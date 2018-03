Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:04 como sabéis mi señora en la Guerra de Flandes los tercios españoles están pasando por momentos harto complicados la paz es muy inestable y a todas luces ha llegado el momento de un relevo el gobernador don Juan de Austria y yo mismo hemos solicitado de Su Majestad el Rey en la Vuelta a España que puedo hacer en tal asunto siglo pero de enorme osadía querría pedir es que interceda Aisha en nuestro favor al personaje

Voz 3 00:28 veo cómo podría yo ayudarlos en tal empresa como os decía mi influencia sobre el Rey no es tanta como imagináis era mi marido a quién escuchabas sería acaso más adecuado que pidáis este mismo favor al secretario del Rey

Voz 2 00:42 Antonio Pérez nunca apoyaría Don Juan de Austria mucho me temo que pueda hasta estar mal metiendo en su contra mi señora Su Majestad deniega todas nuestras peticiones de manera en explicar

Voz 3 00:51 el señor de Escobedo aprecio que me tenga en tal estima como para confiar me sus asuntos sigo sin comprender cómo puedo ayudarlos

Voz 2 01:00 mi señora disculpar si voy directo al tema que aquí me atraído pero por escrito

Voz 0772 02:32 que eso es Callejo bienvenido a Ser Historia

Voz 7 02:35 tal Nacho Ares encantado

Voz 0772 02:37 encantada nuevo la semana pasada estuvimos hablando de el del siglo XVI la época isabelino en la época inglesa en esta ocasión vamos a viajar al siglo XVI pero mucho más cerca de nosotros en un ambiente pues incluso podríamos decir que muy cercano al Madrid de los Austrias no el lugar en donde se encuentra esta máquina del tiempo aquí en Gran Vía XXXII de la Cadena SER en el centro de de Madrid con un historial también fascina

Voz 7 03:04 sí ya sabes que cuando hay conspiraciones traiciones gente de la alta alcurnia reyes princesas por medio pues hombre me río lo dejó de tronos sólo hay que echar mano de la historia de nuestra Historia de España en el otro Cronovisor los fuimos a Inglaterra pero estamos hablando también de una misma época

Voz 1186 03:22 sí de unas consecuencias que que afectar

Voz 7 03:25 pero a los dos países porque entonces cualquier partida dominó afectaba también a otros lugares y en aquel momento donde Francia Inglaterra y España pues tenían un ten Content así que tenemos todos los ingredientes efectivamente para que sea una historia apasionante todo una conjura donde Felipe II estuvo implicado no sólo indirectamente

Voz 0772 03:45 bueno pues con estas palabras de nuestro coronó una UTA Jesús Callejo quiero dar paso a la crono ficción esta semana así de Mona León Siminiani dedicada al asesinato de Juan de Escobedo el secretario de Don Juan de Austria hermanastro de Felipe II una circunstancia que sucedió en el año en marzo del año mil quinientos setenta y ocho y que convulsionó de una manera tal la Corte de de su católica irreal Majestad Felipe segundo que llegó a Bono llevó a elementos bastante convulsos en aquel momento y que luego desglosaremos sobre todo porque tienen mucho misterio vamos a escuchar primero está coronó ficción y luego a la vuelta continuamos con Jesús intentando hacer un poco más de historia en este cronista las ficciones de ser visto

Voz 9 05:06 como el aleteo de una mariposa que provoca tempestades en el otro lado del planeta el rumor de una sola conjuntos es capaz de remover cimientos de Palacios gobiernos imperios completos

Voz 10 05:19 a veces las caídas más estruendosa empiezan en el silencio

Voz 9 05:24 de una aparente nada un susurro

Voz 2 05:27 gestó a tiempo blando

Voz 9 05:29 escucha todo un sistema

Voz 1594 05:32 esta estrepitosamente para no

Voz 9 05:35 el mamá

Voz 8 05:39 si no tuve en Escobedo prosiga don Antonio lo he escuchado todavía ninguna novedad y esperemos que no la tenga que escuchar por estas razones Majestad dando por hecha vuestra reticencia a enviar el apoyo económico para contratar más tropas prometido por todos enviar en el mes de junio Amir secretario personal Don Juan de Escobedo como

Voz 1594 06:00 en Escobedo con la esperanza de ablandar vuestros ánimo

Voz 8 06:03 y haceros entender la acuciante situación en Flandes que amenaza vuestro Reino firmado Don Juan de Austria gobernador en Flandes a enero de mil quinientos setenta y siete

Voz 1594 06:12 con los bueno Antonio Escobedo podría poner al descubierto tus planes quitar importancia que no lo pienso

Voz 8 06:17 la misma cantinela de siempre majestad no habéis escuchado ninguna novedad porque no hay ninguna novedad si os parece yo sin embargo sí escucha una novedad mi hermanastro está tratando de burlar de nuevo una prohibición expresa mía no les dejó personarse en España y me envía uno de sus brazos su brazo derecho señor nos vanaglorió desde vuestro ingenio don Antonio no está en posición de ello fuisteis vos quién colocase a Don Juan de Escobedo como secretario personal de mi hermano y obviamente cometió un error Majestad al confiar en él pensé que sería un buen espía para nosotros y en cambio se ha convertido en el mejor aliado para Don Juan de Austria

Voz 1594 06:53 sí habrá déjale que asimile sólo tiene que sumar dos más dos

Voz 8 06:56 seguir sosteniendo que mi hermano conspira contra mí

Voz 2 06:59 ahí están Majestad Don Juan Diego

Voz 8 07:02 el depuesto hermanastro es uno de vuestros mejores generales sin embargo conocéis su ambición y substancias de reino propio tanto como nos debería pedir más dinero para tropas querría están negociando una paz con los rebeldes y planeando una invasión a Inglaterra y en cambio no quiere volver a oír dar de ese asunto no estamos preparados para esa invasión y lo sabe

Voz 5 07:23 sin embargo sin embargo coincido con Bono

Voz 8 07:26 a desconfiar de la naturaleza de sus intenciones Michel Bastos vas no decía acaso la última información que obtuvimos que estábamos replegados en el sur con vuestro permiso majestad no creo que quieran el dinero para detener la rebelión los Países Bajos vuestras acusaciones son grandes como graves son las pretensiones de Escobedo y vuestro hermanastro Su Majestad Don Juan de Austria no ha perdonado que no lo dejase reinar portados ocasión según montado de Castilla Alteza mucho lamento tener que hablar en estos términos de un miembro de la familia real pero me temo que Silent habíais los tercios y el dinero que pide los usará contra los que nos asegura que no decidirá por su cuenta la invasión de Inglaterra o que le impedirá entonces aliarse con los rebeldes holandeses y acaso regresar a España al mando de las mismas tropas que vos le envía Aisa ahora para destituirlo del panorama que pinta ex exalta sombrío Antonio M jugaría mi mano derecha porque no fuera más que una conjetura Majestad pero sois el soberano más grande de Europa y el creador del imperio más pasto jamás conocido es de ingenuos sino desconfías seis de quien ya los ha desafiado en más de una ocasión sugerir Don Juan de Escobedo alteza eh es la clave de de Times no es más que un simple secretario y el mejor aliado de vuestro hermanastro reaccionó cuando debería haber sido un informador no imagináis que una segunda traición les será un menos costosa que aquella primera pensáis de veras que viene a atentar contra mí no creo que llegue a tanto pero os habéis creado el mejor servicio de espionaje del mundo conoces el valor de la información con prenda pero haré en este asunto lo que Órdenes Majestad mi lealtad siempre Permach

Voz 11 09:14 entera con dos lo que considera

Voz 8 09:16 es necesario

Voz 11 09:18 y ahora retira con vuestro permiso

Voz 1393 09:20 baste

Voz 12 09:21 permisos concedidos Antonio para todo buen trabajo Don Juan de Escobedo ha llegado mi señora de pasar

Voz 3 09:34 Don Juan de Escobedo es un placer le esperaba antes de la cena

Voz 2 09:38 prince sea discúlpame tardanza vengo de hablar con el Rey Felipe no quería dejar para mañana esta visita será breve

Voz 3 09:44 ya que se debe este urgente interés en visitarme tengo entendido que las cosas por Flandes es tan complicadas nos hacía en Madrid

Voz 2 09:51 he venido para cerrar unos asuntos con la Corte necesito vuestra ayuda princesa

Voz 3 09:55 quién que podría ayudar a los pasivos mismo tenéis trato directo con Su Majestad

Voz 2 09:59 yo tengo trato directo con él mi señora pero no creo contar con su entera confianza tengo bien entender que vuestras recomendaciones como Princesa de Éboli viuda de mi admirado Ruiz Gómez de Silva son siempre bien recibidas por la Corona me temo que exageradísima influencia

Voz 3 10:14 sólo soy una pobre viuda pero

Voz 2 10:17 sentados y explicarme de qué se trata exactamente como sabéis mi señora en la Guerra de Flandes los tercios españoles están pasando por momentos harto complicados la paz es muy inestable ya todas luces ha llegado el momento de un relevo el gobernador don Juan de Austria y yo mismo hemos solicitado de Su Majestad el Rey la Vuelta a España es que puedo hacer en el asunto se sabía querría pedir es que interceda en nuestro favor Majestad uno

Voz 3 10:46 veo cómo podría yo ayudarlos en tal empresa como os decía mi influencia sobre el Rey no es tanta como imagináis era mi marido a quién escuchaba sería acaso más adecuado que pidáis este mismo favor al secretario del rey

Voz 2 10:59 Antonio Pérez nunca apoyaría a Don Juan de Austria mucho me temo que pueda hasta estar mal metiendo en su contra mi señora Su Majestad deniega todas nuestras peticiones de manera inexplicable

Voz 3 11:09 señor de Escobedo Aparicio que me tengan tal estima como para confiarle sus asuntos sigo sin comprender

Voz 2 11:17 mi señora disculparse voy directo al tema que aquí me ha traído pero la situación de es ventajosa en que me veo me obliga a ello tengo entendido que mantener una buena amistad precisamente con don Antonio pero me gustaría saber ya habéis venido a mi casa para reprocharle algo no hay nada reprochable Mello princesa ni a mis ojos ni a los de cualquier hombre que entonces porque yo precisamente para pedirle un favor no no pretendía ofender a mi señora precio en mucho vuestra dignidad y vuestro recato jamás usaría ponerlos en duda verdaderamente sólo ha venido a pedirle que interceda por Don Juan de Austria no ya por su bien sino por el del Reino de España no veo que haya bien para España en que vuestro Señor consiga sus fines discúlpame princesa creo que mi torpeza interferido en esta conversación os ruego que la y su amor por el Reino Unido que ello nos impida escuchar mis razones os estáis ante un hombre desesperado que no sabe cómo tener el favor real yo me temo que los mijeños os ruego me disculpe no me encuentro muy bien me gustaría retirarme avisa pues claro como CSI

Voz 12 12:19 el señor de en marcha ya a acompañarle a la puerta

Voz 2 12:24 nuevos pidió disculpas mi señora siento haber oportuna buenas noches buenas noches mi señora buenas noches señor buenas noches Don Antonio Escobedo que hace aquí así que ya no son Rice con vuestra presencia en Madrid señor de Escobedo os confieso que me sorprende encontrarnos aquí también yo estoy sorprendido don Antonio veo que no habéis traído a vuestros criados sabe Su Majestad que estés visitando a doña Ana de Mendoza a estas horas lo sabe acaso de tú sí Flaquer

Voz 1393 13:14 sí pero Don Juan de Flandes y la compañía nos deben de estar haciendo bien

Voz 2 13:19 buenas noches no te va a dejar ir así te vayan antes de que llegue a la puerta de don Antonio necesito hablar con voz me gustaría saber que susurraba a Su Majestad para que los niegue su ayuda en Flandes nueve estáis en posición de pedir ayuda a mi señor sobretodo vos os recuerdo que os mandé con Don Juan de Austria con la sola misión de que la ayuda fuera para nosotros y no para él estáis equivocado con respecto a Don Juan no tiene ninguna pretensión me temo que este no es el momento ni el lugar para hablar de esto iba haceros llamar pero ya que insiste es requerirá desde ahora mismo venir mañana a almorzar a mi casa de la plaza del Cordón allí podremos hablar largo y tendido allí estaré ahora me marcho no desea esperar más a la princesa

Voz 14 14:02 buenas noches don Antonio tiene dignidad hay que reconocérselo veremos cuéntale queda cuando haya acabarlo

Voz 1393 14:14 me pongo a su disposición majestad para recabar toda la información que solicita sobre el asunto de Flandes hoy mismo me reúno con Don Juan de Escobedo le remitirá todo lo que me diga sobre su hermanastro y sus intenciones en dos días recibirán y visita en El Escorial resolveremos la cuestión antes de lo que se imagina siempre a sus pies Antonio Pérez Madrid en enero de mil quinientos setenta y ocho atlética de esta carta con urgencia Su Majestad permanecer atento Diego con el primer vino vamos a darle una sorpresa al señor Escobar hizo sabéis cuál es la Copa que hay que servirle está sí señor no se preocupe está todo organizado tal y como usted lo ordenó se añadirán los polvos blancos justo antes de servirle

Voz 1186 14:56 en la primera copa

Voz 1393 14:59 llegado atento a la puerta Diego nuestro hombre está a punto de llegar no quiere un solo error nos jugamos mucho entendido bien señor abrirle ya que pase a la sala voy

Voz 2 15:15 tranquila Antonio las planeado todo saldrá bien este estará bien una mejor sello que te regalo Felipe me impresionaba más pues vamos buenos días señor de Escobedo bienvenido a mi humilde Morán buenos días don Antonio admiraba sus pinturas del artista español en vuestras Paredes Antonio Moro Fernández de Navarrete incluso la jóvenes a Funes van Guisola Preciados lienzos para un secretaria son todos regalos de la nobleza definitivamente es osado no tiene pelos en la lengua Bello que en este tiempo

Voz 1393 15:52 plan de sabéis aprendida de táctica bélica de lo que probablemente no os dais cuenta es de que la guerra está reñida con la diplomacia mi señor en la corte no aportamos armas

Voz 2 16:02 quizás sus bosques hayáis sobrepasado en el juego de las insinuaciones cuando me fui de la pena Dios temía y honestamente yo sigo siempre meros

Voz 1393 16:11 en en vuestra o en esta opinión debería

Voz 2 16:15 probablemente todos aquellos de los que recibís pinturas y sobornos a cambio de los favores del Rey he podido observar que desde que abandona España vuestro poder sobre su Majestad no ha dejado de crecer debe de ser un trabajo duro Felipe no su nombre fácil de manejar

Voz 1393 16:30 habéis venido a hablar de arte au para que interceda por vos ante el rey tener razón disculpa mi osadía adelante traigo el vino señor porcino servirlo por favor dejarlo ahí

Voz 2 16:43 si os propongo comenzar de nuevo este encuentro brindando a vuestra sale ya la de Don Juan de Austria si así lo deseáis empieza la cuenta atrás

Voz 1393 16:54 Su Majestad me ha informado de que os habéis vuelto a solicitar fondos para el conflicto de Flandes cuáles son los planes del gobernador creo que sois ahora grandes aliados soy su secretario personal no hace lo mismo con Felipe dejémonos de rodeos señora Escobedo sede las intenciones de Don Juan de Austria de invadir Inglaterra y luego hacerse con la Corona de España a espaldas de su hermanastro con su apoyo claro de veras pensáis eso

Voz 2 17:20 es falso Don Juan de Austria está cumpliendo con la difícil labor en en Flandes como lo estoy haciendo yo hemos pedido a Felipe regresar a España porque estamos dispuestos a llevar la política de la monarquía

Voz 1393 17:31 a Don Juan de Austria pretende manejar los asuntos políticos

Voz 2 17:35 monarquía con él si ni siquiera habéis podido cumplir con lo que si os comento

Voz 1594 17:40 qué pasa con ese veneno no tenía un efecto inmediato

Voz 2 17:42 envié a Flandes para que me enviara informes sobre las intención

Voz 1393 17:45 desde el gobernador

Voz 2 17:46 ya hace meses que no haya obtenido nada las intenciones del gobernador no son destronar a Felipe II no es eso lo que ha llegado a mí soy es por eso que el reinos niega toda ayuda porque le habéis convencida de que su hermanastro quiere arrebatarle el trono

Voz 1594 17:59 ya debería estar muerto quizás me han puesto la cantidad adecuada

Voz 1393 18:02 Su Majestad toma sus propias decisiones y no me gustaría que el gobernador vos mismo hiciera lo mismo a espaldas de la monarquía adelante pasemos al salón he mandado preparar un cordero exquisito para vos pues desmejorado ayer parece que aquí no

Voz 2 18:19 en fin a esta estáis pálido o

Voz 1393 18:22 Price bien

Voz 2 18:23 queréis que abra la ventana no es un simple Mare debería tener algo más que un simple disculpas pero me encuentro algo indispuesto voy estaré unos días más en Madrid me gustaría que continuemos hablando en otro momento por supuesto estoy seguro de que no queréis que os lleve uno de mis criado sin algo fallaba Antonio debería salir por su propio pie

Voz 1393 18:57 señor no entiendo qué ha ocurrido hicisteis todo como os expliqué tal cual mi señor con las cantidades que vos indicaba seis quizá el veneno estaba adulterado adulterado señor si lo deseáis pudo hablar con unos hombres de la retirado ya os indicara qué hacer a continuación sí

Voz 16 19:12 Don Antonio lo siento con Antonio lo sé

Voz 1594 19:15 tienes que acabar con Escobedo Antonio si el Rey llega a sospechar que el complot es tuyo jamás te lo perdonará los eso también

Voz 3 19:25 a la atención de Su Majestad Felipe II soberano de España como fiel servidora de su Majestad he creído conveniente poner en vuestro conocimiento la visita de Don Juan de Escobedo a mi propia casa solicitando mi apoyo en su intención de hacerse junto a Don Juan de Austria con el puesto de secretario de Estado según es sabido posteriormente su objetivo es manejar el control de la política de la monarquía presentando mi lealtad con estas informaciones os comunico no sólo mi negativa de ayudar a los traidores en sus ocultas intenciones sino la voluntad de informaros cualquier dato ulterior que pudiera llegar a mis oídos siempre a sus pies Ana de Mendoza Princesa de Éboli enero de mil quinientos setenta y ocho

Voz 1393 20:09 qué os parece esto Antonio majestad la situación con su hermanastro es grave ha llegado a mis manos parte de la correspondencia de estos días entre Escobedo el Don Juan de Austria que habéis encontrado en Libia Le puedo asegurar Majestad que está en marcha un plan para invadir Inglaterra en el que participan el mismísimo Papa para Gregorio XIII el duque francés de guisa Don Juan pretende entrar en Inglaterra para casarse

Voz 8 20:32 con María Estuardo y convertirse así

Voz 1393 20:35 entre y si eso sucede tenemos problemas graves no puedo creerlo es cierto eso el Papa también le apoya pero aún estamos a tiempo Alteza acabando con los aliados de Don Juan de Austria atacaremos el plan de Ray no podemos permitir que nadie ponga en peligro la monarquía qué pasa con Juan de Escobedo pensé que iba a encargarse de eso que estoy ocupando Medea entonces qué hacéis aquí perdiendo el tiempo marchar disolución hace esto cuanto antes si majestad don Antonio si estáis completamente seguro de este complot verdad completamente Majestad mantened me he informado si Majestad

Voz 1594 21:16 no puedes fallar Antonio cada día que pasa tu cuello está más Andrés

Voz 10 21:24 lo tenemos todo preparado a cuantos habéis conseguido reclutar quien consiguió autor Enrique Mike el bosque y Juan en efecto es acabar con que un hombre con la que hoy parece los criados señor también se ha unido Juan Woody y contamos con Insausti espadachín Ari señor esta vez no falla haremos no era otra que actúe quiero que sea mañana por la noche el Domingo de Pascua que se encargará de que avisen cuando Escobedo belga las SS tendríamos que cerrar antes la recompensa señor los hombres no moverán un dedo sin asegurarse que quedarán a salvo con una recompensa filmar los Juegos sacarán una férula y carta firmada de su Majestad con título de alférez en los tercios españoles

Voz 2 22:06 Italia asegurarles que sigo

Voz 10 22:08 conviene no tendrá ningún problema bien señor donde largas en la calle de La Almudena señor buena Lubasa nipón tener cuidado con el populacho esa gente tiene ojos en las parejas no quiero enterarme por otros de cómo murió Juan de escopeta tengo confianza en Osasuna saben lo que tienen no volveremos nunca a veces sí señor retirar gracias por vuestra confianza sin a fotógrafos la una

Voz 3 22:43 vendrá con dos o tres escoltas ellos son los que llevan siempre las antorchas vamos a posicionarnos aquí hay menos un Estado uno que se encargue de lo que hemos hablado yo vigilar a la guardia del Alcázar estamos demasiado cerca a la mínima señal de peligro Saviola señal comprendido Diego vosotros dos escoltas cuando vosotros directamente a por él llegó el momento avisó señal

Voz 5 23:14 gracias

Voz 8 23:22 ahora

Voz 5 23:26 yo colas

Voz 17 23:34 cuando es comer las tarifas ayuda tengan andas chino chinos tranquilo señor conseller de este portal que luz tranquilo señor

Voz 8 23:48 en a ver esa quince de abril de mil quinientos setenta y ocho Su majestad he tenido conocimiento de la muerte de mi apreciado el secretario don Juan de Escobedo a manos de unos bandidos en las calles de Madrid no se me escapa que este asalto no es sino una burda farsa y que Don Juan ha sido en realidad objeto de un complot urdido contra él y contra mi persona de este modo de comprendido también que la ayuda que tan acuciante mente necesito para vencer en Flandes ya por la que había enviado a mí secretarios nunca llegará ignoro a quién pertenecen los labios que han vertido tales injurias sobre vuestros oídos y me limito a mano daros toda la documentación así como la correspondencia entre Don Juan de Escobedo y mi persona para aclarar la situación y limpiar nuestros nombres profundamente compungido se despide tu hermano Don Juan de Austria gobernador de Flandes sí Majestad hacer llamara a Antonio Pérez inmediatamente quiero que se persone en el Escorial lo antes posible si majestad no espera sabéis escribir si Majestad voy a dictar una carta en estricta confidencialidad enseguida a don Antonio Pérez del jazz rock secretario personal de Su Majestad el Rey Felipe II Antonio sé que me habéis traicionado convenciendo de que mi hermano era un traidor con el único objeto de acabar con su vida con ello me arrastráis como cómplice un crimen que nunca debió suceder os protege porque mi obligación

Voz 18 25:36 yo como el único modo de proteger la Corona pero os juro por la santidad de esa corona que no pararé hasta acabar con voz y con vuestra aliada la princesa de Éboli

Voz 2 25:49 esto es todo Majestad

Voz 1393 25:50 esto

Voz 8 25:51 ahora que más pesa casi como Majestad que más le dicho y olvidar las si queréis seguir con vida sí señor patés llamara Antonio Pérez repetirá sí señor

Voz 1594 26:06 así comenzaba el mayor cisma en el reinado de Felipe II la muerte de Juan de Escobedo salpicar algo más que El Escorial de sangre Donà Antonio Pérez y la princesa de Éboli pagarán las consecuencias de un plan fallido Juan de Escobedo ha muerto y con la muerte de este simple secretario muere también la paz en el reinado de Felipe II

Voz 0772 26:35 Benedicto ficción han participado Rafael de la Rica como Felipe II Antonio Muñoz como Don Antonio Pérez Íñigo Álvarez de Lara como Don Juan de Escobedo Ana Isabel Modric diez como La princesa de Éboli José Bustos como Diego Martínez y las voces de Víctor Conte Pablo Arévalo y Fermín Agustí guión de Carmen Socías Mona León Siminiani con la colaboración en el programa te juegan Ochoa realización y diseño sonoro Alex Otegi producción Fermín Agustí dirección Mona León Siminiani este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia Jesús el asesinato de Juan de Escobedo es una de esas manchas negras no en la en la historia de de Felipe II

Voz 7 27:25 tuvo varios annus horribilis también mil cien mil quinientos setenta y siete ocurrieron muchas desgracias en la construcción del Escorial en este año quinientos setenta y ocho en el siguiente donde tiene que ordenar el apresamiento de su secretario de la princesa de Éboli por supuesto en mil quinientos vetado y choques cuando trasciende a otros ámbitos ser tuvo un reinado bastante convulso pero es cierto que en este año se producen muchas jugadas claves algunas maestras orquestadas por el gran entidad intrigante de la Historia de España que es Antonio Pérez un personaje turbio con una biografía llena de recovecos llena precisamente de ese tipo de espionaje ir doble juego de trampas de trampas pero trampas a alto nivel que que es el que mueve las piezas realmente del ajedrez con la diferencia de que él pensaba que estaba totalmente seguro y parapetado pensando que que era el factótum de los que manejaban los hilos detrás del poder el poder era Felipe II pero al final como no a alguien también le delata él pero es cierto que él está totalmente obsesionado con la muerte de Escobedo porque él considera que es la pieza fundamental para qué no se sepa lo que él estaba perpetrando a espaldas de Felipe II y al final todo el mundo lo en la jugada es clave a pesar de que tú lo has dicho muy bien hay muchísimos misterios que todavía hay muchos flecos por descubrir

Voz 0772 28:50 bueno pues si te aparece como siempre tengo este teclado donde nuestra máquina del tiempo del Cronovisor aquí delante de nosotros cuáles

Voz 7 28:56 la fecha en que tú pones esta semana Jesús es una fecha que también está en la condición pero que vamos a detallar porque es la fecha clave no que es la noche del treinta y uno de marzo de mil quinientos setenta y ocho

Voz 20 29:18 sí

Voz 12 29:26 junto al Cronovisor

Voz 10 29:39 es toda una suerte poder disfrutar de estas horas nocturnas

Voz 0772 29:44 el treinta y uno de marzo de mil quinientos setenta y ocho muy cerquita donde casualmente yo yo vivo ahora no me imaginaba que la que el el el deambular de las calles de de las gentes era muy muy parecido no al al Madrid de los Austrias de ahora pero somos testigos de los últimos estertores de de Juande lo veo que lo tenemos ahí a unas pocas decenas de metros No somos ha alejado un poquito para tampoco interferir no en ese momento de la de de la historia tenemos al fondo el Alcázar de los Austrias estamos muy cerquita de la iglesia de La Almudena la Iglesia mas importante de Madrid de de aquella época es un momento que a mí por lo menos como enamorado de la princesa de Éboli de este siglo XVI me encanta volver a vestirme con esos y agregó Scorsese jugó con las mangas a cuchilladas estoy en mi salsa

Voz 7 30:32 esta en tu salsa además tenemos también aquí cerquita al Palacio de La princesa de Éboli lo tenemos todo cerca no ese escenario que también conoces ya es cierto estamos aquí agazapados para que no nos vean estos facinerosos estos seis facinerosos para que no nos alcance la estocada esa estocada mortal que Insausti realmente el espadachín de este grupito es el que ha traspasado de lado a lado a Juan de Escobedo además sin tiempo a confesarse tal como se decía en la época no no ha sido tan rápido sabía perfectamente dónde dar la estocada que has visto que está con los últimos estertores no va a llegar digo a su casa a pesar de que ya han puesto los pies en polvorosa estos facinerosos dejando en la huida al fíjate las cosas que que han ido dejando se han salvado de milagro es curioso no parece que hay como una especie de conjura para que no sean apresados estamos en la en el amparo de la noche pero también estamos en la noche del lunes de Pascua Navidades perdón en Semana Santa que en todo el mundo está también a sus menesteres religiosos instó el haya elegido este sitio no es casual muy cerca fíjate de ese Alcázar muy cerca de entre sí emana el poder hice lo quieren quitar de en medio y lo han hecho a la cuarta porque tres veces lo intentaron ya cargar él era consciente de que ese eh estaba señalado no estaba señalado pero esto es lo curioso no que el de las dos veces que la intentar envenenar la intenta envenenar en la casa de Antonio Pérez con lo cual ya debería sospechar otra de las veces que ahora es su propia casa al final hay una morisca que la la ejecutan pero ella no quería según confesó ya no quería matar a Juan de Escobedo

Voz 0772 32:12 quién lo utilizaron de chivo expiatorio

Voz 7 32:14 pero según ella lo que quería matar es precisamente a la mujer de Juan de Escobedo porque es la que le trataba mal que fuera un caso a otro hombre tres intentos de asesinato por envenenamiento se tendría que dar cuenta aquí como ves no ha utilizado envenenamiento han ido directamente a porel Yi y rápidamente Toll tumulto que se ha preparado aquí con estas campanadas que es están es que es estar oyendo con estos momentos un poco tristes no porque en el fondo no sabía que esto iba a ocurrir antes o después con estas objetos que han dejado dos capas un Kabul un puñal en la refriega en la huida pues

Voz 0772 32:51 no es alguaciles el CSI del dieciséis tienen mucho

Voz 7 32:54 trabajo no para recoger estos once todo el suelo trabajo porque el que más o el que menos sabe ya dónde dirigir

Voz 22 33:01 el dedo estaba claro que era Antonio Pérez para que Antonio Pérez en este momento en el que estamos ahora es un hombre muy poderoso cualquiera le tose cualquiera se dirige a él la única forma de que caiga es que Felipe II sepa la verdad lo ocurrido hoy esta noche pero Nacho yo te pregunto si Filipo II está también el complot

Voz 0772 33:24 yo creo que sí hay documentación de la época no de una carta recuerda ahora de Felipe II a a Antonio Pérez donde dice Le explícita de una manera muy muy clara que hay que acabar enseguida con el asunto del verdinegro que era el mote que tenía Juan de Escobedo no porque siempre que ha vestido de traje de color verde y negro pero bueno la verdad es que él como bien dices no sabemos si Felipe II estaba involucrado en este asunto de motu proprio o bien porque Antonio Pérez le había comido la pareja no como decimos ahora él había medio engañado para para mal meter contra contra Escobedo

Voz 7 33:58 la Ávila había comido la oreja eso no hay ningún tipo de duda Se sabe que por entonces había como dos grupos de poder que eran las palomas y los halcones Private esto que suena a chiste que suena a trama es cierto que le que la veía sí evidentemente unos estaba más a favor por ejemplo de de cargar más las tintas a nivel militar en Flandes otros no cubra una una línea pacífica otro serán más papistas otros era cuerpos como más autónomos por ejemplo de poder de Castilla etc etc entonces en esta guerra en esta guerra incruenta que se estaba debatiendo en España para saber qué pasaba en Flandes ayer ante interviene Juan de Austria pudo aparte porque le compra gobernador de Flandes en el año mil quinientos setenta es es es decir dos años antes de producirse este asesinato en ese momento el espía que pensaba Antonio Pérez que tenía que era Juan de Escobedo porque es el que le nombra no el que intercede para que le nombren como secretario personal de Juan de Austria en lugar de convertirse en espía personal de Antonio Pérez no convierte en espía personas sino todo lo contrario se convierte en un adicto a las ideas ya las proclamas de Juan de Austria y a partir de ahí es cuando se empieza a complicar la cosa por qué Juan de Escobedo sabe muchas más cosas de lo que piensa eh pues Antonio Pérez y fíjate en qué lugar estamos está el Palacio de La princesa de Éboli y ahí se sabe dicen los rumores que entra y sale con una cierta facilidad es decir tiene una relación vamos a llamarla bastante íntima con la princesa de todo lo sabe Juan de Escobedo había que cambiarle entre otras conjuras que estaban estableciendo en Flandes y donde es estaba tan en tramando ni más ni menos que la invasión de Inglaterra

Voz 0772 35:34 vamos a escuchar un fragmento de un documental de La dos hablando de una de las colecciones de pinturas más extraordinarias que había en el siglo XVI que era precisamente la de Antonio Pérez paralela podíamos de definir la con la de Felipe II otro gran coleccionista de arte saber un poco el ese halo dos no ese halo de sofisticación que tenía la figura de de Pérez era un personaje que había sido educado en Italia era muy conocido por la documentación de la época por los perfumes que utilizaba se dice que fue el introductor en España del desde el palillo de dientes infinidad de curiosidades acerca de de la sofisticación que rodeaba a Antonio Pérez y entre esos aspectos precisamente a la colección de pintura que tenía

Voz 0598 36:20 Antonio Pérez vivía efectivamente rodeado de lujos excesivos para su sueldo a su casa oficial en la calle de puño rostro Unió enseguida la que él mismo denominaba la casilla con cierta dosis de falsa modestia ya que se trataba en realidad de una suntuosa casa de campo situada en las afueras de Madrid cuyos vestigios aún podemos encontrar en el actual convento de Santa Isabel por ella pasaron grandes personajes de la época incluido Don Juan de Austria que estuvo allí alojado durante unos días la colección de pinturas que albergaba en sus paredes tenía justificada fama dentro y fuera de la

Voz 8 36:58 no

Voz 0598 36:59 gran calidad pudo comprobarse cuando ya procesados su dueño se hizo el inventario de sus bienes superaba ampliamente el centenar de cuadros con gran cantidad de gatos de grandes personajes y pinturas de Temas profanos inédito lógicos e incluya varias obras de Tiziano como este a Adán y Eva que se encuentra actualmente en el Museo del Prado

Voz 0772 37:28 obras de Tiziano de otros grandes artistas de la época que claro sospechaban en en aquella época igual que sucede hoy con los corruptos no que como con un sueldo es cierto que era secretario de Estado de Felipe II era uno de los personajes que quizá más cobraba no de de aquella época pero aún así como podía tener el acceso a todos esos bienes porque recordemos que Antonio Pérez no no tenía ningún título nobiliario no tenía ese respaldo de una familia con con mucho dinero no el quizá una de las primeras preguntas no que ese señala alrededor de la figura de de de Pérez de dónde sacaba sus dineros hablaba que sigue la alquimia que si conseguía transmitir darme tales en en oro bueno luego la verdad es que a la gente se le fue un poco la la cabeza en en este sentido no pero en cualquier caso lo que les hace pensar es que ya en aquella época como decíamos la la semana pasada hablando del siglo XVI en la corte de Isabel I de Inglaterra la corte de Felipe II también estaba rodeada de esos personajes curiosos de esos alquimistas de esos magos de esos lector es de de de profecías de de esos absolutamente bueno pues pues magos no de algo absolutamente contrario a la doctrina tan católica y tan estricta que mantenían Felipe II bueno

Voz 7 38:47 la doble moral de la época católica estricta ortodoxa pero a la hora de enriquecerse cualquier método era bueno entonces había un círculo de El Escorial que llevaban que estaba lleno de astrólogos deje antes de personas que comerciaban tanto con lo lícito como con lo ilícito todo todo pues para mayor gloria de la Corona evidentemente si estabas dentro del poder todo ahora correctos estabas fuera del poder pues podían condenar T por cualquier práctica que fuera en contra de la ortodoxia de la Inquisición que no olvidemos que la Inquisición estaba en pleno funcionamiento en esta época bueno lo que ocurre es que Antonio Pérez era una persona muy hábil muy lista su padre tenía una de las mejores bibliotecas que había en el momento pero a una persona sin escrúpulos con lo cual tenía todos los requisitos necesarios para llegar al poder él es entabló amistad por supuesto Bosco todos los jerarcas no del momento no sólo o Felipe II esa amistad que tuvo con la prensa de Vori cuando la princesa de Éboli tenía mucha importancia de hecho casi le cuesta la santidad a Santa Teresa de Jesús ya contamos aquí la anécdota no tuvieron esa confrontación estas dos grandes señoras hiló para que jugó además el fuerte el paso un poco como al duque de Lerma es decir en su momento no con Felipe III es decir quieres jugar a que eres Dios que tienes mucho poder a tus actos no tienen consecuencias y al final sí que tenía consecuencias y uno de los que sabía todas estas artimañas era Juan de Escobedo eso es lo que intenta quitar de en medio es verdad que Felipe II y es un importante tenerlo en cuenta como personalidad era una persona muy susceptible en conspiraciones el pensaba como les pasa a todos los grandes monarcas que hay gente que quiere acabar con él de hecho pues le comió la oreja ni más ni menos Antonio para él para decir que lo que quería era invadir por su cuenta Inglaterra rescatara a María Estuardo casarse con ella y luego venir a España derrocar a Felipe II y esto que parece una tontería a priori se lo llega a creer por eso sabe que estoy implicado de hecho mejor biógrafo que existe ahora mismo de de Felipe II que es Geoffrey Parker el mantiene la teoría de que no sólo estuvo implicado directa o indirectamente sino de una forma activa para que esto ocurriera Logse demuestra por las cartas no que le le llegan gracias a su secretario Mateo Vázquez se demuestra que Juan de Austria desde luego no tenía ningún interés de derrocar al monarca pero hasta ese momento el estaba totalmente convencido saque la habilidad que tenía Antonio Pérez para utilizar uno de los puntos débiles de Felipe II que era superstición que era esa manía persecutoria de que esa esa obsesión el ex podían derrocar en cualquier momento la utilizó claramente lo que pasa es que luego ya sabemos lo que pasa la ley del Carmen y Antonio Pérez acabó como acabó por cierto conspirando contra España aliándose contra Inglaterra provocando la invasión de Cádiz que parte de la leyenda negra que ahora mismo tenemos sala debemos a este personaje traidor de la historia de España como Antonio Pérez

Voz 0772 41:36 has comentado la biblioteca que él tenía en aquella época muy pocos tenían acceso a los libros muy poca gente sabía leer pero encima tenías la posibilidad de tener libros eso era algo algo maravilloso y una de las bibliotecas más importantes de la época Antonio Pérez tenía una extraordinaria La princesa de Éboli también tenía gracias a la labor de su hijo de su madre Catalina de Silva pues el legado de unos montón de libros de caballería en libros religiosos pero también libros de magia de sortilegio de cosas curiosísima pero que era el común denominador de muchas de esas bibliotecas de la época Annan libros perseguidos por la Inquisición porque iban en contra de las normas religiosas de la época y sin embargo todo el mundo los tenía no incluso el propio monarca no Felipe II tenía muchos de esos libros como luego comentaremos pero insisto en ello no la la idea de la biblioteca quizá si hablamos de una biblioteca importa ante en aquella época es la de la de El Escorial

Voz 1186 42:29 Felipe II básicamente

Voz 23 42:31 eso es la creación de una biblioteca que recogiera no solamente todo el saber de la época sino que además fuera un centro cultural en la que además de la biblioteca se estaban incluidos una serie de elementos como los diferentes instrumentos de la época para la medición de las posiciones de las estrellas básicamente un centro es saber genérico aparte de biblioteca claro Irán Biblioteca puramente en cuanto a los libros que refiere incluida lógicamente todos los conocimientos no solamente mundanos por llamarla de alguna manera sino también esotéricos y ocultó pistas no

Voz 0772 43:21 escuchábamos a Andrés Vázquez Mariscal autor del libro Las claves ocultas de la Biblioteca de El Escorial en un programa que ella emitimos en la primera temporada de de Ser Historia hace ocho años cómo pasa el tiempo Santo Dios que no acercaba un poco a la a la idea de esa biblioteca como centro de conocimiento de dónde había absolutamente de todo libros prohibidos si no prohibidos

Voz 7 43:44 claro que hay que mencionar por fuerza una figura clave en la Constitución y en la Gerencia de esa biblioteca del Escorial que estaba hablando de Benito Arias Montano este hombre era clave era un personaje con una cultura increíble no se le considera pues eso humanista Ibrahim está con políglota había de todo todos los grandes conocimientos que había en aquel momento en los atesoraba ir por eso tenía esa facultad de ordenar aquellos libros que eran más útiles no para la Corona sobre todo para preservar es como una especie de de cápsula del tiempo para que ciertos conocimientos no suspendieran a pesar de la Inquisición que estaba empeñada en destruir a aquellos que iban en contra tras de de la ortodoxia católica de hecho se sabe que en un en una sección en un área oculta de lo de la Biblioteca de El Escorial había ciento treinta y nueve libros de magia prohibidos por la Inquisición es decir esa biblioteca oscura esa otra biblioteca de la que Sabana de El Escorial que también a tres Vázquez conoce perfectamente siempre se ha especulado donde estaba quién tenía acceso realmente Arias Montano y quién más no Felipe II por supuesto eh fíjate cómo sería la biblioteca de aquel momento en el siglo XVI que a nivel de libros de magia de libros de esa heterodoxia es equiparaba a otras dos bibliotecas que había en Europa una era a la Biblioteca de La Sorbona en Francia y la otra en la biblioteca del Vaticano esa la Biblioteca del Escorial estaba ahí pero a ese nivel me refiero no sólo de libros científicos de libros de Humanidades sino de los prohibidos pero Arias Montano hemos que estaba metido en algún grupo sectario religioso como la familia Caritat y alguno más dentro del círculo del Escorial ese que te comentaba al principio es decir de ese grupo esotérico donde se desarrollaban las artes al químicas si las artes más heterodoxas para conseguir el beneficio no sólo material sino también espiritual del monarca bueno pues Arias Montano juega un papel tan importante que incluso a la hora de elegir una especie de retiro espiritual va a un lugar clave a un lugar mágico que es la Peña de alhajas se llama La Peña de eres Montano que está en Huelva donde hay un santuario dedicado a Nuestra Señora de Los Ángeles donde todas las características legendarias que tiene ese sitio es un poco esa conexión que tienes con lo con el pasado con lo telúrico Icon lo mágico y ahí es donde la visita una vez Felipe II justo ahí

Voz 0772 46:02 estás hablando de la figura estamos hablando de la figura de de Arias Montano uno de los personajes más extraños y desconocidos del siglo dieciséis de la corte de Felipe II vamos a escuchar un pequeño corte de una conferencia de Andrés Acosta Alice historiador experto precisamente la figura de de Arias Montano es una conferencia que dio en la Universidad Popular Carmen de Michelena en Tres Cantos precisamente sobre la figura de este personaje que está del que estamos hablando ahora

Voz 1186 46:28 había una sexta espiritual lista que había fundado en mil quinientos cincuenta y cuatro Un profeta Hendrik Niklas creo la secta cristiana llamada familia cantatas que se mantenían secretos llevaba la familia de la menor hacia mil quinientos setenta y cuatro sea saben que Arias Montano se lleve a esta secta secreta lo que se ha sabido por toda la correspondencia que ha ido apareciendo características de esta secta lo facilita serán indiferentes a la Iglesia católica la Iglesia reformadores daba igual lo único que escuchaban era lo que ellos llamaban la voz de Dios dentro de su corazón había una identificación personal con el ser divino rechazaban todo tipo de rito ceremonia ni procesiones ni imágenes ni nada

Voz 0772 47:21 escuchábamos como digo a a esta Historiador Andrés Acosta hablando de de la figura de área Montano pues un personaje la la la mano derecha casi desde el punto de vista intelectual al mundo intelectual de de Felipe II un monarca que siempre se caracterizó pues por su exacerbada creencia en la en la fe católica abanderado contra el protestantismo en Europa y en otros lugares contra las herejías tanto en América como en el continente y sin embargo bueno en tanto el el propio monarca con con con esas supersticiones no esos ex votos son tanto extraños con los que jugaba o los libros de magia luego hablaremos un poco de ellos contaba con la figura de de derechos Montano con pertenecía a esta secta tan tan extraña que te preguntaba ahora micrófono cerrado no si podremos comparar la figura de de John Dee ese mago secretario bibliotecario también hombre importante de de la reina Isabel con con Arias Montano o no van en el mismo sentido yo creo que no yo

Voz 7 48:24 llega a espía Arias Montano era animado un espía es verdad que los dos eran muy influyentes es verdad que los dos atesorar un gran bagaje cultural a personas que tenían conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo muy claro porque viajaban porque sabía perfectamente lo que se estaba tramando pero por decirlo así John Dee en coqueteaba más con las ciencias prohibidas y sin embargo Arias Montano era mucho más ortodoxo de hecho es uno de los compradores de la Biblia Políglota de Amberes por lo tanto estaba más esta secta era como muy católica locales que era un hasta muy muy extraña no porque no era tampoco Nini el catolicismo ni el protestantismo que estaba pensaban que la caridad estaba por encima de la fe e incluso pensaban que el hebreo era la lengua que se hablaba en el país original que la que el hebreo era la lengua con la que dio los se dirigía a sus adeptos a los iniciados a tenían un concepto un poco del hebreo pues muy similar a otro tipo de de doctrinas judío cristianas entonces en parte si se parecería a nivel intelectual pero no tanto en las intrigas y en los espionajes que ese que sí en aquella época Arias Montano de hecho cuando lo ve mal es cuando se alarga no tanto a la peña de alejar como a Sevilla que es donde muere requiere quiere marcharse del del tufillo ese extraño que que ese Olías sobre todo cuando capturan Antonio Pérez cuando capturan a la princesa de Éboli se enrarece el ambiente hay todo un cisma político en la monarquía española muere Juan de Austria les sucede Spínola en Flandes no salen bien las cosas en Italia en Nápoles también hay muchos conflictos y lo que hace como persona inteligente Canarias Montal mira yo me largo de aquí me largo de la quema que no me salpique porque yo sé que esto va a acabar mal y fíjate que curioso porque él muere en mil quinientos y dos meses después muere el monarca es como si tuvieran un destino parecido

Voz 0772 50:10 un destino parecido que en un principio también venía dado por por el amor a los libros a la mora la a la cultura hemos hablado antes de la de esa biblioteca de El Escorial en donde vamos a volver a escuchar a Andrés Vázquez Mariscal autor de este libro Las claves ocultas de la Biblioteca de El Escorial en donde no desglosa brevemente los libros más extraños que se pueden encontrar en esta biblioteca libros me sede