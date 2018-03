Estartapeando: MWC 2018

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gat penas

Voz 2 00:14 ve mismo es muy amable de mucho digamos a los emprendedores y su entorno Rafa Bernardo buenas noches mucho si hacemos balance de la gran cita Peña

Voz 1762 00:26 no lógica de los últimos días y el Mobile World Congress se desarrolló la semana pasada en Barcelona el gran escaparate de lo que viene no de los aparatos de las aplicaciones que son el presente y el futuro para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Julio Prats que exdirector director de productos y soluciones de empresas de Vodafone qué tal Julio cómo estás buenas noches ha sido el móvil el protagonista del Mobile o hay otras tecnologías son procesos que han ocupado el

Voz 0801 00:48 hombre desde luego el el Mobile World Congress siempre lo es de alguna forma orbita alrededor de la movilidad pero quizá no ha sido el año ya lo veníamos anticipando no ha sido el año de los grandes anuncios de grandes dispositivos de novedades muy muy relevantes en el mundo de de los dispositivos móviles como venía siendo hasta la fecha no ha sido mucho más un año en el que el foco ha estado en la creación de valor alrededor de esa movilidad desde luego el dispositivo tiene tiene importancia pero mucha más importancia tiene lo que se ha creado como ecosistema a través de movilidad para dar mucho valor tanto a empresas como como usuario no el lema de este año viene a ser creando un mundo mejor idea echó mucho énfasis además en el negocio y la sostenibilidad relacionado con eso por ejemplo ha habido aplicaciones muy interesantes como una que sea Madrid la que permite utilizar la capacidad de proceso del móvil digamos que no utilizamos por la noche para correr algoritmos y para poder ejecutar código relacionado de alguna forma con con pronóstico alcance de investigación en torno a alcanzar no proyectos muy interesantes que tiene mucho que ver con desde luego con el negocio a través de la movilidad pero también con la sostenibilidad de los negocios que están

Voz 0588 01:56 ya y que avances qué novedades se han visto que nos anticipan el futuro que viene pues quizá en el en el ámbito

Voz 0801 02:01 eso de las redes hemos visto desde luego cinco G Nos acercamos al momento en el que fin coges una realidad de aquí a un año y medio dos años empezaran a ver realmente aplicaciones reales pero empezamos a ver realmente por dónde van los tiros se empieza a hablar mucho también de la red definía redes definidas por Software donde sí se podrá de alguna forma gestionar toda una red eh vía Software sin sin tener que estar configurando físicamente esas esas esas redes temas como It's networking estaba viendo muchas tendencia durante más de red pero si tengo que fijarme digamos en dos aspectos son dos tecnologías que han despuntado desde el punto de vista de lo que hemos podido ver en el en el Congreso es por una parte la inteligencia artificial y por otra parte y hotel no Inteligencia Artificial Aplicada no la inteligencia artificial que solemos ver en las películas de ciencia ficción con robots humanoides eso quizá casi más es más anecdótico estábamos viendo mucho inteligencia artificial aplicadas a cosas muy concretas necesidades muy concretas tanto de consumidores como empresas no hemos visto un poco estamos empezando a ver la explosión de ecosistemas Smart con las Smart Cities con los es más Fielding digamos que todo lo que se le puede dotar de inteligencia del punto de vista de de esa capacidad que tiene de ir un poco más allá de la infraestructura Se está haciendo como ejemplo hay aplicaciones por ejemplo de Argel donde somos capaces de monitorizar de forma remota a pacientes sin necesidad de que ese paciente se desplazaba consulta el médico ya sea por discapacidad por falta movilidad además te Internet de las cosas es otra de las de las eh quizá de las ramas que hemos visto claramente que podemos decir que están de moda no en el mundo de las de las comunicaciones móviles y es que yo te va a ser el catalizador de la cuarta revolución industrial y estamos viendo muchas aplicaciones el año pasado hablábamos ya de la aplicación de coche autónomo a mí este año relacionado con coche autónomo es empiezan a ver muchas cosas me ha gustado por ejemplo la utilización de una tecnología como Chen para que el coche se relacionar de forma autónoma con múltiples actores por ejemplo con plataformas de pago por ejemplo con el lavado el digamos un coche autónomo y canto lavado pagó ando directamente a través de una plataforma Chain estamos viendo muchos avances en en ese tipo de cosas no hemos visto barcos conectados donde somos capaces de detectar fugas de agua o niveles de batería a través de las de la tecnología Internet de las cosas hemos visto aplicaciones de eficiencia energética que permiten reducir el consumo de energía a los a los edificios hemos visto sensorial donde deben entorno industrial como por ejemplo las fábricas donde hay experiencias de de clientes muy relevantes que están yendo ya automatizar completamente lo que es la sensor ICA de una de una fábrica para proveer más seguridad para automatizar mostraba sus procesos yendo una productividad mucho más alta hemos llegado a ver cosas tan curiosas como la capacidad de incluso de llegaron análisis sentimientos por reconocimiento facial es decir está llegando a esa a esa conjunción digamos de Internet de las cosas e inteligencia artificial donde podemos empezar a evaluar el digamos el sentimiento con el que el cliente entra tienda por cierto con el que sale ver la diferencia entre otros no en en definitiva mucho mucho mucha inteligencia artificial mucho Internet de las cosas mucha conexión entre las cosas dando más valor un poco a todo ese entorno inmovilidad que hablamos

Voz 3 05:12 Julio tras director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias a vosotros

Voz 1762 05:33 seguimos hablando de tecnología Rafa sic porque el proyecto emprendedor del que hablamos hoy se dedica pues a la tecnología puntera tiene la patente para hacer pagos por ultrasonidos en Europa y en Estados Unidos desarrollan sistemas de inteligencia artificial trabajan con blogs shame vamos que están a la última Francisco Gómez cofundador de Pay Thunder buenas noches buenas noches qué tal bueno hablarnos un poco primero de la App que tenéis para hacer pagos que es lo que se ve nada más salir

Voz 0588 05:56 nuestra web si es una es una aplicación que hicimos un poco en plan demo para para a a los bancos y luego trabajar con ellos es una especie de Apple Pay Pay que es agnóstico que funciona con con cualquier tarjeta cualquier banco que permite hacer pagos por sms push email por ultrasonido y NFC es decir es es un sistema que funciona con todo a partir de aquí en qué líneas estáis trabajando cuál es vuestro recorrido y vuestra aspiración de futuro Un poco bueno nosotros y detectamos problemas tecnológicos en las soluciones que hay actualmente en en canto en Apple como como la propia banca y lo que hicimos puedes a ese sistema para hacer pagos globales para ayudar comenzó a vender más a partir de ahí hemos estado desarrollando soluciones para la banca fundamentalmente y ahora estamos metidos también sistemas de inteligencia artificial todo lo que son chatos hologramas interactivos que ayuden al comercio a vender más básicamente a futuro y lo que pretendemos es seguir ayudando a las grandes empresas tecnológicas a que a que usen no esa tecnología Hay para el bien de los comercios desarrolle esta tecnología pero cómo afectan esos productos y aplicaciones que hacéis al día a día de la gente nosotros a ver si tenemos muchas aplicaciones que tienen nuestra tecnología por ejemplo la la aplicación autobús ese Córdoba crema Bull for Bush esa tienen nuestra tecnología en bebida le ha logrado llenar comercios o por ejemplo podemos lo dar recargar una tarjeta de transporte con el móvil vale escrito una tienda no tienes que irte a un quiosco tú desde tu propio móvil pues recargar la tarjeta Iber el saldo no entonces luego hicimos una una aplicación para Bankia pues vamos a hacer para otro banco bueno estamos colaborando también con con con grandes Merchán aportado tecnología facilitándole la vida al usuario y como dije antes ayudando vender más al a los comercios cuál es el origen de la empresa como nace pizza ante bueno yo yo yo en dos mil doce me echaron de mi trabajo vale monté una empresa que sea cual Carré que que que se dedica a buenos desarrollo de hardware que vende actualmente en treinta y nueve países en dos mil trece ganamos el premio de estar tarde Lucía en un evento pues coincidí con Juan José que es un amigo mio desgranó chiquitito lleva muchos años sin vernos el pues casualmente había montado una empresa de sistemas de pagos seguridad más a dar la seguridad además un día pues tomando una cerveza pues me lanzó un reto me dijo

Voz 0864 08:10 mejor hay cojones de montar un sistema de montar un sistema que que que que le del la boca Pelé a Google en el norte como yo del norte de África no de Córdoba no no puedes no puedes retirarlo y bueno ahí ahí fue un poco en plan broma que que decidimos montar esto para pasarlo bien y la verdad que lo están pasando muy bien porque

Voz 5 08:29 porque hacemos cosa muy chulas hablan un poco de luso que Aziz de los ultrasonidos los utilizáis para pagos y para otras cosas cómo funciona esta técnica

Voz 0931 08:36 bueno ahí lo que hicimos fue a los murciélagos sea tú metes a murciélago en en una discoteca y aunque el sonido sea muy alto no lo acepta porque uso una frecuencia diferente no pues o usando lo que hace a los Spectrum este tal pues el lo que vimos es que todos los dispositivos tienen altavoz y micrófono con lo cual teníamos altavoz para para emitir y micrófono para recibir eso nos llevó pues por ejemplo a ser una empresa elegidas por RTVE para para hacer medición de audiencias sonidos

Voz 0588 09:03 también pues para mandar ofertas en Second Skin con esa tecnología a partir de ahí pues hemos de a soluciones de pagos y otro tipo de soluciones en geolocalización Francisco Gómez cofundador de Pay Thunder muchas gracias por estar ahí en estartapeando un placer muchas gracias

Voz 1762 09:17 Rafa terminamos aquí bueno pero volvemos la semana que viene y además ya saben que pueden contactar con nosotros vía Twitter vía Facebook vía correo electrónico que es estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima Ángela

Voz 6 09:27 próxima si pregunta es el dueño de un negocio que es para él la palabra Patinir que dirá un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un par