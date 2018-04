Pasos Perdidos: Preguntas

las entrevistas porque en las entrevistas decía el personaje mide mucho lo que va a decir eso cuando Telecinco esta mañana en el programa de Ana Rosa preguntaban a Rajoy por el sustituto de ministro Luis de Guindos y él no lo sabe él ya sabes que es un hombre yo no me atrevería a sacar conclusiones tan rapidamente hombre el el masculino secas no si se vaciaban las respuestas empezaron a importar las preguntas las que se hacía al mismo Mariano Rajoy recordarán aquella vez en Onda Cero en que le preguntaron al presidente por las nacionalidades y manifiesta su voluntad de conservarlo pues la europea que ella pregunta de Mariano Rajoy tuvo más repercusión que muchas de sus respuestas esta mañana le han preguntado por la huelga feminista del jueves próximo Rajoy ha respondido de la manera con que acostumbra cuando se ve en apuros rodeado con una pregunta la huelga es un derecho que está en nuestra Constitución que por tanto todo el mundo puede hacer lo que quiera usted va a hacer huelga decíamos que donde no llegan las respuestas a veces se llega con las preguntas y usted va a aportar mucho más a la causa que defiende trabajando contando lo que suceda que se está haciendo buena hora el jueves que viene la gran noticia será el paro convocado por colectivos de mujeres en el que muchas mujeres y muchos hombres también se sienten interpelados que más allá de la repercusión que vaya a tener que se intuye va a ser muy importante situará al fin en el centro de la agenda el debate sobre la igualdad al PP se le escapó un argumentario que esa huelga enfrentaba a mujeres y hombres lobo trato de atenuar los efectos de aquella declaración después la ministra Tejerina planteó una huelga al japonesa para entonces Rajoy ya había dicho que mejor no meterse en lo de la brecha salarial tuvo que retractarse falta una semana desde el Gobierno llegan en fin más las preguntas que las respuestas oiga

Voz 0040

02:14

comida de mercado queda al machismo me parece primera no tener ni idea de dónde proceden ambas cosas una cuestiones educativas sociológica de discriminación y la otra es un modelo económico que por cierto es el menos malo de los que conocer aquí me queda hay una base económica detrás de Granada geek y quién ha dicho que el comunismo sea pro feminismo si hablamos del comunismo no vamos no usted no los del manifiesto del paro sin hablaré sevillistas son de todo tipo eso sí estaba estudiando las razones es que yo creo que el feminismo no se puede vincular a una ideología o no hay