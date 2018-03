Gregorio Manzano: "Al Atlético le va bien que el Barça sea favorito"

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal estás cuánto tiempo sin saber dice

Voz 2 00:05 bueno la verdad es que estamos un poco lejos de la metí sí haría bien liada pero aquí estamos de nuevo el copioso de otra temporada de la Superliga China eso es cierto

Voz 1991 00:17 cuatro temporadas ya en China imaginabas que vas a estar tanto tiempo

Voz 2 00:24 impensable el principio de que la iré a venir a China no era una cosa muy muy dentro de mi cabeza pero día que el primer paso en el dos mil catorce con el Beijing igual mira vamos a comenzar ya es la quinta temporada aquí en China o doctor por si actúa factoría como las

Voz 1 00:51 cuatro anteriores saque el chino ya lo dominan no no estoy tratando a ver si ellos dominan

Voz 3 01:00 eso es más fácil

Voz 2 01:02 no lo consigo hay mucho y hiciera construida justo en el fin de semana

Voz 1991 01:08 arranque de la Liga china con qué objetivos esta temporada

Voz 2 01:13 bien nosotros estamos por segunda temporada consecutiva en un equipo que el año pasado lo cogimos cuando estaba clasificado si conseguimos al final lograr la permanencia ya estoy años bueno puede ser que no quiere consolidarse en la Superliga China quiere también ir creciendo en su estructura de gestión deportiva etcétera y esa es nuestra meta intentar consolidarlo preparados

Voz 4 01:41 dentro de de del amigo

Voz 2 01:43 ah pues un equipo de la tabla y te da tiempo a seguir la Liga española

Voz 1991 01:49 Zidane además con el cambio de hora de horario

Voz 4 01:53 si no solamente la seguimos sino que depende de en el horario lo podremos tener la oportunidad de ver algún partido bueno

Voz 2 02:04 se pueden ver los partidos pero claro cuando también estamos hablando de las tres de la foto la madrugada la difícil pero tengo entendido que otro ejemplo de semana ahí un Barça Athletic

Voz 1991 02:14 sí señor creo que sala cuatro

Voz 2 02:17 hartos serían la mejor de la noche aquí en Chile sobre la posibilidad de ver lo que quiere concretos

Voz 1991 02:24 en como es la Liga Espanyol han porque parecía que lo tenía sentenciado el Barça que arrancó como un tiro pero el Atlético de Madrid hay sigue tú que conoces está al ético de Madrid cualquier otra cosa menor rendirse

Voz 2 02:36 hombre es que yo pienso que que que tiene que ha habido excepciones sí pero había que echar la vista atrás recuerda de la época que entrenaba al Mallorca que pasó también una remontada donde el Barça lo llevaba siete ocho puntos al Real Madrid jugamos nosotros en Mallorca en el Santiago Bernabéu uno y remontó esa liga el Real Madrid por decirte que las Liga hasta que matemáticamente no están enseguida sea quién sea los que lo que vayan encabeza puede pasar de todo oí bueno el partido del próximo la próxima jornada yo creo que determinar un porcentaje no definitivos pero sí puede todavía ser campeón o acercarse al campeón

Voz 1991 03:21 es que vaya a partido este domingo este Barcelona Atlético de Madrid tan sólo cinco puntos de diferencia Gregory es que si gana el Atlético de Madrid se pone la Liga en dos puntos

Voz 2 03:32 sí esa es la realidad yo creo que que si hay alguien habrá en España para para ganarle por primera vez en Liga al Barcelona este es el Atlético no es la primera vez que le ha sorprendido en el nunca no el partido reúne todas las condiciones para resulta ser el partido de la Liga para uno ni para otro porque sería o dos puntos como bien comentas o irse a ocho puntos entonces ella sería de nuevo abrir una brecha importante para la jornada queda

Voz 1991 04:05 desde la distancia para ti quién es favorito para ese para ese partido porque el Barça parece que llega con un poco más de dudas empatado a unos unos partidos las últimas jornadas el Atlético de Madrid llega con Griezmann extraordinario estado de forma fantástico digo consta también está muy bien pero es que claro cuando uno tiene a Leo Messi que es el mejor del mundo

Voz 2 04:24 yo creo que va a toda la encarecerá atlética le va bien creo que el Barça sea favorita creo que con esa mentalidad yo creo que bueno ahí de qué es lo favoritos juegan en casa y esa mentalidad hace que todavía esa dificultad añadida de que son mejores Si técnicamente van mejor que hace invitados tienen a Messi como bien dice les hace superar todos lo descartó al Atleti al final pueden conseguir algo positivo

Voz 1991 04:54 no ha visto todavía el Wanda Metropolitano no ha estado por allí

Voz 2 04:58 sí estuve viviendo no no contra la ropa tuve oportunidad de verle en ese partido allí y la verdad es que espectacular ciertamente es maravilloso sí

Voz 1991 05:11 tiene ese toque

Voz 5 05:14 el antiguo el el Vicente Calderón

Voz 1991 05:16 lo que se ha vivido allí no pero es que era necesario este cambio pedazo de campo que ha hecho el Atlético de Madrid

Voz 2 05:23 a la altura de lo mejor para el equipo de lo mejor en estos momentos por tanto yo creo que cuando ya esté totalmente finalizado todos los accesos necesarios para la comodidad de todos los de todas las personas que la nada en los partido oyentes de la SER ya va a coger rápidamente una final de Copa de España de una final de Champions malayos y entonces yo creo que servirse de todas las prestaciones que era sectario para el atentado no siempre viene de inmediato en los próximos años

Voz 1991 05:58 les sorprende la temporada que está haciendo el Real Madrid en muy lejos el Liga perdiendo puntos desde el inicio de temporada poco fiable en casa le queda la Champions

Voz 2 06:11 palabras mayores a la Champions es es algo que todos los equipos de Europa

Voz 1991 06:18 lo digo porque a estas alturas de temporada normalmente el Madrid está peleando por todo pero es que este año fuera de la Copa en la Liga es prácticamente imposible que se vuelve a enganchar está en octavos de Champions que tampoco es que están en semifinales

Voz 2 06:30 bueno pero a veces tienes que competir con estas situaciones lo que viene acabas de comentar hay una situación no puede darse marcha atrás que es la Copa Davis prácticamente está fuera de concurso por diversos motivos motivo para así ha sido la Liga pues situación te mientras hay puntos al día pero cierto es que lo decía toda la subida del Atlético de Madrid Real Madrid porque porque para que el Real Madrid haya Liga tiene que fallar primero el Atlético de Madrid creyó a diez puntos hasta entonces yo creo que está bastante difícil pero la Champions está ahí y el primer paso es alinear al PS Jay espera ir sorteando rivales hasta llegar como pienso que he soñado con quitarle una tercera vez consecutiva la Champions en sería algo histórico pero fácil no va a ser pero nunca ha sido fácil ser campeón de la Champions

Voz 1991 07:30 sin duda mister tanta pasta hay en China

Voz 2 07:35 bueno pues vamos yo no la veo pero por lo que se tiene tenido pues una capacidad de desembolsos de Rico con dos fichajes en los últimos años quizá alguien menos pero de trece años para acá ha habido unos gran desembolso que da la idea de las empresas otro que de los equipos empresa muy fuertes internacional y consejos y que apuesta por jugadores para reforzar sus aquí es por qué en primer lugar en primer lugar pues puedan brillar en los puestos altos de la clasificación para disputar la Champions asiática y en segundo lugar vamos a ver este año aquí puede poco tenerle las orejas a este saber que lleva siete ligas consecutivas y supongo yo que alguna habrá algún equipo que lo pueden ganar no

Voz 1991 08:30 lo que pasa es que incluso ha cambiado un poco la tendencia de los fichajes de la liga china porque no iban a jugadores ya en sus últimos años de carrera jugadores que habían tenido una trayectoria muy importante y que les yo creo les ofrecían de alguna forma un poco un retiro dorado con una pasta de de en el sueldo importante Press que se está viendo jugadores jóvenes a mí me sorprende por ejemplo lo de Carrasco que se haya ido el Atlético de Madrid China

Voz 2 08:56 la verdad que se verdad que cuando saltó la reacción china de del fichaje por parte de alían quizás bueno pues se juntan muchas cosas se juntan muchas cosas la más importantes y nos pusiéramos en el jugador seguro que nos equivocamos y de tipos algo pero el jugador señalaron a este paso porque quizás el atractivo económico lo primero pienso también en temas deportivos el Atleti había perdido un poco de protagonismo en el tema de un proyecto de alianza que ahora el grupo Wanda se ha hecho cargo de él y que para fortalecer este equipo no se se quiere factores diré cosas que dan lugar a jugador como otros por sabían ligado aquí el fútbol chino de una manera como bien dices no ya de retiradas es pues la carrera un importante y además culturalista como es el caso de Carrasco que estará si Dios quiere comparezca en Yemen Rusia no

Voz 1991 10:01 pues sí está invirtiendo en jugadores jóvenes yo no sé Mister desde dentro en como se ve el desarrollo del fútbol chino porque ellos tienen muy claro que se quieren convertir en una liga importante potente que pueda competir con el resto de países

Voz 2 10:19 la verdad que estaban en el proceso que hablar del fin de chino de una manera totalmente de asegurarte que el fútbol está ya consolidado sería engañarnos yo creo que están en el proceso ahora pico de que esta Liga que apenas tiene veinticinco años crearon desde que el presidente de la República Popular China al sin fin dijo que era prioritario en las escuelas a partir de los siete años que el gol tenía que estar empezando desde abajo va a fomentarse por han empezado han empezado a mover todos los hilos se en todos los sitios para que esto se produzca y al mismo tiempo pues la propia Federación ha ido dando pasos de cebra este año se le cola hay una normatividad actual dentro de los dieciocho jugadores convocados al menos tienen que ir tres jugadores sub veintitrés que huy dentro de eso tres jugadores el veintitrés al menos un jugador tiene que ser titular además los otros dos jugadores sub veintitrés Si el equipo juegan los tres jugadores hasta los otros dos jugadores que están obligados a participar en el partido con esto que es un poco lío pero no

Voz 1991 11:50 en su cantera a sus jugadores el desarrollo de su fútbol

Voz 2 11:54 sí pero hay una relativa relativo problema diría yo porque claro él jugadores son gente tres lógicamente van a jugar esta que es bueno es bueno como trabajo metidos pero dos ex jugadores veintitrés de caridad la verdad que me temo me temo que a lo mejor en el minuto ochenta y cinco Se puede ver un jugador sub veintitrés en el minuto ochenta y siete Se puede hacer otro cambio siguen futbolistas juegan siempre minutos comprenderá esa normativa su tanto intento no Debedado desarrollo lo que yo entiendo que el futbolista en cuestión pero bueno

Voz 1 12:38 fue mucha la ley a la trampa también no sé qué pero bueno es

Voz 1991 12:43 la iniciar su quinta temporada en China llevas tanto tiempo Ali evidentemente es porque estás muy agusto pero dime la verdad ha recibido ofertas para volver a España

Voz 2 12:56 pues el periodo de descanso en España sí es verdad es cierto es que he la acercamientos con dos equipos feto

Voz 1991 13:06 te pueden decir

Voz 2 13:08 si el mal momento el club sólo con conversaciones con presidentes ni impertérrito como cuando se trata no tanto por la situación pero pero bueno al final no se concretaron no llega pues a esa perdona siempre que se tienen que llegar el camino de regreso aquí

Voz 1 13:35 bueno algún día me imagino no que que a ante de España me imagino que tendrá ganas no devolver también a la liga española

Voz 2 13:42 sí la verdad que es lo bueno pero porque cuando nosotros de trabajo aparecen son las que se pero quizás los momentos en los cuales los equipos está atravesando un mal momento pues mira no sé si puede ser sincero o no en la respuesta pero pero es que ya he tenido que lidiar situaciones con con este tipo de trabajo entienden esas era que el año pasado en China la La Pedrera cuando lo hice me quite no los vemos el día antes vamos a comenzar con con con un proyecto de inició con el trabajo preparatorio lógicamente de un equipo etcétera quizás la otra parte bueno tampoco es a Alfaro la verdad es que me gusta ir con España son lógico

Voz 1991 14:41 bueno arranca este fin de semana la liga china ahí bastar Gregorio Manzano a ver si algún día dentro de poquito te te vuelves por por España lo que sí me han dicho es que te manejar de miedo con los palillos para comer

Voz 2 14:54 Asaja o hacen algo hacen una presentación de Ayala pero así decir pero políticos de la de ya nada en una persona en la que hay Nacho el comentario que no acaba de explotar permanezca todos los palillos me he hecho un poco chulo hecho siempre me ha atraído rescatada que era para vencer

Voz 3 15:29 como suena

Voz 2 15:31 pero hay que todas la situaciones todo el

Voz 1 15:35 Cobo toda la vida cuestión de práctica Gregorio enseña

Voz 1991 15:39 coreaban avanza es como siempre un placer charlar contigo unos minutos en El Larguero nos alegra que te vaya bien y mucha suerte esta temporada estamos en contacto un abrazo muy fuerte