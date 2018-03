"Se lo aprendió de carretillas, pero quedó en papel de borrajas"

Voz 1 00:00 tenemos mal

Voz 2 00:11 para que una familia

Voz 3 00:12 se decide tener un hijo o una hija no a veces la seguidas van entre los cuatrocientos y los novecientos hijos cuatrocientos y los novecientos hijos dependiendo de la renta crecen los demandantes de vivienda en el último año un quince por ciento cuatro de cara a tres cuatro de cara a tres están por debajo de los veinte mil euros Flynn

Voz 4 00:28 ante la tercera del deporte español todas las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos Gandalf Aranalde reprocha Paco Fernández Ochoa en pudo lo jornada veintitrés de Liga Santander a las nueve con el Girona Leganés por cierto en Madrid se ha lesionado Toni Kroos para próximas dos semanas ocho

Voz 3 00:49 tres cinco tres en Canarias ocho y tres cinco tres en Canarias cambian representantes

Voz 2 00:53 Naciones Unidas con los cinco países del Sahel Mauritania Mali Chad Níger Chad Níger Malí y Burkina Faso que podemos cometer errores iban los horrores rápido hay que emitir esta calma esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias Ci U D V unidad de vigilancia

Voz 0827 01:33 que está ya en el informe número quinientos treinta y siete

Voz 0509 01:36 no lo acabamos de escuchar la semana pasada modificados el huso horario de Canarias tres horas

Voz 0827 01:40 menos así por la patilla Galicia reclama hace tiempo tener el mismo huso horario que las islas el de una hora no el de tres en Kiss FM se han aplicado a este cambio lo escucho Fernando Candel Otto

Voz 5 01:52 utiliza el programa para mis cosas recomendamos otras sabe el peligro que treinta y cuatro horas menos en Galicia treinta y nueve en Galicia

Voz 6 02:02 he he dicho menos en Galicia si en Canarias no digo que como pensamos el Cabildo que Sastre

Voz 0827 02:10 bueno una hora menos en Galicia de una hora menos a una ese menos escucho te escucho Lorea Martínez hablando de ONGs

Voz 0458 02:19 posible recorte de la ayuda económica a las ONG de la educación del periodismo y también de las ONG pero creo que a este colectivo de las ONG que incluyen su ADN una parte

Voz 7 02:31 sin el trabajo de las ONG

Voz 0458 02:34 así que prefiero no solas

Voz 0827 02:35 bueno las ONG o las ONGs como nos dice Lorea es una duda muy muy interesante que hace tiempo ya tratamos el plural escrito es como tú lo pronunciase las ONG eso sin duda eh no hay que marcarlo con una ese final porque las siglas que serviría tanto para el singular como para el plural sin embargo en la lengua hablada sí que se recomienda que la forma plural Sega con ese según las reglas generales es decir con ese final de tal manera que para la lectura El plural escrito sería las ONGs es eh lo adecuado es decir las ONGs además la Academia introdujo la palabra ONG así escrita con todas las letras que la verdad está en el diccionario pero no es extendido mucho y en este caso no dudaría ni siquiera describiéndole si se añade la s final ya está bueno que se mide que es una es en todo caso Francino es menos comprometido a que el presidente del Gobierno pues no solamente celebrada en los países del Sahel sino que se le olvide uno en el contexto de esta afirmación en la que hablaba de las condiciones que debe reunir quién sea elegido presidente de la Generalitat de Cataluña

Voz 0509 03:41 lo que hay que hacer ahora después de las elecciones el Parlamento de Cataluña elegir a una persona que por supuesto esté en España que esté en la cárcel que no esté en la cárcel y que no tenga problemas poco las

Voz 0827 03:54 que dijo espanto el poste que esté en la cárcel buen hablamos tanto el proceso de la proclamación de independencia que en ocasiones oyes en los va la olla Javier Berrocal por ejemplo dos envía esto que escuchó a Pedro Piqueras en Telecinco hablando del detenido como presunto autor de las muertes del pantano de Susqueda es un poco Rajoy

Voz 8 04:12 Jordi Magentí el presunto asesino del pantano de Susqueda en Gerona ha proclamado hoy a gritos swing de su Hinault

Voz 0509 04:21 hay hay casi casi

Voz 0827 04:23 no estamos contamina

Voz 2 04:25 a los mi

Voz 0827 04:28 hoy aquí vamos cayendo todos Benjamín Prado por ejemplo es vigilado por un acompañará por Nerea Aróstegui por esta comparación que no se ajusta al tiempo hablábamos de ese libro devuelto a una biblioteca pública en Gandía cincuenta años después para contextualizar Benjamín Prado dijo esto

Voz 9 04:45 afortunadamente ha desaparecido y Hilla ha dejado pues esta red de bibliotecas en la que en la que bueno pues actualidad

Voz 0458 04:53 esto es dramático Almond diga no estaba en el diccionario vamos más estoy llamando al diga no estaba en el diccionario supongo eh pero

Voz 0827 05:01 usuario hace muchísimo tiempo es verdad pero no de cuando al món diga no estaba en el diccionario porque diga está en el diccionario igual que albóndigas desde hace trescientos años así que cuando se retiró ese libro que se devolvió cincuenta años después llevaba ya en el diccionario doscientos cincuenta años más o menos tenemos algunas vigilancias de oficio

Voz 10 05:24 muy bien

Voz 0458 05:31 los lunes pasamos distan todo por la radio con Pedro venga girarse girará eso es pareja espacio girará girasol girará y seis

Voz 0827 05:39 bueno entonces para Isaías es que expirase o lo que tiene el pretérito imperfecto de su objetivo ahora llamado también compre co Petrer pretérito UE ostras oye conectadas esos el pretérito Silvia esto no lo estudiamos

Voz 0509 05:52 no pero ahora tiene esto

Voz 0827 05:54 las dos formas de llamarlo la segunda como vemos bastante complicada para que no nos liar a buscar contratos consulta enviada

Voz 11 06:01 se ha quejado amargamente el Bigotes refiriéndose al marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal López líder sostiene el bigotes que quedan impunes quiénes soltaban el montón

Voz 0509 06:12 presión policial donde las haya figuran como atizar antes quiero decir vienen las

Voz 12 06:17 el altar el món d'un soltar el món domingo

Voz 11 06:21 expresión llena de sugerentes matices soltar

Voz 2 06:25 me interés el gran Isaías

Voz 0827 06:29 bueno pues sí que es una palabra polisémico a Montelongo aunque en el diccionario de la Real Academia todavía no ha entrado la policía Montelongo es según el diccionario solamente los intestinos de las reses especialmente los del cerdo coloquialmente pues también se refiere a los nuestros a los humanos la otra acepción de Mondo hongo de momento no está

Voz 0458 06:50 preguntaremos gracias Vera quince veintiocho Urrutia rompió lugar decir no sabemos el once de carrerilla dicho no sabemos el once de carretillas carretillas a él por la boca muere pero eso de las típico no primero rota le voy a Isaías y sobre ahí es que traía como tiene que ser una como esa obra porque les damos una semana que en mismo

Voz 0509 07:17 el mira qué hacer los reyes Dani Garrido aguardando

Voz 0827 07:21 el primero el carrusel por supuesto pero bueno ya que actuó como vigilante pues veamos qué es lo que dijo el vigilado que fue Fran ronquidos

Voz 13 07:29 la convocatoria llega con la duda de saber si veo nos rotar monté las así que no sabemos si mañana hará una alineación con el equipo de gala con el de siempre con ese que los niños del cole se saben ya de carretillas que saben ya de carrerilla

Voz 0827 07:42 bueno es más bien carrerilla es lo que se suele decir en vez de de carretilla pero bueno en una ocasión Dani Garrido fue vigilante pero como el carrusel es muy largo pues al final uno acaba también siendo vigilado

Voz 0458 07:54 mucho trozo al Atlético Mikel Merino pero no está comiendo un cigarrito desde entonces nuestra comen un cigarrito desde entonces cigarrito

Voz 0509 08:01 pero un Colin golito Un Colleen del cigarrito al Colin hay una pequeña diferencia

Voz 0827 08:06 bueno saberse algo de carretilla o comerse un cigarrito en vez de un colín pues forman parte ya de estos maldito refranes

Voz 10 08:16 ya

Voz 0509 08:18 el vamos acumulando y que cómodo dice Dani Garrido pues la verdad es que no nos faltan Juan Gutiérrez por ejemplo nos envía esta mezcla entre que algo quede en agua de borrajas que algo sea papel mojado ahí ahí ahí la cosa quedó en papel de borrar no pasado nada no se cierran campos queda todo en papel de borrajas queda todo en papel de borrajas

Voz 0827 08:39 es una buena mezcla eh que guarda haremos hay Elisa Soto nos dice también que cualquiera puede acabar entre las cuerdas pero la frase hecha para referirnos a quién se siente presionado en una situación comprometida es estar contra las cuerdas nos lo dice por esto que escuchó a Wyoming en El intermedio

Voz 14 08:57 ha entrevistado nada más y nada menos que a Michael Wolff el autor de Fuego y furia ese libro que ha puesto contra las cuerdas

Voz 0509 09:03 libro que apostó contra las cuerdas al tu puso minutos pensar

Voz 0827 09:08 no lo sé pero tampoco entre las cuerdas sino contra las cuerdas en fin oye que no siempre damos en la diana ni siquiera cuando queremos dar en la diana otros nos dicen Ximo García JR

Voz 1509 09:20 pues dicen que son pelín panfleto que los estudios que presentan inmovilista Si bueno pero hay un punto en el que en el que creo que dan el dardo creo que dan el dato

Voz 0827 09:30 no hay un punto en el que creo queda en el dardo es verdad que los que tiramos mal a los dardos hay veces quedamos en el dardo eh que ya está sin querer pero lo normal cuando queremos decir que alguien acierta es que alguien da en la diana no en El dardo insta de Tom calen es muy bonita bueno nos ha hecho flipado a colores o a multicolores nos la envía Mario Swann

Voz 8 09:50 es vamos a Flip par la palabra es Flick par multicolores multicolor multicolor multicolor multicolor basta con alegar motivo número cuatro

Voz 0827 10:06 pues nada más que añadir su señoría Tom vigilado Toni Garrido vigilante

Voz 15 10:13 no

Voz 0509 10:15 tenemos alguna más la semana pasada recibimos a su sufría con la famosa mil de oveja es maya

Voz 16 10:21 levantase la cabeza en la Unión Europea

Voz 17 10:24 que no basta según la normativa europea la certificación de los productores que China dice que bueno nosotros

Voz 0458 10:32 asumimos como tal ya ahí cuando dice no es miel pura de oveja miel pura dijo

Voz 0509 10:36 es lo que me dijo Jesús oye que la miel pura de Vega está muy buena de bueno ya lo aprobó

Voz 0827 10:42 haremos le ha sacado gustillo Jesús Soria aparece en la Unidad de Vigilancia y repite esta semana dispuesta a armar la marimorena hola Marie Morera según escuchó José Antonio Barrionuevo María Merino dietista porque es el ocurre

Voz 0509 10:54 es decir en las redes que sus hijos les daba de desayunar au a su hijo le daba garbanzos hice organizó

Voz 0827 11:01 la Mari Morera la Mari Morera y hay gente que lo criticaba mucho oye quizás las Mari Morera armas escándalos pero la que tiene derechos de autores la marimorena en nuestro vigilante además nos cuenta el origen de la expresión una tabernera en Madrid en el siglo XVI reservaba el buen vino para clientes distinguidos hasta que los no tan distinguidos pero que llevan ahí todos los días protestaron y exigieron el mismo trato el mismo vino ya se negó Se armó gran escándalo lío acabó en la justicia y en nuestras conversaciones también en el primer diccionario académico en mil setecientos treinta y cuatro para nombrar esas riñas o pendencia que a veces tenemos eh bonita que es muy bonita la historia y espero que la cosa de Jesús Soria lo de la Marie Morera no se extienda no tengamos también que cambiar el villancico

Voz 5 11:46 muchas veces me anda plan llamaran la marimorena

Voz 0827 12:02 tanto bueno el cambio de frases también se produce en vez en cuando invirtiendo el orden de los elementos si diciendo alguna cosita rara Francisco Fernández de Simón Dani Esteban y Juan Carlos Orozco escucharon este baile en La Ventana cuando hablábamos de dos autorretratos de Murillo expuestos en Londres dos autorretratos te Murillo

Voz 18 12:20 el primero es cuando era joven tiene unos aires así de Caballero alguien muy resuelto parece querer lo que sabe parece querer lo que sabe o quererlo

Voz 0827 12:29 ya sabes siempre está muy bien eh amar la sabiduría e incluso la propia sabiduría pero tienen razón nuestros vigilantes en que en este caso suponemos que Murillo parecía saber lo que quería no querer lo que sabía que seguramente era mucho y otro baile muy divertido el que David Criado Juan Aranaz escucharon esto a Pacojo

Voz 1084 12:48 el coche nuevo de Fernando Alonso se les sale una tuerca anoche en el estreno de los entrenamientos en Montmeló al que se le falta un tornillo que diría que bueno luego le fue bien pero empezar la temporada con problemas en una tuerca recuerda demasiado al futuro reciente recuerda demasiado al futuro recia recuerda además

Voz 0827 13:06 dado al futuro la reciente recordar el futuro ya se nos antoja paradoja y hablar de futuro reciente cuando reciente es algo que ha sucedido hace poco pues es un contra Dios que es una palabra que nos gusta mucho salvo en el cine eso sí en donde sí que uno puede regresar al futuro bueno Amaia y Alfred siguen sugiera como representantes de España en el próximo festival de Eurovisión pasaron por aquí pasaron por otros programas cantaron

Voz 19 13:38 sí creo

Voz 0827 13:43 cantar en inglés en el Festival de Eurovisión

Voz 0509 13:45 lo van a hacer en español y en la entrevista que les hicimos en los coló un error hablando del último ganador de Eurovisión el portugués Salvador Sobral nos lo envía también José Antonio Barrionuevo

Voz 20 13:56 no tiene ningún secreto a hacer mucho sé que el año pasado no portugués cantando en inglés cantando en inglés de dichas

Voz 0827 14:05 la intimista bueno el año pasado ganó un portugués cantando en inglés pues la verdad es que el inglés el entiende bastante bien

Voz 21 14:17 no

Voz 0509 14:21 sí

Voz 0827 14:24 el portugués comienza la cuenta atrás para la huelga de mujeres convocada el próximo ocho de marzo la igualdad tiene todos los frentes abiertos y el de lenguaje inclusivo es uno de ellos desde luego no siempre atina Camus

Voz 22 14:39 hace un par de informes por ejemplo

Voz 0509 14:40 cogimos el momento en el que el presentador de OT

Voz 22 14:43 todo leal

Voz 0509 14:44 con tres finalistas mujeres que se veía que iba a haber una mujer sin embargo ha anunció que si iba a conocer El ganador Bustamante más votado más votado y que por tanto es el ganador pues el ganador de Oteros Sampe más votado el ganador

Voz 0827 15:03 bueno será la concursante más votada efectivamente porque había tres y eran mujeres tampoco cuesta tanto es verdad que hay cosas peores como lo del jugador del Atlético de Madrid Vitolo

Voz 23 15:13 o sea que no somos mujeres y metiendo mentiras y saña por temas como lo que ha pasado yo creo que cada uno tiene su tema Gone con entrenador cada uno intenta hacerlo lo mejor

Voz 0509 15:26 pero pero desde luego no es un error al hablar es un error

Voz 0827 15:28 al pensar pero bueno para compensar hemos feminicidio esta semana por encima de nuestras posibilidades Íñigo Sastre por ejemplo en los envía un par de de ejemplos este operación Triunfo

Voz 24 15:39 hay representará a España e la ganadora de Operación Triunfo de Operación Triunfo ya lo ven no pasa donde sale no se corrige

Voz 0827 15:48 también este Estados Unidas escándalo

Voz 24 15:50 Rusia tras una investigación que denuncia que el Kremlin emplea mercenarios rusos en Siria para las misiones más arriesgadas aseguró que Estados Unidas que Estados Unidas Estados Unidos mató

Voz 0827 16:03 de Estados Unidas Nerea Aróstegui cree que a lo mejor todo lo empezaste tu Francino

Voz 16 16:08 tengamos esta tercera hora de La Ventana en el Día Mundial de la Radio con Pedro Guerra en directo con Pedro Guerra cuando Pedro Guerra en diré

Voz 0827 16:15 esta después también tenemos las gobiernos de coalición

Voz 8 16:18 no yo creo que las mayorías absolutas han desaparecido seguramente idas gobiernos de coalición

Voz 0827 16:25 las gobiernos de coalición por error feminicidios lo inverosímil por una veces olvidamos feminización lo necesario por ejemplo los dice José Antonio Barrionuevo cuando hablamos de Elegy amado Arca de Noé

Voz 0458 16:37 puede que tenga que terminar pagando mucho más ya hay más de un millón de semillas en el llamado Arca de Noé el llamado Arca de Noé de los cultivos llamado antes

Voz 0827 16:45 Arca de Noé buena en este caso Arca es una palabra femenina sólo femenina es verdad que al comenzar con Anthony Caro diremos L la arca eh pero solamente en ese caso lo volvemos a recordar en el resto de los casos los determinantes deben ser femeninos la llamada Arca de Noé sería lo correcto algo semejante sucede cuando decía Nos la primer canguro Alfonso Sanz lo pilló en Hoy por hoy cuando comentaban la serie de Berto Romero mira lo que has hecho ese el puesto

Voz 1084 17:12 veo de los nuevos padres modernos la lactancia los nuevos métodos educativos el pediatra los grupos de whatsapp de la guardería la primer canguro la primer canguro pero bueno

Voz 0827 17:23 cuando nos referimos al canguro animal efectivamente el sustantivo es masculino y sólo masculino pero cuando nos referimos aquella persona que cuida niños cuando los padres no están por la palabra es como en cuanto al género El o la canguro géneros enmarca pues eso con los determinantes que tienen que concordar así que lo correcto en este caso sería la primera canguro en fin oye que dudamos todo hasta los portavoces parlamentarios como Rafael Hernando con femeninos muy sencillos

Voz 25 17:48 yo lo que quiero que no voy al menos dos que me dado un buen médica o una eh buena médico o médica

Voz 0509 18:03 no voy a entrar en el debate gramatical bueno por lo menos lo dijo no voy a entrar en el debate gramatical que soy de Almería eh bueno no hay ningún debate señor Hernando el femeninos

Voz 0827 18:11 médica es perfectamente correcto hizo publicamos pues duplicados es verdad que hay algunas doctoras que se siguen llamando médico pero bueno el femenino está ahí para usarse por cierto hoy viene a La Ventana otra impresionante mujer Luz Casal qué versionado actuó como vigilante inversión no es erróneo contra más

Voz 10 18:32 no más vida más veros carpas con tramas frutos consigo más cerca es bueno pues ese contra más frutos

Voz 0827 18:46 en sigo después fue corregido por Luz Casal en la canción que grabó

Voz 10 18:50 no

Voz 26 18:54 más cuantos más

Voz 1 19:01 más

Voz 0827 19:02 cuantos más frutos consigo muy bien por la vigilante Luz Casal luz por cierto canta una versión de amores de Madrid está muy bien de disco muy bien es una cantante Martini extraordinaria yo creo que injustamente olvidada a veces no pero que también fue recibida por nosotros aquí como vigilada en esta unidad

Voz 27 19:19 todo

Voz 0827 19:31 fuistes Flores fue precursora de Mecano está muy extendido está muy extendido así que siempre que hablamos de Mecano pero no Mari Trini lo hizo un poquito antes pero bueno a Mari Trini se lo perdonamos

Voz 0509 19:48 tenemos también en esta unidad algunos verbos con conjugación desviadas por ejemplo este aducía que nos envía Gerardo Rodríguez

Voz 1509 20:00 quién vive una queja al gobierno local que anunció que denunció que por normativa los semáforos de vena pagaría sórdido nada

Voz 0827 20:05 a lujo nos dice Gerardo con toda la razón del mundo un error idéntico convirtieran regular lo irregular sucede con este producción que nos manda Alfonso Martínez los técnicos

Voz 1509 20:16 he estado en la zona la han examinado y evaluado los daños que se han producido por este pequeño derrumbes en Pasaia el derrumbe producido Ayeste producido ayer a las nueve de la noche

Voz 0827 20:24 ahí estamos en la frontera no sabemos si dice muy bien se producía ose producido yo creo que más bien producido pero bueno ahí lo dejamos Pablo Calvo nos envía este prevé yendo de Berto Romero que él ya preveía que se iba a repetir dice el vigilante que se lo perdonaría Berto oye pero que hay que meter en la UVI decrecen cuando

Voz 28 20:42 si podías entrar de tía de técnicos eso eh de Palma otra persona no podrá ver si sí si era muy grande para que servía para dejar chaqueta de esa para aparcar una moto para dejar chaquetas pero los se prevé yendo que pero prevé yendo que que haya un cambio climático se extiende cada vez más

Voz 0827 20:59 no sé lo que pasará dentro de cincuenta años pero de momento recordamos es previendo eh aunque desde luego prevemos que la cosa se seguirá extendiendo y Rafael Urturi nos envía una conjugación desviada del verbo poder

Voz 29 21:11 pero en este concierto concreto del Nuevo Alcalá está todo todo lo que ha anunciado está ahí sí se nota además eh sí sí hay durante toda la gira no no podemos darnos el gusto de no no podemos darnos el gusto de no poder

Voz 0827 21:27 no podemos darnos el gusto bueno pudimos hacerlo un poquito mejor diciendo por ejemplo pudimos tampoco está mal esta conjugación del verbo responder que Silvia Julián Vega escuchó en Lille Giuliana

Voz 0509 21:39 es decir tengo un gran aprecio

Voz 30 21:42 con la sociedad valenciana que creo que tiene

Voz 0509 21:44 enormes virtudes una sociedad emprendedora que ha respuesta respuesta sabido dar una respuesta es catalán y a los operarios

Voz 0827 21:53 la rasposa en castellano ha respondido ya a veces no fallamos en la conjugación sino en la elección del propio cerdo verbo por ejemplo Jorge Batlle Elvira cree que aquí escogimos mal el verbo detentar

Voz 31 22:06 qué Juncker va a proponer que su cargo de presidente de la Comisión se fusionen con el de presidente del consejo el que en estos momentos detenta detenta Donald Tusk

Voz 0827 22:16 hay pues tiene razón porque detentar es ejercer el poder efectivamente pero de una manera ilegítima legítima ilegítima e lo otro sería

Voz 32 22:24 ostentar ostentar un cargo

Voz 2 22:32 no

Voz 0509 22:37 pues a la espera del ocho de mi han sido ellos los hijos porque no los ancianos los jubilados los que se han hecho oír

Voz 0827 22:45 en las últimas dos semanas reclaman una pensión más justa que es el han ganado y que se revaloriza sin que pierdan poder adquisitivo así que hoy Marta Valderrama se ha fijado en ellos en los jubilados y en suspensiones

Voz 33 22:58 durante las últimas semanas hemos visto a viejos muy jóvenes pedir un aumento digno de las pensiones la palabra pensión entró en el diccionario en mil setecientos ochenta como una cantidad anual que daba el Rey por algún servicio especial aunque la jubilación como dejar de trabajar llegó el mismo año la pensión que hoy todos conocemos como el dinero que recibimos al jubilar unos no se generalizó hasta la vuelta de la democracia

Voz 10 23:23 enseguida

Voz 34 23:30 a las casas de huéspedes también se les bautizó como pensión y al servicio de comidas y cenas medias pensiones o pensiones completas según el tipo de alimento

Voz 0100 23:38 acción que querían recibir los clientes jubilación viene de júbilo que es la manifestación de la viva alegría sea así porque después de trabajar alrededor de cuarenta años para poder vivir finalmente vive sólo para disfrutar sin embargo pensión en países como Chile Colombia y Panamá significa pena que es lo que deben sentir muchos pensionistas españoles al ver su cuenta corriente

Voz 0509 24:07 americana de pensión como pena desde luego no la conocíamos y es verdad que algunas casas de pensionistas españoles están convirtiendo en pensión para coger a sus hijos que a veces tienen que volver a casa incluso a sus clientes buena en fin que les vaya muy bien a ellos y que les vaya muy bien a las mujeres el ocho de marzo yo ya me voy pues bien señoras y señores si me lo permiten

Voz 25 24:27 que me voy a ir