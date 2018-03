Dolores Delgado: “Legislar con las tripas o para las tripas es un error”

Voz 0887 00:00 sermones delegado buenas tardes bienvenida La Ventana qué tal

Voz 0887 00:05 el caso más más ha comentado estos últimos días la famosa operación Caronte una directora de banco localizada señalada y que se salvó por los pelos pero casi no ponen el set se pone el cuerpo mal mal mal cuántas historias éstas pasan por sus manos han pasado en los últimos tiempos

Voz 0506 00:27 sí y muchas porque el terrorismo tiene algo realmente a la irracional que es algo como la imposición violenta de las ideas es lo más irracional que hay es imponer tu razón con o a través de la violencia esto lo que es que es muy sutil a veces que es muy difícil comprobarlo lleva o pasa del mundo de la idea de la ideología pasa a la realidad si se materializan atentado pues como los de Barcelona por ejemplo o la sala Bataclan o el atropello multitudinario con un camión en Niza piensas es posible que de una idea ideó una ahí biología lleguemos a esa materialización del dolor porque al final es eso pues si existe da y lo hemos visto lo que estamos es pues trabajando justamente para impedirlo no llegar ahí

Voz 0887 01:28 como se sabe cuándo intervenir como se detecta esa línea que separa las ideas pro

Voz 0887 01:36 minado tipo de de consignas con que se convierta alguien o algo grupo o persona individual en un riesgo real como con los investigadores que se dedican a esto como hace

Voz 0506 01:45 bueno es es muy difícil los sea quiero decir la valoración saber dónde se encuentra esa línea arrojan que va de la idea a la actividad terrorista es muy complicado para eso trabajamos para eso hay un mucha gente que se dedica a esto y trabaja en este estamos tenemos especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan justamente sobre redes sociales sobre Internet sobre propaganda movimientos ahí especialistas en inteligencia que también analizan qué datos que circunstancias en qué contextos que valoraciones tenemos que hacer todo esto va destilando toda esta información va de alguna manera perfilando se cuando pasamos al momento de la justicia en donde ya tenemos más datos son datos más objetivos

Voz 0887 02:31 necesitan pruebas y necesitamos pruebas porque sin

Voz 0506 02:34 pruebas no hay posibilidad por supuesto no hay posibilidad de acusación y tampoco hay posibilidad de condenar sin pruebas una nación hijo pruebas e ilícitas válidas quiero decir y en esa en esa parte creo que es lo lo importante es la en el necesario equilibrio entre libertad y seguridad entre respeto a los derechos humanos porque queremos justamente defender los derechos humanos en esto yo quiero decir que sobre todo no se lo fiscales que estamos en en esos dos mundos no en el de la investigación el de la instrucción y el del juicio oral somos los principales interesados en que las cosas sean bien para que después sirva irá valgan estas pruebas para acreditar en su caso

Voz 0827 03:23 España es uno de los países que más experiencia tiene en la lucha contra el terrorismo no pero en los últimos años nos hemos osea han tenido que reciclar porque este terrorismo es muy distinto al otro no ETA era una estructura jerarquizada es digamos más fácil entre comillas ha costado cuarenta cincuenta años acabar con ETA es más fácil perseguir a una organización así estructurada jerarquizada que a este otro tipo de terrorismo

Voz 0506 03:47 si el el terrorismo yihadista salvo en lo que decía al principio en la necesidad de una ideología patógena que nos lleve a la violencia o a la imposición violenta de las ideas se parece muy poco al al terrorismo de ETA por la propia morfología de conformación de la organización en el caso de ETA tenía sus contornos estaba claro tenía su cúpula tenía su estructura estaba el terrorismo yihadista se enmarca en una cosa tan extraña como el movimiento de la yihad global es una especie de paraguas ideológico y ahí hay cabida para mucho tipo de organización

Voz 1781 04:26 mí me explico puede ser por ejemplo Al Qaeda

Voz 0506 04:29 o la organización terrorista del Estado Islámico en la es por ejemplo pero también tenemos organizaciones yihadistas regionales también tenemos células autónomas que operan a pie por decirlo local la creo pero sí que ocurre que se nutren de aquella ideología se nutren de sus modelos de sus propagandas irse interrelacionadas entre ellas ABC sin contacto directo pero a través de esos mensajes que se utilizan con las redes sociales por eso es tan importante la colaboración de las grandes de los grandes operadores en redes sociales hoy por ejemplo hoy la Unión Europea ha dicho

Voz 0887 05:11 es que es que no está clara esa colaboración

Voz 0506 05:14 nadie se obtienen una hora para que una vez que se detecte un mensaje que puede conllevar o suponer una radicalización o ese primer movimiento hacia una actividad terrorista para quitarlo de de Medio tienen un ahora bueno pues vamos a ver si ahí esa colaboración

Voz 0887 05:33 a Dolores estos doscientos y pico detenidos en dos años y pico desde que estamos en nivel cuatro de alerta antiterrorista no quiero hacer el cálculo nada más yo soy de letras pero qué porcentaje que cifra de atentados frustrados evitados no salen unos cuantos

Voz 0506 05:49 bueno es muy difícil determinar o establecer un

Voz 0887 05:54 pero oye pero votarán los datos están ahí

Voz 0506 05:57 sí es muy difícil lo que sí podemos traer y creo que eso es lo importante es que España que hemos sufrido el terrorismo como nadie como nadie primero con ETA después tuvimos un once de marzo de tremendo no hace falta traerlo aquí a colación pero yo creo que sí hemos hecho algo que para mí es sin cortante hubo un consenso democrático entre las fuerzas parlamentarias para acceder a una reforma del Código Penal adaptándola a este nuevo modelo de terrorismo tenemos también una reforma unos tenemos herramientas procesales que también nos están ayudando toda FIA todavía faltan más cosas que reformar para mejorar hoy y ser más eficaces

Voz 0887 06:47 cursos dolor y recursos

Voz 0506 06:50 siempre faltan recursos siempre faltan recursos lo que pasa es que también eh quiero decirle el terrorismo e le ha dotado de medios materiales medios personales es un tema de seguridad es un tema importante pero también la justicia necesita más recursos el Ministerio Fiscal necesita también más medios y somos una figura esencial y clave en todo escenario de justicia como les decía antes en las investigaciones compañeros míos que están en trinchera como muchas veces decimos nosotros que trabajan con falta de medios que trabajan contra los elementos que concilian todo lo conciliar le porque trabajan en los juzgados trabajan en casa bien es decir a pedir medios eh para una parte de la seguridad es fundamental pero también para guste fiscal

Voz 0887 07:40 pero estoy no me dejó de

Voz 1781 07:42 durante la cabeza su que con lo que hemos abierto el programa con lo que hablaba Carlas nube el nivel cuatro estamos en nivel cuatro que es un nivel muy elevado porque nos falta información porque el volumen volúmenes más grande de lo que pensamos porque realmente no conseguimos todas las detenciones todo el trabajo pues no sé en ETA por ejemplo había infiltraciones aquí parece más difícil no porque son redes mucho más digámoslo así líquidas lo como decía Zygmunt Bauman no sé por qué estamos en nivel cuatro

Voz 0506 08:09 bueno en el nivel cuatro no es un nivel cuatro de justicia es deporte si el ciudadana hay una serie de expertos que valoran la las condiciones y las circunstancias esta valoración también se tiene en cuenta en cuanto a nuestro estamos en un contexto internacional y tenemos unos niveles de amenaza que son los que se que se valona no no hay una correlación en cuanto al tema de investigaciones y se avanza avanza en en en el tema de de la alerta que podamos tener la precisamente ha hablado de la infiltración en la en la figura de la del infiltrado o de agente encubierto es

Voz 2 08:51 eh muy importante en materia de investigación de los y dos en la operación caro determinante

Voz 0506 08:57 en la operación Caronte existía Hay había un agente encubierto a un Mosso d'Esquadra llena un agente encubierto físico real que Inter actuaba en el seno en el corazón de la célula iraquí declaró en el juicio oral Lee transmite dio algo que que creo que es importante que es cómo piensa como piensa la gente que conforma una célula que todavía tiene que ser dictarse sentencia

Voz 2 09:29 sí todavía al Tribunal tiene que que valorar la prueba

Voz 0506 09:32 pero bueno tuvimos eso fue público la explicación de alguien que en el seno de la célula contó cómo se desarrolla o se desarrollan situaciones de violencia

Voz 0887 09:43 Dolores siguiendo la línea del del agente encubierto se puede decir que la ciudadanía puede ayudar de alguna manera hay una seguridad jurídica para que algún ciudadano que viera alguno de estos movimientos extraños tuviera la seguridad de poderse no convertir en un agente infiltrado pero sí ayudar a la justicia ir a declarar a juicio con una seguridad el ciudadano cómo puede ayudar

Voz 0506 10:04 pues Carlas te preguntaba antes eh como lo hacemos de qué manera los cambios que ha habido todavía tenemos asignaturas pendientes como por ejemplo la ley de protección de testigos no damos suficiente cobertura a los testigos o los colaboradores que cuentan una situación de algo de peligro me explicó eh decía Isaías es diferente a ETA o el terrorismo de ETA el terrorismo yihadista que uno de las claves de esa diferencia es que en materia de terrorismo yihadista si hemos encontrado un entorno que en algunos casos quiere colaborar quiere contar que su hijo que su hija han sido adoctrinados han sido radicalizados y se van a ir semana de ir a zonas de conflicto morir o van a morir matando en el lugar de origen que esto es muy grave cuando un padre una madre un hermano una novia lo ve o un novio si quieren colaborar con la seguridad por supuesto pero también con su familiar o con su amigo no tenemos ahora mismo herramientas suficientes para garantizar la libertad la seguridad y la integridad de esa colaboración y yo creo que tenemos que tomarlo no vamos a ver tenemos una norma que viene del año noventa y cuatro pensada para los colaboradores del narcotráfico pero estamos en otro escenario y estamos en otro momento y ahora nos jugamos Last seguridad yo creo que hay que tomarlo el tema muy en serio y hay materias que todavía nos falta por desarrollar es cierto que nosotros a diferencia quizá de otros países no hemos legislado con las tripas ante un atentado hemos intentado mantenernos más o menos fríos legislar con las tripas o para las tripas es un error hay que parar las cosas pensar las meditarlas bien ahora que tenemos ya una cierta perspectiva histórica de los atentados de las investigaciones de incluso la reforma del quince Nos podemos plantear cómo mejorar esto cómo mejorar el sistema yo uno de ellos es a través de la protección de testigos

Voz 0887 12:16 el ir desde dentro en este tipo de organizaciones existe también la figura del arrepentido o no

Voz 0506 12:21 también existe la figura del arrepentido lo que ocurre es que toda colaboración con la los benditos la colaboración de un arrepentido con la justicia puede tener una contra la oferta por decirlo de alguna manera o puede ya hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con eh de acceder a determinadas colaboraciones que pueden ser interesada porque aquí no se trata de que que alguien colabore sino de que a través de esa colaboración no se perjudique la seguridad la seguridad es el elemento esencial que hay que tener en casa en en estas investigaciones y en el desarrollo de estas causas por terrorismo tenemos un

Voz 0887 13:02 sí ya sé que son la pregunta del millón tenemos un perfil determinado un retrato robot de la persona sea hombre o mujer es susceptible de ser captada que forma parte ya de este tipo de redes tan esas expresiones periodísticas el lobo solitario esas cosas tenemos un perfil o esto por desgracia es transversal

Voz 0506 13:21 es transversal No hay un perfil determinado como tampoco hay un patrón de conducta determinado hay grupos de perfiles hay comportamientos que si semi matizan unos con otros es como el ejemplo o pretenden ídem eficaz si con el Estado Islámico y con las acciones de por ejemplo de la organización terrorista del Estado Islámico de repente pues eso atropellar a través de un con un vehículo a personas o degollar que estaba en su momento también es decir va evolucionando el modelo pero son muchos los perfiles no tenemos grupos de perfiles no se pueden definir ni tampoco los para

Voz 0827 13:58 bien cuando también que respecto a ETA el perfil de los objetivos no era desde luego asesinaba a diestro y siniestro pero sí que había una parte que iba buen hacia las instituciones del Estado desde el Rey y el presidente de gobierno con el que acabaron el ejercito etcétera no este no parece ser el perfil yihadista atentados de mucho impacto que hagan temblar al Estado pero digamos de una manera indirecta así la pregunta es personal usted se siente amenazada o ha recibido amenazas o tiene una especial protección por ocuparse de lo que se está ocupando de lo que tiene entre manos

Voz 0506 14:32 yo no pienso en esto no lo que quiero decir es que hay circunstancias en las que no se debe pensar si esto puede perturbar de alguna manera la objetividad para enfocar los asuntos quiere decir es tristemente del terrorismo yihadista a todos todos nosotros toda la gente que está en la calle puede ser eh víctima o puede ser objetivo porque como muy bien decías como muy bien decías ETA tenía o unos objetivos políticos y marcaba y fijaba sus propios objetivos de acciones terroristas en función de esos objetivos políticos el yihadismo lo que pretende repercusión una repercusión social son objetivos por decirlo así sociales de expansión de propaganda por lo tanto todos nosotros todos nosotros somos potencialmente podemos ser víctimas del terrorismo yihadista por lo tanto que decir lo importante es trabajar por eso no no entrar en determinadas personas porque no es efectivo vaya Rafa

Voz 1781 15:33 a ver si la fiscal me puede aclarar una sospecha no ibamos en esa línea hablábamos los perfiles de los terroristas yihadistas no eh se ha dicho mucho se ha criminalizado a los refugiados a la gente que venía huyendo de conflictos como la posibilidad de que insisten y filtrando pero quería saber si o la evidencia jurídico judicial que se tienen en estos momentos ese es el peligro del yihadismo o no

Voz 0506 15:54 no no yo ahí quiero decir con toda claridad los refugiados en los que han tenido que huir son víctimas del terrorismo y lo digo así de claro cuando hemos visto los desplazamientos que ha habido por ejemplo desde Siria tenemos gente que ha huido del terrorismo lo ha pasado muy mal y son las propias víctimas y es curioso porque el el terrorismo yihadista que tiene una base de radicalización pero partiendo de unas determinada ideología y ataca y atenta contra su propia gente contra los pocos musulmanes y esto es terrible quiero decir los refugiados son meras víctimas

Voz 0887 16:37 me gustaría que me gustaría aportar un dato en este punto de la conversación publicado hace muy poquito el el observatorio internacional de de estudios sobre terrorismo en dos mil diecisiete hubo en el mundo casi unos mil quinientos ataques terroristas yihadistas en cuarenta países además hubo catorce mil muertos básicamente en Oriente Medio Norte de catorce mil muertos bueno en Europa occidental en casa el cero coma cuatro oye que son muchos que lo de Barcelona fue un drama y lo de Cambrils el 11M cómo no va a ser un drama ahí Bataclan pero el cero coma cuatro eh apuntamos a eso que que decía Rafa con muy buen tino de es que los refugiados son un coladero cuidado cuidado que los muertos todos casi todos los ponen ahí en el lugar de origen fiscal volviendo al asunto que mencionabas del perfil que no está claro Iker

Voz 3 17:23 no existe quizás sí haya un perfil que pueda aleccionar a este tipo de de de grupos y es el perfil del del Liman

Voz 0887 17:33 piensa que puede haber o debería haber una regulación más estricta en cuanto al acercamiento de los imanes a las cárceles a perfilar un poco un que tenga detrás un poso unos años de estudio no sé algo que pueda evitar que este tipo de figuras sigan adoctrinados

Voz 0506 17:50 o dolosa y si a ver la figura del imán y los imanes moderados evidentemente tienen una importante influencia para la no radicalizan Fillon yo creo que también lo pueden tener para la de radicalización cara es la segunda parte de lo que nos estamos encontrando Marruecos está siendo en este sentido pionero en cuanto a la regulación ya la normativa ya al trabajo que hacen a través de los imanes y los imanes moderados entonces eh a ver si podemos regular el ejercicio de de volver a la libertad de religión bien es complicado lo que sí podemos es garantizar que determinados discursos no sean delictivos os radicales no conduzcan a esa violencia pero va en las cárceles fiscal comentaba Javier

Voz 0887 18:38 porque bastante muchas de esta gente o o han cometido también delitos comunes o están en contacto con da igual pero en su paso por la cárcel pueden hacer dos cosas enredarse los aún más o enredar a otros eso existe algún mecanismo de control para prevenirlo es complicado también

Voz 0506 18:53 sí existe en esto existe un protocolo a través de instituciones penitenciarias y de el interior pero es un tema administrativo para determinados controles de los presos ya sean presos comunes presos musulmanes ya sean común eso bien procedentes de de de delitos de terrorismo en las cárceles durante mucho tiempo yo creo que ahora hay un mayor control durante mucho tiempo han sido o han podido ser un foco de personas que tienen una permeabilidad a la radicalización aunque por qué candidatos porque tienen una desestructuración porque alguien esto ya quizás sea general alguien que está desesperado encuentra un atajo de repente para el paraíso que esa a través por ejemplo del martirio esto es una un discurso que hemos encontrado también frente a eso hay una contra narrativa la de bueno pues hay otros sistemas y además por ejemplo las cárceles por las carteles tienen que cumplir un fin constitucional que es el de la red socializar guión la educación lo dice la Constitución entonces bueno es un peligro pero notan

Voz 0827 20:00 que el 11M fue un golpe fortísimo y fue un golpe golpes la además que desnudó nuestras carencias no porque nos dimos cuenta de que no estamos preparados para ese terrorismo del que tanto hablábamos hasta no teníamos traductores de árabe en los juzgados no puedo si en aquella época en aquel 11M estábamos en el suspenso en estos momentos como estamos en las lucha global notable un notable alto progresa adecuadamente

Voz 0506 20:24 en en el 11M es verdad que nosotros teníamos unas carencias importantes teníamos también todavía allí en ese momento había un terrorismo muy vivo era el terrorismo de ETA en el que focalizamos nuestra atención nuestros recursos la preocupación y también la preocupación ciudadana la preocupación de los políticos cuando yo irrumpe el terrorismo yihadista a través de los atentados nos damos cuenta de las carencias que teníamos efectivamente faltaban hasta traductores para las cintas de las intervenciones por ejemplo Telefónica ahora estamos mejor ahora tenemos una mayor capacitación tenemos no sé una mayor experiencia tan bien y nos vamos adaptando lo cual no quiere decir que estemos a salvo de nada lo que hay que hacer es trabajar para que no se produzca ya me remito decir en agosto tuvimos un zarpazo terrorista con lo cual hay que seguir trabajando y hay que seguir en la línea lo que sí hay que tener es eh muy

Voz 2 21:24 clara muy clara en no saltar no libertad seguridad dígame una cosa para terminar eso muy personal pero hasta donde puedo los responde P

Voz 0887 21:33 en todo este tiempo de trabajo sobre todo al frente de la coordinación de la lucha contra terrorismo yihadista ha podido usted colaborar a evitar un atentado muy gordo muy gordo no hace falta que lo cuente Iker y ahora pues sí

Voz 0506 21:44 yo

Voz 0887 21:45 contribuir a que esto no se produjera en España ha vivido esta situación

Voz 0506 21:49 hemos vivido situaciones en las que podía haber un peligro claro de que se produjese alguna acción importante