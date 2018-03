Mario Casas: "El personaje tenía que engordar, justo había dejado de fumar y tenía que sacar algo bueno de eso"

Voz 0607 00:00 Mario Casas muy buenos días qué tal buenos días cómo se sentiría tu personaje bajo la piel de luego en un entorno como este tenemos mismo encendidas seis teles CNN Ana Rosa Quintana más viendo todo aquí uno en una sitio parece la nave de Star Trek esto parece que estamos el estudio de la parecer Anabel Star Trek lleno de luces cómo se sentiría tu personaje

Voz 1493 00:25 bueno pues realmente no no no entendería yo creo en las la situación en la que estamos ahora no pero sí puedo decir yo desde mi punto de vista ya no es el personaje es un sitio de paz realmente este sin aunque haya todas las tres en las televisiones de los micros y demás no al final la radio para mí en este momento es como que

Voz 0607 00:45 es paz pero no te parecen pocas difícil ahora mismo enorme con diez personas ahí mirándonos está Elena Caixa que están si es muy pendientes de cómo tuyo hablamos imaginamos el micro para Sirio bajan sea te da paz la artificialidad bueno

Voz 1493 01:01 en este caso vivimos en un mundo artificial completamente es decir ya el a la tecnología que yo creo que no ha superado a todos el entrar aquí o en una una ciudad además yo creo que como Madrid levantarte por la mañana irá a trescientos por hora ya entrar que ahora mismo para mí si tiene un punto de de de paz

Voz 0607 01:19 pues la verdad lo que sí tiene siempre

Voz 1493 01:21 es paz o intimidad bueno o escuchar al final el el el poder charlar aunque estén escuchando muchísima gente no estén viendo el poder hablar y yo creo que al final es interesante Jesse para mí bueno es poder tener un poco de paz que en cualquier caso vamos a hacérselo

Voz 0607 01:36 el personaje de la película bajo la piel de luego vamos a hacer un poco más fácil tu personaje está más acostumbrado a esto

Voz 0359 01:43 a ver aquí la radio la capacidad de educar in the freedom migrañas y que además trasladar los moros de sitios mucha tu personaje a esta hora de la mañana de la que está cayendo entendería Unzúe así echaría liados películas un retrato crudo sobre la soledad y la condición humana se estrena el próximo día nueve recuerden que se titula volar

Voz 1493 02:14 sí sí sí espectacular no la verdad que el trabajo que bueno hay que hay que nombrará Eva Valiño jefa de sonido Se fue durante semanas y bueno grabar el sonido en las montañas en Asturias en los Picos y bueno esto sí el lo que es escuchas son momentos pues el fuego como tú dices el personaje en el momento que tiene la cabaña donde bueno lo ves al final convivir consigo mismo y con la naturaleza no

Voz 1 02:35 bajo la piel del no

Voz 2 02:44 me gustaría tener rico

Voz 1 02:50 cuyo dijeron buenas críticas también

Voz 0607 02:58 hasta el minuto diecisiete hemos contado lo que acabamos de escuchar básicamente todo el diálogo de la película hasta el minuto diecisiete nadie habla en la peli

Voz 1493 03:09 si es así al final estas viendo que me parece bueno no no no es necesario y nosotros con el texto tenía en el guión había bastante más texto bastante más líneas ya hemos ido recortando con trabajando con el director porque creo que es una película que al final tienes que respirar como como en los sonidos estábamos escuchando ahora mismo tienes que que oir tienes que abrir los sentidos y lo que se dice al final es lo demás

Voz 0607 03:31 como es para un actor prescindir cuenta una anécdota del director según fuentes que tuvieron este tres días en decir que si no había mucho bien María días pero no así como para un actor prescindir de de un elemento fundamental como esa palabra

Voz 1493 03:49 y y bueno al final para mí como como actor es exactamente lo mismo porque al final cuando tú te metes en un personaje te va a entrar en lo emocional te da igual el el texto que tengas si me parece que cuando yo leí el guión como dices tarde unos tres días diciendo bueno esto seré capaz de hacerlo no por eso fue la espera no no no me veía del todo en en el personaje veía como te contaba antes de empezar la entrevista veía más aún Bardem veía más aún Antonio de la Torre un personaje un hombre más adulto no pero me tiré a la piscina y si le dije creo que que el personaje tiene que ser bueno tengo que engordar justo estaba dejando de fumar había engordado como

Voz 3 04:25 tres cuatro kilos y que voy a aprovechar voy a aprovechar excusa pues bueno de eso sí de dejar de fumar pregúntele a Mario

Voz 1493 04:34 eso sí pues bueno me sí si te pagaré llevo un año y pico ya se sumar sí sí entonces bueno al final la interpretación me ha ayudado para para dejar el mal vicio no yo sí yo me siento muy orgulloso

Voz 0607 04:46 de hecho de las cosas dividida de las que más orgulloso me siento es dejar de fumar llegan en puede que no fumaba no lo sabe fumado y lo deja

Voz 1493 04:55 es muy difícil muy complicado y además yo creo que hay un cambio radical en en en el en tu manera de ser es decir en lo emocional y en lo físico el dejar de fumar y yo a mí me ha transformado mi manera de de de levantarme por la mañana a lo mejor me levantaba más tarde ahora ella me levanto siete de la mañana todos los días me acuesto temprano y todo al final por el tabaco lo que produce es decir yo es lo mejor que me ha pasado también

Voz 0607 05:17 Kiefer además es que ahora lo recuerdas que yo me siento fumador expirará retar es que tú estabas en tu casa como tú personaje que era capaz de cruzarlo Picos de Europa sería necesario para ir a comprar tabaco

Voz 1493 05:28 otra cosa que no harías nada más no

Voz 0607 05:30 puedes estar murió debíamos decir bueno es una muerte digna en cualquier caso menos no tener tabaco cruzaría es del océano que hiciera falta aportaba

Voz 1493 05:38 edición más tonto bueno y al final el el el deporte también es decir yo creo que te ayuda a oxigenar oí a mí el deporte me ha ayudado mucho también el el correr y el y el darte cuenta que que el tabaco bueno es que al final te

Voz 0607 05:53 que te mata no te te cansa volviendo la peli si te parece bien pero en la comparación es muy importante a la gente que no esté escuchando darle pistas no iba bajo la piel de lobo hemos buscado una comparación sería una mezcla entre la de Kevin Costner Bailando con lobos el amor no nacido de Iñárritu tienen un punto perdonados de Solo en casa

Voz 1493 06:23 en gramys película por cierto una maravilla hemos acertado calcetines entonces hemos abierto si al final lo que está pasando un poco no no es que me dé rabia no pero pero sí están comparando yo creo que mucha gente que no lo ha visto con con el renacido al final por el abrigo no el fotografiar la naturaleza ahí demás pero la historia no tiene nada que ver has visto la película al final no no es decir el hablaba de otra cosa completamente distinta en los personajes no entonces si es es decir que el guión entró además en Sundance me parece que fue en Toronto fue escogido uno de los mejores guiones inscrito además por Samu y después hicieron el que son rímel salió El renacido pero pero bueno final las comparaciones hombre van a estar ahí

Voz 0607 07:10 sí bueno señalaba tú y es verdad el sonido el sonido de la película es es espectacular y aprovechando que estamos en la radio vuelve a insistir en la idea de viajar que tiene este medio van a escuchar cómo suenan unos pasos en la nieve con la respiración agitada de María van a escuchar ahora una rollo tras el deshielo en primavera

Voz 1 07:46 este es el sonido donde las pieles

Voz 0607 07:57 el quiere pitar de un fuego en el interior de un refugio pero deberíamos llamar al hombre el tiempo de la Cadena SER va hacer la previsión todos los días con este último suena mucho durante la película es una señal de que nos caes bien perdóname si oye mucho como comes y oír comerá alguien te tú tienes que querer a esa persona para por ejemplo Mario Casas a unas costillas que las André Gomes comes mucho la Penya donde bueno a buscamos mucho

Voz 1493 08:39 además con Samu en el juego desagradable en parte que puede tener el escuchar alguien comer de esa manera como un animal no igual que las relaciones sexuales que tiene personajes son bastante bastante fuertes ya no es lo que se ve porque no no no se ve casi realmente nada pero sin el sonido no entonces para nosotros será esencial el sonido y Samu lo ha dejado me parece interesante porque no sabes como tú dices sí bueno el el te resulta desagradable no hizo uno me me me está viendo un me gusta ver a este a este tipo comer me gusta ver lo que bueno como es cómo se comporta o o no no me parece que eso es interesante lo que ha hecho Samu o Eva Valiño también hablamos del del sonido

Voz 0607 09:16 pero lo importantes para conocer un personaje como come representa muy bien ejemplifica muy bien tu el tipo de individuo al que estás viendo en bien de comer

Voz 1493 09:25 a finales es todo el rato me imaginaba o la composición del personaje para mí era todo el tiempo un animal es decir no podía juzgar las situaciones en ningún momento el personaje no hasta el final creo de la película no no no se siente y no no no piensa ahí no mira dentro de sí mismo y yo creo que en el último momento de la peli es un personaje que no no está educado no entonces sí partiendo de la cosa animal el comer es es como dice

Voz 0607 09:48 es esencial si describe muy bien al al personaje la tuya hay muchas empresas la historia del cine pero claro después esta película inmediatamente después de rodar a interpretar el papel de Francisco Boix el fotógrafo de Mauthausen osea que tú qué gente joven todavía con capacidad para aumentar y bajar de peso de una forma no voy a decir facilita que nunca Sacyr sobre todo bajar pero pasas de engordar diez a volver a tu peso para perder otras doce

Voz 1493 10:17 complicado si del adelgazar la desgracias que adelgazar

Voz 0607 10:20 es veintidós kilos de diferencia

Voz 1493 10:23 la peli hasta hasta donde lleguen en el fotógrafo de en sí sí es si es complejo porque fueron cuatro meses al final son dos meses tres meses que bajas más mantenerlo durante todo el rodaje verá la gente comer que es lo más difícil de todo ver a tus amigos que salen por ahí a comer y a la sociedad excluye Purito

Voz 3 10:38 eres humano pues a darte levantarme sí sí sí

Voz 1493 10:43 más de duras algo de una dopada nada nada nada no no durante has en eso cuando dentro a si me meto en personaje y demás esa encerrar me casi encerrar me un poco en en en casa en mi mundo y como te decía al final Si tú no puedes tomarte una copa tu no puedes salir en la sociedad de verdad te te te aparte de Spanair es muy difícil es muy complicado Fiz entonces si te deja trabaje con una con una doctora para bajar de peso pero el dije en un momento dado que porque ya no podía seguir bajando me dije mire su doctora te estás pasando unos límites lógicamente que yo no voy a firmar te pasa cualquier cosa le dije bueno yo voy a seguir y al final pues bueno piensa comer a lo mejor muchísimo menos que si entras en sitios que te dejan al final trago más alimenticios no pero bueno vamos a muchos de nutrición y después tu es bastante si de lo que lo que te puede causar el el psicológicamente entender un tipo de enfermedades que hay que es mirarte el espejo y decir bueno es que me sigo viendo normal no no quiero adelgazar más porque me veo igual que hace dos meses no he este tipo de problemas psicológicos y si a acarrean

Voz 0607 11:48 Mario Casas el libro va a haber libre sobre la dieta de Mario Casas de

Voz 1493 11:53 pero puedo hacerlo la verdad oye pero sí es verdad que la la historia de Francis tengo que decir de Francesc Boix además vengo a hacerlo hace dos meses es espectacular es decir es lo que es muy poco conocida es un tema que creo que tiene que volver a salir un poco a la luz recordar lo que nuestros abuelos o hasta hace pocos años pasaron y lucharon

Voz 0607 12:11 sí bueno en nuestros nuestros abuelos que siguen en las calles demostrando una vez más han vuelto a poner ellos no vote su tema en los medios de comunicación las pensiones la semana que viene ya hay prevista una reunión del Gobierno aludiendo acto bueno por fines la generación que está hecha de otra pasta hay que nos muestra el camino nos gusten a unos guste con Facebook en Facebook esa es la gente que está marcando todavía a día de hoy cuál es el camino del resto de la sociedad estrenará la próxima semana bajo la piel de lobo es muy interesante el trabajo que echa Mario Casas en esta película y es muy interesante es la primera película directores fuentes pues ha hecho todo lo que no hay que hacer en Exteriores con arena les el actor muy famoso

Voz 1493 12:52 él se lo ha jugado mucho ya escrito el guión en sea que a mi me parece que que es muy complicado y tú que has visto la película es una película muy arriesgada y Samu se ha tirado a la piscina cien por cien como dices y es es es

Voz 0607 13:03 quien fue valiente pues es va a ir bien prodigiosamente cuando alguien pone la verdad y pone el valor y arriesga eso eso va ir bien seguros de que muchísima suerte