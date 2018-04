Mujeres de la gastronomía, a seis días de la huelga feminista

Voz 1 00:00 y nombre Philippe clase Berango Velarde tengo cuarenta y tres años de profesión soy ganadera ganaderos consiste en un grupo de mujeres con uno mismo e interés como vale que es que somos ganaderas todas toda España todas venimos animales a nuestro cargo es una reunión de de pastoreo en dos territorios he había muchos barones muchos chicos y unas pocas chicas Nos apasionan los móviles iniciar un grupo de Whatsapp y ese fue el germen de ganaderas en red luego nos hemos ido uniendo más compañeras ahí ya somos alrededor de ciento treinta Nos ha servido para que la mujer no es esa señor UCA con el Berlín en la cabeza atado a la barbilla negro no no ya somos mujeres libres más independientes el que trabajamos con acuerdo con nuestras parejas o qué somos titulares de nuestras propias de nuestra propia ganadería os somos pastoras independientes podríamos ser súper mujeres que somos capaces de arrear una vaca esa real me refiero a conducir una vaca por dañar la quitar muñecas cargar pacas ir luego cocinas o manejar el ordenador somos super mujeres yo veo a a mi suegra al día de hoy y esas para mí sí que son súper mujeres porque he trabajado muchísimo que me han sacado familias adelante para mí es así han sido super mujeres me gustaría mucho coger voy a hacer huelga me bajo a a Santander a la ameniza con mi salvar caso con mi delantal o comer Campano voy a manifestante pero en mi trabajo depende seres vivos y personas también soy mi hija mi suegra que si yo no hago ciertos trabajos no comen

Voz 0194 02:21 la del leonés en Cantabria ha decidido hacer servicios mínimos el día de la huelga porque sus animales como decía os utilizan su suegra tienen que comer ganaderas en red es una de esas iniciativas que une a las mujeres que les da poder que visibilizar un mundo inexistente para muchos que es el de la ganadería y más cuando las protagonistas son mujeres se acerca el Día Internacional de la Mujer ocho de marzo el jueves que viene nudos queremos dedicar hoy nuestra sección de Gastronomía las mujeres que dedican su vida como pilar hacer ganaderas a las que están tras fogones las que abren negó los gastronómicos todas las que de un modo u otro nos ayudan a comer mejor Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 02:59 muchas grandes Martina tique mujeres han enseñado

Voz 1520 03:02 pues mi madre Gaby y mi tía Marianne algodón Alejandro de la Parte Vieja donostiarra que es el barrio en el que nací en el que me crié desde muy chaval las he visto a pie de fogón repartiendo mucha felicidad no sólo conmigo sino como toda la familia con la gente que colaboraba con ellas y sobre todo con los clientes que salían satisfechos por el trato por la cocina siempre y el deliciosa que hacían ellas eran mis heroínas y pensaba que de mayor quería ser como ellas porque para mí eran personas sin luchadoras importantes para mucha gente y aquí seguimos conseguí vestirme la chaquetilla de cocinero y hallando haciendo lo mismo que ellas repartiendo felicidad a diestro y siniestro Ángel

Voz 0194 03:43 inspirándose en ellas en las mujeres de tu familia Carlos Cano buenas noches Ángels buenas responsable de la sección Gastro en la Cadena SER Carlos se habla de igualdad en el mundo de la gastronomía

Voz 0335 03:50 sí sí sí cada vez más en la línea de lo que pasa en otros sectores de la sociedad española la alta cocina es verdad que es un mundo muy masculino es curioso porque en la gran mayoría de los hogares que cocinan son mujeres

Voz 0194 04:02 el día a día así en las escuelas de hostelería

Voz 0335 04:04 está bastante repartido casi al cincuenta por ciento pero a medida que vamos subiendo en la cadena de mando en en el prestigio en la proyección mediática la presencia de mujeres se va reduciendo casi casi roza la invisibilidad tanto es así que yo hace algo más de un año pues le hace a la Real Academia de Gastronomía que en sus premios memoriales de ocho premios ninguno fuera de mujer ignorando a figuras como Emilia Pardo Bazán como Simone Ortega no esta semana de hecho ha hablado con con María naval que es una periodista de Le Monde que organiza un congreso para ver he Fórum centrado en las mujeres del sector de la gastronomía me decía algo curioso cuando le preguntas a alguien por qué hay tan pocas mujeres en alta cocina ellos responden una cosa ellas otra ellos dicen que es porque la cocina es muy dura y que claro al tener hijos como si las mujeres no fueran con él es como si los hijos fueran sólo de ellas

Voz 0194 04:54 si los hombres no tuvieran hijos exacto en cambio

Voz 0335 04:56 no se lo preguntan a las mujeres cocineras dicen que muchas cocinas son muy machistas que son lugares en los que impera el mando en la jerarquía y que las mujeres al final Se destacan más por valores como el compañerismo o la empatía con lo cual bueno o se adaptan se comportan como ellos o es lo acabando

Voz 0194 05:15 yo creo que sería más interesante que ellos aprenderán a comportarse como ellas

Voz 0335 05:18 también es verdad el otro motivo que que que argumentan es que un alud esto que llaman Boix el club de los chicos y es que los chefs Se van de fiesta juntos viajaron juntos hacen chistes juntos se recomiendan los unos a los otros al final crean una especie de círculo que es inaccesible para las mujeres me parece interesante

Voz 0194 05:39 interesante la respuesta de unos y otros Martín tú tienes libros escritos por mujeres en tu biblioteca gastronómica

Voz 1520 05:44 si tengo que destacar alguno que es el recetario de las hermanas Azkarate y Leor que regentar un restaurante en Bilbao ir recopilaron un recetario muy muy moderno para la época de los primeros años de el pasado siglo XX es un ejemplo que reúne la cocina de raíz y la modernidad de la época inmune la influencia la sofisticación y la delicadeza de la cocina francesa entonces de entonces que la moderna a tope con la cocina vasca de sólidos principios que eran buenos ingredientes y salsas construidas con mucho trabajo al fuego como es las a saber de la salsa negra el pil pil de bacalao la vizcaina a base cebolla roja y pimientos ceros yo suelo decir que lo tradicional y lo moderno se unían sin desentonar en una gran ciudad como aquella Bilbao industrial de entonces el mérito es evidente y aquellas mujeres fueron muy profesionales Se Valientes eso en libro de cocina antiguo en el moderno acaba de sacar mi amiga Fina Puche el de Vall les cobran un libro que se llama anima que se lo recomiendo a todo el mundo porque es una verdadera joya

Voz 0194 06:47 IMI alguna mujer que te ha impresionado mucho el trabajo en la cocina una

Voz 1520 06:51 hombre pues además de mi madre y mi tía pues he tenido la suerte de conocer a muchas buenas guisante pero todavía me sigue poniendo los pelos en punta entrar en la cocina de Josefina a sacar día del Casino de Lesaka Navarra es un restaurante de cocina tradicional extraordinaria y ahí sigue ella en compañía de su familia fue Manor siempre pegada al fogón y vestida de blanco inmaculado sólo pensar que es un ejemplo de amor y de cariño por el trabajo que no tiene precio y me hace sentirme Abu orgullosísimo de ser cocinero como ella comparto oficio con Josefina y no pudo ser más afortunado porque es una verdadera maravilla persona cocinero

Voz 0194 07:29 Carlos y esa es cada viernes ya toca presentar a nuestros invitados hoy invitada

Voz 0335 07:32 la verdad que nos traes pues mira Rosa Maria Esteva que es la cofundadora del grupo traga luz una mujer que cuando tenía veintitrés años ya tenía ya tenía cuatro hijos y que después de separarse decidió montar un restaurante que acabó convirtiéndose en uno de los preferidos de el artisteo de los intelectuales de la Barcelona olímpica ese restaurante si mal mordisco luego llegaron muchos más entre ellos el emblemático traga luz que es un restaurante descapotable y también el hotel o que está en el Paseo de Gracia bueno es una gran empresaria siempre atenta a las tendencias y además tiene fama de ser una gran cocinera hay una gran anfitriona

Voz 0194 08:07 esa María Esteva muy buenas noches profunda este contrato dijo el grupo alude no sé si el hecho de ser mujer te lo puso más difícil

Voz 4 08:13 no sé yo me encontré con el la aplicación de alimentar a cuatro hijos dando tocó otra entonces me toca otra mi marido no sabía ganarse la vida pensé que hacer intente primero poner camisas de hombre o y no no no me salió entonces como lo que sabía hacer majorera cocinar en casa venían muchísimos amigos de Mis hijos Un día dije en vez de invitar a veinte niños hago veintiocho y cobro entonces empieza cobra por ciento di ese máximo coraje es que el disco merezco pero su primer

Voz 0194 08:48 mordisco tu cocinadas

Voz 4 08:50 yo primero cocinaba yo con con un con cocineros que Rubén mi dinero aún los tengo entraron hace treinta y dos años conmigo y a unos tengo os tengo cocinando hoy día esto lo más bonito

Voz 0194 09:02 a ver cómo lo haces para que tantos años a tu lado debe ser una porque tengo una muy buena una muy buena jefa Rosa María

Voz 4 09:08 yo creo que lo que es importante es dar cariño y entonces yo hay una atmósfera se especial entonces yo lo que pasa es que cuando yo cuando hice el el mordisco forma idea inteligente la idea Mian diligente era que la gente sola no tenías dónde dónde comer y te preguntaban comer sola suelen pensé mucha gente no sabe dónde comer es cuando me habla entonces esto fue un éxito hizo una misa alarga sentaban Fernando Amat de Vinson Mariscal bueno todos los los mejores artistas venía a comer entonces esto fue un éxito pero fue un éxito por porque yo quería que fuera rápido Puebla daba cariño porque por Navidad sacaba la Paván tradicional porque yo creo que m de comer había mucho amor mucho atmósfera siempre bonito esto creo que fue mi éxito porque sino cocinar normal pero tampoco para tener tanto hizo karateca Veintisiete restantes

Voz 0194 10:05 si lo dice siempre lo de transportista de la felicidad antes lo decía y me ha gustado porque te dices lo del amor además de comer luego en lugar de comer lo que había ahí seguro que quiera quieran mucho amor en tu en los restaurantes cuidarlo de la paridad Rosa María que haya tantos hombres como mujeres yo me

Voz 4 10:19 a John M M M caso tengo muchísimos mujeres en en muchos sitios más mujeres que hombres sobre todo la parte activa y tal y luego tengo hombres igual pero no lo siento yo no me creo que somos diferentes creo que los hombres son hay unos muy útiles

Voz 0194 10:36 muy escuchas que a los hombres en todos los sexos pasa esto yo creo

Voz 4 10:40 es una yo bueno yo no pienso hacer huelga uno piensa en hacer buena no porque porque no no lo creo que yo tengo tres hijas mis hijas se gana la vida perfectamente lo que les echo en mentalizar que aunque seamos mujeres tenemos que saber ganar Rábida nosotras mismas

Voz 0194 10:57 pero tú sabes que muchas mujeres que sufren la discriminación que sufren la brecha salarial

Voz 4 11:01 al yo lo veo que no lo ves entorno tú no lo ves yo no veo a mi jefa de cocina ETA haga luz ex mujer Amparo es un hacha una chica joven la jefa de cocina tiene todos los cocineros por debajo

Voz 0194 11:15 tú te Asencio discriminar alguna vez pero el hecho de ser mujer y poner al frente un negocio con eso con veintisiete restaurantes que tienes ahora te sentido hechos en mujer ha sufrido

Voz 4 11:24 bueno es que mira siempre eh me entiende con tu dijo vamos a Dios sí sí dime yo cuando me siento un carácter quizá diferente yo por ejemplo cuando mi madre estaba con cáncer en Nueva York pues no me dejaban subir a a a verla porque no sé inglés y no pues esperaba que alguien bajase por la escalera de ser de salida cuando abría la puerta me metí ahí subyace por escaleras y consiga verme a mi madre entonces hay que son caracteres yo sí tengo problema lo sucio no yo me monto en nuestro ante porque revés porque mi padre cuando me separé pues me daba dinero tenía que pedir el dentista no sé que más cosas de para los niños y de repente dije o te pones a trabajar porque yo soy incapaz de pedir pedir más dinero Mi padre y cosas de estas entonces son caracteres hay mujeres que hay mujeres que cada día están enfermas hay mujeres que tienen cuarenta días la regla no sé yo también también hay hombres lo mismo se yo no soy yo creo que la mujer la que vale vale y el hombre que el que vale vale yo no veo todas esas sensaciones porque si te quieres defender defiendes ahí está la pluralidad de de

Voz 0194 12:30 piñones y de percepciones vamos a hacer una pausa

Voz 0194 12:41 hora veinticinco mujeres para este viernes previo a la semana del ocho de marzo y queríamos escuchar a mujeres que se dedican de uno u otro modo a la gastronomía hemos conocido hoy a Pilar sembrando ganadera que pertenece a la Agrupación ganaderas en retar Rosa Maria Esteva que nos acompaña desde Radio

Voz 3 13:11 Barcelona cofundadora del grupo traga luz

Voz 0194 13:14 antes de que nos presentes a otra invitada Carlos de quiero preguntar una cosa a Rosa María M decías el primer restaurante porque yo cocinaba en casa para los amigos de mis hijos que cocino para más

Voz 3 13:22 el cobro ahora

Voz 0194 13:24 ya no eres cocinera ayer es empresaria o qué qué qué queda de esa cocinera en la empresaria Rosalía

Voz 4 13:29 la cocina sobre todo para Pitu Roca Juan Roca yo cocino De Coz de cocineros buenos por arriba cuando vienen a mi casa esto sí que es entonces cocino yo no tiene un ataque de responsabilidad tener que cocinar para ellos no pero eso sí si te consideran ellos que considera una buena cocinera María lo dicen lo dice claro y no es buena cocinera de casa particular y entonces como el ambiente la atmósfera la manera de poner en la mesa el intento es todo quedan queda muy bien tu Martín te ha cocinado José María

Voz 1520 14:02 no pero si yo he probado algunas cosas no sé si es la Pontificia de la cocaína Ereaga de la verdad es que que que no daba la estos últimos años no habla de ella como profesional y es una profesional como la copa Pino que ha sido muy generosa en el esfuerzo con todo si ha sido una mujer con una actitud increíble y le queremos todos

Voz 0194 14:22 Luna con una energía que nos presenta a esa hora Carlos

Voz 0335 14:25 pues mira María José San Román que es la chef del restaurante una estrella de Alicante una provincia bastante atípica porque tiene tres restaurantes con estrella Michelin comandados por mujeres además del monasterio también Casa Pepa con Antonio de soledad Ballester y la finca de sus ideas hacen en Elche pero bueno menos escuchar María José San Román una chef que está enamorada del Mediterráneo también de los arroces o del aceite de oliva y que además de cocinera es empresaria es madre es abuela ahí puede con todo María José muy buenas noches

Voz 7 14:54 buenas noches buenas noches cómo estás bien

Voz 4 14:57 muy bien

Voz 0194 14:57 alguna diferencia dirías tú entre tu cocina cocina en la quema de un hombre como por ejemplo Martín Berasategui

Voz 8 15:04 hoy va Martín tiene más de bastante se dio con sentido Orallo más más tranquila pero gracias a Martín tenemos un ejercito de de cocineros que bien curtidos que han hecho la mili en

Voz 7 15:19 Beto Martín han hecho la misma con el sargento Martín lo agradece

Voz 8 15:22 debemos infinitamente pero no sabes cuánto Martin sea tú lo que tú has hecho ha sido increíble crear una escuela de gente que que ha sabido valorar las cosas porque las han sufrido y a veces somos demasiado blandito yo soy un poco blanda con

Voz 0194 15:38 es lo es eres tú porque eres María José que es blandito tú dirías que el ambiente en una cocina comandada por una mujer es diferente al de una cocina comandada por un

Voz 7 15:46 sí hombre yo conozco mujeres con mucho más genio que sea eres tú eres tú que eres una blanda creo que soy yo

Voz 8 15:52 soy blandito pero no me va mal sabes hay dos maneras de llegar a las cosas duras blandas y ahí al final llegas al mismo sitio no hace falta ponerse de mal de mal talante ni gritar quizá porque oído he estado en cocinas donde se gritaba ahí donde ese insultaba y donde se tiraban cosas Si también lo sufren no no no a mí personalmente pero lo ves pasar como que eso no lo quieres para ti no

Voz 7 16:20 José fue una mujer la que te enseño a cocinar

Voz 8 16:23 pues evidentemente mi madre mi madre siempre esto se tiene o no se tiene yo creo que el espíritu de los cocineros viene con la persona somos cocineros casi desde pequeño yo sé que en casa era siempre es la que mejor comía la que más me gustaba en las cosas siempre te vas fijando precisamente continuó iguale lo único que te atrae de que más teatrales de la de lo que vas visitando es siempre la parte gastronómica mi madre era una buena cocinera pero te voy a decir que mi padre tenía una fábrica Galletas lo vas comentando con los años porque va pasando el tiempo y te preguntan y te preguntan ya al final dices ostras y mi padre tenía una fábrica de galletas y nosotros vivíamos de encima

Voz 7 17:07 sea como como olía a tu casa a vainilla bueno

Voz 8 17:13 estás María las las tostadas esto con dos o tres años lo que yo solía

Voz 7 17:20 sabes lo que pasa con los niños no es lo primero

Voz 8 17:22 a que que cogen es lo que les queda para siempre

Voz 7 17:25 claro si esta es mi infancia también ese es el claro

Voz 0194 17:28 en la infancia María José mujeres con estrella Michelin no hay muchas tú porque crees que pasa

Voz 8 17:34 bueno porque pasa en todos en todos los ámbitos de la sociedad que la mujer está minusvalorado a porque es evidente que hay muchas más mujeres que podrían tener una estrella iba hombre también eh la estrella Michelin vamos a dejarlo en una pequeña lotería qué tiene que coincidir que pase el inspector por allí que tú ese dialogar fenomenal porque méritos tenemos es que lo hacemos los que las tenemos mucha más gente que no la tiene y bueno pues yo creo que las mujeres están en la misma cantidad que en cualquier otra industria pero no creo que sea porque somos mujeres se porque tengo que de Michelin la idea de que haya más mujeres la tiene muy clara

Voz 0194 18:15 y la vida la vida de una HF es muy sacrificada lo decíamos antes Carlos nos contaba que cuando se pregunta porque no hay tantas mujeres en el mundo de la alta cocina bueno los cocineros dicen que es que este es un mundo muy sacrificados muy sacrificado

Voz 8 18:27 hombre evidentemente es muy sacrificado fíjate que yo ahora me iré a trabajar yo ahora entraré a trabajar iba a volver a casa a la una de la mañana hay pocos oficios que hizo una privilegiada porque hay gente que hace un turno corrido no cuántos oficios y que tengan estos horarios tan complicados y que está en los fines de semana

Voz 7 18:47 bueno a mí no me lo digas que yo también sale de trabajar a las doce de ponerlo en valor porque era gente de la elegía porque piensa que hay médicos que no hay aeropuertos que no hay hay mucha gente que trabaja sí

Voz 8 18:59 mucho más duro que nosotros yo creo que este oficio ahora es muy agradecido está la cocina las cocinas son fantásticas y hay muchas facilidades para las mujeres yo no me siento me siendo muy bien tratada por ser mujer yo estoy en todo lo contrario me encuentro todo ventajas

Voz 0194 19:17 hola Rosa María esto de de los horarios es verdad que se mitificado un poco pero como decía ahora es Jose no son muchos oficios somos muchos los los que trabajamos en oficios que bueno que son igual de sacrificio

Voz 4 19:28 yo soy empresaria en verdad no soy cocinera no cuando digo que cocino cocino para mis amigos esto pero yo por ejemplo estoy a las diez de la mañana a veces viendo Los desayunos y me voy a las doce de la noche con

Voz 0194 19:41 con la escena pero sí que trabajo veinticuatro

Voz 4 19:43 con la edad que tengo no entiendo disfrutas te gusta no es que sí me aquí no me muevo de tristeza me encanta ver gente yo creo que es un oficio que esta participas hace de anfitrión anfitriones alegría no sé yo creo que es un oficio que a mí me encanta Gemma esté continuamente con gente joven directores no sé que yo hablo tanto con hombres como con mujeres osea pero yo no noto ni niega Ny ni sexo ni nada sexos que lo tengo olvidado porque un día me dijeron que me casos ojos tarde

Voz 0194 20:14 ya estaba separada no va acorde mire a los ojos que le preguntemos a Martín por la receta que nos va a proponer hoy que siempre ponemos el broche con su Martín con que nos proponen

Voz 1520 20:22 es pues un asado de cabeza de cerdo en nada

Voz 0194 20:26 venga yo digo de los ingredientes que luego está muy especificados en la página web es decir las cantidades las van a encontrar en la página web una cabeza de cerdo desglosada IATA de dos kilos una bolsa de plástico alimentario en la que quepa el lomo cómodamente doscientos mil litros de sida que should salsa de soja mostaza así sidra también pone aceite de oliva nos irás Irak hubiera aceite de oliva bueno insisto en los ingredientes en la página web con todo lo que encontraremos ahí Martín qué hacemos

Voz 1520 20:51 pues metemos del cerdo en una bolsa de plástico alimentario

Voz 0194 20:55 sólo el trozo de cerdo no cerdo entero no

Voz 1520 20:57 el alemán que dejaron los regalos con todos los ingredientes de la DO las especias bien bien bajadas lo dejamos en el frigorífico la nevera unas doce horas luego entendemos el horno a ciento ochenta grados si colocamos la cabe la cabezada con todos a la sidra lo metemos al horno y luego cada quince veinte minutos cojamos una cuchara ir ir regalamos con el líquido que en el fondo a la cabezada que es estar pasando cada quince veinte minutos y pasada una hora de asado sacamos Del Horno dejamos reposar diez minutos cogemos el jugo de la Sau lo colamos a un cazo pequeño lo ponemos a hervir hasta que esté al al punto que queremos rectificar de sal con lo colocamos el lomo sobre la tabla y lo cortamos en rodajas lotero hinchamos bien y lo acompañamos con el jugó de asado que lo hemos puesto en su punto y tenemos un asado de cabeza cerdo en algo impresionante y una receta su presencia

Voz 4 22:01 sí eso es felicidad que dices tú es amor que dice Rosa Marías disfrutar que dice María José a los tres de diferencia exacto porque yo creo que un pueblo depende lo que come es una inteligencia tú imagínate comer una patata que es una raíz que las tiraban una patata o comer una ostra el primer pleno el primero que se lo comió no entonces yo creo que todo esto es la inteligencia para alimentarse de un pueblo depende de la del pueblo es más inteligente que otro no se los paga mil cosas que se han hecho con lo que tenían para mí la inteligencia un pueblo es es esto pues mira

Voz 0194 22:34 Rosa Rosa María Esteban María José San Román muchísimas gracias a las los y muchísima suerte un beso

Voz 7 22:39 muchas gracias hasta luego Mara hasta la semana que viene

