La divertida anécdota con la que 'Itu' y Rafa Guerrero evitaron un conflicto entre Georgia y el estamento arbitral

Voz 1991 00:00 dos semanas esta es la tercera contamos con Iturralde González para que no

Voz 1 00:03 de esas historias que ha tenido en el mundo de el fútbol eh de esos años que ha estado dirigiendo en España y también de

Voz 1991 00:12 en el panorama internacional está también en en el Larguero hola qué tal muy buenas olas

Voz 0929 00:17 buenas noches pues tú dirás hoy por donde va

Voz 1991 00:20 hemos que nos vamos a contar que nos va a contar hoy

Voz 0514 00:22 pues hoy vamos a viajar un poquito eh vamos a irnos a Georgia Tiblisi vale e un partido de selecciones Georgia Italia voy a estar acompañado a sí sí sí sí sí sí pueda estar acompañado en esta anécdota y en muchas más que voy a contar pues porque son muchos años juntos excompañero anécdotas no si compañero de anécdotas e iba a presentar te diría que no es más que un no es un compañero más que un hermano es decir es la persona fíjate que cuando te salía malos partidos de edad hacía salte te sacaba esa sonrisa cuando había esa tensión te sacaba esa sonrisa que que hace falta es decir te estoy hablando que los árbitros internacionales pasan de ciento ochenta y seis ciento noventa días fuera de casa eh no se conoce a la gente cuando viajas cuando viejas es cuando conoces a la gente yo he tenido la suerte de conocer ya te digo a la persona que que que necesitabas en ese momento que Rafa Guerrero hola

Voz 1991 01:24 Rafa qué tal buenas noches hola

Voz 3 01:26 tal como está y suena bien hay bienvenido al larguero eh bien hallados en los ha contado Iturralde que va a contar contigo para contar Aneto

Voz 1991 01:36 estas que nos han sucedido durante estos años de de arbitraje yo no sé cuál es esta de Georgia Italia en Tiblisi así que me diréis

Voz 3 01:47 a que hay aquí hay una no aquí hay una dos tres aquí es un viaje para muchísimas multas entonces nada más que yo yo empezando tú Rajoy luego sigo yo y luego empiezas tú vete tú empezando por no no reciban eh

Voz 0544 02:02 de todas maneras la llegada de la llegada ya fue terrible porque han la llegada allí poner los pies en el aeropuerto de Tbilisi ya el que no reciben esa persona que que después va va a seguir en esta historia iba iba marcando siempre un antes un después esa persona que nos recibe con tragedia hacía muchos años con unos zapatos desgraciadamente que casi se le veían los dedos ir hablaba diez idiomas solo

Voz 3 02:30 diez idiomas luego el tío diez idiomas no en diez idiomas y porque generalmente en aquella época te ponían

Voz 0929 02:36 on

Voz 3 02:37 un intérprete sí ahora ya no se lleva porque ahora todo el mundo sabe inglés y te ponían un intérprete para para hablar con ellos y ya te digo si le ves por aquí el pobre hombre pobre hombre había diez idiomas esto estamos hablando por cierto

Voz 0929 02:50 pues es un partido para para un Mundial creo que es Italia Georgia

Voz 0544 02:55 dos de para el dos mil seis de Alemania

Voz 3 02:58 para el Mundial dos mil cinco vamos cinco dos mil cuatro dos mil cinco

Voz 0544 03:03 ha está bueno se puede saber nos podemos equivocar en la fecha lo que lo que no nos vamos a equivocar nunca lo que evidencia lo que te lleva a hacer pero lo que no nos podemos equivocar es que cuando ponemos es allí no recibe esta persona agradable y amable afable algo increíble bueno primero que nos dicen cuando entramos al coche es que han secuestrado a dos joyeros de Valladolid si esa es la primera y antivirus

Voz 3 03:31 es el recibimiento de los primeros que han secuestrado dos españoles si esos dos de Valladolid por eso tuve que llevar a León

Voz 0544 03:42 los aquí hasta que marche yo no nombre pero bueno he Nadal vamos camino de El hotel donde por cierto no te acuerdas nombres hotel el nombre del hotel de acuerdo no no no yo de esa memoria no te bueno pues Voltaire sí sí

Voz 0929 04:03 Justo era una época que había bastante conflicto socio político con el

Voz 3 04:08 Emma de Sven de desde Bernat se historias llegamos al hotel y convulso era un momento convulso momento convulso generalmente cuando ibas

Voz 0544 04:17 el

Voz 3 04:18 vamos a salir para dar una vuelta en los del hotel

Voz 0929 04:22 no puede salir elegir a uno de los tres que había allí ya había tres mastodontes algunos visto lunes quieren si queréis Alepo la ciudad tenéis que es que si no lo podéis salir

Voz 3 04:32 el ex escolta o nos deja Saleh eso es con escolta

Voz 0929 04:34 no no podíamos salir yo tenía más miedo al escolta

Voz 0544 04:37 que nadie mira para que las cicatrices la pistola por fuera digo pero éste no no nos cuesta los nosotros

Voz 0929 04:47 bueno pues al final salir buenos enseña la ciudad y todo esto y luego ya vamos al mitin en el mitin ya los primeros problemas porque la selección de Italia sabía que how de que no tenían cables para jugar a la videoconsola que habían llevado porque el enchufe allí en Georgia no era el Europeo claro si vaya y una movida fíjate en vez de llevar un libro para dos días no tenían cable para videoconsolas les hicieron hasta Rusia a comprar un adaptador porque los jugadores de Italia no estaba muy contento caprichos

Voz 3 05:16 dos sitios Doris

Voz 1991 05:20 qué te parece que no puede no pueden estar dos días y bueno eso dicen

Voz 0544 05:26 no pero no no queda ahí eh esto era una broma somos una broma porque resulta que ya habían jugador en el creo recordar el Milan que llama bacalao eran dicen eso lateral izquierdo pierdo sí sí eso bueno pues habían secuestro mano también sí también también también sí sí sí sí es más amenazaban con no jugar el partido si no hubiera algún partido con veinticuatro horas

Voz 0929 05:58 al final jugamos el partido y el día anterior sabía jugó la sub-veintiuno ya había arbitrado un árbitro portugués

Voz 3 06:05 portugués y la secuestraron no no no no pero casi casi por lo que te voy a contar ahora casi todo lo que te voy a contar ahora volviste el milagro de volvimos

Voz 0929 06:15 pues acaban ellos el partido y al día siguiente la el nuestro y vamos a la cena oficial y nos juntamos allí los dos tercios antes de nuestro partido que era el de la selecciones absolutas y el hospital de la sub-veintiuno bueno pues se estaba allí el alcalde estaba el presente a la Federación bueno pues estaba todas las menos seis Benach estaban todos el partido de vuelta de Federación de selecciones y empieza a hablar el Portús es lo primero que dice he bueno a todo esto el

Voz 2 06:42 el traductor

Voz 0929 06:43 sabía portugués sabía castellano e inglés pero no supiese inglés no sabía castellano mejor que nosotros

Voz 3 06:49 como tal y como recibe

Voz 0929 06:52 increíble en serio e inglés también increible bueno pues empieza el portugués hablar dice bueno pues espero que la próxima vez que venga a Georgia estéis mejor porque la comida que tú eres una mierda que dices

Voz 3 07:05 el hombre dijo si la comida

Voz 0544 07:10 que que la electricidad que no haya postes de madera para allí estaba al cuidado que estaba helado

Voz 3 07:18 Calde tanto en las relaciones que pues eso que lo estaba diciendo a todas las autoridades a veces se miraban yo decía madre mía que uno sale después la bueno empezamos a brindar y tal y haya caballa

Voz 0929 07:32 el portugués fue de esto se gloriosos Rafa parte de de de persone de un tío escribe poesía escribe muy bien Yves le meto en la habitación conmigo después de la cena porque se miraban ya verás como no salga mañana el partido la que leíamos ironizó trabajar boletines Leo tienes que para la próxima cena tienes que arreglar esto escribe unas letras que te las traduzcan al georgiano el hizo bueno vamos al partido el partido no sé si gana cero uno Italia no no hay nada en el partido no no cero uno no hay nada en el partido vamos a la cena Ibar Rafa empieza a escribir escribe una poesía leves al alcalde llorando le tocó un poco la fibra Solaz publicaron en el periódico en serio N

Voz 3 08:23 perdieron el Lyon se nos vino el el

Voz 0929 08:26 el el traductor Hoyos han publicado una carta que escribió ayer impresionante un agradecimiento Paquita allí el pobre hombre venía venía pues eso venía con la chaqueta hecha polvo sin corbata los zapatos Illes demostrar poco por la habitación cuenta tu casa

Voz 0544 08:46 no no espero momento de momento que yo cuando lo veo que va subiendo dijo aquí alguien uno de los dos oigo yo lo va a pasar mal efectivamente es que lo pasé mal al final fui yo porque porque hay que dejarle una camisa para volver la corbata tuve quitar la mía porque él ya no tenía corbata de los pantalones no encontraba unos pantalones de no es que no lo sé encontrada es que ya tenía el otro

Voz 3 09:11 adiós vestido de arriba abajo como la Federación Española

Voz 0544 09:18 debajo con la americana de bajó el ocho con la Federación Española por todos los lados increíble aquel día en en la Unión era increíble porque si alguien los ve no se tiene porque que fuéramos representando a España aquí íbamos impolutos con el traje Federación todo esto volvimos

Voz 3 09:36 no sabíamos nada nuestro casi volvéis con el con la equipación de arbitrar no

Voz 1991 09:44 por cierto estoy mirando las fotos del hotel tory

Voz 0544 09:48 puede ser no se lo digo en memoria eh

Voz 3 09:51 es es ojito eh con el hotel como no no haber llevaban a buenos hoteles es bueno entonces

Voz 1991 09:59 lo estoy viendo fotos del hotel hay evolucionando evolucionó mucho en treinta años se da te lo osea

Voz 3 10:08 el hombre con solera

Voz 0544 10:11 si hay una columna es que te das casi con ella antes de la recepción adicciones me espejo que ves la columna a pase por donde pase te vas a dar un golpe bien impone en en un papel puede si alquilas muerta a España sí pienso lo que te que el Tour y de todas maneras era de lo mejor y lo que era eh

Voz 1991 10:38 sí lo estoy un sitio limpio en pero vamos que Cuéntame

Voz 0544 10:46 pero no lo que pasa es que te lo que te limpian es todo también hay que tener mucho cuidado con nosotros

Voz 3 10:54 luego mucho cuidado pero sí hombre sí sí lo ha hecho

Voz 0544 10:57 de todo cuando hay necesidad no lo que a mí me volviendo volviendo que

Voz 0929 11:02 volviendo ya hacemos escala del viaje para terminar el viaje ya volviendo volvió a pasar un montón de cosas al final pues bueno ahí quedó aquello todo espectacular con la carta que escribimos volviendo ya haciendo escalas la hacemos escala pues en no ser mil sitios en una escala en Alemania o en o en Suiza o en en el aeropuerto Zurich pues el cuarto árbitro compró chocolate chocolate de comer esos cuatro coma tres o cuatro tabletas para llevar a casa chocolate de comer de esto que vamos al avión montamos

Voz 0514 11:36 esto que se queda dormido mientras es

Voz 0929 11:39 barra con Rafael porque es un buen samaritano le coge las cuatro charletas de chocolate detrás iba un equipo de fútbol de críos y así va con las chocolate oye comprar chocolate que comer le nada todo el chocolate café calar el cuarto árbitro se lo da se lo comento de bueno ya estamos aterrizando se levanta unirse despierta ya empieza venga la broma ir donde está el chocolate venga a darme lo joder chocolate que es el padres

Voz 0544 12:09 qué lo que comprar algo porque era lo que yo conozco alguno

Voz 3 12:16 a ver si la tiene que saca rápido es increíble luego hardware lo mejor de todo es que justo

Voz 0929 12:25 antes de entrar al avión estábamos comiendo y fíjate que pillan todo para dentro están los estaba comiendo el una ensalada si nos llaman justo para embarcar y coge la ensalada que temía Pery la paletilla que llevábamos la mete la maletín pues había hecho ya el vinagre aceite todo sube arriba y al cabo de media hora tres cuartos de hora

Voz 4 12:48 ocho

Voz 0929 12:55 lo putt

Voz 3 12:58 era vasco también Navascués es es lotes

Voz 1991 13:04 cómo es que dejar aquí que me quedan dos minutos para el final por cierto un día tenemos que hablar y recordar la entrevista que hicisteis en Vilobí en vivo visiones

Voz 3 13:12 es más grandes es a estuvo muy bien podemos pasar a otra cosa

Voz 4 13:19 otro viernes