos se quién

Voz 5 10:46 no queda cuarenta bolsos que lleva intentando

Voz 9 10:49 el equipo eso no lo he dicho jamás si en antena El consejero dijo que llegaría un día la quebrantahuesos

Voz 1702 10:55 me equivocaría

Voz 9 10:57 bueno hay testigos eh aquí luego decir las cosas y luego nadie el alcalde que no lo sé el consejero que no va a hacer político del señor Marqueta estaba delante el director de Turismo cuando dijo voy a ir a la quebrantahuesos sí de hecho quería fichar contigo

Voz 1702 11:11 pues que estemos hueco si queréis estuve en la quebrantahuesos y Davis si cabe cortando la cinta cuando salieron estuve allí sabe estar estuve con mi palabra cómo hacemos que los políticos según

Voz 1025 11:22 pero no todo vale voy vez es lo que tiene ser político bueno vamos a ponernos a viajar vamos a arrancar la razón de que Rafa esté con nosotros aquí es para que nos dé una visión distinta a la hora de vivir no hay mucha

Voz 9 11:37 te eh cada día conocemos

Voz 1025 11:40 más y más y más que se acerque hasta el programa y que no está en el programa y que nos cuentan que que la vida pasa por pues si tienes pareja no la tienes por Si engañas algún amigo engañas pero irte por el mundo no yo no sé muy bien muy bien Rafa eh en que mañana decidisteis que vuestro mundo era vuestra casa osea aquel mundo perdón de a vuestra casa yo no sé muy bien cuándo toma esa decisión

Voz 8 12:04 pues yo creo que ya hace unos cuantos años pero fue cuando decidimos romper con todo el punto clave en estos cuando rompes con la vida establecía que temor tenemos todo sí que hemos tenido yo tenía una empresa diseño Noelia diez años de diseñadora una agencia ya bueno un día se cruzó por nuestro camino una frase que dijo John Lennon la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes se cruzó un día y otro día y otro día de la tercera me hizo pensar que igual es verdad es que estoy dejando pasar la vida haciendo algo que me gustaba diseñador gráfico una empresa de negocios dinero pero si yo podría elegir yo diría viajar sin billete de vuelta ya allí ese fue un poco el detonante en el que dijimos dejamos todo vendemos en los coches

Voz 1025 12:44 alquilamos la casa dejamos los trabajos vamos a

Voz 8 12:48 a vivir la vida exprimir al máximo bueno ya veremos cómo nos financiamos ya veremos cómo encontramos el dinero ya ahí arrancó el proyecto de Alaska a la Patagonia los fuimos hasta lascas tuvimos dos años recorriendo desde pues eso desde el norte de Estados Unidos dieciséis países hasta hasta Ushuaia

Voz 1025 13:05 hay habíais ahorrado para todo este tiempo do o durante el camino hay que empezar a bien aquel momento erais pareja pero sin sin niños

Voz 5 13:13 pero claro esto es un poco lo encontramos a la altura de la Patagonia por ahí de pronto apareció ese es y ves antes ACS venir del viaje que nos trágicos para toda la vida pues sabíamos ahorrado algo de dinero pero no

Voz 8 13:25 curioso es que ese dinero Nos duró dos tres meses imagínate ya cuando nosotros estamos en Norteamérica dijimos lo que hemos planeado no nos llega ni de broma ya es un poco cuando la necesidad y cuando el propio viaje te te saca pues bueno te pone te ponen el terreno y nosotros dijimos pues vamos a financiarlos haciendo Turó que vamos a sabe hacer lo que nosotros sabemos hacer íbamos a cambiarlo por actividades por transporte por alojamiento y por dinero y eso es un poco lo que nosotros hemos dado muchas charlas por todo España aquí en Benasque también hace un par de años contamos un poco eso a veces la gente siempre te dice te hace falta mucho dinero hace falta nosotros negamos saber dinero es obvio que hace falta pero no es lo principal hace falta tiempo hace falta

Voz 1025 14:01 pero no te llevas un susto gordo a los tres meses dice Vale vamos a comprar el pan hoy es Angelito hice con que no porque no

Voz 0509 14:10 pero el Ministerio de estos viajes pero yo siempre pregunto pero yo trabajo quemando fotos pero pero otra cosa es lo que pasa en las redes no queremos

Voz 1025 14:21 el rampa aquí nosotros cuando llegamos aquí vamos la cosa va justa pasamos Day partir ya no da de tortilla en comer comemos pero el problema es que luego qué

Voz 8 14:32 pues nosotros no dejarle caer lo dejamos nunca pero las trabajado con el camino trabajamos haciendo trueque es lo que te comento nosotros no llegamos a ganar dinero nos vino después nosotros queríamos hacer calla in con ballenas costaba cuatrocientos dólares doscientos por persona dijimos no tenemos dinero para pagar lo bueno vamos a hacerte un vídeo a cambio de ese Nos dieron vi Nos dieron en el Elena actividad trascendía la ciudad para el día siete Nos dieron alojamiento para esa anoche vimos que el trueque funcionaba entonces Nos movemos por toda América te lo puedo asegurar desde Alaska hasta Ushuaia en todos los países que era un hilo conductor como el trueque algo que que parece que en Europa en España está extinto ITE abre pero sí

Voz 0509 15:07 ahora te espérate Icon llegaba algún vídeo de usted

Voz 8 15:12 o cambiamos transporte cabemos gasolina de todo al final encontró luego ya encontramos una empresa grande bueno o planos sponsor hizo lo dio material bambas península empresa mejicana Nos dio todas las actividades transporte que tenían por América antes de los facilitó mucho la vía de seguir viajando tenemos los gastos que unos gastos mínimos entonces era la respuesta no era cuánto dinero hace falta sino cuánto dinero necesitas Si para estar viajando por América pues gastamos doscientos dólares al mes por persona pues será cuestión de de cómo Consell

Voz 1025 15:43 claro pero de las posibilidades que tenía pensado que habéis hecho

Voz 8 15:46 sí sí aprovechar un poco pues bueno de tus habilidades lo has ilustradora diseño gráfico fotografía comprábamos amparen en Méjico lo vendíamos en Costa Rica comprábamos puros Cohiba sin Cubas vendíamos en Méjico al final un poco el propio viaje los hacia agudizar el ingenio y es algo que funciona bueno desde ese momento llevamos cinco años

Voz 11 16:03 viviendo un poco en nuestra vida viviendo un poco

Voz 8 16:07 pues como veo lo que hemos querido vivir y sobre todo con ese pequeñas os acordáis que es nuestro hijo que ahora tiene tres años y que ahora nos acompaña todas estas aventuras en todo esto es proyecto

Voz 1025 16:16 lo que me imagino que esto ha cambiado o no pero sí J

Voz 5 16:18 el una pregunta pero eso va a cambiar nada bueno yo le pregunté

Voz 12 16:22 está en el regreso es decir tú te vas porque no sé si es porque quieres cambiar de vida porque te apetece viajar porque no te gusta lo que haces pero qué pasa después cuando regresa como como pues es lo que sientes que como has vivido ese regreso

Voz 8 16:35 realmente es un viaje que anotó dan cambió la vida los cambio lo había muchas formas primero porque fuimos dos y volvimos tres y segundo porque ya nunca volvimos a ser lo que éramos mucha gente los dice pero cómo se vuelve después de un año de dos viajes nosotros decimos no hemos vuelto por lo menos lo hemos vuelto a lo queramos nada más llegar como digo tuvimos un niño compramos una autocaravana y hemos pasa ocho meses al año viviendo en una autocaravana dando charlas por todo España con lo que acabamos de dar las charlas vendiendo el libro que escribimos de Alaska a la Patagonia Nos da para vivir no nos hemos hecho ricos pero hemos vivido la vía

Voz 1025 17:05 ya que hemos querido hasta día de hoy nos funciona

Voz 8 17:08 fórmula antes según la sensación de haber vuelto no

Voz 0509 17:10 no no la gente no tendríamos bueno trece

Voz 8 17:13 desde que hemos vuelto de viaje a América viviendo la vida de una forma natural enseñando a nuestros hijos en los valores que nosotros creemos en vivir un poco libertad en disponer el tiempo para disfrutarlo con él para ir a la montaña para para tener un poco el tiempo disponer del tiempo más que disponer del dinero bueno mientras tengamos un poquito dinero que nos permite hacer eso sobretodo lo tener muchos gastos que es el secreto

Voz 12 17:33 pues yo pienso que hemos cambiado como persona este viaje

Voz 8 17:36 pues yo creo que es eso realmente es la forma de la forma de ver la vida antes pensabas en negocio pesaba Sendino pensabas en clientes impresas en hipotecar o en cómo iba a acabar a los sesenta como Dios a jubilar hará pienso lo que voy a hacer hoy lo que voy a hacer mañana es un poco la forma de ver la vida al día a día hemos conocía mucha gente que había entrevistado Álvaro Negro

Voz 5 17:55 lo hará hoy les desigual antes que ahora bueno es bueno te más político no es cierto

Voz 1025 18:00 otros encabezando lo estáis viendo signos de estáis escuchando el potro las aquí los que estamos en en vena vemos imágenes de lo que ha sido la aventura de ellos por ahí que quería decirle a quién preguntar porque evidentemente no avisó en los primeros en emprender un largo viaje no hay la gente no avisó en los primeros en escribir un libro pero sí creo que avisó los primeros en en en ese libro meterlos famosos códigos QR creo que si una información es de los que tuvimos la oportunidad de leer el libro que os animo no sé si el libro asisten

Voz 5 18:27 no había sí sí si fuera edición When no solamente

Voz 1025 18:30 tenerlo sino que con ese código que pasa siete

Voz 8 18:32 su famosa ahí pues creamos un concepto un poco también la necesidad cuando volvimos a España dijimos y ahora qué hacemos volvemos a la oficina dijimos no vamos a crear algo que no para vivir entonces escribimos un libro pero como dice José Luis un libro que ampliase el contenido con más de sesenta reportajes dedillo que habíamos hecho en América entonces creamos la plataforma libros QR creamos ese libro en un año sacaba la segunda edición ahora va por la tercera pero lo más curioso es que ese libro llegó a los colegios ese libro un libro de quinientas páginas entraron precios de Madrid niños de diez años lo leía Nos dimos cuenta de que era una formula de fomentar la lectura de que era una especie juego recompensa incluso para niños entonces sacamos una edición escolar ya entrado más de sesenta colegios de toda España han utilizan y al final pues bueno y al mismo tiempo que no da para vivir pues bueno hemos aportado usted granito

Voz 5 19:19 se va

Voz 8 19:20 a la sociedad de poder decir con una historia de valores una historia de viajes una historia que nosotros sabemos que que bueno que enseña mucho que pueda llegar a los colegios y que niños de diez once doce años aprendan con eso para nosotros es realmente una una satisfacción a satisfacción de este viaje por eso que hemos apostado por seguir este estilo de vida éramos publicado otro libro buen camino del Camino de Santiago con nuestro hijo trata de lo mismo trata de vivir la vida disfrutar la vida y con el mismo concepto de ir leyendo las historias pero viendo todo el contenido audiovisual

Voz 1025 19:49 ahora una nota si alguien quiere comprar el libro no tiene pase

Voz 5 19:52 está ya sabéis que la Edad Media

Voz 8 19:58 ah pero ahora Moralo Javi colombianos nos podéis imaginar el España la de libros que cambiado por por todo tenemos la casa llena de cosas

Voz 5 20:06 perdona si te yo esté presentó a cuatro y hacemos incluso a lo mejor hasta ahora a esquiar y todo eso está ahí eso está hecho y ahora que Cuéntame porque está

Voz 1025 20:16 estáis disfraz arrancamos a otro

Voz 5 20:19 esto ahora en un par de meses justo

Voz 8 20:21 no te comentaba hace poco en unos programas vamos a hacer una vuelta por Europa vamos a hacer veinticinco países durante seis meses pero otra vez ahora viajamos con un niño de tres años y entonces quería hacer un viaje un juego para él para que el disputase el viaje ya algo que le Duc casi educar sin valores entonces vamos a veinticinco países aproximadamente vamos a plantar un árbol en cada uno de los países que vamos a ir a la vez que mandamos volvamos a Geo localizarlo lo vais con una coordenadas GPS íbamos a esconder un tesoro a través de la plataforma que tiene más de diez millones de usuarios entonces el la historia es crear un juego que con esa con ese juego del tesoro que el niño pues bueno aprenda valores y toda la gente que lo siga porque te subastar contaba a través de vídeos ese Bayern siguiendo el viaje día a día a través de nuestra web Un millón de elefantes pues bueno transmitir el árboles

Voz 1025 21:09 algo simbólico pero lo que queremos transmitir

Voz 8 21:11 con pocos concienciar sobre el medio ambiente la conservación y sobretodo educar educar un poco a nuestros a nuestros hijos en nuestro caso ya

Voz 1702 21:18 ah ya las nuevas generaciones que son los que van a cuidar

Voz 8 21:21 para el futuro cuánto te oiga

Voz 11 21:23 cuánto cuánto tiempo lo vais a

Voz 8 21:26 a poner a este proyecto no porque vamos a estar unos seis meses más o menos pero pronto

Voz 1025 21:29 cinco países en seis meses encima

Voz 8 21:32 en una semana país me parece que autocaravana

Voz 5 21:34 vale venga a cambiar el motor porque va a correr más de lo que está previsto porque estaba segura en la que yo conozco a esa va a ser la aventura porque es una

Voz 8 21:41 su caravana de Aventis si no no entre

Voz 5 21:43 lo que vamos a hacer un taller mecánico a ver un vídeo ahí a los de Ferrari mira que os hacemos zumbido del motor y Aragón Sudamérica sin exagerar destruidos dentro

Voz 8 21:52 cincuenta talleres paramos desde Colombia hasta Ushuaia cincuenta taller que compramos un coche que estaba hecho trizas y eso fue parte de la aventura aparte de la historia incluso aprendí de mecánica es duque hecho trizas es más fácil que esto

Voz 5 22:02 de allí que aquí pero sí por supuesto para que claro ahí los talleres hay que esto es algo pero cree que no ya suponía ilustrar mientas y luego le cambiaba la ilustración por algo que rebajaba la factura si no vendíamos herramientas

Voz 8 22:20 el coche cuando lo compramos por bajar la factura también hacemos un poco de todo esto vendimos hasta al gato

Voz 5 22:24 vamos a ver si gato de lleváis

Voz 1025 22:30 es ganar sabes a la Guardia Civil que si y lo va a poner la multa que nos asusten si les dice yace un trueque raro sí hombre que les haga toponimia a Vicente

Voz 5 22:39 no tengo unas veía que la Guardia Civil pero no voy a pagar la multa

Voz 1025 22:43 bueno pero una mínima pausa hice equipos hay muchas cosas todavía que contar este cero aventureros sin muchas historias que traer en este programa especial que estamos haciendo desde vena haz que gracias a la gente de radio bondad que de Radio Huesca me dejo a alguien José Luis cuando cuando doy las gracias a grande Aragón que a todos los políticos al alcalde Hernando si Fernando está la parte Fernando toques del botón verde cuando lo vamos a estar todos vamos a ir a la pausa y seguimos de un minuto pero aventureros

Voz 3 23:15 eh

Voz 5 23:27 ella pues no el cartel porque te los pida algo

Voz 5 24:09 el rusas Durero

Voz 15 24:13 nombre

Voz 1025 24:18 seguimos en esta mañana voy a contar una anécdota que entonces hay fijado todo el pero entiendo está haciendo vídeo yo no sé qué va a pasar con el te vídeo a intercambiar por algo pero el tío está filmando no está filmando el programa

Voz 5 24:32 está grabando todo madre mía luego veremos pasta no no creo que nada da si no llevamos Un vídeo tengo bueno a dónde vamos porque tienes varias cosas preparadas ha querido

Voz 7 24:44 sí vamos a en ese homenaje hay que decirles a los oyentes que hemos hecho antes de empezar el programa a Irma ya Berta Vigo te vamos a hablar ahora con Martí Vigo que es nuestro olímpico del Valle de Benasque que a estar en los Juegos de Pyeongchang que tiene veinte años que es una de las grandes promesas del esquí español que con Alfonso Ojea lo comentamos mucho en pistas Blancas ir lo que decíamos antes él tuvo todo el respaldo mientras corrió en esta pantalla de todo el público del Valle de Benasque Il enviaron un vídeo birmanos decía que que Martí había llorado mucho y hoy lo hemos pedido a Martí cuando había visto ese vídeo que ya que tiene aquí a todo el pueblo a todo el valle ya todo Benasque

Voz 17 25:32 que sea él el que

Voz 7 25:34 les lance un mensaje a todos los que estáis aquí en la sala hice lo hemos pedido Le hemos dicho Martí dile algo a tu gente

Voz 18 25:43 ya hay que es muchísimas gracias por todo el apoyo y salimos estas últimas balas que la verdad es que ha sido una pasada sentido consejo supero apoyados arropado por por todos mis amigos vecinos si por todos los que le conocen

Voz 0779 26:02 además estamos en Ser aventureros e te están escuchando miles de personas en toda España a los españoles que te han seguido en los Juegos Olímpicos de invierno en esquí de fondo también les dirías que que España es un deporte de nieve

Voz 18 26:16 bueno sí es un país con muchos escritas del esquí bastantes kilómetros de de miel así que eso sí es un país si eres bueno Martí como has ido

Voz 0779 26:31 estos Juegos Olímpicos has vivido momentos de de llorar de alegría de llorar de pena cuántas sensaciones abstenido

Voz 18 26:40 pues ha sido casi un mes de juegos olímpicos desde que llegaron hasta que muy muy común conocido una experiencia increíble yo yo nudo recuerdo el si es pronto

Voz 0779 26:55 bueno ir un poco el balance deportivo qué haces con tus veinte años decía ayer tu madre en un programa que hicimos también aquí para para la zona de Huesca que tu objetivo de niño de de toda tu familia era ser olímpico y que ya lo has conseguido y a partir de ahora qué

Voz 18 27:11 bueno pues a partir de ahora es mejorar todo lo posible para Europa en que soy dentro de cuatro años volvería a estar mejor momento posible

Voz 0779 27:24 tú crees que a los noruegos a los finlandeses a los franceses a los italianos a los suizos que podemos estar con ellos los españoles en fondo

Voz 18 27:35 yo creo que se ha producido ni trabajando bien se puede estar ahí que no yo creo que no son superfluos ni ni nada por el estilo así que

Voz 0779 27:47 oye Martí estos juegos a quién se los has dedicado porque yo creo que has mirado

Voz 18 27:52 mucha hacia arriba no hacia el cielo si pues son está claro que yo siempre he estado pensando en mi padre y mi familia sobre todo eso en absoluto dedicado

Voz 0779 28:07 bueno Martí pues está todo el Palacio con desde la Ribagorza escuchándote y darte un fuerte abrazo y que la próxima carrera que es este fin de semana

Voz 18 28:17 si este fin de semana que viene corremos eh

Voz 7 28:21 estaba en Italia Martí yo querría darle un fuerte aplauso a Martí Evaristo también

Voz 4 28:33 bueno pues estas son algunas de las historias seguiremos contando ahora hablaremos

Voz 1025 28:38 GEA también de del mundo de la nieve pero antes qué tal

Voz 5 28:41 traído un librito que te has traído un librito muy de montaña José deseo

Voz 1025 28:44 esto no se cree la gente al final que no hablamos de tu

Voz 5 28:47 bueno pues hablamos de un libro de Nepal la tierra en los has escrito una gran viajera fallecida ya ya ya

Voz 1055 28:54 los años cincuenta Se fue a Nepal bueno se fue primero para Asia Central eh en bastantes libros publicados en español de ella y fue la primera mujer occidental que tuvo un permiso de de Nepal del Gobierno de Nepal para poder recorrer el país libremente fruto de aquel de aquel tremendo viaje pues he conocido a gente en el maravilloso mundo de los pas escribió esta esta pequeña joyita que por primera se editan en España lo edita una pequeña editorial tu sita ediciones una colección de viajes preciosa que se llama eh caballos del viento caballos del viento para los que hayáis estado en zonas tibetanas pues son esas banderitas de oraciones símbolos de bienestar de felicidad y la colección de viaje se llama caballos del viento el libro se le de una forma exquisita y luego al final pues viene una veintena de fe

Voz 1025 29:38 votos en blanco y negro negro hecho por la propia

Voz 1055 29:40 la el y por lo tanto es una una joyita y como digo la verdad es que se que se edita este libro en en España la tierra los sherpas escrito con el la malla

Voz 1025 29:49 bueno pues es el libro de la recomendación que tenemos como siempre en Ser aventureros te hemos también pendiente hablar algo más de ciclismo pero Alfonso Ojea cuenta nos porque has estado haciendo hoy tú también

Voz 5 29:59 está claro desde aquí desde las tres te Alfonso te hemos te va a estar aquí

Voz 0089 30:04 sin duda unos municipio increíble y

Voz 5 30:07 no se trataba José Luis Rodrigo no te has comido un dato que salida para en pistas Blancas pero pero vamos a también ha destacado

Voz 0089 30:14 dinos que estamos rodeados verdad José Luis de doscientos

Voz 5 30:17 unos cientos doce tres miles doscientos doce tres claro si la mayor concentración del Aneto

Voz 0089 30:23 Pirineo es por supuesto el Aneto entonces que que alguien que le gusta la montaña como todos los de este programa los que amamos el esquí en todas sus variedades pues mejor que aquí que en ningún lado muy contentos también evidentemente de lo que está pasando con el esquí nórdico acabamos de escucha de escuchará Martí visigodo pero el está petando este deporte en España y concretamente esta petando aquí en Llanos del Hospital que sea convertido en el lugar de referencia creo yo ahora mismo de este deporte en en cualquiera de sus variantes el clásico o el Skating siempre hablamos verdad José Luis que tú eres de Skating de patinaje

Voz 5 30:58 no con todo el respeto a los que hacen paso clásico

Voz 1025 31:02 sí es decir del Tin yo también

Voz 5 31:04 nota no siempre da vamos pitos vino estilizado utilizado te gustaría verte patinar pero patina hacen que los esquí descontó a hable claro es porque te ves todo te vendo o lo eh

Voz 1025 31:18 dices que vienes a Patti porque usted ha visto mucho por aquí últimamente patinando

Voz 7 31:22 Patino bastante ha

Voz 5 31:25 ah vale vale

Voz 0089 31:29 sí que es un es una máquina porque lo he visto sobre todo en esta variedad del skate Bin que que yo creo que es la más rápida te gusta la velocidad relativa no en coche claro pero haciendo deporte pues es una manera

Voz 7 31:43 la rapidísima desplazarse no quien patina es Alfonso yo no sé si sabes que jugaba al club lo Boadilla Boadilla uno de los mejores jugadores ahí donde lo ves ratonero

Voz 5 31:55 de hockey hielo Rato Montero te veo si diez años que estuvimos defendiendo bueno los llevaba en la pista de hielo después calentando capilla de Antonio capillas de P pero qué tiempos aquellos jugaba tan impresionar a los médicos eh al olvido no el hockey hielo

Voz 7 32:15 es un deporte que eligieron España también ya que estamos un deporte de aventura

Voz 5 32:19 ahí tenemos esa medalla ha querido Javier Fernández

Voz 1025 32:22 se ha tenido a Sara Hurtado es

Voz 7 32:24 pareja también en el top doce y ha tenido también a Montoya que ha estado en el top mundial yo creo que fíjate qué alcalde una pista de hielo que ha dicho el presidente de la Española que tiene que haber en todas las zonas de nieve una pista de hielo

Voz 5 32:38 como en Benasque Huesca Nam ya en el faltaba todo alcalde que ha tomado España que terminamos pagando los del pueblo que yo ya me considero el tener cómo estás hicieron para Benasque a del juego lo que dices y te vas a piscina

Voz 0509 32:54 ya Ponseti ya tienes climatizada si sale sale Damon a Gabi si sale elegido en el XIX hay pista de hielo

Voz 5 33:02 madre euros que va a tener

Voz 19 33:06 a a la idea

Voz 1025 33:08 Izaguirre aprovechamos la piscina municipal aunque aceptaría no

Voz 5 33:12 la isla por eso sí cubrir dos fases el plan lo haremos otro

Voz 0941 33:21 la pista hielo vamos a acabe va a cubrir de verdad la piscina sí sí

Voz 5 33:24 pues eso va a seguir interesante cuando tengáis la rivalidad de Benasque Jaca por ejemplo pero que siempre esas rivalidades dentro de la misma autor así se Puigcerdà claro bueno pero es que ya se es otra otra autonomía que es Cataluña no pero siempre la rivalidad pasa en Madrid con el fútbol aquí no eh pero espero perdiendo habláis de bicis me está diciendo que vale porque yo ya he dicho esto da pistas de hielo

Voz 7 33:50 sí

Voz 0509 33:50 eh sería un éxito eso no tengo duda no no lo digo en serio es sin duda una pista de hielo aquí gran asegurado si quiere lo de hilo de congelar el el agua eso sí hace muchos sitios lo he visto vale en muchas ciudades en Europa

Voz 7 34:04 oye Ponseti dijo Fran González que es el presidente de la Española dijo que tiene un estudio que es más barato alcalde una pista de hielo que una piscina climatizada

Voz 1025 34:13 o quizá también tiene otro estudio alcaldes se dice que José Luís tiene más peligro que una Piraña nunca deja

Voz 5 34:20 voy igual le pongo un compromiso doscientos doce tres miles si nos cincos que haya subido un cinco cinco nombre

Voz 9 34:30 desde el Aneto la paradeta Alós

Voz 7 34:33 eh Visa orín llegó a Ocho apellidos vascos

Voz 19 34:37 el fregado más con dos Arreta al hasta aquí mía madre mía había bien medio

Voz 5 34:46 venga vamos a te habla te lo ve penando Blasco claro vamos a seguir no no no quiere salir del lío que te has metido Patti tanto decir que he hecho

Voz 7 34:56 más de

Voz 5 34:57 once no te suele recuerden hombre dos

Voz 20 35:00 claro que suele pasar

Voz 5 35:04 que con su novia eh tú te acuerdas gracias por ayudarme Huesca cómo estás muy bien muy buenas si no te sabes cinco

Voz 1025 35:14 si los infiernos que son tres bien no

Voz 0044 35:18 es el concepto eh pues es tal el ETA ha dicho hoy Lane esto ya ya están cinco no ahí el Tour gone el

Voz 5 35:30 ahora ella Ponseti pida el público el público yo estoy estudiando poco pues he metido alguno más cálido preguntemos diez mejor vamos a

Voz 1025 35:46 hala bicicleta porque estaba viendo que tenéis proyectos de futuro la verdad es que es una gozada ver por aquí la cantidad de gente que sobre todo se apuntaba montan Bike se se apuntaba una rutas preciosas tenemos a gente muy buena por ahí Alabau está en Villanova es una crack aquí iba a montar en la bici bueno

Voz 17 36:09 cuál es el futuro para la bici aquí arriba estamos a tope con la bici tenemos cinco profesionales en estos momentos en a en la provincia dos de de BTT de enduro

Voz 5 36:19 tenemos que se le ha preguntado por reportaje

Voz 17 36:23 unos centros de BTT que están que están siendo calificados de los de los mejores de España como el de Zapatero un gran centro de BTT que tenemos aquí el de puro Pirineo competiciones fantásticas el impulso que sea eso sí con el Gobierno de Aragón como ha comentado nuestro consejero apoyado por las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos de estas diputaciones osea de estos de estas provincias para que la Vuelta continúe y como no lo íbamos a hacer no la aquí en Huesca no en vano se creó o se construyó la primera bicicleta de España

Voz 5 36:55 entonces sí sí sí no sabía yo sí

Voz 17 36:58 mil ochocientos sesenta y siete la Diputación Provincial vengó a Joaquín Costa sólo para que fuera a en ese momento a a Francia a París porque era la Exposición Universal de París la segunda que se hacía con el con bueno con el elenco ven comandado en el que hiciese dibujos y mandase una serie de cartas para justificar su beca la beca de porque iba ahí iba a estar unos tres meses estaba en un parque hice un dibujito de un velocímetro que pasó por delante de él varias veces IS dibujo mandó una copia a la Diputación Provincial de otra a sus amigos que estaban en el casino una para justificar la pasta no

Voz 5 37:37 ahí botes de detrás para allí

Voz 17 37:40 eh llegó la carta estuvieron viéndola ahí se lo dieron a un herrero a Mariano Catalán que construyó tres aprendieron a ir en bicicleta después e incluso se fueron Fabero

Voz 1025 37:52 me estás diciendo que yo no lo estoy alucinando que en España vamos en bici gracias a los ahora

Voz 17 37:58 mensaje

Voz 5 37:59 gracias acumula como telonero a Joaquín Costa a la Diputación coronó catalán

Voz 17 38:05 así es así es bueno es una copia no pero en realidad fue la primera bicicleta que se construyó en España y luego la primera ruta porque cogieron aprendieron a en bicicleta imagínate no sin haber visto a nadie en bicicleta

Voz 9 38:15 esta como bueno pues se siguieron

Voz 17 38:18 aprender dice fueron a Zaragoza en bicicleta

Voz 5 38:20 también desde Huesca

Voz 0260 38:23 así es que hay que será una vez claro ya ya que habría que ver cómo la bicicletas de aquel momento menos dos como ahora claro pie Piñón enteras en las carreteras de aquel

Voz 5 38:33 momento se dicho una réplica de esa misma bicis

Voz 17 38:35 esta porque una revista sesenta años después se hizo eco de eso oí había un dibujo de esa de esa bicicleta Mariano Catalán encima de esa bicicleta y esa réplica pues bueno el otro día estuvieron paseando por por Huesca porque se celebraba el aniversario de ciento setenta y cinco aniversario de esta historia

Voz 8 38:54 la verdad es que habla Icomos ni vamos a apoyar la bici

Voz 5 38:56 ETA no apoyando pues si lo hemos inventado exacta

Voz 0260 38:59 hasta casi la verdad es que es un paraíso

Voz 17 39:02 para la bicicleta ya en aquel momento imagino que alucinaba Angela recorriendo el territorio en bicicleta pero ahora bajar por esta sendas de puro Pirineo estos recorridos hacer de prueba de la tras nómadas o incluso pruebas en el llano como es la Monegros o ya en otros la quebrantahuesos o como una nueva prueba porque van creciendo en los diecinueve de mayo en hay una prueba de ciento ocho kilómetros la la es ciento ocho así se denomina haciendo uno al diez esto no haciendo un juego con esos kilómetros esa en el entorno de Huesca lo que pasa es que cada vez yo no sé que estarás de acuerdo conmigo os estaréis de acuerdo conmigo en la mesa

Voz 1025 39:38 que cada vez el que inventa una nueva ruta siempre

Voz 17 39:41 ves como a a fastidiar más siendo muy duro

Voz 5 39:43 no porque tú sabes que luego por la radio no pero es como a mala leche no no llame inventan rutas a disfrutar si no a ver quién sale más torcido desde la ruta un reto más no claro pero aquí

Voz 17 39:53 estas fantásticas en las que disfrutas y qué crees que son muy complicadas incluso tienes protecciones como las que hay en las estaciones de esquí por ejemplo la ruta la Magic Line que es una de las que bueno yo disfruto muchísimo bajando por esa por esa senda muy bueno si bien es cierto que siempre intentas buscar algo más difícil intentas ya que entrenas ya que disfrutas con la bicicleta quieres hacer algo más y entonces ya pues ya piensas en transpirenaicas que aquí también tienes tu aquel no el poder pasar por aquí probarlas claro

Voz 5 40:21 desde la ellos hablan de la L no donde cada día hay más

Voz 1025 40:25 para vosotros desde triste y con el chaval envite

Voz 5 40:28 si la bajada es así que no guardó el cabeza te hago estoy arrastrado así el llevó la comida donde todo contándolo

Voz 0941 40:38 el remolque pues claro El niño con su mamá entonces sigue con mamá en la bici bueno Cuétara tú

Voz 8 40:44 yo iba con la bueno y vamos cambiando entre el remolque y la silla el niño pero cuando íbamos bajando las cuestas y con el remolque con los sesenta kilos SM calentaban los frenos de disco de The según los sitios en los que íbamos al final olía a goma quemada en el remolque llevamos te has tocando cuando cambiaba Lillo las mochilas iban gala sillita de de que llevaba Noelia hay cuando el niño iban sillitas me cargaba mi al final llevas eso sí te aquí no es igual

Voz 5 41:06 siempre siempre carrito bicicleta todo arrastraba si hay alguna hay alguna bajada que

Voz 17 41:11 sólo lo te dices a como hay alguna bajada aquí en el en el Pirineo que la denominan como la bajada el olor a Frodo que es el las pastillas de debaten en estos momentos es lo que no te lo crees hasta que llegas abajo y te das cuenta de que sí que es un tufillo

Voz 8 41:25 el gran tema de toda la bajada

Voz 5 41:27 eh de que has estado que hace los coches yo te quería preguntar una pero sobre él está fenomenal porque hay chavales que lo que huele la saben ya quemada de dejarlo ahí como profesional del ciclismo de montaña a nivel de clubes pero como cómo ves yo también lo practico y cada vez son más una realidad como ves el tema

Voz 0089 41:46 las eléctricas de las bicis eléctricas porque es que

Voz 5 41:49 cada vez yo que no uno ocho eléctrica noto que se me cruzo y cada vez son la diversión no las eléctricas es una realidad que no podemos obviar las

Voz 17 41:57 has es un algo que ha llegado a a solucionar un problema que tenemos todos cuando salimos en bicicleta

Voz 5 42:03 yo estoy de acuerdo contigo en este mismo aparte del cansancio la verdad

Voz 17 42:06 verdad que es el el hecho de que casi siempre vamos solos y la pareja la solemos dejar ahora te vas a cualquier puerto

Voz 0044 42:13 de en verano IBES al al señor

Voz 5 42:17 delante e a la señora detrás con una elecciones se ha solucionado muchos problemas de depare Marita ya integrado mucha gente que quizá no se atrevía porque parecía que era algo para superhéroes y se ha dado cuenta que con las bicis eléctricas no es para superhéroes que hay que pedalear igual que que haces de deporte pero que en el punto clave que a lo mejor ya ahí pues ya

Voz 1025 42:42 los suben lo pasa si sigue también es verdad

Voz 5 42:45 eso que van probando no lleva es motor te sientes pero vete tú vas a misa

Voz 0941 42:49 de ciento treinta kilos que si te pasa si eso sirve para que le claro y es que lleva el Montoro

Voz 5 42:55 claro a tener en cuenta que era motorista padre en en el en la Diputación creo no

Voz 0089 43:03 estáis desarrollando el proyecto de algo hacia eléctricas

Voz 5 43:07 la edad aprovechando los molinos que tenemos ahí al lado bueno es que para las bicis eléctricas verá el final

Voz 1702 43:13 a ver lo que tenemos es kilómetros y kilómetros de muy diferentes maneras evidentemente

Voz 5 43:20 segundo porque tiene los muy negro que ahí claro pues lo que quieras sirve también es duro e nosotros un acuerdo con eso digo yo creo que es un poco buscar eh

Voz 1702 43:28 cada uno pueda disfrutar a veces disfruta sufriendo también es otra forma de disfrutar no el ser capaz de cumplir tus retos y de llegar a metas duras y de al final conseguir no llegar algo que te parece imposible yo creo que es algo ahí me impresiona mucho cuando está una celo viendo por ejemplo todo lo que se llega montado allí no el el no sólo es algo muy importante además en este tipo de pruebas ya no sólo es que compite sino la Familia que acompañada de mirar desde el punto de vista turístico Llorca como consejero Tribunal aparte que Miró o no la la importancia del turismo como elemento de vertebración en Aragón el conseguir que mucha gente descubra en Benasque

Voz 17 44:05 que porque viene eh a ir en bici

Voz 1702 44:08 yo el Sobrarbe cualquier otra comarca de Aragón que en la acompaña quién se queda con devolver no ir es cubrir de la mano del deporte de la vicio o de los senderos son de otra manera vincula naturaleza el patrimonio la gastronomía todo lo que le acompañaron

Voz 5 44:23 déjame que voy primero la pausa por cierto no

Voz 1025 44:25 no no te queda José Luis en el lío de los cinco mil dio los tres mil no no

Voz 5 44:30 déjame vale vale vale vale voy a dejar y vamos a ver una mira te has metido en un jaleo y José Luis van tomadas ahora ahora ahora

Voz 17 44:39 sí

Voz 7 44:40 ahora que me vas a decir lo más que yo quería decirle que tengo la solución no parará quebranta huesos para que lo hagáis tú con el consejero la bici eléctrica la Biceleste y Alfonso también mira

Voz 5 44:51 se Jero y hola vamos a hacer en tándem Daniel ahí estamos agregó PAO seis seguimos era aventurero que no minutito de pausa en nada y nos quedan cinco minutos de programa bueno

Voz 21 45:02 y de estrategia técnica

Voz 5 45:13 pues cada uno las cosas de amoníaco

Voz 1702 45:58 no

Voz 1025 46:03 bueno pues seguimos Benasque hoy haciendo este este era aventureros un año más dos hemos venido a más que por cierto el pueblo está precioso con con la nevada que ha caído en las últimas horas blanquita

Voz 5 46:13 estado blanquitos hay un bonito