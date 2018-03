Hora 25 Deportes: Final por la liga (02/03/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Cannes

Voz 1284 00:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes quizás OK en el árbitro del Barça Las Palmas Quique perdón a los jugadores del Barça

Voz 0919 00:18 hace un lado sin pues como recordaba el nombre es que no lo vi porque yo estaba haciendo Hora veinticinco cero por la onda media europea habrán llegado así ahora habrán llegado comenta me llegaron comentarios le han pitado hoy mucho los oigo seguramente pero no se ha llamado la atención que ayer al descanso después de no haber señalado una mano del portero de la Unión Deportiva Las Palmas que vio todo el mundo menos en el descanso se encontró con los jugadores del Barça en el túnel de vestuarios a Iniesta y a otros jugadores les dijo lo que no veo no lo puedo pitar ha sido responsabilidad mía y os pido perdón cuando un árbitro te dice eso te acaban los argumentos Le basa contesta al cien por cien responsabilidad mía lo siento

Voz 1284 01:07 pero claro si el árbitro te dice eso ya que que que vas a decirle no la ha visto

Voz 0919 01:13 bueno pues queríamos poner esto en el inicio del programa para ponernos de vez en cuando en el lugar del árbitro son muy malos que se equivocan pero claro no ha visto algo qué le vas a pedir al arbitro enseguida estamos en Barcelona porque al margen de el arbitraje de Mateu lo que queda es que la Liga está viva el Atlético de Madrid a cinco puntos el próximo domingo en el Camp Nou Barça Atlético de Madrid ahora Euroliga de baloncesto está jugando el Unicaja en la cancha del Estrella Roja cómo está el país

Voz 3 01:48 Enrique Aparicio mucho mejor pero estaba perdiendo por bastante malos porcentajes de aquí

Voz 4 01:53 no pero faltan ocho minutos para el final del partido perdido

Voz 3 01:56 no sólo por siete a Unicaja cincuenta y cinco estrellas rojas entre dos mil nueve

Voz 0919 02:01 se jugará el Real Madrid Fenerbahce hoy han comenzado en los Mundiales de Atletismo en pista cubierta lo mejor del equipo español en esta jornada iniciales que ha del Michal se ha clasificado para la final de tres mil ha hecho el tercer mejor tiempo el próximo domingo correrá para intentar conseguir una medalla en el inicio del programa como siempre vuestro es Sara encantó todo mundo sigue habiendo gente afectada por el fallecimiento de Enrique Castro Quini

Voz 1065 02:26 buenas tardes noches hoy el presidente de la peña sportinguista en Veinticuatro horas casi que llevamos ya de tremendo Dolors que bueno sobrarían ya las palabras estuvieron creo que está todo dicho pero sí me gustaría reivindicar tras ha muerto de Kimi esos valores que él defendía porque precisamente se está hablando casi más como persona como como el de futbolista que no hay duda no pero reivindicar valores de que como él bien dijo muchísimas ocasiones los rivales en el campo fuera del campo ya no somos amigos somos amigos y quiero con esto ver el detalle que tuvo el Oviedo presentándose en el Molinón a rendir homenaje al brujo irritó indicar eso la amistad la cordialidad fuera de los terrenos de juego que es hoy en día lo que estamos viendo con los actos

Voz 5 03:21 vandálicos Si extremistas y de todo que es esto

Voz 1065 03:24 según produciendo alrededor del fuego

Voz 5 03:27 siempre Quini siempre Sporting

Voz 8 04:45 empezamos venga

Voz 0919 04:56 el día después del pinchazo del Barça ideal arbitraje de Mateu Lahoz y a dos días de que llegue el Atlético de Madrid a cinco puntos al Camp Nou

Voz 9 05:07 cómo es el día del Barça Santi Ovalle buenas tardes qué tal buenas tardes pues sigue el cabreo en el Barça por el arbitraje de Mateu Lahoz pero saben en El Vestuario que no hay tiempo para lamentarse y que el partido del domingo es una oportunidad de lujo para dar un golpe importantísimo a la Liga reivindicarse hoy han hecho trabajo de recuperación y mañana último entrenamiento no están en un buena dinámica en Liga los azulgrana tres empates en las últimas cinco jornadas cero se aferran a la estadística lleva el Barça quince partidos sin perder en Liga contra el Athletic consecutivos iban a ir con todo con Jordi Alba que vuelve tras sanción con Suárez que no vio la amarilla la única nota positiva del partido contra Las Palmas Icon el once de gala va a volver Piqué que ayer descansó y la única duda es la de Paulinho o Coutinho acompañando a los diez intocables en el Barça

Voz 0919 05:51 el Atlético de Madrid mientras tanto se frota las manos porque el Barça aparte de la arbitraje no está en un buen momento de juego y en el Atlético todo va viento en popa a toda vela hoy que ha habido Miguel Ángel Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 06:04 qué tal buenas tardes Gallego bueno pues Entrenamiento He pasado por agua como suele ser habitual estos días prácticamente en toda el todo el territorio español y con una buena noticia la ampliación de contrato de Thomas Party el africano terminan el dos mil veintidós un añito más dos mil veintitrés Le han subido tanto la cláusula como el sueldo y una gran alegría a nadie se le escapa que la ética está en un buen momento pero el Barça tiene mucho potencial aunque Thomas apuesta por los suyos

Voz 0919 06:29 para competir

Voz 10 06:31 jugadores como un equipo de Barcelona pero nosotros trabajamos como equipo voy con el ayuda de mis compañeros y todo el equipo lo vamos a conseguir

Voz 1576 06:43 lo vamos a conseguir decía Party van a ser los mismos de Sevilla haga gallego con Koke con Saúl con Gabi con Thomas en el centro del campo Griezmann y Costa en punta de ataque y atrás versa Alcoy los dos uruguayo José Giménez Godín Filipe en el lateral izquierdo Oblak no ha salido a entrenar con el resto de sus compañeros pero por precaución va a estar bajo los palos la buena noticia también Lucas Hernández ya recuperado aunque no va a ser de la partida

Voz 0919 07:07 de nada una rueda de prensa antes del partido

Voz 1038 07:10 en la previa el Cholo Simeone por mucho que nos quiera vender

Voz 0919 07:14 que ellos van partido a partido y nada más el el domingo no cuela y Cholo seguimos

Voz 0919 07:49 la jornada pudo empieza mañana vamos a repasar rápido a los partidos que se juegan el sábado por ejemplo un Real Madrid Getafe el Madrid sin duda alguna pensando mucho en lo de la próxima semana con el París Saint Germain Antón Meana que ha dicho Zidane buenas tardes

Voz 0594 08:03 qué tal Gallego buenas tardes pues que recupera a Marcelo para medirse al equipo de Bordalás estaba contento por ello Zinedine Zidane que quiere que el equipo no se desconecte la Liga para llegar bien al encuentro de París y eso que en el Parque de los Príncipes puede que no estén micros ni Modric lo explica Zinedine Zidane

Voz 14 08:19 es importante que que este mañana más cero con nosotros yo el primero y luego veremos día a día porque no te puedo decir nada yo te digo que mañana el partido del martes no sé veremos día a día no sabemos

Voz 0919 08:36 ya veremos si el Madrid tiene la cabeza en París el equipo que tiene la cabeza en la eliminatoria Ésa es el París Saint Germaine porque para el partido de Liga de este fin de semana José Palacio atención a quién deja fuera a quién da descanso aquí en Reserva Emery buenas tardes buenas tardes Gallego

Voz 1038 08:53 descansan Cavani en papel B Rápid Marchini

Voz 0919 08:56 los Pastore esta extraña un poco más porque no

Voz 1038 08:59 es habitual titular y además del lesionado obviamente Neymar el único que viaja de los teóricos titulares el próximo miércoles ante el Real Madrid es Di María que va a ser la gran estrella el sábado a las cinco la tarde mañana ante el además del hijo de Joshua timo Cigüela que pudo debutar con Emilio así

Voz 0919 09:16 qué Mérida descanso a en papel y acaban y los reservas sin duda alguna para el partido más importante que van a tener este año por ahora el Getafe cuidado con el Getafe que está en mitad de la tabla que es un equipo duro difícil y que seguro va a querer pescar en el Bernabéu Iván Álvarez buenas tardes

Voz 0594 09:32 pero tal Gallego buenas tardes que llegó al Bernabéu

Voz 3 09:34 tres bajas confirmadas las de Markel Bergara ahí Flamini por lesión y la vía más por sanción además a esto hay que añadir la preocupación que tiene Bordalás el abordaría hoy insolidario hiciera dudas por última hora para el partido en el Bernabéu el Getafe tiene dieciséis puntos de renta sobre los puestos de descenso y está a solo cinco Europa cree el técnico del Getafe que el Madrid jugará mañana pensando en el partido ante el Paris Saint Germain responde Bordalás

Voz 15 09:57 seguro que no pueden permitirse el lujo de antes de un partido de la importancia que tiene del próximo miércoles bueno cosechar una una segunda derrota por lo tanto yo creo que va a ser un Real Madrid peligroso

Voz 0919 10:09 mañana a las cuatro y cuarto en el Pizjuán Sevilla Athletic de Bilbao el Sevilla intentando acercarse a los puestos de Liga de Campeones el Athletic en un momento difícil novedades del equipo de Monte la Manolo Aguilar hola

Voz 16 10:22 qué tal va a recuperar practicamente Monte la a su once ideal tan sólo le falta Jesús Navas que no se ha recuperado para el partido respecto al encuentro de Málaga vuelve mercado N'Zonzi Franco Vázquez hizo Muriel en la convocatoria hay una novedad Roque Mesa se cae entra también Escudero que nos tú en Málaga así que el equipo ha del Sevilla para recibir mañana al ir

Voz 0919 10:45 tipo de Ziganda cómo va a viajar a Sevilla con qué novedades Diego González hola pues va a haber varios cambios en el once

Voz 1038 10:50 Ziganda haya también lo impide Marsella uno de ellos Yeray atrás eh Williams podría volver también a la titularidad en ataque descansado pero en cualquier caso ha viajado Ziganda con todo incluso con Raúl García tocado porque no renuncia a nada el equipo bilbaíno

Voz 17 11:03 no estamos para renunciar a nada ni ni mucho menos sabemos que es complicado pero también sabemos que vamos a tener opciones sabemos que es un campo por estadística que normalmente no se te da bien pero no tiene nada que ver

Voz 0919 11:14 pues es que desde el dos mil once no gana al Athletic

Voz 1038 11:16 Juan solamente la victoria en los últimos veintitrés años

Voz 0919 11:19 en dos telegramas de los de los partidos de mañana Villarreal Girona peleando por Europa a los dos Xavi Isidro

Voz 18 11:25 hola qué tal Gallego si es el Villarreal con las bajas de Andrés Fernández Bruno y Sansone por lesión Javi Fuego es duda por un golpe en el tobillo se queda fuera actrices por decisión técnica en la novedades del canterano Morlanes en el Girona Machine de las bajas por lesión de Aday iré gol caer Aíto pese a que sigue pasando un problema alérgico en principio Stuani estará para jugar en la idea es repetir el once que consiguió la victoria en la última jornada

Voz 0919 11:47 Deportivo de La Coruña Eibar a las seis y media urgencias totales para el Depor mucho mejor esta va a retirar Dahl

Voz 0594 11:55 qué busca la UEFA además causan baja en el equipo armero rico y Enrich además de yo él capa Ramis Jovanovic en este importe igual revolución absoluta de Clarence Seedorf hasta seis cambios en el once que capitanea me revolución entre hecho las insiste en que el Dépor está muy vivo y que está muy cerca de conseguir esa primera victoria

Voz 0919 12:15 a las seis y media se juega también mañana en Butarque Leganés Málaga el Lega en a zona tranquila el Málaga es el colista José Antonio Duro hola

Voz 1038 12:23 si el Málaga que se juega la vida en Butarque gallego en los de José González llegan al Leganés a jugarse el todo la nada a siete la salvación el Lega con hasta seis jugadores que vuelven entre ellos Rubén inició vas quieren olvidar la goleada de entre semana en el Metropolitano acumulan seis partidos sin ganar en Liga y están en su peor posición del año Garitano tiene los pies en el suelo y conserva la tranquilidad en el plantel mañana seis y media Butarque Leganés Málaga

Voz 0919 12:46 ahora como todos los viernes en Hora veinticinco Deportes el escáner y hoy en el escáner Antonio Romero Romero

Voz 20 13:00 llegó las dos Julen Guerrero la Julen

Voz 0919 13:02 hola muy buenas qué tal buenos gran partido quizá pido que puede decirnos si hay Liga o no hay Liga es el del Camp Nou Barça Atlético de Madrid quién es el favorito

Voz 20 13:11 hombre la respuesta hará feos semanas hubiera sido muy fácil es el Barcelona yo creo que a día de hoy la respuesta más justas para el Atlético de Madrid en al menos estará con al cincuenta por ciento

Voz 5 13:22 como mínimo el cincuenta por ciento siendo ahora mismo el el Atlético Madrid un equipo que que está en racha no

Voz 20 13:28 el equipo más en forma de la categoría la llegada de Diego Costa los partidos que ha jugado ha liberado de presión a Griezmann nos estamos encontrando con también con la mejor versión del francés parece también el momento en el que eso no Simeón está acertando Majo las decisiones en cuanto a la confección del equipo

Voz 5 13:43 bueno también está recuperado jugadores como Koke como Saúl como Thomas que está en un momento también muy bueno oí ahora mismo si el Atlético Madrid hubiera elegido tiene que elegir un momento para avistar Barcelona yo creo que sería éste no

Voz 20 13:56 el Fútbol Club Barcelona no esta Messi al equipo que estas horas los resultados

Voz 5 14:00 Barça que sólo Messi que bueno pues también Luis Suárez que siempre está con con el gatillo preparado son los que les sacan poco de del pobre fútbol que está ofreciendo oí bueno pues el nerviosismo yo creo que ahora mismo está más en Barcelona que en el Atlético de Madrid

Voz 0919 14:15 en Valencia Betis muy atractivo el Valencia en puesto de Champions el Betis que tiene una trayectoria de brillantez que espera ese partido Romero

Voz 20 14:22 yo sinceramente creo que es que el Valencia ah ya está prácticamente asegurado en la Liga de Campeones porque su principal rival el Sevilla tiene otras cosas a las que piensa pero es verdad que las últimas semanas el Valencia está teniendo un poco de fuelle hoy hay futbolistas a los que se le nota cansado y el Betis para mí es una aparición de aire fresco en nuestra competición yo creo que tiene más fútbol que clasificación Él me parece uno de los partido más interesante porque el Valencia a pesar de que ha bajado sigue siendo un equipo muy fiable para mí el Betis es de los cuatro equipos que mejor juegan al fútbol en primas

Voz 5 14:55 para mí creo que el Betis en estos momento está mejor o por lo menos les reconoce más el estilo que que quiere jugar sin embargo logró también el Valencia sabe que ganando sus partidos en casa donde es muy fuerte pues pues tenía asegurada la Champions no y es complicado que deje escapar a un punto de de su feudo no creo que ahora mismo no no está pasando por su mejor momento pero para mí yo diría que el más favorito porque es un equipo fuerte es un equipo que deja bueno pues muy pocas opciones a los rivales Iker sobretodo en su casa sabe que sacándolo pues

Voz 1284 15:27 Nos fijamos el último partido

Voz 0919 15:29 en el Real Madrid Getafe con París en el horizonte y con el Getafe un equipo rocoso ya en la zona tranquila soñando con Europa peligro en el Bernabéu Romero

Voz 20 15:39 bueno ha habido peligro en el Bernabéu durante todo el partido So casi todo partes partido dura de la temporada aquí me parece que mañana va a ser un día más a la oficina yo creo que el Real Madrid Si no es capaz de sentenciar por la vía rápida el partido se le va a ir la cabeza de manera inevitable al partido del próximo martes en París frente al París Saint Germaine ya iba a entrar sin trabajo táctico de los de Bordalás que aparte de ser un equipo muy trabajado eh agresivo que pega que que rasca y me parece que no es el equipo más cómodo para residir como visitante teniendo que meter la pierna tres días después jugando de la temporada eh ante el equipo en el que no va a jugar Neymar pero que sigue siéndolo y yo creo que si el Real Madrid es capaz de salir con esa mezcla de titulares suplentes zona que va a poner seguro mañana Zidane capaz de salir certificar el partido por la vía rápida veremos un partido como para los decida si el partido se le atraganta yo creo que podemos volver a ver otra sorpresa otro resultado sorpresa mañana en el Bernabéu

Voz 5 16:32 sí yo además creo que la afición del Bernabéu no va a permitir otra cosa que no será ver salía al Real Madrid con ritmo con velocidad con hambre con ganas de solucionar el partido rápido no todo lo que pase los minutos van favor del Getafe y ahora mismo creo que el Real Madrid después del último traspiés frente al Espanyol en no puede permitirse pues dejar paso dar ni un minutos de que empiece el árbitro en bueno demostrar a su público que que bueno pues que ha sido un accidente que está prepara para el partido del martes está claro que el que el Getafe es un equipo bueno que te hace los partidos rocosos que tienes que tener mucha paciencia que tienes que madurar los pero estoy con Romero creo que lo que lesionar antes de que llegue el descanso todo lo que a partir de ahí bueno sea que no está por delante seguramente bueno pues el Getafe lo pueda aprovechar y hasta aquí el escáner Julen Guerrero un abrazo muy bien muchas gracias Rodero como siempre muchas gracias un abrazo para todos

Voz 0919 17:29 ayer debutó con la Real Sociedad Miguel Ángel Moyá hasta hace tres días estaba entrenando con el Atlético de Madrid sin ni siquiera haber hecho un entrenamiento con la Real sin haber sido presentado oficialmente ayer en el Villamarín hizo un partidazo tres paradas que sirvieron para que su equipo consiguiera un punto ante el Betis tras la urgencia del debut hoy ha sido presentado ha sido presentado casi casi como un héroe Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 17:56 hola qué tal Gallego buenas tardes sí ha sido presentado como un héroe como lo que es a día de hoy y Miguel Ángel Moyá después de ese partido Godin decías frente al Betis en el Benito Villamarín después de por fin su primera sesión de entrenamiento de Zubieta las órdenes de Eusebio se plantaba en la sala de prensa de Zubieta arropado por la plana mayor de la dirección deportiva de las Ali por el presidente por Jokin Aperribay a quién está dedicado su actuación ayer frente al Bettini después ha explicado que su fichaje ha sido relámpago que se entero en la cena de cumpleaños de Cerezo en el Metropolitano el pasado lunes ahí le dijo Miguel Ángel Marín que le llamaba Aperribay para fichar y al día siguiente el martes sin prácticamente tiempo tuvo que decidir si si óxido decidió que sí que ficha por la Real las razones estas escuchas

Voz 21 18:41 no tenía especialmente ninguna intención de irme del Atlético de Madrid y realmente no me voy porque yo haya buscaba algo sino porque han tocado a mi puerta el equipo que tocaba mi puerta ha sido un equipo un gran equipo como es la Real Sociedad uno tiene son como los gustos no hombre

Voz 0919 18:54 lo ha hecho fenomenal en el debut nos vamos al Tartiere se va a jugar ahí un partido segunda Oviedo Barça B y en el gran rival del Sporting el Oviedo va a recordar aquí ni Cali González buenas tardes

Voz 22 19:06 hola qué tal buenas tardes el pues bueno si está acaba de retirar los jóvenes al túnel de vestuarios en minutos arranca este partido en el Tartiere hice esperan ser respetuoso minuto de silencio aquí no hay colores el Real Unión que hasta luego Sporting el fallecimiento del grupo y en unos minutos dará comienzo es que no todo es aquí lo hemos para vender destacamos la alineación del Real Oviedo que buscaban los coches sí que es una como titular Every partido arranca a las nueve voy yo que retomar la senda de la victoria

Voz 0919 19:37 minuto y resultado en el partido del Unicaja de la Euroliga como está

Voz 3 19:41 con opciones suena veinte para el final del partido Estrella Roja setenta y cuatro Unicaja setenta

Voz 1284 19:46 así que ahora volvemos seguimos en Hora veinticinco Deportes veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 0919 20:10 como siempre con José Palacio que ya nos ha contado la convocatoria de Emery para el partido de Liga del París Saint Germain en papel y Cavani no están los reserva por supuesto para el enfrentamiento ante el Real Madrid pero tenemos más cosas Palacio interesantes por ejemplo partidazo Portugal sigue partidazo en Portugal que arranca en apenas media hora en un poquito más en cuarenta minutos porque se enfrenta el líder contra el tercero el Oporto ante el Sporting de Portugal se titular en la portería del Oporto Iker Casillas titularidad considerado iba ya ha recuperado la titularidad y nosotros nos alegramos

Voz 1038 20:43 partidazo y enfrente se va a enfrentar contra Matí Coentrao así que todo puede pasar en el clásico de Portugal cinco puntos separan a Oporto y Sporting de Portugal eso es hoy esta noche pero mañana ya tenemos nueva jornada de la Premier League mañana a las cuatro la tarde Tottenham perfil con Poquetino mirando más en la Champions tiene esa vuelta ante la Juve el martes con el dos a dos en la ida a las seis y media al Liverpool Newcastle lo que es lo mismo Benítez ante sus ex vuelve a Anfield el domingo partida a las cinco de la tarde Manchester City Chelsea los de Pep que ya descuentan la jornada para ver cuando son campeones y ojito con el Chelsea que no puede pinchar más está fuera de puestos Champions a dos puntos del Tottenham con un Conte bastante bastante mirado con lupa a las dos y media ese mismo domingo tenemos el Brighton Arsenal y el lunes queda el Crystal Palace Manchester United a la nueve la noche hay partidazo se en Italia en las sería la jornada número veintisiete mañana sábado es un tercero contra segundo Lazio Juventus a las seis de la tarde a las nueve menos cuarto el partido el líder el Nápoles que recibe la visita de la Roma cuatro puntos de ventaja tiene lo de Sarrión que es verdad que la Juventus tiene un partido menos y el domingo tenemos el derbi de la madrina las nueve menos cuarto de la noche Milan Inter con el resucitado Milán de Gattuso que lleva seis partidos sin encajar gol gallego en toda la competición

Voz 0919 21:55 eso es tremendo entre Liga Europa League

Voz 1038 21:57 sí y también la Copa Italia que se han clasificado para la final y cuarto Inter en puesto Champions a siete del Milán así que partido interesantísimo quédate con otro encuentro mañana en Alemania Bundesliga jornada veinticinco R B

Voz 5 22:09 Bicing Borussia Dortmund seis y media sexto contra segundo pero sólo tres cundido diferente gracias Palacio Denis

Voz 0919 22:16 Rafa Nadal Se retiró esta semana del torneo de Acapulco va a tomar un descanso porque sigue sin recuperarse de la lesión no va a estar en Miami Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 24 22:29 ya decía yo el otro día que me parecía muy precipitado de Acapulco que incluso Indian Wells lo tenía que haber saltado quizás si hubiera podido llegar a Miami pero después devolver se ha lesionado en Comillas porque tampoco ha sido la lesión sino un dolor infinito prefiero descansar iba a esperar a la tierra batida veremos si a lo mejor la aparición puede ser en Valencia en Copa Davis no será fácil convencerle pero si no pues será Monte cálido y luego ya tendremos toda Barcelona Madrid y la agita de París que realmente a él le daría una alegría inmensa porque ese día once título en París donde los ninguna tontería pero bueno lo malo es que se va a perder toda la gira americana le va a sacar unos cuantos puntito salvo que pierda muy pronto en Indian Wells y Miami que defiende mil puntos en cada torneo pero bueno tampoco es el uno cuando éste está bien y no se vino cuando la noticia del día es que Bautista se ha metido en la final de Dubai iba a jugar mañana con Lucas Quinn tiene opciones de ser campeones de torneo de Antonio quinientos así que no está mal

Voz 0919 23:38 gracias Miguel Ángel Rafa se reserva para la tierra batida Mundiales de atletismo en pista cubierta en Birmingham la primera jornada nos deja José Luis López un finalista con opción de medalla buenas tardes profe

Voz 1 23:53 buenas noticias Álvaro de la Riva ha ganado el forzudo cuarenta y cinco cuarenta y cuatro claro favorito a quién está al Tau a terceros y serie viese repescado pues no cuarenta y siete once ahora mismo lo Catherine excepto en la Francia esa todo lógico Marta Pereyra cuarta en su serie de mil como de noventa estaba esperando el final de las otra cosa que que está haciendo ahora para ver si se mete el apilado no ya esta mañana también la buena noticia de que que chal no tercero en su serie de lo bien que es de cuarenta y tres hoteles de tres y también está en la final con muy buenas sensaciones

Voz 25 24:32 pues la verdad que se ha sido muy buenas he notado notado fuerte explica poderes pone a todos los cambios ahora descansar y recuperarse para la final que ahí tenemos que pelear que era el objetivo por el cual habíamos venido

Voz 0919 24:45 una gran opción de medalla que tiene a lo contaremos en el próximo domingo Baloncesto Euroliga como está devoción ante el Estrella Roja Unicaja Enrique la volvemos a las nueve comienza en Madrid el Real Madrid Fenerbahce Marta Casares buenas tardes

Voz 0277 25:02 llegó muy buenas un cara a cara entre dos de los claros aspirantes a estar en la Final Four de Belgrado el Real Madrid cuarto ya sin Jonas Maciulis que ha sido cortado esta mañana también Simpson Kings por lesión reciban al Fenerbahce de un viejo conocido como es el cobrado bicho el vigente campeón de Europa ahí ambientazo en el Palacio no queda una sola entrada momento ahora de la presentación del Real Madrid en cinco minutos comienza

Voz 0919 25:27 el baloncesto en la NBA Héctor González que destacamos de las últimas horas el buenas tardes

Voz 26 25:32 qué tal Gallego pues que los Sixers ganaron en cancha de los Cavaliers noventa y siete ciento ocho dominaron de principio a fin los de Filadelfia partidazo de del rookie Ben Simmons y minutos para Calderón con treinta puntos de Lebron James no estaba en Cleveland JR Smith suspendido un partido por su propio club después del partido se conoció el motivo diez ojo tirarle un tazón de sopa a uno de los senadores asistentes de los cadáveres de su propio equipo así están las cabezas en los de Ohio que ya están a punto de perder la tercera plaza en el este la próxima madrugada los Raptors de Ibaka líderes en el este juegan a domicilio en la cancha de los Wizards los desahuciados Memphis Grizzlies de Marc Gasol juegan ante Denver Nuggets su hermano Billy va con los Hornets San Philadelphia hermano de Juancho los Jazz de Ricky Rubio reciben a la sensación de las últimas semanas los Minnesota Timberwolves y los Thunder de Abrines visitan Phoenix

Voz 0919 26:20 quince segundos del último cuarto el Estrella Roja

Voz 1038 26:23 a ganando setenta y ocho setenta y seis al Unicaja y este fin de semana también vamos a estar

Voz 0919 26:29 pendientes del rugby femenino porque la leones el equipo español puede ser campeón de Europa otra vez Paco Hernández hola hola

Voz 1038 26:37 gallego si mañana final del Europeo femenino España Holanda la una de la tarde

Voz 27 26:40 ven en Bruselas puede ser el sexto título para España recordemos que la selección defiende el título conseguido en dos mil dieciséis en Madrid España es favorita hace dos años ya derrotó a Holanda también en la final vine la selección de José Antonio Barrio de ganar contundentemente semifinales por cuarenta y cuatro a cero a Alemania y también en marcha el Campeonato de Europa masculino mañana el tercer partido de la fase de grupos a las tres de la tarde ante Georgia de momento dos triunfos en dos partidos para el equipo español

Voz 0919 27:05 gracias Paco Toni López algún titular más del día

Voz 28 27:07 del segundo partido de las I Bruce Cup el torneo amistoso algunas selecciones femeninas

Voz 0919 27:11 el fútbol español ha empatado a cero contra Bélgica pero

Voz 28 27:14 sigue líder de su grupo ya Triatlón Mario Mola ha empezado hoy la defensa de su título mundial y lo ha hecho con un segundo puesto que está bastante bien en la prueba celebrada en Abu Dhabi

