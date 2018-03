Anne Fernández y María Losada analizan la final del Europeo de rugby

Voz 1991 00:00 una de las citas del fin de semana tiene que ver con el rugby femenino estamos disputando el Europeo Héctor González qué tal muy buena o Yago muy buenas y mañana podemos revalidar

Voz 1643 00:09 eso es la selección española que se las conoce como las Leónidas mañana juegan la final del Europeo de Bélgica contra Holanda a la una de la tarde después de que el martes España arrolla hace cuarenta y cuatro cero ahí es nada o en las semifinales Alemania sería además el sexto europeo para las nuestras el cuarto desde dos mil diez osea que llevamos una buena racha en los últimos torneos continentales el dos de sus integrantes ya te están escuchando que son María Losada Yánez Fernández

Voz 1 00:33 hola qué tal buenas noches hola buenas noches ola amarilla muy buenas hola qué tal buenos saque cómo estáis Anne estáis nerviosas

Voz 2 00:42 bueno un poquito al final los nervios pre partido siempre están ahí

Voz 1991 00:46 pero eres de las que duerme en la previa de de un partido tan importante o te da igual a pierna suelta

Voz 2 00:52 pues que me cuesta un poco dormir siempre me pongo un poco nervioso cierto más nerviosa todavía pero bueno cada vez lo llevo mejor la verdad

Voz 1991 01:00 tú María cómo lo llevas

Voz 2 01:03 yo la verdad es que duermo bastante bien es al día siguiente empiezo que el más nerviosa

Voz 1991 01:07 o sea que tú eres más de la previa no más que el día anterior de justo las horas antes del partido

Voz 2 01:12 no exactamente igual viste

Voz 1991 01:15 de las que os cuesta un poco más dormir después no cuando ya se ha pasado toda la tensión después de los partidos que hay uno cuando tienen toda esa tensión eso María cuesta más no

Voz 2 01:24 sí la verdad que sí con los golpes y todos pues al final es cuando

Voz 3 01:28 estamos dos mil se sí bueno Anne somos

Voz 1991 01:30 favoritas eso es así

Voz 2 01:33 sí bueno a priori somos un equipo que el año pasado ganamos con aunque al principio nos costó ganamos con facilidad a a este equipo verdad que tenemos cambios en el equipo pero bueno hemos ganado bastantes europeos venimos de jugar un Mundial entonces sí que a priori tenemos tenemos posibilidades

Voz 1991 01:50 hombre María somos favoritas porque es vamos a ampliar nuestro sexto título en en Europa pero bueno estamos ya más que acostumbradas a a afrontar este tipo de situaciones no tampoco no vamos a no no va a poder la presión

Voz 2 02:04 no la verdad que no lo hemos estado trabajando aunque sé

Voz 3 02:06 el equipo nuevo con mucha mamá muchas jugadoras que acabas de subir al equipo senior aunque sea una buena como decía porque estamos muy preparadas hemos estado entrenando para ello creemos que matará pues si hacemos nuestro juego pues va a salir bien como siempre

Voz 1991 02:21 bueno de hecho es que vosotras sois digamos integrantes de esta nueva generación en la en la selección Annette tú tienes tan solo dice

Voz 1 02:28 los años no pasan Cisneros media medio melé

Voz 1991 02:38 cuáles son las claves el partido de mañana contra contra Holanda que que vamos a tener delante que vamos a ver

Voz 2 02:44 sobre todo es un partido súper físico eso lo tenemos todas en toda supere presente un partido de placar muchísimo son jugadoras muy grande no tienen tanto juego ni manejo de balón pero va a ver qué placar muchísimo muchísimo muchísimo

Voz 1991 02:58 María tú tienes también veintiún añitos también

Voz 1 03:01 si juegas en Barcelona primera línea vale tú cómo ves

Voz 1991 03:08 partido mañana dónde están esas claves para para poder ganarle a Holanda

Voz 3 03:13 bueno como decía Jane Holanda es un equipo que físicamente es bastante más grande que nosotras así que las clave será pues jugar a nuestro juego mover las cansar las hay aunque seamos pequeñitas somos rápidas así que vamos a lo nuestro va a salir bien

Voz 1991 03:28 de dónde vosotras la la afición de jugar al rugby lo digo porque tampoco es un deporte digamos muy popular en España a mí me encanta de hecho el Seis Naciones yo siempre estoy atento todas las temporadas porque me parece que es uno de los eventos más bonitos que hay que uno puede disfrutar además han batido dónde te viene la afición por el rugby

Voz 2 03:47 yo vengo de una ciudad súper pequeñita donde no se conoce permitía jugaba en el equipo sénior femenino del gas Teddy en Vitoria y un día me animó a acercarme a uno de los entrenamientos de la escuela me acerqué un sábado de agosto Montón el ambiente ya el rugby ir desde entonces

Voz 1 04:01 te mientras libra atención además de dónde te viene

Voz 3 04:09 a mí me vino un poquito más tarde yo empecé Well Rumpy prácticamente casi a los diecisiete dieciocho años cuando bueno cuando decidí probarlo que ya mi hermano lleva jugando desde los cuatro oí Iberaval podía aprobarlo ya sea pues mira me gusto y aquí estoy

Voz 1991 04:24 pues lo tuyo empezando con diecisiete dieciocho años que tan sólo tres cuatro años después este es en la selección ha perdido el tiempo eh

Voz 1 04:33 pues sí

Voz 1991 04:34 hombre lo digo porque si llegas a empezar mucho antes vamos podríamos estar ya con quince dieciséis años en en la selección pero desde luego la evolución con diecisiete años empezar a practicar este deporte estar con veintiuno disputando la final del Europeo si no está no está nada mal y un como veis el rugby en España Anne el seguimiento que tiene que se puede hacer para no sé enganchar porque yo creo que todo el mundo que ve yo creo que es más desconocimiento del deporte no porque siempre que alguien ve un partido rugby dice jode como mola es un poco que a lo mejor no llega esa información que la gente hay que educarles para que vea rugby

Voz 2 05:09 sí la verdad es que desde pequeña siempre que llevaba amigos amigas ha jugado la gente me ha gustado Montón y y hay poca gente que realmente deja el rookie no es como otros deportes que plasme también por ejemplo han dejado son los deportes el ruge es como que te engancha más entonces yo creo que eso es que hay que darlo más a conocer cada vez después de los Juegos después del Mundial después de los logros que vamos consiguiendo pues los medios Varane van dándole más más juego a nuestro deporte entonces casi está conociendo a más entonces es el camino a seguir yo creo

Voz 1991 05:36 sí María porque además el rugby para el que no lo conozca es que hay que invitarle para que lo vea para mí es el deporte más noble que hay en el mundo mira que os dais Le ni actos mira que os dais cera no se protesta al árbitro no se discute una se puede pero en cuanto acaba el partido es que es

Voz 3 05:53 colegas sus compañeras sí la verdad que cuando se acaba el partido es un momento único porque porque si haces lo que nosotros llamamos el tercer grado I S y ahí es donde después de todos los leñadores que has dicho que él Campos nosotros no decimos pues buen partido y conoces a tus rivales y al cabo como se claro

Voz 1643 06:18 Ana María entre el año dos mil y dos mil seis España participó en el Seis Naciones femenino luego este torneo se cerró para hacerlo como el masculino en el que sólo participen Inglaterra Irlanda Escocia Gales Francia e Italia pero yo creo que esta selección podría competir en el Seis Naciones femenino estés de acuerdo

Voz 2 06:34 yo creo que perfectamente no el año pasado ya demostramos un par de veces que somos más capaces de de competir a ese nivel ganando a escote y clasificarnos para el Mundial en el que ganamos también a Italia en uno de los encuentros

Voz 1643 06:47 si creéis que va a cambiar en los próximos años que se puede llegar a un acuerdo para que España vuelva a Seis Naciones femenino

Voz 2 06:53 bueno yo creo que eso es el objetivo que tenemos no bueno no

Voz 3 06:56 tenemos como objetivo pero es algo que nos gustaría gocho Ximo demostrando que el nivel que tenemos perfectamente para jugar allí pues a lo mejor hacemos replantear las cosas y ojalá ojalá en un futuro pues eso podemos participar en lo que él se sancione

Voz 1991 07:13 hola porque habéis demostrado que estáis al nivel de esas seis selecciones que disputan ese torneo tema imprescindible es fundamental y muy importante tema musical en el vestuario de la selección española de rugby Anne quién manda ahí que es escucha

Voz 2 07:29 bueno la buena pregunta absolutamente de todo es siempre de coja la alta altavoz porque vamos rotando cada día dice hoy como yo hoy pongo un día ponen entrenador otro día poner flamenco alguna otra canciones que ya les hemos hecho nuestras cada día vamos variando no y al final es algo tiene que creas tú pero buen ambiente nos motiva antes de los partidos y entrenamientos y al final nos hace estar de buen humor Indiano tenía alguna canción

Voz 1991 07:58 en fetiche esa que decís esto hay que ponerla siempre porque nos da suerte

Voz 2 08:03 bueno si lo crees haber María

Voz 3 08:07 yo creo que una canción Así única no tenemos pero sí que tenemos los Heat de es el dos mil para atrás que es lo que pierda así más decantar que eso es lo que más me sentí como equipo que hemos Todas putas pues me he ese buen rollo que ha dicho vale

Voz 1991 08:22 qué tal el nivel de de de voces en en El Vestuario alguna que pueda presentarse Operación Triunfo

Voz 2 08:29 no yo creo que al muy pero en general

Voz 1991 08:36 no he dicho ningún tema María una canción al un par de canciones de las que pongáis

Voz 4 08:42 saben si es otra pregunta

Voz 2 08:45 sí

Voz 4 08:47 la una gran noche de Rafael

Voz 2 08:50 hola te marzo desvaríos si no se cancelen españolas así de ojitos de verano o las míticas de toda la vida

Voz 1991 08:59 vale vale osa sea en castellano no es posible si bueno pues nada a ver si mañana acabamos cantando el We are the champions que es lo que nos gustaría a todos conseguir este sexto título europeo para la selección española María Anne mil gracias por estar en la previa de esta gran final en en el larguero y mucha suerte vale

Voz 2 09:21 gracias gracias gracias hasta luego

Voz 1991 09:24 Héctor mañana hay que estar atentos a partir de qué hora

Voz 1643 09:28 a partir de la una de la tarde y porque la gente pueda hacer doble sesión de rugby a las tres juega la selección masculina afronta la tercera jornada del Seis Naciones B en la pelea por lograr la clasificación para el Mundial del año que viene en Japón España que segunda visita Georgia pero este partido no cuenta para la clasificación mundialista ya que Georgia tiene la plaza asegurada así que partido de prueba para aprobarlos de cara a los partidos contra Alemania y Bélgica donde nos jugaremos estar en el Mundial de Japón del año que viene

Voz 1991 09:53 esto es su sencillez y naturalidad dos jugadoras de la selección española de fútbol el día antes de jugar a la una de la tarde la final del Europeo atienden sin ningún tipo de problema a los medios de comunicación que no pasa nada los futbolistas de Primera División cabe no lo ponen más difícil en los clubes cada vez les protege más les aleja más del del aficionado en muchos de ellos no hablan cuarenta y ocho horas antes de de los partidos ser que se desconcentra a no o no se les pasa

