Entre Tiempos: Igualdad a escena (04/03/2018)

entre tiempos lista ya la alfombra roja para la gala de entrega de los Oscars en la Semana de la huelga feminista del ocho de marzo para componer esta edición de entre tiempos ya tenemos los dos elementos que necesitábamos cine y mujeres hoy escucharemos a mujeres del mundo del cine hablando de mujer feminismo e igualdad

Voz 0142 01:11 vernos vamos a permitir el lujo de escuchar a mujeres del séptimo arte que han pasado por los micrófonos de la SER e inevitablemente han sido preguntadas por el feminismo o por el papel de la mujer en una sociedad desigual luchadoras pioneras en algunos casos es curioso ver cómo todas ellas han tenido muy clara su posición respecto incluso en momentos donde hablar de igualdad era casi una quimera ellas destacaban por tener una mentalidad diferente y las cosas muy claras en mil novecientos setenta y tres María Asquerino protagonizaba la obra de teatro Anillos para una dama de Antonio Gala en una pacífica charla con José Luis P Care la actriz se revolvió cuando el locutor le preguntó por el destino de las mujeres

Voz 3 01:56 que esperar es el sino de todas las mujeres se esperan

Voz 1473 01:59 eh al marido y hasta flamante

Voz 3 02:02 el hombre llega a escala surge la mujer siempre está porque tiene que esperar a la mujer no estoy de acuerdo porque has ido siempre así lo dedico la mujer lo aguarda durante nueve meses crees que Jimena la mujer de un héroe de verdad pudo cansarse de esperar al fi crees que Jimena Díaz pudo perder

Voz 4 02:19 ilusión fin pues posiblemente se cansaría de esperar se estoy segura de que incluso la Jimena la la otra Jimena no la de Antonio Gala también se cansó

Voz 3 02:30 el Anillos para una dama Jimena protesta porque no ha tenido hogar junto a Rodrigo ha vivido demasiado tiempo en Cardeña está cansada de los latinos del monasterio el conquistador pelea demasiado su esposa tiene miedo hace unos días leímos como una mujer americana claro se divorciada a las cuatro horas de haberse casado acaso esta obra va dirigida especialmente a los jóvenes para que aplaudan la rebeldía de Jimena

Voz 4 02:56 pues yo creo que sí que esta obra supongo que Antonio la dirigido bueno a todo el mundo pero quizá en especial a la juventud porque la juventud siempre quiere decir quiere simbolizar un poco a poco la libertad entonces Jimena yo creo que es un poco el símbolo de la libertad no del que hay que hacer las cosas porque si con un fundamento por supuesto

Voz 0142 03:20 de mil novecientos noventa la actriz Mary Carrillo era entrevistada por Carmen Pérez de Lama en la tarde ser ya hablaron de la utópica conciliación de la vida laboral y la vida familiar ese equilibrio imposible que es todavía una asignatura pendiente

Voz 5 03:35 hay que ver qué me imagino que es muy difícil Mary Carrillo pues compaginar los hijos Si la casa y el teatro el arte y el marido de su marido maravillosa siempre surge como se hace como que que sí que hay que defender ante difícil Carmen es difícil

Voz 6 03:50 el verdaderamente he tenido que ordena Mi vida cuando han ido viniendo los fijos ordenando la de nuevo entonces para dar paso al primer hijo segundo y al tercer los terceros que decir que aunque tengo cuatro hijas como tengo gemelas

Voz 7 04:08 hace cuatro años

Voz 6 04:11 esta y Paloma Fernanda y Teresa claro y entonces sabido que ir ordenando su claridad ordenando Se las horas espacios mi trabajo y la vida familiar yo quería por todos los medios llevar adelante que mis hijos fueran felices bueno no creo que lo he hecho más que no lo es decir que en algún momento obvio dijo ya te voy Felipe tanto es así que todavía viven conmigo a ver con nosotros porque se siente muy felices en casa podían te podían haberse marchado independizarse tener un apartamiento pero son ellas adoran su casa a sus padres y todo lo que hay aquí lo adoran no podrían marcharse

Voz 0142 04:57 la cordobesa Josefina Molina fue la primera mujer que obtuvo el título de directora realizadora en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid pionera del cine rodado por mujeres académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en mil novecientos noventa fue invitada por Carmen Pérez de Lama a una entrevista en la que entre otros muchos temas conversaron sobre el avance de los derechos de la mujer

Voz 8 05:21 Josefina hablando también de del tema de las mujeres directoras y del tema de de la mujer que yo creo que nos preocupa a todos nos tiene que preocupar tanto a los hombres como las mujeres como ves ya la la situación hemos avanzado mucho se han conseguido muchas cosas en esa en esa igualdad de derechos no ya lo voy Igualdade

Voz 9 05:37 cada uno que haga la vida como como le parezca como piensas que están las cosas

Voz 0566 05:42 yo creo que sí que se ha avanzado bastante aquí yo creo que en cuanto a derechos aunque no está todavía todo muy claro si hay derechos que todavía no hemos conseguido yo creo que sí que la mujer ha avanzado mucho porque la pela la ahora mujer yo me permite hoy a hacer cosas que que en nuestra época por ejemplo no podía hacer no acceder a trabajos y todo el mundo lo acepta como cosa que no nosotros éramos una rareza y ahora no no existe se agradece nadie se extraña de que de que nosotros estemos incorporadas al mundo laboral ya damos nuestro trabajo en cualquier ambiente no lo que lo que ocurre es que yo creo que todavía no está muy claro cuáles puede ser la aportación nuestra en la sociedad yo creo que deberíamos aportar algo que que que fuese menos competitivo yo creo que a mí me asusta mucho la competición porque creo que en aras de la competición se pisa mucho y se destroza mucho no de nuestras propias vidas ideal de la vida de lo demás no yo creo que quizá el carácter de la mujer no es tan competitivo como el de El hombre la mujer fundamentalmente más práctica el hombre se pierde no elucubraciones mentales si Riza mucho el rizo no las mujer estamos un poco más apegada a la tierra

Voz 9 07:03 importa

Voz 0566 07:03 todos somos más realistas au por llamarlo de alguna manera It is somos un

Voz 9 07:10 valoramos más la ternura valoramos más otros

Voz 0566 07:14 director de de la vida que lo que lo valoran los hombres a mí el miedo que me da es que muchas veces pienso que nos metemos en el en el mundo laboral ya adquirimos una dureza muy muy masculina perdemos nuestra propia identidad femenina a veces ese es el único peligro que yo veo un poco eso piensas que es quizá lo que es lo que estamos perdiendo no él está claro porque convertirme unas el nombrecito no no parecía que que era lo ideal no nos parece no no no

Voz 1704 07:41 no queremos no claro muchas veces veo que que

Voz 0566 07:45 en el fondo muchas de nosotras buscamos un poco eso que que no que no haya diferencias no que se mire como hombre citas que son que estamos muy dispuestos a luchar por

Voz 9 07:56 por el trabajo

Voz 0566 07:59 por una serie de valores que que no creo que sean nuestro que sale que no sonante consigamos no es ese tipo de yo creo que de todas maneras el el hecho de la incorporación de la mujer y si se consigue mantenerlo

Voz 9 08:14 yo creo que en el mundo también

Voz 0566 08:17 el mundo lo volcará hacia otros aspectos de la vida mucho más gratificantes que el mundo que en el que la violencia hay en la en la competición como te digo son un poco el fuertemente crees que el año dos Un mundo un poco de espiar

Voz 8 08:30 hasta el año dos mil será es ese mundo llegará ese mundo quizá más las cosas van muy deprisa ahora quizás sí pero pero no sé no creo que sea yo creo que es un más a largo plazo Ana Mariscal no se conformó con ser actriz de teatro y cine

Voz 0142 08:45 también fue productora realizador hay directora tuvo su propia compañía de teatro publicó varias novelas e incluso una autobiografía figura clave del cine español de la posguerra en mil novecientos ochenta y nueve le preguntaban si era una mujer valiente y ella respondía así

Voz 1704 09:02 sí pero es una mujer decidida aún más que valiente porque yo creo que

Voz 9 09:07 que todos somos un poco cobardes pues es sin duda eso sí creo que no sé si es lo mismo

Voz 0120 09:14 pero no no porque la ciudad puede pasar miedo pero seguir siendo audaz no en cambio del que el valiente pues es el que el que no tiene miedo que lo ven seis porque la valentía es vencer el miedo por eso los toreros lo vencen pues cuanto más tengan y más venzan más valientes vez porque estaba pensando ahora por ejemplo en ese don Juan Tenorio no ese esa esa mujer Don Juan Tenorio claro que ya digo no sí porque estoy hablando ahora hablamos de feminismo y todas estas cosas pero es que yo hablo de mil novecientos cuarenta y cinco

Voz 1704 09:53 los gallitos

Voz 0120 09:54 hacer no una profesión de hombre sino hacer de hombre mismo una mujer

Voz 8 10:00 pues sí porque fue esta idea lo pensaste tú por qué

Voz 0120 10:03 es una obra que siempre me ha gustado mucho cuando en el historia me hicieron la prueba de voz precisamente lo hice con con el personaje de la abadesa de Don Juan Tenorio que también era una obra que pura Ucelay amaba mucho y con razón porque es una obra maravillosa no me dieron el eh

Voz 10 10:26 eh

Voz 0120 10:27 es un monólogo que tiene la abadesa que casi siempre se corta se deja en unos cuantos versos pero que es bastante largo yo le tenía ya cierto cariño a la obra Illa el personaje me parece fabuloso y aparte de eso pues siempre que lo había visto me quedaba un poco con la pena de que los actores entregaban tanto en el conquistador que luego llegaban al final la parte del cementerio que es preciosa y maravillosa donde ya el el personaje se enfrenta con el más allá y la posible salvación no condenación de su alma y ahí ya apoyaban tan cansados que ya lo hacían casi como de Correa a mí es la parte que me gustaba por lo que me decidí hacerla o qué tal pues fue muy bien y fue muy mal y no fue muy bien gustó muchísimo fue muchísima gente pero me hicieron un proceso proceso literario afortunadamente no no de cárcel sino de de pretensión de que ninguna mujer pudiera interpretar en la escena un personaje de hombres sí pero en la Dirección General de Teatro había un un capuchino Fray Mauricio de Begoña que tenía que decidir si aquello seguía adelante no ya el mismo yo no conocía vino a mi casa saludarme ya decirme que lo podía hacer siempre que quisiera hay que si iban allí con esa pretensión que les echaba escaleras abajo chicos de ahora el proceso pues se celebra en Valladolid el que lo promovió fue el crítico del diario Libertad de Valladolid que se llamaba como seudónimo Don justo pero su nombre era Rafael Gómez Ayllón un hombre extraordinario que luego se hizo gran amigo mio padre de diez hijos de once de doce de no sé cuántas un falangista maravilloso y luego pues promovió el proceso inmediato censor fue nada menos que Alfredo Márquez el crítico de ABC que ganó el juicio yo no fui porque estaba trabajando pero a una jovencita que se parecía a mí pues con el entusiasmo hacen desaparecer de tanta porque iban a celebrarlo en un aula de la Universidad de Valladolid tuvieron que hacerlo en un teatro ante la gran cantidad de gente que él eso era en mil novecientos cuarenta bajo el proceso se publicó en todos los diarios de España hice publicaba al mismo tiempo que el proceso de Núremberg y casi con tantas páginas

Voz 1704 12:58 de eso estoy con lo cual era empresarial porque podríamos incluir en la línea de

Voz 8 13:03 las mujeres defensoras de los derechos de la mujer otra ha sido un poco por libre tú has hecho lo que

Voz 0120 13:07 días yo voy por libre ahora me me tachan de quizá de todo lo contrario pero es exactamente por lo mismo porque sigo de cien diciendo lo que pienso y eso pues nunca gustan y ahora lo que pasa es que yo tengo en concepto de qué la libertad nacemos con ella y que lo difícil es ejercitarlo pero que nadie nos la danos la pueden quitar pero da

Voz 9 13:32 la isla hay que luchar no porque por eso sí la tenemos todos

Voz 0120 13:36 ahora mismo si en lugar de seguir el programa me levanto y me voy pues esto es muy libre de hacer lo que pasa es que me he sentido

Voz 1704 13:42 lo como un me hace seguir dando me encuentro muy a gusto vamos a vamos a hablar de otra de otra audacia también

Voz 11 13:49 sí

Voz 0142 14:01 no hace falta presentar a una de las grandes damas del teatro español Lola Herrera una tarde de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve vino a la radio al programa La tarde ser por cierto una tarde muy ajetreada informativamente porque durante aquella entre estas e informó sobre la concesión del Premio Cervantes de Literatura Augusto Roa Bastos ISE conectó también en directo con la unidad móvil de la Ser que cubría el entierro de Dolores Ibárruri La Pasionaria el caso es que hablando de mujeres valientes así transcurrió la conversación

Voz 8 14:33 yo creo que lo has dicho tú que la mujer es mucho más valiente que el hombre que has dicho no podéis sí bueno yo creo que en general

Voz 12 14:40 las mujeres somos muy hechas p'alante se aunque parezca lo contrario nos crecemos ante las las dificultades

Voz 8 14:47 además tiene pinta más bien de mujer de me refiero al físico no así rubia muy plantilla más viene mujer débil mil Pacino

Voz 1704 14:54 pero luego cuando me hice creo que soy una débil era deja que hable Lola

Voz 1473 15:01 débil yo iba para débil

Voz 13 15:03 una una una niña buena ahí eso no

Voz 12 15:06 pero bueno pues la vida me llevó por otro camino en mis me puso frente a cosas que tuve que reaccionar de alguna manera o dejarme aplastar bueno pues que desde y vamos ya me dieron el premio a mí el Cervantes miro mucho dinero cuando rompió un paraguas en en público en la cabeza en marido por ejemplo pues nada pues entonces ya ante todo una profesión que se corrió la voz en una noche todo el mundo lo sabía iban de antro para o pues era solo

Voz 1704 15:35 la emprenden te porque nadie se esperaba que yo reaccioné así de esa manera

Voz 12 15:39 y un paraguas es muy difícil que rompió rompiera aguas en la cabeza del entonces a partir de aquel momento ya todo el mundo me empecé a considerar

Voz 0142 15:47 en verano de dos mil ocho Juan Cruz hizo en la SER una serie de programas titulados historias de mujeres en ellas las invitada repasaba en su huida reflexionaba en reían recordaban la actriz Marisa Paredes tenía las cosas muy claras desde niña

Voz 14 16:04 encaja férrea que bocas como la que condujo con el apoyo de tu madre un poco es metáfora de de la lucha de la mujer

Voz 15 16:16 en el último siglo no es decir

Voz 1506 16:20 el evidentemente es así Si yo creo que sí yo creo que estaba eso además eh es decir que no estaba solo quiero pertenecer a ese mundo que se que es distinto que se es más libre que se que es donde uno se puede permitir determinadas cosas sino que había también esa necesidad es decir yo soy yo soy que se note que yo soy no estoy aquí no ya desde pequeña lo sabemos todos yo tengo dos hermanos bueno tenía dos hermanos a la tengo uno ya la bronca era siempre que yo quería era jugar con ellos y ellos me decían tú niña te quedas aquí Ibon

Voz 1704 16:56 día pero es que me divierte

Voz 1506 16:58 te lo de jugar con vosotros y ver lo donde ahí sí descubrir la isla del Tesoro o la descubrir si tal pues estaba muy claro en aquel momento que las niñas eran esto los niños eran lo otro que ahí no se podían mezcla eso el colegio por supuesto en las niñas en un sitio los niños en el otro bueno en el caso concreto de mi colegio ni siquiera había niños osea éramos todas niñas

Voz 15 17:23 bueno pues eso si quería ser quería se esa voluntad estaba también en esos esa necesidad de auto definitiva de auto a firmar segó de afirmarse

Voz 16 17:37 la

Voz 1473 17:39 Aitana Sánchez Gijón también estuvo con Juan Cruz hablando de desigualdad

Voz 15 17:44 el mundo del cine por ejemplo en el cine teatro la actuación no parece que ese sea un un problema pero en otros sectores las mujeres tienen que demostrar más aún que los hombre para ser reconocida sí sino yo afortunadamente no he vivido Caixa o esa presión no esa diferencia no

Voz 17 18:13 entre actores actrices realmente es es lo mismo poco no hombre también hay que decir que los oficios que rodean no el actor los oficios técnicos pues que hay hay algunos que son más han sido

Voz 15 18:25 airadamente finalmente más masculinos y que cada vez hay más mujeres también pues dirigiendo películas o en producción no en otras otras áreas que han sido siempre los hombres quiénes han estado y no pero pero sí lo veo constantemente en trabajos donde donde la mujer sí se le exige incluso con eso las formaciones de gobierno no las ministras que hay ahora ahora en la oposición siempre hay comentarios gracioso y chistoso au sobre la indumentaria os y son monas sonó son Mona eso sí no sea hay como como si tuvieran que demostrar algo más que que lo que tienen que demostrar los hombres habitualmente no que una mujer madre soltera madre soltera de un hombre es que eso no se dice nada

Voz 18 19:12 esa parte es como del siglo XX desde principios de siglo XIX madre soltera Kikes ese término que sí

Voz 15 19:20 por decirlo de este país este país hasta muy recientemente perseguía con saña a las personas que no eran digamos legales no sí sí sí sí ya lo sé ya lo sé

Voz 19 19:35 que de echarnos Encinas Jerez no podían hacer

Voz 15 19:37 pues Asins el permiso en sus marido en fin hasta casi pues los años setenta no no es muy reciente ya lo sé ya lo sé pero bueno a mí me suena decimonónico

Voz 1473 19:55 hola María catalana hoy estarás encantada de la vida ver porqué porque el tema de la mujer y el feminismo para ti es un caramelo y además ya tenía yo ganas de hablar de grupos musicales compuestas por mujeres que que dar el callo y cómo se de qué palo va a salir mira ya te ha adelantado trabajo y opuesto a las Destiny's Child de cabecera

Voz 20 20:16 la prorroga

Voz 1704 20:34 pues yo te agradezco pero oye Joy venía con

Voz 1473 20:37 intención de sorprender te Attiyah los oyentes porque en la lista de grupos de los que te voy a hablar hoy no hay ni rastro de la banda de Beyoncé ni tampoco de las Spice Girls no me digas

Voz 7 20:47 bueno no me lo puedo creer

Voz 1473 20:49 pues eso sí que es una noticia es que soy consciente del tostón Filho que he podido dar hablando de ellas en anteriores ediciones vamos ya te digo así que he decidido que aunque en la lista que hemos publicado en Spotify hay bandas femeninas de todos los tipos y colores hoy me voy a centrar en este programa en bandas de las te a lo mejor la gente no me ha escuchado hablar tantísimo pues me dejas un poco de sola a mi me da pero bueno no te hablo ni de Destiny's Child de las Spice Girls pero si quieres una banda de pop pues tienes esta es una de las más recientes pizza Harmony quinta armonía que como bien te puedes imaginar eran cinco integrantes nombrecito no hacía falta estrujar se mucho las medidas pero ahora son cuatro una de ellas quiso volar por libre planean los tumores separación como en toda banda musical que se precie quién la perdió las que no tienen pinta de querer separarse por ahora son este dúo de cantantes DJ suecas conocidas como icono pop este Elovitch o en la canción que sonaba en todas las discotecas hace cuánto cuatro o cinco años esto de los da un membrete un membrete contra rompe pistas contó las las de la ley una de esas canciones que arrasan allá donde suenan pero que ponen a sus cantantes en riesgo de convertirse en flor de un día porque las icono pop no han conseguido sacar otra canción que haga sombra a este tema también hicieron una versión las Nancys Rubias no efectivamente no no me acordaba yo de eso pero en fin como no sólo de pop vive la mujer vamos a cambiar de tercio vaya sonido más contundente guitarrero Sabah allí son uno de los grupos más interesantes de los últimos años se formó en dos mil once en Londres aunque su cantante Jenny Beth es francesa esta canción que suenan Sharaf cállate fue uno de los Single de su primer trabajo Silence Yourself publicado en dos

Voz 0142 23:26 me veo yo hay cierta tendencia con lo de callarse y sin

Voz 1473 23:30 pues sea como sea su petición de silencio les ha ido muy bien porque han estado nominadas al Mercury Prize dos veces tanto por su primer álbum como el segundo Ador Life publicado en dos mil dieciséis otra banda cuyo último álbum tiene origen el mismo año con unos aires un poquito menos cañero es que las Ava allí más cerca acta de lo que ahora conocemos como el sonido indie están estas cuatro chicas de Los Ángeles conocidas como Word Payne está siendo todo un filón para mi colección musical a ver si si la renuevo

Voz 0142 24:12 porque no me suenan de nada y me gustan todas

Voz 1473 24:15 verse suerte de consiguió enganchar al siguiente grupo

Voz 20 24:17 que es uno de mis favoritos

Voz 1473 24:37 porque en otros una andanada no claro la canción a lo mejor pero no te sabría decir quién es el grupo pues el grupo se llama Heim no es por casualidad es el apellido que tienen estas tres hermanas llamadas Daniel Alagna que consiguieron que su primer álbum fuera todo un exitazo sigue la canción que te traído segundo que no ha tenido tanta repercusión vale yo estoy muy contenta por todas las guitarras que me llevo pero es que no me has dado ninguna española pues mira tienes toda la razón así que te voy a traer a un grupo que surgió en nuestras tierras porque aunque en inglés las nacieron como grupo en Madrid desde su sede basa han ido conquistando medio mundo pasando por todo festival que se precie llegando a convertirse en la primera banda española que tocó en un leit night norteamericano el de Stephen Colbert que estas diciendo bueno pues llegados a este punto

Voz 0142 25:37 área hay que recogiendo los bártulos que luego no le dejamos

Voz 1473 25:40 nuevo Gina toda la razón pero lo vamos a hacer a lo grande con una de las mejores canciones que ha dado uno de los duetos españoles más locos y estupendos de los últimos años con un sonido electrónico que ellas mismas definen como electro fin llegaron al panorama musical con ganas de molestar riéndose de todo y de todos para muestra este botón que nos viene que ni pintado para este programa forma parte de su disco oferta en él Karla Moreno y al Barrié muestran su hartazgo ante un panorama artístico la Gavito de los mismos señores de siempre la canción se llama HLA Historia del Arte ya son las viste

Voz 21 26:44 antes se suman mientras que impidiera o más justo pero mientras era

Voz 1473 26:57 única

Voz 22 27:00 Junco

Voz 1473 27:04 pues entrando en tiempo de boca Ateca llega Gina Domínguez hola qué tal que sonido recuperamos hoy pues nos ha llamado Christian desde Madrid

Voz 23 27:12 hola me llamo Christian soy fan de vuestro programa y como estamos cerca de los Oscar quería pedidos si país recuperar ese maravilloso momento de Penélope Cruz gritando aquello de hebreo muchas gracias

Voz 0142 27:26 gracias a ti Christian dieciocho años han pasado desde que en dos mil Penélope Cruz y Antonio Banderas le entregaron el Oscar a Pedro Almodóvar por su película Todo sobre mi madre este momento es otra de las peticiones más habituales en la Fonteta

Voz 20 27:40 en la SER Andy Oscar goes to

Voz 1473 27:50 hay que recordar además que Penélope Cruz es la primera actriz española que fue candidata a un Oscar de Hollywood como mejor actriz principal sí ir recién nominada en enero

Voz 0142 28:00 dos mil siete pasó por los micrófonos de la SER se refirió así al director manchego

Voz 1726 28:05 no es que él ha sido la primera persona a la que he llamado para darle las gracias porque esta nominación es más suya que mía todo esto es lo que él ha hecho conmigo a la generosidad como director es impresionante es una de es una de mis mejores amigos lo ha sido durante muchos años pero no yo creo que eso me lo dice de corazón cuando he hablado con Mira si yo hubiera tenido que elegir una de las nominaciones entre todas las posibles era la tuya es la que más feliz me hace yo me lo creo Pedro es mucho más generoso de lo que mucha gente cree yo creo que es una persona a la que se me malinterprete que no pero a mí me lo ha demostrado las tres películas que he hecho con él y en los años de amistad que he vivido con el hasta ahora es una de las personas más generosas que conozco

Voz 24 28:55 alguien a quien yo le debo mucho ya saben que se

