ESCÁNER HORA 25 DEPORTES (02/03/2018)

Voz 1 00:00 a mí

Voz 0919 00:07 hoy en el escáner Antonio Romero la Romero Holanda llegó a todos Julen Guerrero las Julen hola muy buenas qué tal buenos gran partido quizá un partido que puede decirnos si hay Liga o no hay Liga es el del Camp Nou Barça Atlético de Madrid quién es el favorito

Voz 3 00:21 hombre la respuesta de hace dos semanas hubiera sido muy fácil es el Barcelona yo creo que a día de hoy la respuesta más justa para el Atlético de Madrid es que al menos estará coso al cincuenta por ciento

Voz 4 00:31 como mínimo el cincuenta por ciento siendo ahora mismo el el Atlético Madrid un equipo que que está en racha no

Voz 3 00:38 el equipo más en forma de la categoría la llegada de Diego Costa los partidos que ha jugado ha liberado de presión a Griezmann nos estamos encontrando con también con la mejor versión del francés parece también el momento en el que sólo sirven está acertando más las decisiones en encuentra la confección del equipo

Voz 4 00:54 también está recuperado jugadores como Koke como Saúl como Thomas que está en un momento también muy bueno oí ahora mismo si el Atlético Madrid hubiera elegido tiene que elegir un momento para visitar Barcelona yo creo que sería éste no

Voz 3 01:06 en el Fútbol Club Barcelona no esta Messi al equipo leonés estas horas los resultados

Voz 4 01:10 Barça que sólo Messi que bueno pues también Luis Suárez de que siempre está con con el gatillo preparado son los que les saca un poco de del pobre fútbol que está ofreciendo oí bueno pues el nerviosismo yo creo que ahora mismo está más en Barcelona que en el Atlético de Madrid

Voz 0919 01:24 el en Valencia Betis muy atractivo el Valencia en puesto de Champions el Betis que tienen una trayectoria de brillantez que espera ir de ese partido Romero

Voz 3 01:32 yo sinceramente creo que es que el Valencia ya está prácticamente asegurado en la Liga de Campeones porque su principal rival el Sevilla tiene otras cosas en las que piensa pero es verdad que en las últimas semanas el Valencia está teniendo un poco de fuelle ya hay futbolistas a los que se le nota cansado y el Betis para mí es una aparición de aire fresco en nuestra competición yo creo que tiene más fútbol que clasificación que a mí me parece uno de los partidos más interesantes porque el Valencia a pesar de que ha bajado sigue siendo un equipo muy fiable para mí el Betis es de los cuatro equipos que mejor juegan al fútbol

Voz 4 02:05 para mí creo que el Betis en estos momentos está mejor o por lo menos el les reconoce más el estilo que que quiere jugar sin embargo ya ogro también el Valencia sabe que ganando sus partidos en casa donde es muy fuerte pues pues tiene asegurada la Champions no y es complicado que deje escapar a un punto de de su feudo no creo que ahora mismo no no está pasando por su mejor momento pero para mí yo diría que el más favorito porque es un equipo fuerte es un equipo que deja bueno pues muy pocas opciones a los rivales y que sobre Eto'o en su casa sabe que sacándolo pues éstas

Voz 0919 02:36 si nos fijamos el último partido en el Real Madrid Getafe con París en el horizonte y con el Getafe un equipo rocoso ya en la zona tranquila soñando con Europa peligro en el Bernabéu Romero

Voz 3 02:49 bueno ha habido peligro en el Bernabéu durante todos los partidos son casi todo parte partido dura de la temporada hasta aquí me parece que mañana va a ser un día más a la oficina yo creo que el Real Madrid Si no es capaz de sentenciar por la vía rápida el partido se le va a ir la cabeza de manera inevitable al partido del próximo martes en París frente al París Saint Germaine ya iba a entrar sin trabajo táctico de los de Bordalás que aparte de ser un equipo muy trabajado eh agresivo que pega que quiere rasca y me parece que no es el equipo más cómodo para residir como visitante teniendo que meter la pierna tres días después jugando de la temporada eh ante el equipo en el que no va a jugar Neymar pero que sigue siéndolo y pasa como se metió creo que si el Real Madrid es capaz de salir con esa mezcla de titulares a suplentes pregona que va a poner seguro mañana Zidane capaz de salir a certificar el partido por la vía rápida veremos un partido cómodo para los decida si el partido se le atraganta yo creo que podemos volver a ver otra sorpresa otro resultado sorpresa mañana en el Bernabéu

Voz 4 03:42 sí yo además creo que la afición del Bernabéu no va a permitir otra cosa que no sea ver salir al Real Madrid con ritmo con velocidad con hambre con ganas de solucionar el partido rápido no todo lo que pase los minutos van favor del Getafe y ahora mismo creo que el Real Madrid después del último traspiés frente al Espanyol en no puede permitirse en pues dejar pasar ni un minutos de que empiece el árbitro en bueno demostrar a su público que que bueno pues que ha sido un accidente y que está preparada para el partido del martes está claro que el que el Getafe es un equipo bueno que te hace los partidos rocosos que tienes que tener mucha paciencia que tienes quemarlos pero estoy con Romero creo que lo tiene que solucionar antes de que llegue el descanso todo lo que a partir de ahí bueno sea que no está por delante seguramente bueno

Voz 0919 04:27 el Getafe lo pueda aprovechar y hasta aquí el escáner Julen Guerrero un abrazo muy bien muchas gracias Romero como siempre muchas gracias un abrazo para todos