La Hora Extra: Huellas (04/03/2018)

Voz 0907 00:00 in memoriam Jesús López Cobos director de orquesta hace ahora nueve años en la Cadena Ser en A vivir que son dos días que entonces dirigía Montserrat Domínguez

Voz 1 00:09 es un trabajo de experiencia y que solamente se aprende con la experiencia en la práctica por lo que requiere mucho tiempo de como siempre decimos una los directores empezamos a saber de qué va la cosa cuando ya tienes cincuenta sesenta años que normalmente ya en la vida normal estas ya para retirar te no es cuando ente has hecho acopio de experiencia y sabe un poco en conoces donde están todos los problemas los intríngulis y luego a través por supuesto de ente el nombre que te hayas podido hacer pues tienes una autoridad ya de por sí que no tienes que imponerse a la gente es más fácil imponerse también porque al fin al cabo en el fondo hay que tú tienes que imponer un criterio no y ese es el el dirigir es precisamente el conducir dirigir a la gente a que todos encuentren en la misma dirección

Voz 0907 01:10 Hugo de Ana director escénico

Voz 3 01:13 de Aída Verdi el poder religioso sí

Voz 4 01:16 siempre está por encima del poder político es una cosa que tal vez ese conflicto más famoso que nosotros hemos visto siempre en el escenario es el del Gran Inquisidor con Felipe II pero aquí también existe un personaje importantísimo un verdadero bajo profundo como tiene que ser el RAM Fis de una gran fuerza dramática que no es un personaje secundario es un personaje un personaje que está siempre presente casi como aquel cómo podríamos decir que es un nuevo inquisidor en Egipto esa que él el que realmente triunfa ya que al final en el último acto el poder político que se negó a través del amor que siente por Radamés Le pide clemencia arrodillado a sus pies pidiéndole de una manera de otra de una forma de de otra el poder religioso siempre está por encima de el poder político y de los seres humanos hechos importantísimo en uno

Voz 5 02:25 Mario Vargas Llosa prohibir libros a prohibir cuadros

Voz 1503 02:30 es absolutamente antidemocrático ya que combatirlo ya que combatirla con mucha

Voz 2 02:34 por convicción

Voz 1503 02:38 eso no significa que los cuadros prohibidos todos los libros prohibidos sean grandes libros sean grandes cuadros no desde luego que no ni muchísimo menos pero la cultura debe manifestarse con toda libertad aunque nos guste o no nos guste el cuadro de ese señor no era un cuadro era un estupidez era una provocación

Voz 1 03:02 el móvil que prohibirlo pero que lo cura prohibirlo

Voz 1503 03:05 le han dado un prestigio extraordinario algo que no merecía tener semejante prestigio ni muchísimo menos porque era una pura y simple provocación habría que que estuviera allí presente yo ese libro yo no lo he leído pero desde luego que yo estoy contra la prohibición de todos los libros yo creo que los libros deben salir debes Si son provocaciones de talento en buena hora en buena hora van a a a mostrarnos que el mundo es mucho más complejo de lo que creíamos no entonces nosotros de haber sensores es un principio liberal básico debe abrirse la puerta de una manera tolerante a todas las manifestaciones del arte del pseudo hartos también de pseudo arte de la literatura también de las auto literatura no debe haber no

Voz 5 03:57 la censura que la que la sociedad en sí misma levante contra las imposturas contra las falsedades contra seudo harto la pseudo pseudo literatura

Voz 6 04:10 sin ninguna duda

Voz 0907 05:05 el ex Carrie Jones mañana en la Casa de las musas en Bourg

Voz 8 05:11 se hondo John Lennon eh

Voz 0907 05:44 los expedientes los expedientes carcelarios de los tribunales que sufrió Miguel Hernández poeta en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca en una exposición que ha visitado nuestro compañero Jesús García de Radio Salamanca

Voz 11 05:59 cierra las puertas echa la Aldaba carcelero ata duro ese hombre no le tras el alma son muchas llaves muchos cerrojos injusticias Nole atrás el alma el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca presenta Miguel Hernández en la cárcel de Alicante un intento de silenciar la palabra casi un hito histórico

Voz 12 06:20 no decir que es el que todos los expedientes penitenciarios procesales policiales de Miguel Hernández desde el inédito que era el de Portugal hasta el último en el reformatorio de adultos de Alicante se muestran aquí con los dos consejos de guerra al Ministerio de Defensa

Voz 13 06:36 María Del Olmo es la directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante uno de los lugares de España donde permanece viva la memoria de un poeta que según el subdirector general de Archivos Estatales Severiano Hernández fue una persona profundamente honesta

Voz 1068 06:48 el honesta hasta tal extremo que le lleva hasta casi morir

Voz 11 06:54 todo el coloso oí en una situación muy complicada ir de alguna manera una persona incómoda pero que al final se convirtió en incómodo también para las propias como

Voz 1068 07:04 señeros de militancia pero también para el régimen que sale vencedor de de la de la

Voz 13 07:10 la Guerra Civil Pablo Neruda escribió que Miguel de pastor de cabras se había transformado en verbo militante con uniforme de soldado recitaba sus versos en primera línea de fuego hoy sabemos que las fiestas intelectuales no iban con él Miguel

Voz 11 07:50 Miguel yo no me pongo a esta fiesta porque aquí lo que hay es mucho cabrón y mucha puta

Voz 1068 07:55 la única mujer que estaba era María Teresa León con lo cual le propinó un puñetazo María Teresa León que les costó un diente a Miguel Hernández

Voz 11 08:12 la exposición se exhibirán Salamanca hasta el veintisiete de mayo e incluidos domingos y festivos no tienen excusas

Voz 0907 08:24 la memoria recordar siempre es bueno no olvidar pero hay momentos en los que uno se puede plantear si acaso el recordar nos salva de repetir lo sucedido si tal vez recordar el horror de la guerra realmente nos ayuda a salvarnos en España plantearse esto es quizás ir demasiado lejos porque aún quedan muertos en las cunetas y resistencias a reconocer los errores cometidos Alemania ha sido diferente en este sentido claro en la sombra

Voz 15 08:55 la película que ha logrado que su actriz Dayan Kruger

Voz 0907 08:58 la el premio en el Festival de Cannes

Voz 15 09:01 un Globo de Oro a la mejor película de habla no

Voz 0907 09:03 esa ahí suma y sigue en la sombra Se habla de todo esto pero sobre todo en la sombra deja dudas morales entre quiénes van a verla Pepa Blanes

Voz 1463 09:14 a menudo se pone como contra ejemplo de España en labores de memoria histórica la manera en la que Alemania juzgó y juzga su pasado más reciente por eso sorprende la última película del director alemán de origen turco Fandi Jordi

Voz 16 09:27 Alemania es uno de los países que mejor ha reflexionado sobre su pasado mis hijos y yo hemos tenido la suerte de conocer esa historia para no repetir errores en el presente pero eso no es una garantía no te salva de otros errores muchos de estos actos racistas especialmente los de la gente joven también algo que comparten todos los terroristas es una protesta contra la sociedad en este caso estos nazis vienen de familias educadas ríe casi blancas que protestan contra sus propios

Voz 16 09:57 lidiar bien con el pasado no te exime de gestionar bien problemas

Voz 1 10:00 los desafíos del presente como la crisis de los refugiados

Voz 1463 10:04 esto decía Madrid esta semana donde ha presentado en la sombra un thriller dramático basado en una serie de atentados que ocurrieron en los setenta el Alemania contra los turcos tiene una sospecha de quién pudo ser

Voz 2 10:16 fueron los nazis

Voz 1463 10:19 la oficinista en un barrio turco al tiempo la protagonista es la actriz alemana Dayan Kruger que se llevó el premio en Cannes interpreta a una mujer alemana que pierde a su marido y su hijo en un atentado terrorista el marido es de origen kurdo y tiene un pasado marcado por los trapicheos con las drogas la policía en lugar de investigar a los terroristas se centra en la pena

Voz 17 10:36 la víctima quite que acate Mi Marinette un criminal para que su teoría encaja teoría que aún tenía algo que ver con la droga

Voz 1463 10:43 la cinta se divide en varios capítulos la vida familiar el atentado el juicio y la venganza en todos se pone en evidencia el racismo de la sociedad alemana y el resurgimiento del nazismo y la extrema derecha en toda Europa

Voz 0907 11:06 cine cine que esta noche tiene cita en la entrega de los Oscar los premios estadounidenses y por extensión los de la industria que como todos sabemos defiende una mirada muy específica una mirada a la que tratamos de acomodar unos porque suele ser la de los ganadores

Voz 19 11:24 ganadores que no solo

Voz 0907 11:27 los directores actrices factores ganan también hay técnicos cuyo trabajo no atrae en grandes titulares en fin Sara vítores Nos aconsejado esta vez echar una mirada a las canciones que han marcado

Voz 19 11:39 estos premios los Oscar ganadoras

Voz 0907 11:43 en data

Voz 1880 11:56 aunque la primera ceremonia de entrega de los Oscar se celebró en mil novecientos veintinueve hasta cinco años más tarde no se premió la mejor canción original ese primer año ganó de continental de la película La alegre divorciada

Voz 21 12:08 pero nos estás jugando

Voz 1880 12:11 de mil novecientos sesenta y uno es el Moon River se llevó el Oscar a Mejor Canción en la película Desayuno con diamantes versiones de este tema muchas pero para recordar la de la propia película o dirige Brun con su triste voz apoyada en el quicio de la ventana de su casa de Nueva York con un pañuelo en la cabeza tocando la guitarra acústica

Voz 22 12:30 no

Voz 23 12:36 y no

Voz 22 12:50 no soy yo

Voz 1880 12:57 tres años más tarde el tema de Disney se hace con ellos

Voz 24 13:01 Chema Chema Chema

Voz 1880 13:03 sí sí Mini de la película Mary Poppins que interpreta el actor Dick Van Dyke para la película original una más la única canción en español nominada y que se ha llevado un premio Oscar Tel momento en dos mil cuatro al otro lado del río de Jorge Drexler compuesta para la película Diarios de motocicleta que recrea la vida del Che

Voz 25 13:32 la que he visto una luz al otro lado del río

Voz 1880 13:46 un himno por la libertad en contra de la explotación infantil en la India este hijo de la película Slumdog Millionaire se llevó el Oscar en dos mil ocho para la película la interpretó es Rahman pero después el grupo Pussycat Dolls hizo una versión aquí escuchamos lo original

Voz 21 14:06 ya se deriva de

Voz 10 14:09 eh

Voz 1880 14:14 este recorrido acaba con una apuesta hoy sabremos cuál es la mejor canción original de los Oscar de este año me apuesta es esta preciosidad misterio blog del cantante su Stevens que compuso para colmo

Voz 1463 14:26 Iván Your Name si piensan ver la gala la esquina

Voz 1880 14:28 serán en directo

Voz 27 14:32 no

Voz 2 15:23 y ahora nos vamos a Londres a ver cuerpos

Voz 1 15:27 sin duda las obras de Lucian Freud

Voz 0907 15:30 de Francis Bacon siempre han ofrecido la brutalidad de esos cuerpos despojados bestias que son seres humanos trozos de carne en los que parece haber desaparecido lo racional es una exposición brutal en la Tate Britain que ofrece ahora una visión más que sorprendente del cuerpo humano una muestra que ha visitado nuestra corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 15:52 la exposición de la Tate Britain todo demasiado humano confronta los estilos de Francis Bacon ilusión Freud los dos artistas más poderosos de la Escuela de Londres en la segunda mitad del siglo XX un show histórico sobre la vida y lo que es la vida según la definición de una de las comisarias a cargo de la muestra que incluye obras de otra entrena de artistas británicos de la época Bacon y Freud fueron amigos inseparables dos genios que Court dieron su leyenda en los bajos fondos del Soho londinense hasta que los celos de Floyd transformó la relación en una rivalidad explosiva en los días felices Bacon pintó a su colega en la obra Estudio para un retrato de Lucian Freud que forma parte de la exposición

Voz 0564 16:35 de Radio Inter

Voz 0273 16:38 son dos pintores muy di gerentes pero ambos increíblemente influyentes afirma la comisaria Elena crítico miente Bacon era más mayor empezó inmediatamente a exponer en la posguerra esos trabajos crearon en su momento una verdadera conmoción con esas figuras que parecían estar consumidas por la violencia con Toxo Nando se gritando eh vale vengo enseñar su pintura no idealizar la experiencia humana era más bien lo opuesto revelaba un fuego interno sobre la identidad del ser humano Freud sólo pintaba a modelos que posa la van para él y lo hizo durante un largo periodo su estudio pasó a formar parte de la propia obra en unos retratos complejos plenos de detalles íntimos la exposición quiere mostrar la diversidad del arte figurativo británico tras la Segunda Guerra Mundial una oportunidad según el director de la Tate Britain Ales Fargo Orson de contemplar obras extraordinarias que no han podido verse durante décadas

Voz 1490 18:02 cuando los para los años que es mejor una caída

Voz 0907 19:09 Jaled Love Of Lesbian

Voz 1490 19:14 no queremos mírame a la cara bien

Voz 0907 19:56 también las canciones dicen cosas vamos al teatro que habla del paso de la edad que habla del mundo rural que habla de todos nosotros Emma Vilarasau es la protagonista de la obra de una obra a ver si lo digo bien sin Hereu el evento donde es un texto de la británica Nell ley son que muestra el peso de la tradición en único sistema cerrado en la Inglaterra rural la obra no puede verse en el Teatro Lliure de Montjuïc hasta el dieciocho de marzo en Barcelona Crisol

Voz 31 20:26 la foto al que me una Bayón Michael Caine idea duras se lo que pins

Voz 1 20:33 la autora británica Madeleine son conocida por la novela el color de la leche quería mostrar con esta obra la dificultad de desprenderse de la herencia recibida retratando un entorno familiar cerrado en sí mismo una relaciones familiares marcadas por la falta de empatía Emma Vilarasau interpreta Irene la matriarca de una familia dedicada al cultivo de manzanas una mujer con una vida difícil que intenta conservar su mundo tradicional es una mujer

Voz 1463 20:59 torno rural yo diría que más de nuestros abuelos que actual

Voz 32 21:05 pero es una mujer que

Voz 33 21:08 el mundo se le deshace delante y es incapaz de aceptar es incapaz de ver que que algo tiene que cambiar si si está herido porque porque la vida cambia y las incapaz de aceptarlo

Voz 32 21:22 y tira al ante como

Voz 1463 21:24 bueno yo a veces la veo como un buey de sus que va cegado sabes y que tira tira tira arrase con lo que arrase da igual

Voz 3 21:33 ya del bajara a Pisa IVAs más a subir la bufanda una práctica

Voz 1 21:40 el inicio de la obra es enigmático un texto con pocas palabras donde no se desvela de entrada lo que sucede los personajes lo que supone para los actores todo un aliciente

Voz 1463 21:48 pero un actor es es es una joya esto no porque no tener que justificar tú a tu comportamiento hablando de lo que te ha ocurrido en la vida es maravilloso porque en la vida no hacemos es en la vida si alguien cogieron trozo de nuestras vidas nosotros vivimos no vamos explicando porque somos así

Voz 1 22:07 la obra habla de la imposibilidad de romper los vínculos familiares y los vínculos con la tierra ese espacio conocido que sirve como bálsamo

Voz 1463 22:14 necesitan hablar de la Tierra es su lugar es su cobijo es donde se han creado es donde han vivido es de lo que han comido es lo que han mamado es lo que han sufrido es lo que han donde han amado también es todo o no para ellos no hay otro lugar además es una sociedad los pueblos así pequeños rurales las familias son muy endogámica es una cosa que permanece cerrado y difícil de abrir no yo recuerdo mil historias de mi madre de mi pueblo

Voz 1 22:46 el no variaría mucho es la autora dice que la obra querido mostrar el mundo que conoció cuando los once años fue a vivir a un pueblo cerca de Glastonbury mundo primitivo envuelto en historias mitos y supersticiones que también puede ser brutal y cruel

Voz 31 23:02 el día tipo aportadas tres Lira mal no nos has anima ahora en Guta

Voz 0907 23:09 más teatro aún no aunque no sólo quizás mucho más nos referimos a una videoinstalación que permite que el espectador se monte una versión propia de de una obra de Shakespeare esto es en San Sebastián es un proyecto que se ha presentado en el marco de de feria una feria que se celebra en Donosti Feria de Teatro Marta García ha estado allí cuatro pantallas enfrentadas

Voz 1513 23:37 es como en un cuadrilátero el suelo de moqueta roja el nulo en las pantallas Ángela Molina es la concejala de un ayuntamiento cualquiera el España aspira obviamente a ser alcaldesa

Voz 34 23:48 las normas que te tengo que coger las asfixiante

Voz 1513 23:54 es Macbeth junto a ella su marido el que se manchar a las manos de sangre y de culpa es el director y actor Robert Lepage interpretando un personaje tradicionalmente femenino junto a de pas Molina otros K catorce actores entre ellos Elena Anaya Adolfo Fernández o Ana Torrent ese imperio es una versión del texto de Shakespeare convertida en una vídeo instalación estrenada en el Museo San Telmo de San Sebastián con la que Matías Un PRS el director trata de convertir la ficción teatral y eso tan efímero que es el trabajo de los actores en algo que se conserva en un museo

Voz 21 24:29 el Museo de la ficción es es un proyecto que piensa como puede ser museística de la ficción en un espacio de colección de museo y con ficción me refiero a la acción dramática como la podemos guardar y conservar para la posteridad creando un dispositivo especial hizo hace muchos años que que vengo trabajando museos diciembre que entrar Museo de desear donde están los actores y dónde están los actores actual ando haciendo eso que los hace inolvidables Imperio a su

Voz 1513 24:55 Loop eterno porque el drama de Mac Beth empieza y termina sin interrupción Matías un piel red explora en su trabajo los vínculos que existen entre la ficción y el espectador difumina las fronteras entre cine artes visuales y escénicas el director sitúa este Mac Beth en la España de los años noventa

Voz 21 25:14 es una década que aparece de nuevo el uso del poder no en los ochenta todos queríamos reconstruir esta estos países entonces había como una especie de de espacios solidario donde es importante que el otro se exprese no pero los noventa empieza la gente a volver a a necesitar construir poder y que empieza piensa pasar dar claro el juego del del neoliberalismo que es el movimiento de capitales

Voz 1513 25:42 en La Molina y Elena Anaya son madre e hija en esta ficción y ambas reflexionan sobre lo que supone que su trabajo severa en un museo

Voz 35 25:49 dando a Woody Allen sacaba Mia Farrow que la pantalla ahí

Voz 0564 25:53 salía a la vida real ya existe

Voz 35 25:56 la sensación inversa

Voz 36 25:58 que realmente me impresiona es gente que va a haber la pieza y siente que que está dentro de un escenario que está rodeado de unos actores que se disparan que que se que se odian que se que se matan

Voz 1513 26:11 que lucha por el poder dice Matías un pie Ráez que imperio esta primera entrega del Museo de la ficción es sólo el principio de un proyecto global que busca conservar y hacer perdurar otras manifestaciones artísticas

Voz 21 26:24 la idea que museo pueda guardarla para la posteridad y lo que más me interesa es que estos actores tal vez en cien años se sigan viendo en un espacio de museo como quiénes fueron y cómo quienes quisieron ser las próximas acciones dramáticas quiere guardar son los gestos de la ópera quiero guardar una pieza de ballet también inclusive construir algún tipo de instalación que puede guardar la literatura específicamente

Voz 0907 26:55 ya antes de irnos recuento de títulos de esos libros que queremos leer y que nos ofrecen visiones mundo realidades imaginados que existen si queremos que existan acuse de recibo en más Vallespín

Voz 0564 27:15 la escritora Najat El Hachmi llegó a Cataluña con ocho años es hija de la primera oleada de mujeres marroquíes que dejaron sus países para trabajar en Europa la escritora le rinde homenaje en su nueva novela madres de leche y miel que publica Destino hoy protagoniza Fátima narrado a modo de relato oral el lector recorre la infancia de Fátima las sigue pues en su periplo junto a su hija en busca de un futuro mejor en la novela Fátima ve menguar su libertad a medida que se hace mayor a la par que crece su miedo su vergüenza y el sentimiento de Cuba

Voz 38 27:44 para creernos la actriz directora guionista y feminista Leticia Dolera acaba de publicar en Planeta morder la manzana una invitación al

Voz 0564 27:55 empoderamiento de las mujeres para conseguir una sociedad igualitaria el libro empieza con una conversación entre amigas que narra en aquellos momentos en los que a una mujer se le enciende las luces de alarma de que algo no va bien que que estamos en peligro y todo un sinfín de los mal llamados machismo

Voz 39 28:14 si don

