"Los mayores se han apropiado de la conversación sin tuiter, sin whatsup, sin facebook"

Voz 1

00:00

por la noche nos recordó el Barça una de las máximas de fútbol todo lo que no sea ganar o perder será empatar muy buenos días siguen escuchando hoy por hoy debo recordarles que en España el resultado de las últimas elecciones que hemos tenido las dos veces que hemos tenido que votar Nos ha dado empate resulta curioso que en ocasiones se pierde más empatando que perdiendo en fin ahí se acabó la feria de tecnología en Barcelona el Mobile World Congress y es una pena que este año no haya venido Mark Zuckerberg porque hubiera sido un buen momento para que el dueño de Facebook hubiera aprendido de los pensionistas españoles lo que es de verdad una red social los mayores se han apropiado de la conversación sin Twitter sin Whatsapp sin Facebook que tremenda paradoja por fin sentar en una mesa a todos los partidos a escuchar sus reivindicaciones no es producto de lo lógico sino de lo analógico una revolución en dos mil dieciocho sin redes sociales ven cómo están hechos de otra pasta no crea me hablaríamos del asunto Catalá de la conversión de Puigdemont más Head dron pero me gustaría hacerlo pero es que es viernes no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible hemos llegado al viernes y eso es algo que desde hace siete días echábamos de menos la semana acaba el descanso comienza una pregunta porque lo llamamos fin de semana si es justo cuando todo empieza recuerden que una de las mejores cosas de la madurez es que suene el teléfono un viernes por la noche en casa y que no sea para ti amigos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco tampoco dice demasiado en su favor