"Queda mucho por hacer en cuanto a igualdad de género"

Voz 1

01:33

en Canal y como madre de una niña de seis años me preocupa mucho todo lo que nos queda por avanzar en igualdad de género en los que era mucho más de lo que puede parecer a simple vista y sobre todo me llama mucho la atención la cantidad de sesgos inconsciente ID a situaciones en las que inconscientemente es seguimos cayendo en una importante desigualdad hay dos anécdotas que se repiten y se siguen repitiendo hoy en día hay que las hay sufrido mucha en muchas ocasiones desde el inicio en la en la profesión médica que que ah y creo que dibuja muy bien este este escenario no la primera anécdota en la típica en la que te presentas como doctora tal estoy encantada de atenderle cuénteme qué le ocurre a Cela Annecy hace la exploración atienden al paciente perfectamente le pones tratamiento y cuando terminas pues te preguntan que cuándo va a venir el médico o se dirigen simplemente al residente Baron que te acompañan o al enfermero que le va a hacer electrocardiograma que acaba hace de solicitar no esto es algo que se sigue repitiendo se sigue repitiendo especialmente con con franjas de edad puede probablemente superior a lo que a la media de la población tiros algo que sigue repitiéndose con mucha frecuencia que sigue comentando en en los ámbitos profesionales no la otra la otra anécdota es muy característica y quizás sea mucho más inconsciente y mi y me consta que que le ocurre incluso a compañeros que llevan en su vida podido intentan llevar la igualdad de género en su día a día no pero es cuando te presentan en un en un congreso y te preguntan cómo bueno pues me acompaña Nieves Romero gerente del hospital y a continuación pues el doctor tal va a ser una introducción y eso es relativamente frecuente y ocurre más en este sentido que en el inverso es decir a la a la mujer y la identifica con por su nombre su nombre de pila hay hice letrada con una familiaridad que luego sin embargo no no se hace de forma paralela con el varón no hiciese con doctor dándole como más rango Imaz y más eh más valor y más nivel esto es algo que ocurre con mucha frecuencia y lo hemos comentado en muchas ocasiones muchas compañeras e incluso del cariño de de del que le pasa ni siquiera es consciente no ir porque esto lo tenemos en el subconsciente ese es el peligro que que yo veo que que tenemos que hay que seguir trabajando no asumir que ya no hay desigualdad de género es mucho muchos ambientes pero que sin embargo en el subconsciente pues seguimos manteniéndolo y luego condiciona muchas decisiones que existen implicaciones al en el día a día insisto queda mucho por hacer en cuanto a la igualdad de género y mucho más de lo que pensamos en nuestro día a día un dato importante también analizar dentro de la colección dentro de la profesión médica tiene que ver con los puestos directivos la carrera de Medicina es una de las carreras que presenta más dificultades de acceso Se se exige los mejores expedientes desde hace ya muchísimos años más de veinte años el porcentaje de mujeres que que ocupa las aulas es muy superior al cincuenta por ciento con respecto a varones esto contra hasta con el porcentaje tan bajo de mujeres que ocupan puestos directivos y no me refiero tanto a los puesto directivo de gerente de director médico que muchas veces en ellos muchas veces las tendencias política y la y las estrategias políticas como ocurre en el Servicio Andaluz de Salud pues intentan conseguir la la paridad pero sí los puestos en los que hay convocatorias públicas y hay que presentarse llama la atención que el veintidós por ciento el veintidós veinticinco por ciento de los puestos directivos de jefe de sección jefe de servicio solamente esa cifra está ocupada por mujeres cuando se ajusta por edad porque es cierto que las era más avanzadas pues el porcentaje de mujeres no no es tan elevado como en las edades más jóvenes pero ese hacemos el estudio pues rango de edad más jóvenes en los treinta cuarenta cincuenta años encontramos que esa que esa desigualdad es muy patente es decir además facultativa que facultativos y sin embargo en los puestos directivos estaban ocupados con un mayor porcentaje de de varones frente a mujeres