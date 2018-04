Jaime Altozano:"La gente está muy acostumbrada a ver, pero no a escuchar"

Voz 1 00:00 quise regalos el boleto hemos podido contar que esta tarde está La Ventana una de las mejores que las mejores personas de este país Luz Casal a tarde en la ventana

Voz 2 00:18 pues sí cantar canto muy bien

Voz 1 00:20 pero no solamente es que sales mucho más cumplido y con mi grupo radiografiar nuestro país en los últimos años gracias a las canciones y la música es muy importante para nosotros y además hoy viernes nos gusta que nos acompañado sus da tener este tono de debía Nos donde la música para algunos es indispensable pero debemos empezar quizá aprender a ver y escuchar la música de otra manera cuando usted ellos escuchamos esto

Voz 1 00:49 podamos decir que nos transmite paz serenidad si pongo ahí la voz de tensión en algunos casos sin embargo en la cabeza de la persona que te digo sentada a mi lado está repleta de estructuras musicales y armonías ya está dilemas morales Iniesta que sean escuchando como es alguien que encuentra un mensaje moral dentro de esta canción pues vamos a descubrir se llama Jaime Altozano es un youtuber que a diferencia otros muchos youtuber sabe perfectamente que las cuatro estaciones no es una oferta de derechas sino una composición de Vivaldi confirmamos ese extremo abordaje conservados Jaime estudio viene Producción Musical en la Escuela creativa de Madrid es músico mantiene un canal de Youtube con más de doscientos sesenta mil suscriptores a los que explica la música de la forma más natural y clara que nosotros hayamos escuchado jamás incluso demasiado clara

Voz 4 01:43 porque la gente cuando va a acabar se pone a mirar Twitter pues por la misma razón por la que existe el contrapunto es música

Voz 1 01:50 esto lo tenías explicar en algún momento genio porque empiezas a hacer estos vicios tienes mucho éxito en las redes porque empiezas hacer estos vídeos

Voz 5 01:58 pues porque me encanta explicar in me parece que la gente le apetece mucho que el expliquen las cosas complicadas de manera sencilla y la música en concreto es una cosa que se puede explicar muy bien a través de la imagen y entonces la gente está muy acostumbrada a ver pero no mucho a escucha yo en Youtube me he dado cuenta que puedo enseñar a escuchar a través de los ojos

Voz 1 02:18 puedes enseñarles Stage estos son gente que son raros casi me da miedo hacia ellas explica beso de poder enseñarme a escuchar viendo un vídeo

Voz 5 02:30 pues por ejemplo hay mucha gente a la que tú le pones una canción pop o una canción orquestada una canción como esta que estamos escuchando que tiene mucha parte de orquesta tiene algún instrumento virtual tiene una canción moderna no una pieza moderna in no sabe que suena no sabe qué instrumentos están sonando no sabe si en una batería guitarra así suena un acuerdo un viento metal Un viento madera hay mucho de eso se puede ayudar a escuchar a través de yo ya arte a través de la música con imagen por eso lo hago en Youtube por eso intento hacer vídeos

Voz 1 03:04 vamos a hacerlo muy evidente para que ustedes entiendan el fabuloso trabajo que hace Jaime vamos a empezar a escuchar por ejemplo algunos en los los fans de la saga dices vamos a escuchar la música y de la guerra galaxias se enfadan que os vais a la Marcha imperial vamos a escuchar música Star Wars

Voz 6 03:26 irremediablemente estoy ahora viendo en esas

Voz 6 03:30 tiene van contando qué es lo que ha pasado hasta que empiece la película

Voz 7 03:34 estoy pensando pues en todos los personajes cuando tú y insisto en que piensas yo pienso en Luke Skywalker porque este es el tema de look este es el tema que suena siempre que aparece Luque en pantalla

Voz 5 03:45 y que casualmente ha acabado siendo el tema principal de la saga pero que fue concebido como un tema para el look para cada vez que él apareciera o cada vez que hiciera un acto heroico

Voz 1 03:55 de una forma muy sutil cada vez que aparece en pantalla

Voz 5 03:57 eso es no aparece con este esta instrumentación tan básica aparece a lo mejor por una leve trompa una flauta suena de fondo insistas prestando atención mientras Luke lucha contra no sé quién hoy es su tema por debajo

Voz 1 04:11 tú cuando escuchas esto porque es formidable heavy tiene un bidón de explica la música de El señor de los anillos y ahí yo me siento muy inútil porque yo oigo un giro musical ya que es lo que encierra la música del Señor de los anillos

Voz 5 04:32 que el Señor de los Anillos encierra a lo mejor cincuenta ochenta temas distintos asignados a cada personaje y a cada tipo de acción por ejemplo ahora está sonando el tema de la comunidad veranillo qué es el tema que suena cuando aparecen pues toda la comunidad reunida o cuando la comunidad se separa o cuando ocurre algo relevante para la Comunidad pero hay temas para cada individuo para los hobbits para los elfos hay un tema para el anillo hay un tema las Iron si tú escuchas la música puedes deducir lo que está pasando en pantalla sólo por las notas que suenan

Voz 1 05:12 podrías decir es lo que está ocurriendo abrirla simplemente con la bandas en aquella bajo soporta cada una de las acciones efectivamente

Voz 5 05:18 ahora mismo yo estoy escuchando unas variaciones del tema de los hobbits esto que viene ahora yo ahí no recuerdo muy bien de qué parte será esto de la película pero no necesito recordarlo yo sí que ahí está variando el tema de los hobbits así que están en un momento muy emotivo en el que Frodo Issam pues estarán debatiéndose si lo que están haciendo merece la pena por ejemplo

Voz 1 05:42 tú te has da cuenta tengo que está mandando ahora Jaime está ya

Voz 10 05:45 haciendo cuando baja

Voz 5 05:48 de esta manera se lo es es lo debemos no es no Bagneres el que lo popularizó de eso ya hace llevaba un tiempo pero Wagner es el que cogió dijo me voy a tomar esto en serio y entonces por ejemplo en El anillo del nibelungo que es un ciclo de cuatro óperas no pues metió

Voz 1 06:06 doce horas de nibelungo de Nibelungo

Voz 5 06:08 no hay diez horas del Señor de los anillos y las ves ahí en versión extendida pues no os cuando compuso el señor de los anillos basó varias cosas en Wagner en forma de guiños sea por ejemplo al final del retorno del Rey hay un acorde que pone a instrumental de cierta manera que es igual a un pequeño fragmento de las valkirias de Wagner hace varios guiños porque Wagner fue el primero que cogió hoy dijo voy a hablar con música de verdad crear realmente un un Mateo entre escalas temas Arpegio acordes y lo que está ocurriendo narrativa mente voy a voy a marear lo voy a hacer que cada cosa corresponda la otra para generar un lenguaje

Voz 1 06:45 es aquí cuando grande los Siete Reinos sería siete notas predominantes pero utilicen los solamente el argumento no solamente el argumento musical emoción y tensión por ejemplo sino también el propio argumento del guión a la hora de componer música Clare muchísimo peso intelectual

Voz 5 07:01 por ejemplo el el tema principal de la comunidad del anillo que acepta

Voz 11 07:06 va a esas tres notas famosas que hacen reír

Voz 5 07:13 eh do Rei revuelto todo

Voz 11 07:15 sí

Voz 5 07:16 eso dicho por el propio jugar es un guiño a el título del libro que escribe Bilbo el son que es un libro que se llama Un viaje de ida y vuelta entonces él se puso a pensar cogió un viaje de ida y vuelta como representó en música un viaje de ida y vuelta como representó el concepto del de que van de lo que van a Hobbit de lo que van el señor de los anillos partir de un sitio seguro ir a a lo inseguro a lo extraordinario conseguir algo de valor y volver de vuelta no como representó eso con el menor número de información posible menos número de notas e hizo ese tema ese tema es el principal de la comunidad del anillo que son los que hacen hervir

Voz 1 07:54 ahora me estoy acomplejado porque ahora cuando me siente haber con palomitas el señor de los anillos empecé a pensar en toda la carga intelectual que esconde la música la película que me estoy perdiendo porque y mentes viviendo unos señores consiguiendo una Millet persiguiendo devolverlo a tirarlo al suelo vamos por ejemplo que la música de interestelar

Voz 12 08:13 eh

Voz 1 08:17 viste así esta esta nota charla interestelar aquí ya Si el señor de los anillos hay mensajes en Twitter estelar se multiplican esos esos desafíos intelectuales