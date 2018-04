"Me voy a morir sin ir a muchísimos sitios en los que me encantaría estar"

Voz 1 00:00 nueve cero dos catorce sesenta sesenta la semana pasada se celebró el concurso mundial de callos y descubrimos que los mejores se celebran en Salamanca según la Guardia esta semana el mejor cruasán del mundo no se lo van a creer pero provisto los reunían en una pastelería japonesa de Barcelona y la pizza olvídense de Nápoles porque la mejor pizza se prepara en Tomelloso George RR Martin el creador de Juego de Tronos más de una vez accionado que la mejor pizza a su juicio está en Oviedo la mejor pillería el mundo esta Oviedo así que viene uno muy listo y confiamos en ustedes llega a David de Jorge

Voz 2 00:40 no llegan

Voz 1 00:43 el fin de semana es bueno saber dónde

Voz 2 00:46 se come mejor mejor

Voz 1 00:49 hasta que un teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta David de Jorge buenos días

Voz 0477 00:54 amigo qué tal cómo es fenómenos

Voz 1 00:56 anda vive el vídeo que es ese debía haber un igual que juzgan a los tuiteros

Voz 3 01:02 empecé a los buena pero tenemos pasando por tripas

Voz 1 01:07 deberían la Audiencia Nacional debería tener en cuenta los vídeos que sube David

Voz 0477 01:12 por eso ahora juzgarlos China pero bueno y es lo que hay que hacer la libertad que nos proporcionan la red Toni Garrido Dios mío

Voz 1 01:20 bueno hoy que sepan ustedes que hemos tenido David que elabore una lista con los mejores sitios donde Hinault Mela Mela han querido dar sea yo no no sé los sitios que va a decir David de Jorge eso me inquieta

Voz 0477 01:33 no me extraña

Voz 3 01:35 no me extraña pero bueno no tienes porque saberlo todo

Voz 0477 01:38 o sea que que pasa no

Voz 3 01:40 aquí en tu lista es Santa voy voy a intentarlo darnos la mano Toni todo daros la Mané disfruta de este momento se consigue de la lista puede estar fiel sabe tú lo que tú no vamos a contar todo ha sido más de una nave Gemma de tres la desgraciada

Voz 0477 01:59 me voy a morir sin minado muchísimo a sitios menos que me encantaría estar pero bueno esto es que os voy a facilitar que están todos y he disfrutado como un auténtico perro y sobre todo lo más importante de todo es que entrado siempre por la cocina porque es muy importante entrando les a poder ser por la cocina saludar disfrutar con todos dar un abrazo a los cocineros y entonces siempre te van a dar la tajada más gorda y el bocata más grande

Voz 1 02:22 yo sólo quiero decirles que hay

Voz 0477 02:24 no

Voz 1 02:25 de los grandes de la cocina de la historia de este país gran amigo de esta casa es Martín Berasategui me acaba de poner un mensaje que dice Toni cuidado con este sinvergüenza que no tiene medida lengua Garrote

Voz 3 02:36 se ha dicho Martín tiene amigos

Voz 0477 02:40 vale adiós para siempre esto es un fenómeno me algo Martín tengo una cruz que me persigue no con él sino tengo Juan Echanove porque voy a los sitios pensando que soy el primero en llegar pues a una pequeña pastelería en Aracena o derepente aparezca un bar en Villanueva de Córdoba en el que hacer una bebida especialísimo hoy a Robledo de Gata entró en una tasca siempre Juan Echanove y Martín Berasategui han estado que yo en todos los sitios entonces me inquietan mucho todos los personajes porque parece que llegado el primero a la luna de repente una curva hay detrás una roca conocía de Echanove de Martín Berasategui

Voz 1 03:15 pequeño saltamontes nueve cero dos

Voz 3 03:18 este centro de sienta

Voz 1 03:20 hoy por hoy el mejor sitio vamos a entrar vamos a hacer lo que nos por dónde empezamos

Voz 0477 03:25 venga bueno pues vamos a empezar a espero por ejemplo podemos empezar algo muy reciente porque estar en Santiago de Compostela y recomiendo a todos los oyentes que si quieren con ensalada mejor empanada de Joe eso de raso o de la empresa del mundo mundial vayan a O Gato Negro a verle a Manolo Schwank que es la quinta generación en la misma o Joan bueno pues al frente de esa tasca Shinya igual es un sitio maravilloso uvas con esa pasta crujiente fina con ese reino jugoso es algo fuera de serie osea que primera recomendación globo por ejemplo cojamos un jet privado vamos a Sevilla en Sevilla vamos a disfrutar en el Hai Lu en Triana o en las cerezas que están en el barrio de Santa Cruz del mejor jamón ibérico del mundo mundial

Voz 3 04:10 son palabras mayores eh

Voz 0477 04:13 ahí el mejor jamón del mundo mundial os lo aseguro en Hi Lo en las Teresa sea dos establecimientos de bandera y luego ya sin salir de Sevilla si os queréis comer el mejor Montaditos de solomillo el whisky o los mejores caracoles del mundo mundial tienes que ir a puerta osario donde el amigo Emeterio a casa M ibais el par en colores que os parece el comienzo

Voz 1 04:36 vamos a decir y espero que ustedes anotando sino los abonados por casi se lo bajan yo lo único que siento ahora mismo es un vacío interior cuando te digo

Voz 3 04:46 creo que estamos creo que sí

Voz 0477 04:49 como muy ustedes mordiendo como el filtro amarillo del micrófono no porque sino no todavía todavía

Voz 1 04:56 no no lo descartes están llegando muchos mensajes por ejemplo dice uno el mejor sitio para comer conejo ya sea con arroz al ajillo ensalza con tomates en venta los conejos en Mairena del Alcor en Sevilla sólo sirven Conejo seguimos en Sevilla dice Manuel para comer unas judías con perdiz la cafetería Frankfurt en Fuenlabrada las hace Javi previo encargo exquisitas Javi vete preparando este fin de cuantos seremos todos

Voz 3 05:22 cafetería Frankfurt hombre no

Voz 1 05:26 dice Spanish búhos cualquier tipo de cerveza en la abadía muy cerca de la Puerta de Toledo en Madrid Bette Davis restaurante el tizón Oviedo a mi me gusta esto de hacer proselitismo también me parece me parece bien bueno has empezado fuerte cito

Voz 0477 05:40 dónde me encanta la donde vamos a encanta la que de fondo que es como que decían

Voz 3 05:47 así como siempre hombre hay algo bueno la élite ojo

Voz 1 05:52 pero Tiko cuando dices de chupete arte los Tedax hay algo erótico en sí

Voz 0477 05:57 Silvia Kristen porno me encanta tranquilo

Voz 3 06:01 David líquidos nada es que venga

Voz 4 06:07 sigue con el con el menú que me está dando eh

Voz 0477 06:09 es bueno va a ver marisco o marisco nos el marisco Alberto vamos a comer

Voz 3 06:15 estamos a primeros de mes venga de admitir

Voz 0477 06:18 me Negrilla calentó vamos y da Bajo de Guía íbamos a comer mejor langostino del mundo mundial pues en Joselito Huerta tienes una tasca que está ahí al borde al borde del mar y es un lugar maravilloso en el que se comen unos langostinos con unos Vigo Tassos que no tienen el roce unos langostinos tiernos peritos maravilloso y luego bueno pues va Julio Iglesias cogemos Esther ignoramos ahora al en la casa de un amigo Oberto a cobrar los la mejor centollo mejor Bellver hecho del mundo mundial también ahora mismo además es el mejor momento para la centuria porque están bien rellenas tienen esos corales en la cabeza que son unas sopas celestial esas patas bueno pues llenas de unos haces de carne que son indescriptibles y luego ya si queremos rematar con una buena cierra la gamba roja yo recomiendo que un salto Alicante y nos vayamos a una de las mejores barras que hay en este país que se llama el Nou Manolito que yo creo que conoce todo el mundo y ahí también sirven morisco realmente extraordinario ella para no perder comba ella que estamos así con estos entrantes de viciosos Jordan en lo recomendaría la fritura de los diamantes que es una estas Qashqai en Granada que hacen una fritura de pescado y marisco deliciosa y luego sin salir de mi ciudad en Donostia hay un lugar también que me flipa que se llama La Tasca Paco bueno que hacen unas gambas gabardina que son algo extraordinario

Voz 3 07:39 el nada dice gama con gabardina no se dice que está faltando está bien esta ruta pero me está faltando ahora mismo siendo un pincho de tortilla o tortillas

Voz 0477 08:01 la tortilla apostilla David hay tortillas hay muchas mira me encanta la de la Encina que están Palencia que hay una mujer que se Macy que hacer una tortilla de patata palentina que flipa en colores y luego hay dos tortillas que a mi me gusta mucho una porque se iba todos los honores porque la la cocina nada más y nada menos que la amiga Josefa Josefina que es una fenomenal están en el casino en Lesaka en Navarra que Aznar la Navarra que yo siempre digo que si algún día viéramos acerca hacerle la pyme al latina tortilla de patata seguro que tenía esa forma bueno pues Paulo gags como la tortilla de Josefina que súper delicada riquísimo al hilo hay otra tortilla de patata lo que también está muy rica que es la tortilla de bacalao de la sidrería Rosario que está en Astigarraga muy cerquita de San Sebastián que el auto en Eton que flipa

Voz 1 08:48 pero fíjate qué qué difícil

Voz 3 08:50 parece muy sencillo que difíciles la tortilla claro sí sí es muy difícil

Voz 0477 08:57 a esta mujer lo que hace es ponerle mucha cebolla muy tostaditas le pone un puntito picante está muy jugosa los haces de bacalao se deshacen cuando los metes en la boca ISNA tortilla de bacalao que bueno pues que no te olvidas nunca la comes dices que es esto en el mundo para probar esta exquisitez ausentes ante de verdad muy muy aún vamos a ver cómo estáis cómo estáis vamos a ver muchas veces

Voz 1 09:20 ah no es esto vimos tuvimos ayer con nosotros Jorge a un tipo súper interesante que es el concursante un concursante de televisión boom Valentín que estuvo con nosotros porque aprovechó la televisión para denunciar la situación de de miles y miles de profesores universitarios en este país que cobran en su caso eran doscientos treinta euros por seis horas de clase a la semana que no daba ni para la gasolina que tenía que hacer bueno pues después hablar con nosotros injusto no sé si porque sabía que iba a venir todo y demás Le dio a Valentín para hablar del arroz esto es lo que decía ayer

Voz 5 09:53 es la mejor del mundo lo hacen en un pueblo de la sierra de Alicante que se llama Sella que está las faldas de Aitana que es la la montaña más alta de Alicante la sierra de Aitana lo ideales darte un paseo por la sirga ir a

Voz 1 10:08 estoy en mitad del programa de televisión el concurso tú crees que todo el mundo en este país igual que mejores entrenadores todos sabemos que hay que hacer en Eurovisión tú crees que todo el mundo este país David sabe donde se come la mejor paella del mundo

Voz 0477 10:23 la menor duda vamos por supuesto sea es que es así no solamente eso sino que yo creo que todo eso se concentran en taxista que el la guía gastronómica española más inteligente porque todos saben dónde comer todo lo mejor son ahorrando hasta los primeros humildes yo tengo un candidato para el mejor San Luis

Voz 3 10:42 lo del mundo no no hay un nuevo campeón Montesa Hermosilla con Alcalá aquí me he visto con una obra de Al

Voz 1 10:52 mira yo no me acuerdo cómo se llama en Oviedo donde está la estatua de debuté que van a quitar checo que ya sabes pues enfrenta M enfrente y yo no estoy en el mejor sean mixto que irá hubiera promesa ministro también te débito bueno pues

Voz 0477 11:11 como como delito como delito ojalá seamos de jamón y queso en bikini le llaman en Barcelona es la cosa más gloriosa del mundo mundial de hecho otro día hablando otra vez de Juan Echanove me dijo me confesó que lo único que le interesa ahora mismo en el mundo es fumar habanos y comerse Angus de jamón y queso

Voz 3 11:27 pero ese es el orden de fumar puros después

Voz 0477 11:33 la Habana y luego según sales deja en nuestra llamado Laura

Voz 1 11:35 desde Córdoba en nueve cero dos catorce sesenta sesenta y luego intentaremos resumir todos los mensajes que están llegando que son muchos a a Twitter y Laura saben dónde se comer mejor rabo de toro de de

Voz 6 11:45 el cannabis Laura muy buenos días primero cuéntanos antes diciendo dónde cómo es ese rabo de toro podrían escribirlo

Voz 7 11:53 pues mira eh que sabor en la boca tiene o no no tiene ningún una especie protagonista no tire el romero porque entonces sí se oculta no no pero pero nunca es un manjar porque puerta queda Store está esquí el mejor ir que vaya ya está yendo tú que allí no hay duelo Echanove achica adelantar

Voz 0477 12:18 en esa foto

Voz 7 12:24 que más me gusta porque era una taberna Cristóbal que no entra en el casco histórico en un barrio de Córdoba que ha sido Hardy vamos que de un célebre Ali digo dando más culpa comerme rabo de toro ese en una taberna en la calle Rodolfo Gil pequeña muchas prisas Illes será consejo a todo el mundo tiene a Córdoba

Voz 1 12:42 era como sea

Voz 7 12:43 en situación de la Judería

Voz 1 12:46 nombre

Voz 7 12:48 en cavernas San Cristóbal la caña Rodolfo Gil

Voz 1 12:52 qué ha comido ahí fija se lo voy a tener plantar restó mes yo ahora gracias por llamarnos

Voz 7 13:00 ese hombre exterior pero lesión

Voz 4 13:02 no sino ha ido Echanove

Voz 1 13:05 a ver se me dejas en un me gusta

Voz 0477 13:07 Porque Hemingway nos tú aquí que Echanove y Martín estuvieron aquí como sello de garantía no

Voz 1 13:14 bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida volvemos siendo de los mejores sitios donde recuerden hasta hoy por hoy el mejor sitio

Voz 3 13:27 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 13:35 el hambre que dices todo anterior David antes de de que lleguen es que son muchos oyentes los que están llamando lógicamente este país marque el viernes tiene hambre en un país pero desde que llegué todo eso

Voz 4 13:47 no nos hemos hemos hablado advertía hemos hablado de

Voz 1 13:51 de los entrantes vamos a los platos principales no

Voz 0477 13:54 venga va mira por ejemplo roces en la playa de conejo y caracoles de Paco en Pinoso que hacen Paco y fina sea es imbatible y luego hay otro ahorro distinto que es uno va con almejas que hace Iñigo Peña en el restante Narro de Donosti que positivismo Peña ha sido padre ayer que hacer una vieja es clara no sé si siendo padre le va a salir mejor o peor llevarnos de verdad y luego hay otros clásicos así principales como por ejemplo el cocido montañés los o las albóndigas de sedes en la tierra Luca encantado caiga en Cantabria luego hay un rodaballo a la brasa que hacen el restante caía en Getaria en Guipúzcoa también extraordinario el pincho amor uno el Alhucemas que es esa restante de Sanlúcar la Mayor en el que mirarse habló muy Teresa uno pues cocinan en una espíritu de increíbles pero el pincho uno es el pinchos uno más atómico que comida mi vida o la hamburguesa de ABN que es una hamburguesería clásica en Donosti también que es una hamburguesa extraordinaria o el stick tartar de carne de Blasco en Valencia que hacia Ricardo Gadea haga también es un stick tartán increíble o signos queremos tirar por la chuleta de vaca yo creo que hay tres sitios en España en el que de la chuleta como ninguno Casa Julián Icaza Nicolas que están en todos los están enfrentados ido separa al río pero que son dos casas en las que se hace la chuleta como en ningún sitio en el mundo y luego hay otro sitio en Pamplona que en un lugar en el que danesas de una Gardner fabulosa que vive a dos que también hace una unas chuletas bueno pues que señalan ceses que se salen del mapa no

Voz 1 15:23 vamos luego a publicar todo esto porque como vas tan rápido y creo que aparte de esa librarme ya tiene ocultarlo publicar todo en redes sociales para qué ya compartan ustedes el criterio no David de Jorge lo están haciendo a través de las redes sociales por ejemplo dice Laura Hernández mata a lo mejor hamburguesa de Madrid en sky line él dice chica Espinosa siendo de calles reconozco que el mejor rabo de toro que he comido en mi vida está la taberna se Cristóbal en Córdoba que es lo que nos contaba Laura que bueno las mejores croquetas en los en los en Lavapiés en Madrid siga mandándose mensajes con ese hasta que hoy por hoy el mejor sitio una cerveza veintidós veinte de las dos en Madrid

Voz 6 15:59 con el arrasando Ana Seco fantástico de cualquier cosa Virginia en Málaga muy buenos días

Voz 7 16:05 la buenos días no eres tú quién ha decidido

Voz 6 16:07 es el mejor sitio donde verdad pues

Voz 8 16:10 no es que estábamos escuchando mi pequeño pues ha acordado de una cosa que le gusta

Voz 6 16:16 antes que se ponga tu cómo se llama tu hijo pequeño Rafa Rafa vale venga Rafa hola Rafa cuántos años tienes ocho

Voz 1 16:27 vale donde nos vas a recomendar el mejor sitio para comer

Voz 9 16:31 el Ventorrillo Santa Clara la el plato de los montes hoy también la berenjena con mi

Voz 1 16:42 berenjenas y eso me gusta más que un con Burger

Voz 6 16:47 bueno

Voz 3 16:49 que bueno ya lo ha hecho muy bien supera el corte te está escuchando un señor

Voz 1 16:56 me parece majo luego tienen mala sería menos mal que no

Voz 3 16:59 sí porque es muy rencorosa de hecho me encanta me encanta el que Rafa lo hoy al cole porque

Voz 9 17:09 porque aquí en Málaga ese Manuel Blanco

Voz 1 17:12 ah claro claro claro claro está escuchando la radio muy bien haces no dejes de escuchar nunca la radio Rafa no mejor qué hay mejor que las berenjenas con bien

Voz 6 17:21 la radio Rafa un beso adiós adiós un beso a Virginia ahí Susana desde Granada muy buenas hola buenos días cómo está Susana

Voz 7 17:30 pues muy acústico mi casa viendo llover que ya era hora

Voz 1 17:34 y hablando de comida en la radio era hambre a mí si yo reconozco a mi hambre

Voz 7 17:39 sí lo que pasa es que desayuna mi segundo desayuno ya en dos ahora mismo estoy tranquila

Voz 6 17:50 quiero decir que cuál ha sido el resacón como el segundo desayuno que has ido

Voz 7 17:55 a a ese unas hayan hace unas tostaditas con carne membrillo casera y queso queso fresco y una pena

Voz 1 18:04 ah y no se oye Susana te hemos perdido eh

Voz 6 18:09 un poco más

Voz 4 18:10 donde sí sí demasiado yo me recomiendas

Voz 7 18:14 mira hay un sitio en el norte de Granada que se llama un pueblo que se llama Orce que la cuna de El Hombre de Orce la famosa al resto de los me la primera hombre europeo y hay un bailecito siempre atención en una casa un restaurante que se llama el salero donde tienen un cordero una lata allí lo llaman lata porque hacen una especie de de lata rectangulares gigantesca en horno de leña hacen un cordero con patatas con tomate seco que se Cordero yo no he comido una cosa más

Voz 6 18:44 pues ha ido Juan Echanove no lo hay foto no no seguro que a

Voz 7 18:50 no lo que debería de ir porque además te ponen el pan hacen de leña en el mismo horno donde hacer Cordero hacen el pan ya lo mejor cuando te llega la la cuenta y te dicen dieciocho euros no entonces de ahí te quedas porque tan puesto la ensalada tan puesto la natillas de postre la lata de cordero

Voz 6 19:08 pero luego árabes además contra nosotros no por la radio

Voz 10 19:16 que no serio es el salero el señor es un encanto su sitio pequeñito y nosotros vivimos en Granada pero vamos se hacen en treinta kilómetros para ir al salero de oro

Voz 3 19:28 sigue disfrutando de tu casa sigues