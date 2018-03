La Script: 'Foxtrot', el Estado contra los israelíes (

Voz 1 00:00 el en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 Jennifer Lawrence la nueva cenicienta americana se convierte en una espía rusa en gorrión rojo

Voz 2 00:27 debes aprender a sacrificar que por una causa superior a superar cualquier limitación de olvidar en la amoralidad sentimental con la que te crías de

Voz 1463 00:35 Santiago Segura también no Morán tazas su carrera como director por primera vez desde que se inventó a Torrente hace veinte años dirige una comedia sin su detective se titula Sin rodeos con Maribel Verdú en un personaje que dice todo lo que pie

Voz 3 00:47 espero que seamos las tú de dirigir una empresa cretino no llevo cinco años tomando cura delante de todos los clientes para que me pongas de paso a una niña cuyo único mérito es tener más followers que neuronas

Voz 1457 00:58 Alex de la Iglesia no sólo dirige también es el padrino y productor de nuevos directores como Paul Urkijo que debuta con elemental una de terror en euskera

Voz 0076 01:08 trata sobre un herrero tan malvado que los propios demonios del infierno al oír la fama de de ser salvado van a llevarse su su alma que Ivars es su alma al infierno pero resulta que la Herreros tan malvado

Voz 1463 01:21 que son los propios demonios sitio no lo también se estrena la película israelí foxtrot una alegoría sobre las contradicciones de una sociedad que manda sus adolescentes a una guerra que no entienden

Voz 4 01:31 sabes que el foxtrot es un baile de es el paso que des

Voz 1457 01:35 siempre el bastón de empatadas por supuesto hablaremos de los Oscar que se entregan mañana enfocando los aspectos eso sí más desconocidos como aquellos que rechazaron el premio y los documentales de este año como Ícaro sobre las medallas ganadas por Rusia gracias a un programa de dopaje en las Olimpiadas de Pekín y Londres

Voz 0785 01:56 las ganaron a través de un programa especial patrocinado por el Gobierno claro Putin que estaba al tanto del programa de dopaje ruso se conocía a mi nombre tú me sacó de prisión expresamente para ello

Voz 5 03:34 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script Pepa Blanes ni Pequeña Miss Sunshine buenos días hola qué tal buenos días bueno mañana llega otro de nuestros grandes días mira escuchándote eso pues yo creo que desde septiembre que empezamos la temporada todos los días desde el programa definitivo nuestro gran día todo para trabajar más por el mismo precio bueno sabía que lo de todos los días es verdad escribir no me lo vas a comprar íbamos a tener la bronca habitual así que bueno dejo diciendo solamente a los oyentes que están invitados al programa de mañana madrugada del domingo al lunes retransmisión

Voz 1457 04:09 de los Oscar aquí en la SER Jan

Voz 1463 04:11 desde hablar de los Oscar vamos a empezar con los estrenos que han llegado este fin de semana el premio gordo es gorrión rojo la última película de Jennifer Lawrence en su habitual registro de mujer de acción

Voz 1457 04:36 Jennifer Lawrence te empezó su carrera en el cine independiente con el drama rural Winter's Bone después fue fagocitado por la maquinaria industrial de Hollywood

Voz 2 04:47 pertenece al Estado desde que naciste el Estado lo nutrió ahora el Estatut pide algo a cambio

Voz 1457 04:52 su estilo de chica normal nada sofisticada incluso rollitos para los patrones de Hollywood ha arrasado en todo el mundo a los veintidós años ganó el Oscar por el lado bueno de las cosas y ahora es la heroína de toda una generación por los juegos de alambre de hecho el director de las tres últimas entregas Francis Lorenzo le ofreció este personaje de bailarina rusa que acaba en las garras de un KGB ficticio unos villanos de discurso soviético en tiempos de puta

Voz 2 05:22 sin debes aprender a sacrificarse por una causa superior a superar cualquier limitación yo olvidar en la moralidad sentimental con la que te crías

Voz 1457 05:39 gorrión rojo es la adaptación de la novela del exagente de la CIA Jason Matthews que después de treinta años de servicio fuera de los Estados Unidos saca a la luz un cuerpo de élite femenino creado en los años

Voz 8 05:51 cuenta con esta en Moscú se hablaba de un programa que había puesto en marcha Rusia la gentes jóvenes adiestrados para ser un impugnar las llamaban corría mes Jennifer López

Voz 1457 06:03 en su interpreta a una de estas espías seductoras o directamente jóvenes prostituidas quitaos la ropa el tono de la película es violento y las escenas de sexo subidas de tono la intención es seguir conectando con los seguidores de Sisa Jo que han ido creciendo con su heroína una actriz rotunda que aceptó el guión sabiendo que había desnudos frontales sexo explícito bueno eso sí dentro de los límites de Hollywood pagar

Voz 0542 06:28 sí me gustaría hacer es obviamente tuve que pensárselo antes de decir que sí a la película porque no podía decir que sí y luego ser puntilloso con esto y lo otro estuve dispuesta a llegar tan lejos como mi personaje después de hacerlo me sentí empotrada en plan que sí que mea en poder eh

Voz 10 06:46 aunque era un fijo en entraba

Voz 1457 06:50 para eso Fedor el argumento se sitúa en la actualidad donde los rusos han vuelto a ser los villanos oficiales después de los años noventa que con la perestroika pues les dieron una tregua dieron paso a otros malos de corte árabe pero no se esperen matices y finura ese geopolíticas actuales el planteamiento es muy simple el agente americano bueno es Joe es cierto con Jeremy Irons Matías Sôber Charlotte Rampling son espías rusos de maldad absoluta todo ser humano es un puzzle necesita

Voz 2 07:22 es aprender esa intuir la carencia ser la pieza que falta

Voz 1457 07:26 y ellos os lo darán todo después de esta película de madre la de Aronofsky Jennifer Lawrence Se va a tomar un año sabático va a dedicarse a su vida personal a los jóvenes desfavorecidos ella a sus veintiocho años pese a la convención calidad de sus películas se ha convertido en un icono feminista de su generación

Voz 0542 07:45 bueno porque estamos en un momento crucial en el que tenemos que reconfigurar la manera que el mundo nos mira a las mujeres tenemos que repensar la manera en la que nos tratan y revisar aquellas cosas que nos parecían normales pero incómodas y ahora es el momento de que eso ya no sea anormal estamos pidiendo igualdad salarial y no sólo en Hollywood sino en todos los campos en todo el mundo también creo que doce hombres en una habitación no deberían firmar las cuotas de natalidad en países del mundo el grifo o Cannes

Voz 1457 08:18 esperando a que vuelva al cine con películas más innovadoras de momento la tienen en gorrión rojo un corre que te pillo a la antigua

Voz 2 08:26 aquí en los decanos a la manipulación psicológica

Voz 1463 08:36 en el siguiente estreno también la protagonista es una mujer de armas tomar

Voz 1457 08:40 Santiago Segura vuelve a la dirección con una comedia titulada Sin rodeos Curry Make de una cinta chilena

Voz 7 08:49 ya

Voz 1463 08:53 no después de convertirse en el director productor y actor más taquillero del cine español con la saga Torrente definida por él mismo en muchas ocasiones como una crítica al machismo casposo Santiago Segura vuelve a la dirección con sin rodeos

Voz 11 09:12 pero también ahora en poder dar a mí me parece un palabros ahora me sonaba hasta feo no pero poco a poco eh porque con un anglicismo piden el inglés pero ella lo aceptado hiriendo de euros habiéndose unificada según la Herrera como a soltarle boda refuerza a gente que oprimida o minorías sitar eso eh defendíamos usa bastante pero la verdad que claro la sociedad que todavía sigue siendo machista la mujer sufre mucho la opresión

Voz 1463 09:38 es su primera película fuera de la saga el giro ha sido radical tiene una protagonista femenina Maribel Verdú rodeada de otros papeles protagonizados por mujeres y que sufre el machismo de los hombres que la rodean la película presenta muchos tics machistas el marido que se aprovecha de su esposa para no hacer ni la compra el jefe baboso que contrata jovencitas guapas para ver si puede acostarse con ellas y chistes sobre tener la regla estas como arriba

Voz 9 10:06 pues a veces las mujeres ponen más cosas porque llega el momento del periodo eh

Voz 3 10:11 baja que no estoy con la regla capullo imbécil no será Ponzio como

Voz 9 10:18 de esta zona de lanzado

Voz 3 10:21 suerte con tu presentación renuncio paz

Voz 1463 10:25 qué te consigo un profeta la sustituta es una esta es superficial papel que interpreta la televisiva Cristina Pedroche tiene una hermana obsesionada con los gatos la actriz Toni Acosta y un ex novio que no para de marear la vecinos insoportables amigas egoístas todo hasta el momento en que la protagonista dice

Voz 12 10:41 no sé qué me ha hecho el indio este medio un especie de poción y yo me la tomé y estoy bien estoy tranquila pero es que alguien me provoca y me vuelvo loca descontrol Kobane es fuerte oyes en serio esto qué te estoy contando nuestras escucha escucha lo de selfie el indio la poción bueno el caso es que hecho cosas que nunca antes pensé que podría hicimos fugaz que soltará amiga de toda la mierda que me había tragado durante los últimos años

Voz 1463 11:04 Maribel Verdú acude a un adivino como ya hacia su personaje en habrá cada a la comedia de Pablo Verger por la que ha estado nominada al Goya bebe un brebaje de este supuesto adivino papel que se ha reservado el propio Santiago Segura y con el de repente sólo es capaz de decir lo que piensa a bocajarro

Voz 12 11:20 hoy estamos viviendo un momento de máxima tensión en las oficinas de Blas que por poco estás tú si vas a dejar la campaña de los italianos en manos de esta seguro que no saben cuál es la capital de Italia

Voz 9 11:30 Lee Venecia oiga perdone

Voz 1463 11:33 respete mi opinión es la cinta es un primer de una película chilena sin filtro del director Nicolas López que también tiene un pequeño papel sin rodeos es una comedia pura que permite asegura mantenerse fiel a su estilo hay cameos como los había en la saga de Torrente aquí tenemos al Gran Wyoming a Candela Peña Mario Vaquerizo Alaska Arturo Valls te voy a subir el tono cepa de acuerdo

Voz 9 11:55 a ver yo tengo salud trabajo pareja me va bien bien sea que que yo lo que intenta averiguar es porque tengo esta angustia porque te hace falta más calma

Voz 1463 12:10 sin rodeos estrena el viernes con una tele detrás con las ayudas del Ministerio recibidas y con la esperanza de repetir éxito en taquilla como suele ser habitual en este género la comedia española ahora queda comprobar si sigue tan en forma como en la saga Torrente

Voz 1457 12:33 y seguimos con cine español Álex de la Iglesia no sólo dirige dos películas al año sino que además le queda tiempo para descubrir y apadrinar a nuevos directores como Paul Urkijo que debuta con el remontaron un thriller demoníaco Jenny euskera que nos cuenta Laura Martínez

Voz 0542 12:51 pasados diez años de la Primera Guerra Carlista un comisario visita un pequeño pueblo de Álava para investigar a un temido solitarios Herrero

Voz 0931 12:59 disculpe pudo preguntarle qué le ha traído a nuestro pueblo me llamó Alfredo dice el comisario de la Diputación está investigando al cogollo está la Almería cuando Otegi trataba de coger el camino ya ya Izquierda

Voz 13 13:12 después siga contra Moscú pero tenga cuidado que se gravita diablo

Voz 0542 13:19 era y es el primer largometraje del director vasco Paul Urkijo Un cuento de horror gótico cargado de humor negro

Voz 1 13:26 que bebe de la historia de Patxi reglamentaria un cuento tradicional de la literatura vasca

Voz 0542 13:37 eso significa Herrero en euskera el personaje que asusta al miedo

Voz 0076 13:42 la tasa Bruno Herrero tan malvado que los propios demonios del infierno Gal al oir la fama de de ser malvado van a llevarse su su alma que llevarse es su alma al infierno pero resulta que el Herreros tan malvado

Voz 0542 13:55 los propios demonios sino yo no lo tengo miedo prejuicios de eso nos habla y Urquijo nos pone en la piel del villano para entender el mal absoluto para ello utiliza una atmósfera demoníaco en la que prima la iconografía clásica medieval Urquijo añade que además este ambiente daba pie a muchas situaciones caóticas divertidas

Voz 0076 14:14 dado el el tema de de bueno del mundo demoníaco no para mí la gran excusa ha sido el poder llevarse ese esa iconografía medieval de los demonios Itálico Lola la película pero luego en el fondo realmente el tema de la película habla habla sobre los prejuicios no de de cómo las el el el monstruo no la criatura lo que te puede dar miedo lo que supone que lo que supone que es la el lo que representa el mal quizás si te pones en su lugar bueno quizás pues puedas entender un poquito lo que le pasa por la cabeza

Voz 0542 14:46 es reventar y nos muestra demonios reales con vida propia pero el principal es el que encarna en Nico Sagardoy el actor que interpretaba al gigante encendía un demonio que bebe de imágenes como la de Hitler Jack Nicholson o Gollum de gusto

Voz 14 14:59 mucho los personajes que me están tocando la verdad y enfrento con con mucha responsabilidad y con y con mucha imaginación también eh tanto Andy día cómo remontar y me han hecho también indagar mucho en referencias estéticas de imágenes incluso de voces entonces yo ya me enfrentaba con respeto pero por ejemplo tenía las imágenes de de Hitler de Jack Nicholson

Voz 0785 15:26 hombre de Gollum para la Voz tenía Atón

Voz 0542 15:31 es muy presente la película está producida por Álex de la Iglesia ya se ha llevado el premio al mejor largometraje de la XXVIII edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

Voz 1463 15:47 y atención al último estreno del que vamos a hablar es foxtrot del director israelí Samuel

Voz 16 15:59 eh

Voz 1457 16:04 a los setenta años de la fundación del Estado de Israel la ciudadanía no practicante y más liberal se pregunta de qué sirve armar a sus hijos hasta los dientes mandarlos dos años al servicio militar de dudoso resultado luchamos contra lo desconocido cuál es el objetivo al igual que en Líbano la película en la que contaba la experiencia de unos soldados israelíes encerrados en un tanque sin destino fijo también foxtrot parte de una experiencia personal su hija adolescente estuvo a punto de morir en un atentado en un autobús municipal after hours

Voz 0931 16:41 una hora después volvió a casa había perdido el autobús del atentado por unas milésimas de segundo cogió el siguiente de alguna manera yo admiro la conducta del padre de la película que se rebela contra la situación porque muy recuerdan a aquella hora fue la de un borrón en la memoria sentí que mandé mi hija a la muerte como él zanja

Voz 1457 16:59 la película cuenta la angustia de un padre al que comunican la muerte de su hijo en el servicio militar y todo el calvario burocrático al que les someten en un tono surrealista los personajes se encuentran en situaciones absurdas

Voz 4 17:12 sabes que el foxtrot es un baile de es el paso queréis

Voz 1 17:17 siempre bastante empedradas

Voz 1457 17:25 Fox que es una tragicomedia llena de imágenes tan potentes como la de unos soldados en mitad de la nada viendo pasar camellos y esperando con paranoia al horizonte supuestamente lleno de terroristas palestinos buscan Morton más Nos observan exige que hacen en el desierto unos chicos de veinte años armados hasta los dientes tienen capacidad de distinguir a un terrorista de un simple trabajador qué pasa cuando tienen un ataque de pánico Viena con un guión y una puesta en escena angustiosa malos no dar respuestas sobre la batalla perpetua de esa sociedad

Voz 18 18:06 bueno es una que ahí no cabe duda de que nos encontramos

Voz 1457 18:10 el peso del Holocausto la tradición y la fidelidad son temas que torturan a esta familia burguesa israelí que se resiste a enterrar a un hijo sin saber qué ha pasado con él una historia no literal para quienes quieran asomarse a las contradicciones del Israel actual

Voz 19 18:26 no veo al Express es eh eh

Voz 0931 18:30 pues la idea del entierro que quieren imponer al padre representa la negación y la represión es como si quisiéramos enterrar la verdad en lugar de enfrentarnos a la realidad eso es lo que cuestiona me gustaría que la gente viera una imagen más amplia la alegoría algo

Voz 1463 18:58 yo ahora si nos centramos en los Oscar mañana en la madrugada del domingo al lunes de una y media a seis retransmitidos la gala de los Oscar aquí en la SER con el equipo habitual de La Script

Voz 1457 19:09 Pepa eso suena al equipo médico de Franco

Voz 1463 19:12 pues ojalá resucite Franco a escuchar a dos periodistas mujeres feministas Isabel Calderón Irantzu Varela también a Lorenzo Caprile que son nuestros invitados para mañana

Voz 1457 19:20 bueno yo mejor que no resucite bueno en estos últimos minutos de programa Nos gustaría recomendar destacar documentales que ya se pueden ver en las plataformas de streaming o en la tele en televisión helados

Voz 1463 19:32 pues nazis nos ha colado Ícaro en la categoría de mejor documental es un relato demoledor del dopaje en Rusia y cómo está vinculado también a la popularidad de Putin las medallas lo disparan en las encuestas como alteran pruebas pese a todo esto a través del testimonio John científico ruso refugiado ahora en Estados Unidos con estatus de testigo protegido

Voz 0785 19:51 Rusia ganó un total de setenta y tres medallas en las olimpiadas de Pekín dos mil ocho cuántos de esos atletas estaban dopados XXX Rusia ganó ochenta y una medallas en Londres cuántos de esos atletas estaban dopados puede que más el cincuenta por ciento seguro voy a decir que el cincuenta por ciento las ganaron a través de un programa especial patrocinado por el Gobierno claro Putin que estaba al tanto del programa de dopaje ruso se conocía a mi nombre tú me sacó de prisión si expresamente para él

Voz 1457 20:25 y también en Netflix se puede ver otro documental candidato se titula Island es un documental sobre la tragedia de William Ford asesinado en el noventa y dos el autor del crimen quedó libre más acusaron al propio Ford a víctima de su asesinato sólo por ser negro este es el testimonio de su madre hablando del juicio con el Gran Jurado

Voz 20 20:48 Vicente no deberías bazar veis raza credo Niccolo deberías juzgar el contenido de las pruebas presentadas Mighty mi sensación fue que les da igual si me muero ya anda o pasado moriré pensando que les dio igual porque mi hijo era un nexo siempre pensaré siempre hasta el día que me muera

Voz 1457 21:22 está dirigida por su hermano chance for además que es transgénero en una gala en la que va a haber mucha reivindicación mañana porque Daniela Vega protagonista de la película chilena una mujer fantástica va a ser la primera transexual en presentar un Oscar

Voz 1463 21:37 por cierto que en esta categoría de documental también está nominado los últimos de Alepo es una narración sobre los Cascos Blancos en la guerra de Siria que se puede ver estos días en La dos de Televisión Española hola las favoritas en la categoría son el documental ruso del que hablábamos Ícaro y también rostros y lugares el documental de Agnès Varda que a sus noventa años está llevando a cabo la mejor campaña de promoción de todos los Oscar en la cinta el acompaña al artista gráfico fotógrafo Jr quién ha decidido pasear un retrato de ella a cartón de tamaño natural pues de esta veterana cineasta

Voz 1457 22:09 bueno pues siempre nos gusta además pedirle un avance de su programa a los compañeros de Sucedió una noche el programa de cine clásico que hacen Elio Castro y Antonio Martínez y Antonio esta semana no recuerda algunos de los actores de los cineastas que no van que no gana los Oscar o que no han recogido el Oscar que no lo quieren vamos que no Grecia

Voz 0697 22:29 en muchos actores como yo afín Fénix Mathilde uno Bill Murray aseguran de testar los Oscar pero las veces que han sido nominados allí estaban para ver qué pasaba

Voz 9 22:39 pero los premios para mí son y significan Floyd un artista ahí valoro el trabajo o todos los nominados somos artistas y no deberían obligarnos a competir como si fuéramos perros entiendo porqué es debido

Voz 0697 22:55 mucho más consecuente en parece la actitud de aquellos que no acuden a las ceremonias aunque estén nominados es el caso de Woody Allen que no quiso recoger los cuatro Oscar que hagan sólo acudió a la ceremonia de dos mil dos para el homenaje que se hizo a la ciudad de Nueva York tras los atentados del 11S

Voz 9 23:12 we chillón

Voz 0697 23:14 Eisenhower hace unas cuatro semanas estaba en mi apartamento de Nueva York cuando sonó el teléfono y al otro lado escuché una voz que decía soy de la Academia del Cine inmediatamente en tren pánico pensé que querían que les devolviera los Oscar picos de guante te vas un dio for recogió nunca las siete estatuillas que como director y productor

Voz 1630 23:36 Katherine Hepburn que de sus cuatro Oscar sólo recogió en persona a su premio honorífico era que para ella los Oscar carecían de importancia si se atreven a eh

Voz 21 23:47 los Oscar son muy bonitos pero de poca ayuda para hacer la colada por

Voz 1457 23:51 incluso la reina del cine

Voz 21 23:53 name que lavar y secar su ropa robos

Voz 0697 23:58 hay otros que no pudieron acudir a la ceremonia por razones de enfermedad es el caso de Henry Fonda como Óscar que ganó por en el estanque raro o el de Joan Crawford con Alma en suplicio aunque y según contaría a su hija Christina Crawford más bien fue una maniobra promocional tiene eh

Voz 22 24:14 lo peor es que uno más en la noche de los Oscar fue un teatro bien ensayado ella quería desesperadamente ganar el Oscar y no sabía qué hacer así que sometió en la cama y dijo a todos que veía neumonía era la pobre angelito enferma así que finalmente la llamaron que había ganado hoy entonces tuvo lugar una recuperación milagrosa y espontánea de pronto no se maquilló volvió a la cama para esperar a que llegaran la prensa el director al día siguiente salió en todos los periódicos las motos recibiendo la estatuilla

Voz 0697 24:46 lo que sí Bindi más que luego están aquellos a los que no les dejan ocurrió por ejemplo el año pasado con Asghar Farhadi el director iraní del viajante que no acudió a la ceremonia por las medidas a torneos del presidente Trump en la película Trumbo veíamos lo que le pasó a este guionista Dalton Trumbo mil novecientos cincuenta y tres ganó el Oscar por el libreto de Vacaciones en Roma que había escrito él pero que firmó un amigo tres años después volvió a ganar la estatuilla por el guión del bravo utilizando esta vez el pseudónimo de Rover Ritz

Voz 1 25:17 señor Trump eso usted Robert Rizzo escribió usted el brazo

Voz 23 25:23 toda mi vida he tenido por Norman no asumir la autoría de una sola película así que es posible que tenga algo que ver con todas excepto con las malas que las han escrito mis enemigos

Voz 1630 25:37 están también los que rechazaron el premio como hicieron dos actores míticos el primero Llor si Scott que en mil novecientos setenta y uno ya había anunciado que no lo aceptaría si ganaba por su papel en Patton y claro cuando ganó Goldie Hawn no pudo evitar un pequeño estremecimiento al leer su nombre

Voz 10 25:54 el Choice fiscal en caso

Voz 9 25:58 ya es muy conocidos el de Marlon Brando Oscar por El Padrino donde este para Corta corta está bailando el último Taylor

Voz 1630 26:05 el actor aprovechó la ceremonia para hacer reivindicación de sus ideas y mandó a la gala a una muchacha india para que su nombre rechazara la estatuilla debido dijo al trato discriminatorio que se les daba a los nativos americanos

Voz 0697 26:20 los Oscar a veces son como el Cid Campeador y que hacen ganar

Voz 1630 26:22 a batallas una vez que has abandonado este mundo estamos hablando de los Oscar póstumo ha habido una decena de casos a lo largo de la historia pero los más famosos son los de dos actores Peter Finch desde el más allá vio como en la ceremonia de mil novecientos setenta y seis Se premiaba su formidable actuación en Network un mundo implacable

Voz 0114 26:41 como ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales hacen todo cuanto les dice el televisor visten según les dice comen según les aconseja crían a sus hijos siguiendo sus normas incluso piensan igual que él en nombre de Dios ustedes once eran reales nosotros somos las ilusiones

Voz 1630 27:03 más recientemente en dos mil nueve Heath Ledger lo ganó pocas semanas después de morir por su papel de Joker en El caballero oscuro en fin que como veis el tío Oscar no siempre es bien recibido ya sea porque no se quiere o porque no se puede allá cada cual al fin y al cabo no es más comprendo

Voz 0697 27:20 el deseo todo lo mejor y espero que darles patitos claro pero mira lo destacó

Voz 25 27:24 no es más que una estatuilla

Voz 27 27:42 eh

Voz 28 28:02 sirve frío

Voz 29 28:15 bueno uno

Voz 7 28:36 no eh

Voz 1457 28:55 terminamos la Script en la realización estado Juan Aranaz y en la web y redes sociales Pepa Blanes y Laura Martínez volvemos esta madrugada en la sesión golfa y mañana en la madrugada del domingo al lunes retransmisión de los Oscar y estamos abiertos a todos los públicos

Voz 2 29:12 luego el grupo detallo la medio de da para esta película

Voz 9 29:16 la atraerá en fin a a adultos jóvenes

Voz 2 29:24 sitos adultos jóvenes eh bueno niños jovencitos tenía yo lactantes quizá los recién nacidos nuestro estudio de mercado dice que la película tiene amplia de atracción para los dos sexos así estoy de acuerdo para muchísimos más

Voz 30 29:39 eh