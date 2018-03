La mirada de Luis García Montero: "4 o 5 citas que resumen la semana"

Voz 1341

00:09

me han venido a los labios cuatro citas literarias al hablar en familia sobre la actualidad política la primera es de León Felipe para enterrar a los muertos como debemos cualquiera sirve cualquiera menos un sepulturero ah y las incoherencias al ver las últimas declaraciones de Puigdemont me voy pero me quedo de Esquerra Republicana me quedo pero me voy he pensado que para tratar con respeto a Cataluña cualquiera sirve menos un independentista catalán cualquiera bueno siempre que no hablemos de Mariano Rajoy la segunda cita poderoso caballero es Don Dinero el sistema público de pensiones está de capa caída porque los bancos necesitan dinero para especular este dinero con frecuencia sale de los planes privados de pensiones creando incertidumbre gana la banca poderoso caballero denunciaba Quevedo pero esto no significa que los banqueros no se aseguren su pensión los ejecutivos más importantes de la banca se programan desde los consejos de administración Grandes despedidas como futuro jubilados por poner un solo ejemplo hablemos del Banco de Santander se despidió del Consejo don Matías Rodríguez Inciarte cobrando cuarenta y ocho millones de euros para su jubilación Doña Patricia Botín además de otras retribuciones acumula ya una despedida de cuarenta y seis millones de euro nuestros jubilados se movilizan bajo la lluvia hay pasan frío en la calle para defender la dignidad de una pensión media de quince mil euros al año la tercera cita Se la tomo a Lampedusa al gato pardo el Príncipe Salina supo que a veces hay que cambiar para que todo siga igual pero supo también que en algunos cambios los leones son sustituidos por las dianas ciudad sino como una llena juega al electoralismo y se enorgullece desbloquear una parte de las iniciativas parlamentarias que había él mismo bloqueado el cinismo da miedo cuando se convierte en política creo que este país tiene derecho a una alternativa que no traiga la sonrisa de la llenas y la cuarta cita es de Rafael Alberti lo aviso el Premio Cervantes de Literatura vuelvo a cagar me por última vez en todo vuestros muertos en este mismo instante en que las armaduras se desploman en la Casa del Rey son versos de la lejía cívica fechada el uno de enero de mil novecientos treinta un poema muy estudiado en las universidades la poesía ha jugado con el insulto y el mal gusto como parte del género de la provocación social al rapero Pablo Jasen ya han caído dos años de cárcel por injurias a la Casa Real Si seguimos así yo voy a tener que dejar de explicar en clase a Alberti a Valle Inclán a Miguel Hernández y a otros cientos de escritores el lado bueno de la semana es que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a la rapera Casandra de esa condena de cárcel e inhabilitación los jueces que lana absuelto tienen nombre Alberto Jorge Barreiro Andrés Martínez Arrieta Miguel Colmenero Antonio del Moral Ana María Ferrer tiene nombre también la jueza Manuela Fernández de Prado que ha votado en contra de la sentencia de Pablo Hazel en nombre de la libertad de expresión buenas noches Ángels un beso vamos a tomarnos en serio nuestro fin de semana una quinta cita como decía Albert Camí la dignidad del tiempo de ocio es tan importante como la dignidad laboral soy muy de camisa blanca la semana queso