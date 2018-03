Nadie sabe nada: Los animales van desnudos (03/03/2018)

Voz 1 00:00 qué tal cómo estás pues bien bien bien no empezó el programa todavía no bueno es el sí sí es el programa a esos programas y allá pues perdona que no te avisado oye que voy a hacer yo pero no vamos a tranquilo tranquilo estaba hablando con mi familia Hay bien bien todo bien venía por la calle inmensa o hacemos pre pero yo soy pobre pero poquito pero no pero hay pero pre programa pero pero sí claro pues yo estoy encantado por viejo a este teatro está aquí lo que se ha vivido aquí cómo aguanta eh porque se aguanta porque Bigas ponen vigas y entonces aguanta el edificio has visto ahí los iba los palcos que hay en la zona noble

Voz 0057 01:44 escupe esto pequeños mejor más coqueto más

Voz 2 01:48 esa mano si es que

Voz 1 01:50 además gracioso el concepto más cuco más a mano que no no es muy muy indefinido no se sabe muy bien a mi me gustaría que fueran Masa mano sea como la masa madre jamás a mano una masa que fuera una mano por ejemplo ya qué lástima que no sea programa porque todo esto ya podría computar como problemas de este material buenísimo para programa

Voz 2 02:09 sí están incluso los medidores de audiencia los del Estudio General de Medios están ahora en su casa en chándal porque sábado hombre esto que hacemos con esto esto y esto es programa o no están llamando entre

Voz 5 02:21 ellos estuve Farfán ya que decía me mi padre como Farfán Defar falla como Farfán paja se esto es paja

Voz 2 02:34 lo bueno es que incluso en los el programa puede permitir T

Voz 3 02:37 por ejemplo no hablar

Voz 2 02:42 y la gente en casa dice joder siempre de lo que dice que no es por obra va todavía

Voz 4 02:48 sabes

Voz 5 02:50 no

Voz 1 02:52 está refrescando más eh yo me estoy permitiendo más no hablar por ejemplo decidió permitirme más sí sí sí

Voz 2 02:59 para programa oficial o a Gloria

Voz 1 03:02 me conocen no sólo por el aspecto

Voz 2 03:05 sí sí ya te veo ya mira vienen unos cafés se ha bueno pues pueden venir porque no es programa muchas gracias

Voz 1786 03:12 ella Rosa que no está muy Engracia no Beato pedían como en Weber

Voz 5 03:18 las no

Voz 6 03:18 eh comunas Weber de café la taza es muy grande pero el café ocupa si os fijáis sólo el

Voz 1 03:26 esto ese vaso me da mucha manía morder no porque es como ese expande sí pero al mismo tiempo no puedo verlo ya empiezan ni min y lo voy mordiendo todo el borde que se queda como un borde súper fino que bien no me parece

Voz 1786 03:39 tienes que te lo deje cuando me lo haya bebido una beca

Voz 1 03:42 sirviendo a la cara despierte de una vez

Voz 1786 03:45 y luego te haces una visera con eso si quieres

Voz 2 03:48 vale bueno pues nada eh yo creo que lo tenemos todo a personado está todo el mundo bien hay gente que vive la semana pasada también son como obseso sabes del programa

Voz 1786 04:00 de

Voz 7 04:00 no está Natalia ahora el dibujo está desvíos vamos a empezar

Voz 1786 04:56 cuatro iba a decir la joven promesa que ya no es diez días promesa esto me lo guardo para otro día viejos recuerdos pasa de joven promesa a viejos recuerdos

Voz 2 05:06 os recuerdo bueno estamos en el teatro Lara como hemos dicho anteriormente gracias por lo tanto a este teatro La Ser íbamos a hacer un programitas

Voz 7 05:12 muy arreglado atención

Voz 1786 05:19 Jesús desde Nazaret oscuro eh

Voz 7 05:23 no

Voz 1786 05:29 yo eso no es nada le pero claro es que escribir gratis deja me lo ponen unos déjame que yo sé yo sé imitar la voz de Jesús Juárez imitar una voz que no escucha a nadie sabe imitar una voz de la que no hay registros si tú sabes qué que por favor momento momentos señor portugués déjenme imitar puedo lo hago ahora oye Leo tú sabes que Jesús podía tener esta voz perfectamente podría decir pero tienen que ayudar a mí me encanta humana en que la Chiki Chiki chiki chiki pues por ejemplo la voz de chiquitines que el Evangelio no podría podría ser perfectamente así eso no les restaría ni un ápice ni ni de mesianismo ni de virtud ya nadie espera bonito que tenía brillante ni nada nada de eso

Voz 1 06:31 no

Voz 1786 06:31 por qué tiene que tener esa voz como tú vas a ver la vida eh te voy a decir que eres un listo de la mierda por dime algo que no sepa por qué exactamente eso es lo que voy a hacer no tenemos secretos para vosotros quería decir dejemos la mitad entonces hacerlo

Voz 5 06:48 ah ah ah vale lo juro por por por Jesús

Voz 1 06:54 mi entonces que dijera la misma tesis esa Francisco Mora no pero cada digo estamos como tan tan unidos no ya los dos presas pues esa es la voz va a es que te acabo de Jesús ha una voz de ésta con una voz cavernícola que Tiesto una voz que como un trueno mano no traerá no

Voz 1786 07:10 eh tú tienes esa voz de radio de buenos días en la Cadena SER aseguran fuentes tengo goma de hombre no tengo voz como de dos personas vale

Voz 12 07:18 hueco por dentro vale va mal

Voz 1786 07:22 ya

Voz 7 07:24 ah

Voz 1786 07:29 un locutor que hablas yo es que tengo la voz muy muy endeble muselina tiene mejor voz Toni Garrido tiene una voz que

Voz 2 07:35 él mismo se asusta de su Boccia habla flojo porque se asusta claro sabes que no lo hipódromos bienvenidos a la segunda ahora porque si hablará con toda su potencia lo bueno se desmaya haría bien te voy a hacer un Jesús como que se gusta a él mismo y entonces recuerdo que no es un texto

Voz 1 07:54 yo bíblico es una pregunta no la leído aún hombre claro mira yo he leído dice así la app he leído una persona está levantado la mano allá pero porqué que a ver qué pasa por lo que sea no para venir arriba Bigas dice para luego

Voz 2 08:14 bueno si quieres hacer de María Magdalena dice Jesús Days algo de comer por ir de público en poco bíblico un poco bíblico puede ser

Voz 1 08:37 porque era una época de penurias miserias no igual cuando entró en el templo dijo hola si Jesús cuando entró cuando cuando se enfadó con el templo

Voz 1786 08:47 sí sí a lo mejor antes de enfadar

Voz 2 08:49 se dijo Daisy algo de comer o ir de Publio Guás enfadó igual desenfado para el hambre que cuando tienes hambre te enfada exacto te cambia el carácter seguiré dijo un fariseos aquí a comer a casa toques sube me he comido dando clases en folletín Robbie creo que lo herido hosco

Voz 8 09:09 aquí blandiendo

Voz 7 09:12 la gente come hago comer algo que lo logrado

Voz 2 09:14 la manera a

Voz 5 09:17 lo mejor no haya más Quito más quítame ya vamos

Voz 1786 09:21 cogió un látigo había un domador allí se lo dio

Voz 4 09:30 sí

Voz 1786 09:33 porque el látigo sabes que tiene o no pero claro es que es un látigo yo yo mismo estaba flipa

Voz 4 09:40 pues Jesús estaba yo sí

Voz 1786 09:42 eh sí se sometió porque dijo

Voz 1 09:46 vamos Illana Jones arneses ruido

Voz 1786 09:49 no encuentra ni las llaves de su casa aunque no lo que ha perdido

Voz 4 09:52 en la cartera

Voz 2 09:54 mira pues oye pero Jesús hace otra pregunta hace otra pregunta son pregunta que dice la tarjeta de identificación que lleva al público que creo que hoy no la llevan este es un listo bueno se referirá a otros programas es por si hay un incendio y queda irreconocible

Voz 7 10:10 aquí ni mesías ni nada eh el serbio

Voz 1786 10:16 y queda irreconocible la tarjeta perfectamente porque os damos una tarjeta que quede metal está grabado el nombre ya empezada la guía Ibón cuando Kelvin gracias a la platea del Teatro Lara vamos a ver a una persona en los primeros minutos sin sin todavía no ha dicho nada quería hablaros es que vendrá con ganas de Casa Real vale vale vale vale eh te voy a entrar un poco por detrás viene acompañada de Berto que lo sepas eh que viene acompañada bueno no si no quiere que el entrará también no no no

Voz 5 10:49 ya que estás ahí no te además pues mira me llamó Belén que también por eso he dicho Jesús venían muy bien

Voz 7 10:58 de toca

Voz 1786 10:58 cerca esto que bando es público premium el público previsto no todos los pero bueno así a esta mujer bien no hacerles caso

Voz 5 11:06 los eh vio nacer a Jesús Belén

Voz 7 11:11 no como que no buenos

Voz 1786 11:14 él dime no estar Belén ah vale vale vale pero sí dime

Voz 5 11:19 se cree que todos somos de piedra tenemos

Voz 1786 11:23 jugaba o vaya dinos adolescente

Voz 5 11:30 eh le quería preguntar Andreu señala que tengo el cuello

Voz 1786 11:36 eh perdóname pero te estás viniendo un poquito arriba no no te está gustando nada pero a ver dime

Voz 5 11:44 bueno él comentó hace tiempo que su madre estaba en una etapa en la que cogía el teléfono le contestaba en la que llamaban al portero y te contestaban esta mujer ahí un poco errático quería preguntarle si ha

Voz 7 11:59 has sido muy errática su madre oye Belén con mi madre no te metas pero bueno nada mal les

Voz 1786 12:05 vale vale no les llame errática en su madre no pero bueno entendemos bastante tiene que hasta

Voz 13 12:13 claro que lo de madera

Voz 1786 12:17 pero que vienen vienen cargaditos de regalos

Voz 5 12:23 bueno que es que es que mi madre lo está pasando un poco parecido ya me encontraba algún tipo de solución

Voz 1 12:29 vale bueno Belén acabado bien

Voz 1786 12:32 no me lo esperaba la verdad

Voz 2 12:34 te iba a decir que tu madre llame a la mía pero como no coge el teléfono

Voz 1786 12:37 G

Voz 2 12:38 a su hermana llevar a quedar igual no ya sabes que son son ciclos

Voz 1 12:43 no

Voz 2 12:44 eh pero ella además a mí me gustó muy poco que las personas mayores tengan la libertad de hacer lo que les da la gana porque somos los jóvenes los hijos a los que insistimos mucho yo el primero eh venga mamá ya que tú no eres tan mayor más de quince ochenta con esta voz tengo ochenta ello

Voz 1786 13:00 esta

Voz 2 13:02 con ochenta que lo que dice una cosa muy muy gracias a que es tú lo que no quieres es que yo me hago mayor

Voz 3 13:08 como muy muy teatral no

Voz 2 13:11 la gente es muy teatrales muy cierta sí es cierto

Voz 6 13:13 esto ir por eso te digo que ella hace lo que

Voz 2 13:16 me da la gana llama es por ejemplo ayer la llame estaba muy contenta hoy estoy hijo mío con una gripe que no me la quito

Voz 6 13:22 y de repente estás sana perfecta ir pues aquí sentada yo estoy amigo cómo estás mamá dice aquí sentada

Voz 1786 13:31 bueno muy descriptiva también sí sí sí sí sí sí sí

Voz 2 13:35 pero hay un momento hay que hay que respetar también sus silencios sus pausas que no coge el teléfono pues porque como les da la gana oye yo empezado también ayuda a veces no lo hace bien atún nada me te lo cogí y luego te dije no es que no me extraña que claro llamamos yo

Voz 1 13:52 me debía dispara también es verdad que les de llamar poco pero nada es broma pero yo intento no molestar e yo a veces te envié mensajito que pongo mientras Egipto se o cómo estás yo te envían mensajitos de cómo estás no me sacará que sabes que verdad no es que está mal

Voz 2 14:10 acordando cuando me lo mandase si ya había

Voz 6 14:12 esa es verdad

Voz 2 14:15 venga va vamos con más eh llamadita

Voz 14 14:19 hoy miro

Voz 1786 14:20 citas Tito Diego de Ourense esto mola haría que es un reto más importante en los últimos cinco años de historia de nadie sabe nada es una mierda para vale todo mola haría que cantar bohemia en Rapsodia mira yo no me voy a casa no me veo capaz y te acuerdas

Voz 1 14:44 no hay que conocer es que te acuerdas cómo me conociste tú a mí antes de conocerlo en persona que es lo primero que escuchaste

Voz 2 14:50 en efecto no ha podido olvidarlo comprame radio

Voz 1 14:52 en ese programa de radio con mis compañeros de cansancio con Rafael Barceló en mí que acompaña hicimos una vez una versión de de Rapsodia totalmente a capella que me dices si cada uno empezó a uno

Voz 15 15:06 a debe que fatal

Voz 1 15:12 muy mal claro pero lo lo hicimos con con con con dos de ya ya ya que esto me lleva un momento pretéritas mi carrera bueno pues si quieres reflotarlas pero no sería falta el texto lo preparamos para la próxima problema ni hablar que eh porque también es muy fácil creo que cantáis quiere que hagamos mientras hacemos buñuelos mientras la ilusión yo que es a mí me haría ilusión tiene quince centímetros más sabes pero vamos a pensar poquito pero en mano

Voz 5 15:45 no

Voz 7 15:46 qué hago con cincuenta céntimos medio metro

Voz 5 15:53 ahora qué hablas de eso no es que me acuerdo de Prince y si la de Prince tú sabes que lo hacían los instrumentos más pequeños se entiende lo contó yo no sabía nada sólo quería constatar

Voz 14 16:09 lo existe la leyenda

Voz 1786 16:12 qué

Voz 5 16:13 pero estuviera mucho cómo lo estás allí Prince vendió aumento cincuenta y si era como el perro sentado sí sí salió alto no era pero su poderío en escena bueno en el escenario aprovechó para decir lo que estamos en un escenario M S B el actor mucho más grande de lo que claro está pensado para que Twitter es más pequeño de lo de cuando fui a ver a Prince en el O2 Arena de Londres no puede serlo si yo creo que lo ha contado no no me acuerdo si no contábamos va a contar en el O2 Arena es un es un palacio de concierto de deporte un monte para múltiples le gusta el concepto e que para entonces redondo

Voz 0057 16:53 entonces el escenario en medio entonces toda la gente está alrededor

Voz 1 16:57 entonces hay común semicírculo enmedio el escenario que es circular es decir que entre el público y el escenario hay un tramo que hay que recorrer pues entonces bambalinas yo no es backstage no lo había entonces para para el concierto estaba preparado como diálogo vi para que de repente se Avery el suelo y entonces de ahí aparecen los músicos podría finalmente aparece Prince por con una con como el Inter junio de las representaciones teatrales no sale de de de una trampilla pero claro había que ir abajo no podía estar Prince ahí abajo de abajo el escenario se puedo una hora y media antes que Prince tendría cosas que hacer claro entonces en un momento dado está ya todo el público en la sala sí y entonces de repente ves todos los músicos que avanzan para meterse debajo del escenario y todo el mundo aplaudiendo eh y los músicos saludando pues uno con su saxo contó con su Guitar de todo el mundo mira allí no esta Prince están los músicos pero no Prince inmediatamente después cuatro cinco operarios empiezan a llevar una caja con ruedas no encajar esta metálica de instrumentos que está bastante bueno grande para que que por una persona pero una persona muy grande te digo porque todo el mundo de repente siendo Priest podía entrar en un maletín desde entonces enfrente tesoros que repara calderas baje de repente todo el mundo se da cuenta de que hay detrás

Voz 1786 18:37 viéndole a una casa viendo empujada por cuatro operarios entonces lo ya entra dentro se prepara todo baja las luces y luego sale Prince pues de puta madre con su traje todo su poderío y su guitarra pequeñita pero para que le queda juego y tal pero claro

Voz 1 18:55 a mi se me quedó marcada esa sensación de ahora estás en lo más alto es lo máximo y todos te adoramos pero hace tres minutos

Voz 7 19:05 en el mundo

Voz 1786 19:07 yo dentro la podamos que proveen Balawi embalado

Voz 2 19:21 Sandra l'Any Esther de Twitter dice sí

Voz 1786 19:24 bueno viajar al pasado

Voz 5 19:26 sería un Guás desmiente

Voz 7 19:30 huy

Voz 1786 19:34 no está mal pero hay que preguntárselo a Pablo Motos claro eso es lo que tienen más relación claro Pablo Motos y Will Smith son super amigo casi la misma persona sí lo bueno el cuerpo sin prácticamente el mismo sí sí cuando era estará a mí me te acabas pareciendo a Pablo Motos está súper cifrado se hizo el reto aquel me pasó que no es negro bueno no gusten Grad negro ya ya dice Miguel Ángel de Córdoba ha te toca te mire

Voz 1 20:01 esta te lo guardo por Diego Tafalla dice cuando hablamos de dinero porque décimos pavos es que viene de la época del trueque de verdad se pagaba con pavos hombre claro gente iba por la calle pues con con un carromato con

Voz 1786 20:11 sí me cien doscientos pavos pues se acababa de cobrar pues llevaba esos doscientos pavos era un follón porque bueno elevar el pavo real era el de quinientos cuando podías pagar cuatro pavos reales o quinientos pavo normales sí sí sí huevos de pago también que será como lo céntimos si diera la calderilla en cuanto al esto pues mira un pavo real dos pavos normal no la expresión cincuenta puestos lo que me sale de los huevos es viene de esa época también claro pues mira daba igual que te sale de los pavos votar me cuatro

Voz 2 20:47 en eh hubieran la cosa si se qué lástima que no se haya mantenido puedas pagar con pavos actualmente Miguel Ángel de Córdoba cuando muramos llegamos a la nueva ley de bien no lo no

Voz 1786 21:00 cuando primero el acento cuando muramos jugando mal mal mal me quedo como Aznar cuando muramos duramos entonces cuando miramos llegamos al cielo

Voz 2 21:13 no se pararán por estilos musicales

Voz 7 21:17 qué chorradas

Voz 1 21:21 bueno pues imagínate pasar la eternidad del reggaeton paquete la parte hoy parece igual de chorrada la parte el cielo del reggaeton a la eternidad ya treinta segundos detrás él pesaba imagínate imagínate una eternidad un respeto para todos los amantes del reggaetón o esto por supuesto Manel de Torelló dice creéis que el mejor día para declararse es el de santos inocentes así Si te dicen que no puedes decir que es una broma

Voz 7 21:47 pues fantástico ya que tiene más positivo eh está muy bien oye quiero salir conmigo no yo tampoco si era una broma la gente se declarase si declarando la gente no

Voz 2 21:59 ah mira bonita pregunta que igual permitiría acceder al público a que presente en el teatro Lara si es que alguien y no les da vergüenza se le declaró su pareja han que se declaró en el sentido más estricto de emiratíes

Voz 1 22:11 es la pregunta contraria a lo que

Voz 0057 22:14 preguntado yo ya te has y la gente ya no se declara el quiere saber si la gente se declaró

Voz 2 22:19 no voy a hacer una encuesta entre la gente a lo que a la que no le ha pasado

Voz 1786 22:24 a lo que sea

Voz 5 22:27 yo voy a lo positivo y digo a alguien se le declaró alguien alguien si alguien ha declarado en un juicio vamos a cambiarlo vamos a llevarlo a otro territorio mira mira eso es lo que no me gusta de esta sociedad alguien se ha aclarado la piel no me gusta que seamos vergonzosos con los sentimientos porque eso sí sí tan declarado con eso es muy bonito claro ahí funcionó dilo pero hay algo de pudor que nos lo impide pero una persona ha roto su pudor Sidique tío tú eres el más emocional de todos en hay dos llegará si a todo entonces

Voz 1786 23:05 más emocionantes a ver si

Voz 5 23:09 es un chico es el de Madre mías los buenos siempre están dentro eh venga o no puedo pasarse los cultivos gansos de cojones madre mía que lectora pasáramos ver muchas gracias eh hola cómo te llama me llama Tony siete declararon

Voz 7 23:25 no Ostrava

Voz 16 23:28 pues vamos a todo momento nadie sabe nada para tiene una explicación oye pero no me hacéis caso que acabó ha hecho lo que hiciste tú el otro programa aprovechar que estás abajo pero ello

Voz 1 23:39 ah vale vale vale tenemos aquí el activo del tema es que sufre de una manía que se llama Ramón manía

Voz 1453 23:50 si de verdad lo primero que hay que fue regalarle unos que te tienes a mi novia la pena que se me ocurrió ya han igual les llevaba lo mismo siendo se le dije siguiendo los cambiamos y nos casamos por

Voz 1786 24:06 porque parece tienes no perdonad perdonad esto está fuera de estoy aquí Andreo a hola hoy que su especial y yo hemos leído el llevar programa publicidad si mientras trata de aquí abajo cuando tú estar aquí abajo Matin que se queda arriba si ella dicho y además con con tono eh no vamos a publicidad el a veces era Itu primero técnico Ramona pasará a mi cara o Ramala que tenía Cáceres y si su jefe en ese momento que era yo diría publicidad pues tira millas aquí abajo no debe debe como décadas después de lo que ha pasado te queda claro quién manda no

Voz 7 24:49 no te escucha

Voz 8 24:52 no te he escuchado la verdad

Voz 7 24:55 desde que abajo pero claro de la hagamos manía Boni qué tal sigues Gamo maníaco pero el momento estamos en publicidad o tranquilo tranquilo sólo yo solo mercado yo estoy cobrando un extra ahora

Voz 1453 25:14 más que nada por si no voy a declarar que desea que salga la radio sabes me quiero decir ahora te queda

Voz 5 25:21 pero si es un compulsivo igualará cargadas cambia cargar repara

Voz 1453 25:28 bueno a mí me ha interesado muchas gracias eh funcionó a funciona esa historia sigue funcionando a me caso la semana que dices pero de verdad es cosa muy simples comiendo palomitas

Voz 1 25:42 mira como un poquito bueno hemos casado por el rito de te vas casando a tu manera vente a voto esto es como un chute

Voz 13 25:48 vale vale vale vale vale vale vale vale ya

Voz 7 25:51 dado

Voz 1786 25:55 ah yo pensaba que está está ese trastorno le había propiciado por una pareja estable pero se casa mira mira abierto sabes lo que lo que estoy viendo en este momento una persona derrotada es real alguien hubiera humillado me estoy agachado era escenario de Lara

Voz 8 26:16 un tornillo está en tu lado no tenga más preguntas

Voz 9 26:27 bueno Prego Buenafuente y Berto Romero la gran emoción

Voz 1786 26:36 hemos vuelto de la publicidad ahí ya estamos en el programa de nuevo el programa de improvisación de la Cadena SER desde el Teatro Lara de Madrid eh veo que Berto dice que no con la cabeza a la expresión Huerta debido a este como un segundo plan de publicidad yo estoy todavía en publicidad aquí vertió necesito más más dinero por lo que sea ya porque creo que a lo mejor no se me pagaron suficiente por lo que estoy haciendo aquí

Voz 1 27:02 es como desencajado no

Voz 1786 27:04 cuánto quería sino ha ido cuando volvemos no quieres volver no quiero

Voz 1 27:07 ingerir más que estoy enfadado contigo porque esto que me has hecho aquí me lo llevas haciendo la última década

Voz 1786 27:12 voy a fingir que me sorprende lo bien que te leído tantos o sea que estoy me ha ido bien porque ha quedado claro cuando pero en cambio cuando me va mal

Voz 2 27:20 es un tropezón mio por supuesto perfecto yo soy como un entrenador de fútbol que cuando cuando su equipo pierde dice es culpa de los jugadores y cuando ganan bueno pues hay un proyecto esto es que son muy odiosos a Mourinho

Voz 1786 27:34 eh Noelia pero desde Twitter dice alguna Bezos imagináis físicamente a las personas que hacen las preguntas Elia

Voz 5 27:43 pues no Noelia no me las imagino nunca

Voz 2 27:47 yo no mira que tenemos la mente ya muy muy como la plastilina vieja pero en serio pero eso no que voy mal

Voz 1 27:53 tiendo siempre a la misma persona

Voz 2 27:55 eh si disfrazándose no pero soy yo ha disfrazado tú eres el oyente sí

Voz 1 28:01 siempre estoy vestido de mujer para entonces Rubio con

Voz 2 28:03 con

Voz 1 28:04 con una cola de caballo de forma bajito más gordito duchas peor que el amigo este

Voz 2 28:12 maníaco si es que es tiempo felicidad todavía nada claro claro Pablo de Alemania eh nos frustra

Voz 5 28:18 frustra frustra frustra pues también escrito fue así habló frustra

Voz 1786 28:24 acción

Voz 5 28:25 aclaró frustración frustra Frost hostio he perdido el sentido de la palabra no te frustrado no te justo así fue estreno frustra foros tras frustrar Frost era se es verdad pero escrito como choca no frustra si hay que tomar mucha frustra estoy muy fuertes

Voz 2 28:45 amar en vamos estoy frustrada sí sí sí bueno a saber

Voz 1 28:50 para que parecemos Marte trece ultra

Voz 2 28:54 a es saber que aunque dedicando dos utiliza

Voz 1786 28:59 con la antiguo eh oye a lo mejor es tú que estás perdiendo la habilidad de eh

Voz 7 29:03 aunque dedicados al humor un pedo ahí la caga ya un bar para mí empieza a remontar

Voz 2 29:13 siempre generará más risa que vosotros

Voz 7 29:16 uno Gaza

Voz 2 29:19 no hay mejor humorista que un culo aspira Pablo

Voz 7 29:30 vaya vaya lección Fira de humildad eh

Voz 1 29:32 Nos parece que después de toda una carrera intentando ser graciosos un pedo es mejor que vosotros

Voz 1786 29:37 venga tirados al río y abogados que sí sí sí lo que pasa es que

Voz 2 29:41 en programa diario por ejemplo de televisión de cincuenta minutos no veo cincuenta minutos

Voz 7 29:48 pero si dirigía desde programa ya mira

Voz 5 29:50 Ander este sea más Ander pero adscrito Under under personal por debajo claro pero Ander con es un nombre que yo conozco Ander con un debajo pero suena nadie me has frustrado Vega Under the Santero

Voz 1 30:12 de Compostela dice no creéis que hay mucha tontería con el tema de los spoiler es que llegado a ver gente que se pueden hecha una furia por decir que en una serie medieval salen personas a caballo que luchan con espada hombre si esto es una batalla perdida porque siempre hay gente que no ha visto algo entonces siempre hay un spoiler para alguien ya por ejemplo a la Casa Blanca al final ella se va con su novio él se queda con su amigo policía pues ya le dio la vida a alguien pero a la Casa Blanca cuando cuando es cuando se determina si se puede hacer spoiler no es que no puedes hablar de nada siempre hay alguien que no lo ha visto claro

Voz 2 30:53 cuando la puesto Telecinco Antena tres quince veces por ejemplo Pretty Woman ya caducado pero por ejemplo a mí

Voz 1 31:00 tras David quiero decir algo atención hay una persona que digo te acuerdas que vino un día sí

Voz 1786 31:07 mira lo veo desde pero por ejemplo

Voz 1 31:09 sí que Telecinco les ha puesto quince millones de veces por ejemplo mi hijo de siete años no lo ha visto lo visto habito Pretty Woman imagínate que les digo porque aquella era prostitutas como qué me estás contando en la tarde tiene muy mala gestión una muchacha gratitud tiene razón vamos a ver quién

Voz 7 31:29 Nos dicen en el que un tío feliz sí señor

Voz 19 31:37 bien que cuando salió la primera película del hobbit que estábamos hablando unos amigos no comentando letal ello desvele pues que moría a un personaje importante al final de la película de cara a un amigo Guy guión he visto total digo oye dio el libro hace cien años

Voz 5 31:55 esa es tu puta problemas ya sí

Voz 1 31:59 pues son cosas pues que sí que tienen fecha de caducidad es como mínimo pues eso centenario tiene tiene razón no tienes razón porque claro eso implica que todo el mundo debería estar informado de todas y leerse lo todo antes over o ver o conocer todo el contexto de todo sin sino pues bueno tu ya vas pues a tumba abierta no no sé cómo decirte yo creo que la la cuestión es que alguien como tú

Voz 7 32:30 pues no debe tener amigos porque porque

Voz 1786 32:33 a ver si tú vas a dar reventando lo todo empleada es que tú querías diez años que esto pues tú te que vivir solo bueno es como si no se puso el cambiarle el nombre

Voz 7 32:43 por Mikel por ejemplo a lo fácil no

Voz 0057 32:48 no pero es es un dilema es un dilema esto aquí hay un tema que no es si si ella quiere hablar largo desde

Voz 5 32:55 yo invernales al gen de querer Juego de tronos que no puede hablar porque hay gente que todavía después de siete años no ha visto entonces nunca pues hablar de Juego de Tronos es algo que me gusta

Voz 1786 33:11 es verdad gracias gracias por volver a a

Voz 2 33:14 bueno bueno hay otra persona me dicen Berto ya que estás abajo aprovecha olvídate cuente lo de Juego de Tronos hechas viaje compra el pan

Voz 5 33:19 Diez

Voz 1 33:20 no os conté lo de mi amiga que estaba recibiendo el arte de la de la siguiente temporada de Juego de Tronos no no lo contado no

Voz 5 33:29 pues tengo una amiga narices que de repente ochenta aquí hemos a contarlo aquí tienes una amiga felicidades tengo varias no mujer

Voz 0057 33:40 sí sí me me permite tener amiga madre somos narración liberal abierta bueno amigo medieval escúchame una amiga que de repente pero aunque aquí

Voz 1786 33:56 mira hacemos el amor más que con mi mujer pero no pues una amiga tío entonces resulta que de repente empezó a recibir

Voz 1 34:05 emails de una cadena de mails que era Peña de Juego de Tronos pero el productor y estaban enviando SMS de trabajo de trabajo con storyboard guapísima de la siguiente temporada de la que todavía no ha visto sea ella sabe cómo las metieron en la cadena pues porque se equivocaron al escribir un nombre ya tenía un nombre parecido al de alguien que trabajaba en ese equipo entonces ya se quedó callada claro en en en claro en en en cuando pasó esto que hace unos meses las comidas de amigos de la goma claro os voy a enseñar una cosa que va Caixa flipante todo así que vamos a par ya con esta edad que lo hemos visto todo y de repente los storyboard los ojos como platos pero como tú los MIR y todo lo primero que te sale esto vende luego te dan un hasta todavía me vías íntegra si te sale el español que llevas dentro no sí claro ese momento me amiga me tenía nadie dentro estábamos comiendo

Voz 0057 35:04 en un restaurante y nada no dijo nada y han dejado llegar alguien alguien

Voz 1 35:11 el grupo de juego de toros ha dado cuenta que adaptaba cargando sí pero no enviará más olas visto amigos y unos a traicionar ella no ha hecho

Voz 3 35:18 no no sois tan amigos y uno

Voz 1 35:21 ha escrito a la productora Juego de Tronos SL ya dicho estáis mandando un por detrás osea tradicional si eso sí una de las dos cosas pero

Voz 1786 35:32 la que digo yo

Voz 1 35:35 de que va a Juego de tronos de tradición de traición si los Lan estén mis amigos son los Land el enano que haya alguna no en el grupo E pues ya está bien hay hay y entonces ya han dejado de llegar ya entonces con los que tienen algunos imprimirán los los pondrán en tu casa son súper bonitos y hasta aquí la anécdota bueno eh pues yo no me movería de aquí porque es una posición muy cobrado de una persona que quería habla no pero ahora no puedes porque porque vamos a poner música a vale vale que tú controlas cuando sea publicidad cuando se ponen música asilo pero yo no mira vamos a escuchar una canción no no yo no porque no estás acreditado no tienes el poco ardor eh en cambio la máquina sólo reconoce voz la que gestionar programas reconoce Byblos quiénes probarlo otra vez a escuchar una canción

Voz 7 37:54 es virtud de la música y además me sabe mal que yo estoy capacitado para volver de la verdad

Voz 18 38:05 ya estamos aquí

Voz 7 38:12 Barzani la música cuando habla problema un problema

Voz 1 38:15 de que es que como que te ha caducado la contraseña

Voz 7 38:19 no te reconoce el programa fue en proyecto no te escapes mucho

Voz 1786 38:23 que no que no reviso eso igual si cinco años se me acabó entrando tienes que ir a un departamento de la Shetty reconocimiento de voces e entonces Bynum dio toda la vida de los eh

Voz 2 38:35 o si uno dos telegramas la abecedario los números y entonces el sistema de todas las siete reconoce te dice van reconocida Balaguer por ejemplo

Voz 1 38:45 venga vamos con otra consulta no saltan distinto no sabía nada estás totalmente fuera de servicio está pagando la cuota el que esto es como Spotify hay que pagarlo echaba que me que me pagaban a mí para no verá maneja bien te pagan Pertur para estar acreditado tres también que hay que pagar vale cuánto me queda por aprender no pues todo lo ya

Voz 1786 39:10 a mí me han dado a la música sin la voz de la mano de hago así con la mano porque también me reconoció gesto esta porque me reconozco porque claro hay otro departamento al lado de reconocimiento de manos entonces tú vas allí Lady dieciséis de las termina aquí y así cuando ella musical así cuando ya me cortas publicidad una cámara te graba todo mano y luego ya eso no vale Javi de Guadarrama este ayudarme por favor ayudadme Javi de Guadarrama

Voz 1 39:43 sí habrá una propuesta en la web change punto org pidiendo el cierre de la web change punto org

Voz 1786 39:48 si consigo más de tres que te has Bill firmas que ocurriría pues son Vladimiro que es que se produce un auténtico Change punto org pues si a Alba de Soria los perros tienen ombligo

Voz 5 40:03 parece una tontería pero habéis visto alguno desaparece desaparece hombre saludos a Mel a mí pero el hombres bomba hay un chico que te

Voz 1786 40:13 en áreas también la semana pasada

Voz 5 40:16 eh oye yo lo que quiero reflexionar es una cosa antes de chico los animales van desnudos

Voz 1786 40:24 que sea él el que todavía les responde el programa

Voz 5 40:28 perdona van desnudos es un concepto un poco infantil pero que yo lo pienso muy a menudo yo tengo un gato y un perro en casa mal en cueros lo ignoran no reparan en eso sabes lo que es mejor aún no te tratan

Voz 1 40:47 Benedicto decir

Voz 5 40:48 exacto yo entendería que a lo mejor eso

Voz 1 40:51 lo que le pasa a los gatos con las personas bueno

Voz 5 40:53 bajo el perro que da igual pero el gato

Voz 1 40:56 así que le moleste te hacen como siempre como

Voz 1786 40:59 mira este vestido maleducado Pablo

Voz 5 41:04 que sí que cualquier mamífero tiene una cicatriz umbilical pues yo es que claro es que a veces lo confundió con el pene

Voz 0057 41:16 porque el pene del perro tienes así como sabes no a ver el pero la eso no como suplente ahí como un abrochar una brota

Voz 1786 41:37 un pintalabios pero antes antes de que salga en pintalabios decir cómo no

Voz 2 41:42 que Berto dónde vas

Voz 1786 41:45 donde y bueno

Voz 2 41:48 todas formas Pablo ven cada semana por favor porque pues lo queremos este programa necesita un veterinario cada semana

Voz 1786 41:54 así que si no me encuentro bien estás mejor mira Virginia clan Mark clan del Puerto de Sagunto en Valencia se puede estornudar Mientras duermes

Voz 7 42:08 el veterinario

Voz 15 42:12 nosotros eh enseña un estornudo nunca me duermo bueno yo diría que no no cliente de ellos

Voz 1 42:17 cuerpo pasa un servicios mínimos

Voz 1786 42:19 donde tú sabes que hay un ordenado

Voz 2 42:22 órganos del cuerpo que funcionan durante la noche eh pero totalmente que se quedarán cero así cuadras te lo digo desde mi ignorancia manifiesta pero algo es algo dirigido por ejemplo el riñón

Voz 5 42:34 dice Pablo serán las personas

Voz 1786 42:37 por un lado Love

Voz 5 42:38 el riñón deja de funcionar creo que se queda como a un uno por ciento y da prioridad a otros órganos que reconstruye los guerra no sea el riñón cierra no cierra

Voz 6 42:50 está ahí eh pero que en serio

Voz 1 42:53 era como o el hígado algo de eso hay puedes ir a la chica si mira es que yo estoy cansada ya de escaleras son muy altas en serio

Voz 5 43:02 te lo escucharemos a venga dale dale

Voz 1 43:04 qué trabajo hay un médico en la sala venga oye te cuento una cosa que me pasó en el teatro el otro día sí por favor que lo de hay un médico en la sala no voy a tú qué miedo y que había uno que estaba eh me quedaban treinta segundos del monólogo pero treinta segundos y de repente se empieza a oír

Voz 20 43:22 no

Voz 1786 43:25 desde arriba teatro es grande Agricole gusto estoy yo con la guasa que seguir eh bien curioso Nico de encender las luces y empiezan a lanzar conceptos

Voz 5 43:44 hay sanidad pública no

Voz 1786 43:47 pero ir gente desesperada pues sabe que a uno le había dado un una rechoncha e hice había quedado muñeco allí sabe sabe es un chaval llegó sabía desde abajo tú sabes cómo está el ambiente digo bueno está explicando yo tontería ir te digo bueno

Voz 5 44:06 vamos a ver esta persona se recupera paramos

Voz 1 44:09 momento yo allí Cañal porque ponerse esa

Voz 5 44:11 sirve la tuya pues para que pareciera más serios

Voz 1786 44:14 que que al poco de Pepe Navarro Crispín ahora pero un nombre sucediendo aquí un hombre subiendo este hombre estaba siempre quizás mueres vamos a verlo no

Voz 7 44:25 no te cambió la voz pecas velado y cómo acabó

Voz 1 44:28 pues claro la gente congelada yo también en el en silencio y empezaron a salir médico no había como cuatro-cinco empezaron a subir médico para arriba si de repente alguien dice yo estoy estoy también estaba Pepe

Voz 7 44:43 Navarro también estaba sola

Voz 1786 44:46 este hombre y no entonces

Voz 1 44:50 deben apagar las luces les digo a ver quedaban treinta segundos lo lo retoma donde estaba la gente sí bueno entonces y de los treinta segundos ya tal entonces cuando salía esta había un chico allí se lo que ha pasado dice no es que me he desmayado pero ya estoy bien y tal

Voz 1786 45:10 sí porque claro yo pensaba que se podía haber muerto ahí no claro claro me alegré

Voz 1 45:17 pero pasé muy rápido de alegrarme pensar

Voz 1786 45:19 lo jodió el show que quedaban treinta segundos noventa segundos pero todavía luego voy a él desmayado Se pitos te digo que te digo que se desmaya

Voz 2 45:30 el aplauso final dices joder Expo como les gusta

Voz 1786 45:32 no

Voz 7 45:34 para entonces ya pobre hubieras gira te voy pero el pelota está todo bien

Voz 1 45:41 porque experiencia con la que me alegro pues eso es lo que tienen los teatros espero que aquí no pasa eso en gente joven con salud ve fuerte debe recios pero quisiera joven al que se mayor va no acaba déjate

Voz 1786 45:51 una persona ya no sé porque le ha levantado la mano

Voz 5 45:55 bueno no tenía pensado hablar perdáis plegado a si yo no muchas levantó la mano

Voz 21 46:01 por qué has dicho algo que me atañe personalmente soy médico de los riñones concretamente

Voz 1786 46:06 pues me voy a sentar pro logia esto es nefrología si bien mucha gente que no pero no

Voz 5 46:13 la palabra para cómo no pero logia de dónde vienen de Foro pues del latín me imagino si al no

Voz 1786 46:22 yo ahora digo yo no vale vale entonces una tontería lo que he dicho yo

Voz 5 46:28 sí sí no quería decirle la explicación cómo te llamas

Voz 7 46:33 Ana no hacía falta la opinión de un médico para saber que era una tontería lo que había dicho pero sí es verdad

Voz 2 46:39 Teeth porque yo algo o no me la inventé entonces lo escuche malo parcial o cómo es eso

Voz 21 46:44 voy a intentar explicar lo que quería decir obviamente por la noche pues no nos levantamos en general hace piso a una partido

Voz 1786 46:51 eh

Voz 5 46:53 a ver con cierta edad

Voz 1786 47:04 vaya vaya vaya programitas eh no me responde el programa no me responde el público allá

Voz 5 47:10 tú pero viéndolo todo digamos que el riñas las apañan para que qué

Voz 21 47:14 para no darnos la tabarra por la noche lo que hacemos es en general Morla para no generar tanta orina por la noche pero no porque el riñón deje de funcionar por la noche todo lo contrario como un esfuerzo para intentar eh concentrar la la orina el máximo y no tener que levantar hacer piso podría perder en algunas situaciones

Voz 1 47:32 hemos decir que el riñón contrariamente a lo que dice Andreu hacer un sobre esfuerzo para las noches de Conthe no

Voz 1786 47:38 mira yo me voy a quedar pero discrepo doctora no es que yo no sé si al riñón gana ella se basa en la ciencia tú que te vas a yo en la vida alerta amagó pero no es verdad no es verdad que que

Voz 6 47:55 el cuerpo cuando está en reposo absoluto hablo prioriza otros órganos que quiere hacer reparación de verdad lo digo de recuperación el proceso el sueño no alguien decía me comentaba eso hay unos que se queden bajo mínimos pasquines

Voz 5 48:11 todo tu caso uña puede ser el cerebro e golpe de riñones no privilegiado nunca pues Haarde funciona pero que algo raro durante el sueño si no tiene nada que te has equivocado no no sino simplemente quería piensa cosas dice la doctora pasan cosas vale vale no no lleve no quiero quedar como un tonto para la semana que viene bueno pues nada

Voz 1786 48:38 muchas gracias por todo aportación ya ya ya era hora de que entrara alguien con con conocimiento en en este pero ahora me da un foco aquí Tío Luis Manuel Bouzas de Logroño dice

Voz 1 48:50 los salchichas panes envasados al vacío

Voz 1786 48:53 son inmortales lo que tiene un salchichón es un doble envases al vacío porque la la tripa ya ya es un envase si le ponemos doble

Voz 6 49:10 hoy tenemos un regalo de una persona del público que dice que le daba vergüenza por lo tanto dudando entre abrirlo o no hilo que si si te parece podemos hacer es yo lo abro no decimos de quienes de momento no se no no porque además no entiendo la letra

Voz 1786 49:26 no valoramos aciagas eh

Voz 6 49:30 lo valoramos a ciegas si la persona dice soy yo bien sino pues bueno

Voz 1 49:34 vale cuánto cuánto falta para acabar dos minutos donde voy a guardar esto lo voy a dejar como guinda final sí me gustaría que fuera lo último que escucháramos hoy lo que ha escrito Carmen de Alcalá de Henares bueno vamos a ver

Voz 1786 49:48 este es el dibujo revivirán Novés nada no desde el patio de butacas os digo que la movilidad somos como Epi Blas y eso está muy guay de me gusta mucho Zambia uno solo debe sepa el presentador no yo tengo cara de tonto tú también no sea que espero que no creo que sea para colaborador de sepa el presentador para presentar por lo ha acreditado convoys por ardor pues agradece lo pues muchísimas gracias yo creo que no debe darte vergüenza nunca dibujar de verdad debe dar vergüenza eh deberíamos aplaudir a esta persona es que están muy bien además

Voz 2 50:29 llama Heidi es muy chulo donde esta Heidi

Voz 0684 50:31 tras alcance

Voz 7 50:37 en serio el gas que bueno gracias el te da las gracias es muy bonito que Obama tontorrón

Voz 1786 50:43 está muy guay es hacer muy bien me gusta mucho ves esto va mi archivo donde tengo miles pero muchos que el llena como de de ansiedad que acabó con todo esto bueno voy a guarda con cariño mira lo voy a poner aquí para que lo puedan

Voz 1 50:55 ver si acabamos con esta consulta de Carmen está consultarlo esta amenaza Carmen de Alcalá de Henares

Voz 1786 51:00 dice

Voz 1 51:02 sí vuestras mujeres quisieran poner los cuernos jamás las pilla haríais pues tienen vuestra ahora en directo para hacerlo

Voz 7 51:10 Carme este programa está grabado vino sabes nuca cuando grabados

Voz 1786 51:19 a ver a despedir el problema pues hasta aquí nadie sabía nada en la SER vemos la semana que viene es Quini encierre te reconoce mira vamos a ver a Justino era Saturnino eh pero vamos a ver es también es que son dos hermanos gemelos pues tienes dinero cuando no estaba uno está al otro los Nino si lo los Nino ni unos veinte que

Voz 2 51:49 te voy a reconocer la voz y la semana que viene manda esto todo

Voz 1786 51:51 vale venga va gracias buenas tardes

Voz 7 51:54 acordar

Voz 22 52:34 no