Las sensaciones, tras los primeros entrenamientos, de nuestros expertos en Fórmula 1

Mercedes se ha vuelto se ha llevado mejor dicho los últimos cuatro títulos tres de Hamilton y uno de Rosberg y las primeras jornadas de test han dejado claro

Voz 1991 00:07 de momento de momento Mercedes sigue siendo el favorito al título en Italia barren un poquito para que están vendiendo muy bien el proyecto de Ferrari para esta temporada vamos a analizar qué es lo que tenemos por delante para eso hablamos con los compañeros que se dedican habitualmente de hablar de de Fórmula uno de de ruedas de estrategias

Manu Franco compañero al diario As qué tal muy buenas qué tal buenas noches Costa José Antonio Ponseti qué tal muy buenas familia qué tal entidad Benasque

y segundo que quiero también saluda al ingeniero jefe de la Cadena SER Isaac Prada qué tal muy buenas

qué tal buenas noches Yago de Fórmula uno

Voz 1991 01:18 bueno sí se había ganas e ya había ganas de de charlar un poco de de Fórmula uno empiezo contigo Isaac que te están dejando estos primeros test estas primeros estas primeras tomas de contacto

Voz 4 01:31 bueno ya lo ha resumido muy bien Mercedes tiene muy buena pinta

Voz 5 01:34 está por delante y parece que Ferrari Red Bull son los dos equipos que le siguen a la zaga

Voz 0653 01:38 sí que hay que tener muy muy en cuenta siempre y siempre lo comentamos antes de empezar el cualquier temporada que lo estés no son más que pruebas al final todo el mundo Estrada tratando de guardar sus cartas si la realidad lo empezaremos a ver en la primera ronda de carreras y sobre todo en la primera en en Australia en Albert Park pero bueno de momento parece que que Mercedes la muy bien ha sacado medio segundo al al resto de los pilotos y aunque es cierto que Mclaren ha marcado el segundo tiempo con con fundaron lo ha hecho con los dos hiper blandos de esos que decían que te gusta el nombre con los neumáticos más blandos de toda la gama que introducen este año así que bueno pues no es un tiempo muy para sacar conclusiones en el caso de de Mclaren Fernando Alonso y Carlos Sainz están estaba uno coma seis segundos por detrás de la cabeza yo creo que es fundamentalmente lo que necesitamos para la siguiente prueba para las siguientes tés que son la semana que viene es que el tiempo mejore porque han tenido condiciones de practicamente lluvia todos los días con mucho frío temperaturas que no son las habituales ha habido muchas cosas que los equipos no han podido probar

Voz 1385 02:39 bueno a mí me ha dejado en primer lugar fiebre igual bastante en estar que llegue anoche B

Voz 2 02:43 es una hecho sólo en primer lugar se ha hecho muchísimo juguetera Formula uno si es que de verdad acabar conmigo acabar conmigo

Voz 7 02:51 sí la verdad es que sobre todo ha sido muy

Voz 1385 02:54 me deja una ser una mala sensación ahora más allá del tema deportivo el aspecto de que algunos jefes de equipo hayan dicho que tendría que ir a Bahrein los costes los test de pretemporada por el frío que hace en Barcelona cuando es una cosa eran bueno muy circunstancial no suelen llevar mucho peso en el en el circuito de Montmeló pero bueno y más tienen en cuenta lo que pasa en un país en el que bueno en fin cada vez se va a la Fórmula uno hay retenciones aquí cosas de este deportivo no pero bueno además ferias de todo esto en el aspecto deportivo lo que me he dejado claramente Mercedes sigue pidiendo conocí son de un paso por encima del resto con Un Lewis Hamilton que después de que todo el mundo pues vimos el gran tiempos blandos de repente llega Elegy con los medios que son casi doce

Voz 5 03:39 un dos más más y más lentos

Voz 1385 03:42 te los SIP hablando pues logre el mejor registro de todos no entonces nos dejó un poco de una sensación un poco agridulce no es decir bueno por fin este año vemos el equipo Alonso que ya puede hacer una pretemporada normal que pueden rodar que hicieron ciento sesenta vueltas vemos a Carlos I que también está en un equipo oficial que lo va a hacer muy bien y que también tiene muchas posibilidades pero luego vemos que de repente Hamilton está ahí es como que está tan superior al resto hábitos ni Mercedes que dice dicen otro daño va a ser igual de bueno esperemos que no

Voz 1991 04:12 híper blandos me gusta Ponseti tú con qué te quedas de estos primeros test primera toma de contacto de momento hay poco que ver hay mucho que evolucionar pero bueno de momento las sensaciones cuáles

Voz 3 04:22 sensaciones que me incorporo de lista el veintiséis de marzo

Voz 7 04:26 sí que me temo

Voz 3 04:29 temo que vamos a tener sobredosis de Mercedes a pecho pero podía haber sido pieza buscar una vacuna porque me cabreo máximo y supremo porque lo que estaba diciendo mando es la misma sensación que me quedé yo dije pero bueno si estos tíos con un neumático técnicamente dos segundos más lento son capaces de arrancarnos la cabeza en unas condiciones dantescas que no harán cuando todo vaya bien

Voz 7 04:57 entonces ojalá me equivoque Si estos doce

Voz 3 05:01 sólo se ha pretemporada y que todo el mundo tenga un conejo en la chistera pero vamos a empezar a dar es verdad a Cornejo porque me temo que pongamos pasar hambre de año tenores

Voz 1991 05:14 lo que sí ha cambiado por lo menos a Isaac es vemos a Fernando Alonso no sé si bueno más feliz y contento seguro pero sobre todo ilusionado es optimista que hacía mucho que no lo veíamos así

Voz 0653 05:27 pues sí porque han han conseguido por lo menos si ya lo apuntaba antes de Manu han conseguido dar muchas vueltas seis los fundamental en los en los primeros entrenamientos de hay que recordar de la gente que sólo hay dos entrenamientos antes de la primera carrera así que muy poquitos días para probar el coche han conseguido que su coche se hable y poder dar vuelta es lo primero que busca un equipo de Fórmula uno cuando se hacen los entrenamientos invernales el poder en el mayor número de vueltas posible para entender cómo funciona el coche para aprobar pues todos los sistemas que que puedan empezar a comprender cómo funciona el monoplaza antes de ajustarlo para para Albert que es una carrera muy exigente con con un circuito que no es un asfalto de competición circuito que tiene muchos retos que pone muchos riesgos sobre el monoplaza y por tanto hay que entenderlo también cómo funcionarán el coche de Fernando por fin ha podido dar un montón de vueltas era algo que que no estábamos acostumbrados a ver en Mclaren estos últimos años Manu tenemos que ser optimistas

Voz 1385 06:21 yo creo que sí yo creo que sí pero no en exceso presume no pirata no quiero explicar lo que no quiero es que nadie llegue a Alonso o Carlos Sainz que yo creo que va a nacer un nivel similar este año no creo que llegue ninguno de ellos llevaba un séptimo un octavo en la primera carrera y no vengamos abajo tampoco tampoco es eso sea yo creo que que tanto Carlos como Fernando me da sensación pero es un nivel por delante pero ya veremos a ver el equipo en el que tiene muy buena pinta te van a estar ahí un poco por detrás de los Mercedes por detrás de los Ferrari por detrás de los Red Bull a principio de temporada sobretodo pero después han ido evolucionando y yo creo que que pueden admite a mitad de temporada pueden estar no a nivel de Mercedes probablemente pero sí con posibilidades de hacer podio que yo creo que es el objetivo el reto tanto de un piloto como de otro tanto el madrileño como el asturiano esta temporada así que mis sensaciones esa que tienen los dos un problema político a era con el motor porque Renault ha dicho que lo primero que quiere fiabilidad y una vez tengan el rendimiento eso es algo de lo que ya se ha quejado Red Bull que estar ganando carreras desde el principio sin embargo Mercedes los perdón Mclaren por supuesto la excusa oficial Renault y comprenden por supuestos a esta nueva Pío política primero y luego rendimiento y eso va a provocar que al principio de temporada sobre todo pues veamos un Fernando Alonso que Carlos Sainz que van a estar mucho mejor asado pero sin posibilidades de subir al podio de estar entre los cuatro cinco primeros qué es lo que todos queremos ir como te digo yo creo que pueden estar delante este año pero no nos vinimos abajo si vemos un séptimo un octavo de uno u otro en la primera carrera

Voz 1991 08:00 avisados estáis Manu también crees que tiene más potencial o potencialmente más rendimiento el coche de Alonso que el de Carlos Sainz

Voz 1385 08:10 yo lo que creo es que tienen más urgencia de ganadores como McLaren al final es como el Real Madrid Barcelona tienen urgencia de de estar siempre delante llevan tres años haciéndolo muy mal con motor Honda que que bueno hemos visto todos los de este año tienen que estar delante desde el principio yo creo que que en ese sentido puede estar un paso por delante de Carlos que sin embargo el equipo Renault saben que sueños todavía mira están mirando más a dos mil diecinueve dos mil veinte teniendo que otros jóvenes dos pilotos que tienen mucho recorrido aún como único Hulk Emery Carlos Sainz no tienen quizá esa urgencia de de estar delante que sí que tiene más claro en ese sentido veremos si la presión y les viene bien o no pero lo lógico sería como también nos contaba Carlos Sainz el otro día que Mclaren estuviera un poquitín por encima de regalo sobre todo a principios de temporada

Voz 1991 08:57 tú Ponseti también no lo ves así que les que Fernando Alonso a priori va a tener el digamos mejores resultados que el Renault de Carlos Sainz

Voz 3 09:04 bueno yo no tengo dudas tengo duda sinceramente pues pues leyendo entre líneas a Manu me queda o alucinado porque obviamente que hacer un séptimo a mí me parecen buenos resultados inicialmente pero no sé qué esperaban a la gente porque si esperamos podio la primera semana que somos la Champions pero bueno dicho eso has dicho que arrancar la cabeza aunque lo dicho muy educadamente cosa que Tapia me parece que estoy totalmente de acuerdo lo digo pero yo no tengo tanta tanta sensación de que les vayan a ir mejor o peor cosas a Mc Laren en relación a Renault o dando a Hacienda Carlos Sainz creo que según el texto otros batir al un pelín más inesperada León que si las urgencias se las pone Red Bull Renault también tenga que espabilar en su equipo oficial con lo cual la presión de los de afuera puede provocar que el equipo oficial también mejoren mucho más a ver

Voz 1991 10:05 hay algunas novedades Isaac ha habido cambios todos los años hay algunos algunos cambios no sé si te llama alguna la atención por encima de del resto bueno

Voz 1 10:14 lo más llamativo así a priori lo del halo yo no sé cómo están los pilotos y le gusta los pilotos

Voz 0653 10:20 pues hay un poco de todo desde Quini que tanto le gusta cómo no le gusta lo de inexpresivo que es lo bueno es que hay pilotos que están a favor como en contra es un elemento de seguridad que ya empezó a desarrollar la FIA con con McLaren en dos mil quince hubo varios diseños desde bueno pues lo que lo que hemos visto finalmente introducido practicamente un aro con soporte central sobre el piloto ha bueno pues diseños de cúpula parcial y otros diseños que sean que sean embarazado y que sean probando pero al final es el diseño que que menos les disgusta a la mayoría de los pilotos fundamentalmente tienen el objetivo pues a incrementar la seguridad de los de los pilotos en caso de accidente no ese es un elemento que añade unos catorce kilos de peso al monoplaza porque son sumido el peso mínimo del del monoplaza seis kilos este año no es un elemento de va a tener un impacto mayor en la Bailey comportamientos el coche veremos que algunos equipos van aprovecharlo para poner al Itínere alguna superficie aerodinámica pero yo me quedaría con otro elemento que es el número de motores que iban a permitir usar a los pilotos este año comentaba Manu precisamente que que Renault va a primar la fiabilidad frente a las prestaciones como por otro lado han venido haciendo tradicionalmente en Renault cuando yo estaba allí pues era prácticamente lo mismo en el equipo que más pagaba la fiabilidad y que menos se arriesgaba a los otros van a usar sólo tres motores en lugar de cuatro eso no impide que sí quiere introducir una mejora sólo tienes dos intentos después del primer motor que haya empezado así que realmente pues reduce la Ventana de postín es para para introducir mejoras a lo largo del año y eso puede ser un hándicap que tanto tanto afán como Carlos por otro lado pues esperamos que el que el motor Renault sea bastante más fiable que es lo que era el motor Honda ahí por otro lado pues la mayor gama de neumáticos también va a permitir más estrategias todo para poder optar por por compuestos más diferentes y bueno después elementos en los que la gente seguro que que se fijará pues como las alas en forma de de la parte trasera de la de la tapa que cubría el motor lo que lo que ya Mantua la aleta de tiburón pues va a desaparecer iba a ser que los coches tengan una forma diferente pero vamos a nivel de de prestaciones lo que más va a afectar son los los motores y Fernando decía que en la próxima prueba del Barcelona la semana que viene quiere probar es por lo menos pudo probar una carrera entera a una distancia de carrera creo que eso va a dar buena muestra de cómo es el McLaren hutu de las novedades

Voz 1385 12:48 concita con lo que estoy de lo de los motores porque eso ha provocado también que uno no ya ha dicho

Voz 1385 12:56 este año que vayan a superar son los tres motores yo creo que puede pasar en todos los minutos como todos los motoristas porque Ferrari el año pasado ya estuvo a punto de empezar también Mercedes Mercedes tiene un nuevo motor completamente nuevo queso bueno pues ha provocado que como dice Easy Concept y que todo el mundo estoy muy asustado pero esperábamos el aunque lo más visible ese lado adelantó es algo que todo el mundo al principio lo ve llegó a esto qué feo es que pero en realidad al final te vas acostumbrando es un elemento también más de heroína como bien como bien sabéis ad sí la verdad es que sí salvavidas pues bienvenido sea complicado lo más lo más visible desde luego es el ese lado que hay mucha gente no se he visto también por Twitter y por ahí que lo hacen creer que es como una

Voz 5 13:39 la como un alpargatas la playa que parece cosas si no voy a veces bonito no está tan mal

Voz 1385 14:08 a éramos ya pues la pena estar ya en los coches de Le Mans pero bueno yo te tienes visiones el Le Mans que ayer donde está pensando día esos coches alemanes ahí con los en los frenos en rojo las luces y todo eso que la verdad es que también bueno especular con esa es otra cosa que vamos a tener este año en el año en Annapolis este año tenemos las veinticuatro Además

gracias más calorcito sí hombre esperemos porque es uno malo

Voz 1991 14:56 así que nada de Isaac Prada mil gracias Ponseti un abrazo Manu Franco mil gracias