“Tardas lo mismo en pelar un plátano que en abrir un paquete de galletas”

Voz 0927 00:05 la muy buenos días hola buenos días qué tal hace no muchas semanas hablamos con María Merino dietista nutricionista porque se le ocurrió decir en las redes que a sus hijos les daba de desayunar o a su hijo le daba garbanzos IS organizó con la Mari Morera y hay gente que lo criticaba mucho y ahora tú sales con un artículo diciendo que que que que que que le galletas a atusar Jorné que te sientes como como una mala madre no por por toda la y a todas las opiniones mediáticas que hay en redes en periódicos en todos los sitios en las radios hablando de Los desayunos de los niños qué pasa por qué escribir este artículo

Voz 2 00:41 yo escribía un artículo diciendo eso empezamos un artículo informativo comentó Mi vida como madre no es un artículo de información contaba un poco que mi hija desayunar galletas reconocía que a lo mejor no era lo mejor pero decía que las madres estamos desbordadas no y que a lo largo del día estamos y precisamente la hora de la mañana sales corriendo con prisas que no llegó qué tal y no tienes tiempo de ponerse a discutir pues mira niños te vas a tomar esto o lo otro que a lo mejor en la merienda en la comida las cenas algo que sí que haces pero a la hora del desayuno salimos igualadas

Voz 0927 01:16 desbordada porque eres periodista del mundo tienes que salir todos los días ahí en las noticias las ruedas de prensa ITER bastante complicado el hacer un desayuno como a veces te marcan los dietistas nutricionistas no

sí lo que pasa es que también con esto hay mucho

Voz 3 01:29 yo cambio de opinión no

Voz 2 01:32 unos dicen una cosa otros Sota entonces yo creo que la gente está muy confusa no de hecho ayer salieron los datos de la Federación Española de Nutrición que también muchos nutricionistas la critican porque dicen que que no son los representantes adecuados pero salía que el setenta y cinco por ciento de los niños con chocolate en el desayuno el cincuenta y nueve consume bollería el cuarenta y ocho leche entera ir sólo hay un nueve por ciento que tome fruta o sea quiero decir que si lo estamos haciendo mal lo está viendo la mayoría de la población con lo cual algo esta fallando no

pero tú Ana no no porque no sea consciente que a lo mejor no es lo ideal sino porque realmente es que no ves otras alternativas o las otras alternativas de desayuno son un poco imposibles de cumplir por tiempo por por lo que sí

Voz 2 02:15 no es que la verdad es que yo he desayunado toda la vida Gallo Ésa es el desayuno tradicional no ha desayunado galletas toda la vida que Kimi tampoco me he planteado cambiarle el desayuno no es cierto que sí que lo he quitado las galletas de la merienda ahí de la cena que había un tiempo qué tal los amigos sólo toca dulce por la mañana y que reducido a lo largo del día pero tampoco me parecía que fuese tan perjudicial bueno dijo De hecho el artículo está un poquito en clave de humor parodia no ya no me pienso que es una galletas está el resultando heroína pero visto la reacción que ha habido vivo oye pues a lo mejor es que es verdad Si son tan sumamente perjudiciales evidentemente me lo tendré que replantear ya lo que pasa es que no me queda claro si realmente que se puede tomar cuál es la dosis eh por ejemplo el fin de semana que le puse rebanadas con margarina bueno ya cambiar llamó pero la paranoia con la margarina digo digo es harto empecé a mirar que tengo poner mantequilla margarina esto es sano no es sano entonces también estamos bombardeados los padres de ahora no es como acertar no llega al punto que dices pero que que que pasa por que antes era una cosa muy natural la dieta nadie se preocupaba ya ahora la estamos venga preocuparnos y dando palos de esquí

Voz 0927 03:26 Ana te importa o quiere saludar a María Merino

Voz 2 03:29 no por supuesto María cómo estás María Mercè

Voz 0927 03:31 lo que buenos días que hablábamos contigo hace unas semanas aquí tienes sana del barrio que le decimos las galletas

Voz 4 03:38 bueno es un poco lo que comenzábamos ya por redes no que yo no critico que ella les dé ayudas a sus hijos o a su hijo sino que sea consciente de que esto es de su producto saludable y que tiene consecuencias para la salud que debería ser desayuno habitual entonces no depende tampoco un buen argumento o una excusa la falta de tiempo porque para mí cargas lo mismo a empezar un plátano que en abril un paquete de galletas ISI la falta de tiempo es el problema puedes incluso acostarte antes levantarte antes sin embargo el igual ella tiene que pelearse con testigos para que se coman aparte porque no están acostumbrados o azuza evidentemente te va a llevar a que rechace la momento tampoco tiene como que batallar con ellos para que coman la pregunta porque la idea es que el niño es mi hija lo que quiere comer dentro de una oferta saludable no come la a la mañana pues tiene todo el día para comerla pero que sí que es cierto que deberíamos no darles la la opción hacer disponibles para ellos es galletas porque está viendo que están jamás te comen la fruta porque de están acostumbrados a ese estaba dulces al sabor de una galleta es más que una fruta Isabel lo que ICIT para verla y tampoco exagerados no pasa nada porque un hecho como la gallega no quiero comenzar en casa y llegará el día en que nunca momento dado la celebración cumpleaños en la guardería sé cualquier momento para comenzó ayer lo voy a prohibir una galleta pero sí que va a ser una movimientos que no voy a tener en casa a su alcance y que no lo voy a proponer como desayuno

esta no le no no hace falta decir Lana del barrio que le ponga por las mañanas garbanzos como haces tú como ponías tu coche

no no no no no es que llegara la circunstancia yo niña cada vez en hagan pero simplemente pues que a pesar de lo que los

Voz 2 05:30 los datos que han salido que ya ha comenzado el hecho de que la mayoría de la población lo haga no significa que sea sano evidentemente sí pero voy a mí lo que lo que le ocupa es que haya tanta gente haciéndolo mal osea que entonces tenemos un problema de que el mensaje no está llegando o a mi problema que yo no pensé nunca he pensado que las galletas puesto sumamente perjudiciales evidentemente sino no se las hubiese dado yo digo que mi JM galletas por la mañana no me parecía grave hay que ser todas las mañanas entonces el el momento dulce por la mañana entonces mi pregunta es eh que os han ni siquiera se puede tomar una cantidad de galletas a lo largo del día Ossa un un poco de azúcar a lo largo del día si las recomendaciones de la OMS azúcar es

Voz 4 06:13 qué del diez por ciento del cártel de las calorías totales de la dieta vale pasa pasa con el problema es el conjunto total de de del de la dieta no está la galleta casi sin la galleta más el más el el la leche con el Colacao más el postres lácteos después de comer más la merienda de joyería vale la persona normalmente que desayunar galletas es porque he subido habitual construí muchos productos procesados y cargados de azúcares y evidentemente si tu hijo luego ves al desayuno pues basta las petando esas cantidades recomendadas por la OMS el problema pero no obstante ante la galleta en sí sino el mensaje creyera el niño o la la la las ciento de productos que puede llegar a ser o el o el hábito de consumir los porque los consume pequeños después de mayor va a seguir consumiendo los iban a crearles adicción al azúcar porque al final la pasé mal que crear adicción sí va a condicionar lo ha que suelen estaciones después se ha pero peor pero que no pasan Atlético me cunda galletas acuerdo puntual pero yo no tendría como un hábito de no habitúan como que evidentemente los números son los que son el error lo comete la mayoría de la población por eso tenemos esa lucha todos los dietistas nutricionistas

Voz 5 07:24 él es hacer ver que

Voz 4 07:26 esa esos productos que con su mayoría está perjudicial pero como estamos luchando contra el lobby de la industria alimentaria es como yo creo una batalla perdida porque ellos tienen mucho más poder tanto político económico como no

Voz 0927 07:39 hasta la famosa pirámide sólo les falta ponen las galletas bueno pues yo creo que ha quedado claro que lo que no que es lo que nos gusta a Triana te ha resuelto más o menos con lo que te ha dicho María

Voz 2 07:49 sí sí sí bueno ya te digo que no está mucho porque hay mucho hay a veces vaivenes esos antes decían que había que hacer cinco comidas al día y ahora parece ser que eso ya no está de moda el desayuno antes será sano y ahora tiene mucha azúcar entonces como hay tantas cambio si tantas modas muchas veces estamos despistados por supuesto es uno

Voz 4 08:07 la forma de hacer ciencia avanza viendo cosas muy sana entre actualizamos si quisiéramos

Voz 0927 08:14 le os agradecemos mucho a las dos la presencia en SER Consumidor Ana del barrio prevista del mundo María Merino dietista nutricionista muchísimas gracias