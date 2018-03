El Larguero: La previa de la jornada, charlamos con Manzano y conocemos una nueva anécdota de Iturralde (02/03/2018)

Voz 0779 00:00 sólo a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este dos de marzo

Voz 0222 00:48 en la previa del arranque de la vigésimo séptima jornada de Liga en Primera División con la atención

Voz 1991 00:53 está en ese partido el domingo

Voz 0222 00:56 en el Camp Nou con el título en juego entre el

Voz 1991 00:58 Barcelona y el Atlético de Madrid ya sabéis que tan sólo hay cinco puntos de diferencia entre ellos en el caso que ganan los rojiblancos dejarían la Liga en tan sólo dos puntos sigan al Barça seis sí a la distancia a ocho parecía que de nuevo el conjunto catalán no tendría el título en el en el bolsillo Easy empatan se quedaría todavía todo igual de cara a la recta final de temporada todavía con la resaca de la jornada entre semana que nos dejó la mejor la mejor versión del Atlético de Madrid en estos últimos partidos con un fantástico Griezmann con seguro está en su mejor momento de toda la temporada en el Barcelona pues todavía sigue el mosqueo con Mateu Lahoz por sentirse perjudicados en el arbitraje del partido contra Las Palmas a quise así que se presenta un fin de semana clave para el futuro de la Liga pero antes mañana tenemos cinco partidos entre ellos el del Real Madrid que viene de caer en Cornellá El Prat con claros síntomas de de ese enchufe completo en en la Liga y con la mente puesta en Champions por donde pasa la única opción de hacer algo importante esta temporada a las nueve menos cuarto conjunto blanco recibe en el Santiago Bernabeu al Getafe antes bueno entre semana el Madrid le ganó al Leganés digo que antes a la una de la tarde en el estadio la cerámica Villarreal Girona a las cuatro y cuarto en el Sánchez Pizjuan Sevilla Athletic de Bilbao a las seis y media dos partidos en Butarque Leganés Málaga en Riazor Deportivo La Coruña Eibar en San Sebastián ha sido presentado Miguel Ángel Moyá como nuevo portero de la Real Sociedad por lo que resta de esta temporada más otras dos Moya que ya sabéis que ya debutó esta semana porque viajó directamente desde Madrid a Sevilla jugó de titular en el Benito Villamarín el partido contra el Betis por cierto que el Atlético de Madrid ha anunciado también la ampliación de contrato de Thomas partía hasta el treinta de junio

Voz 2 02:39 de dos mil veintitrés en Segunda División ha disputado un partido Oviedo cero

Voz 1991 02:44 Barcelona B cero a destacar el minuto de silencio en el Carlos Tartiere donde la verdad es que ha sido emocionante escuchar ese silencio de respeto total de los aficionados del del Oviedo que aún sabiendo que a Quini era del del eterno rival eh evidentemente le aprecian por lo que hizo por lo que dejó sin y con respeto total y como digo hoy y absoluto y esto es lo que nos gusta del fútbol que haya rivalidad en el terreno de juego que uno se puedan vacilar a otro pero en estos momentos estén todos juntos todo sientan de la misma manera enhorabuena la afición del del Oviedo en tenis malas noticias porque Rafa Nadal ha comunicado a través de sus redes sociales que tampoco participará en los torneos de Miami e Indian Wells el manacorí ha confirmado que se ha vuelto a resentir de esa lesión en la rodilla que le obligó a retirarse del Open de Australia de sabéis que estaba en Acapulco donde estaba entrenando para participar en este torneo se lesionó renunció a Acapulco así que tampoco estará Miami ni tampoco estará en Indian Wells así que el objetivo es llegar al cien por cien para el inicio de la temporada en tierra batida en baloncesto partidos correspondientes a la jornada veinticuatro de la Euroliga hoy malas noticias porque han perdido los dos equipos españoles que jugaban ha caído Unicaja en Belgrado frente al Estrella Roja ochenta setenta y seis yerra Madrid ha caído en casa en el Inter frente al actual campeón de Europa al Fenerbahce

Voz 2 04:09 C de tres puntos ochenta y tres ochenta y seis

Voz 1991 04:12 en atletismo los Mundiales de pista cubierta que están celebrando en Birmingham dos buenísimas noticias hemos tenido Óscar Husillos que se ha metido en la final de cuatrocientos con récord de España y con la mejor marca de todos los participantes y además Adel Mechaal que ha logrado la clasificación para el final del tres mil con el tercer mejor tiempo así que evidentemente para estas dos finales dos opciones de medalla para los nuestros las once y treinta y cuatro contado todo empezamos

Voz 0222 04:37 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas Boza base subirse al telesilla menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto en Taiwán para que con el mejor equipamiento para que desde veintidós mil cien ha

Voz 3 04:59 Balanchine tupé te estoy poniendo competencias Pay serlo pero está claro que me topaba

Voz 0222 05:10 el BID Yago de Vega mi vida

Voz 0779 05:41 mañana a las nueve menos cuarto juega el Real Madrid lo hacer frente al Getafe lo hace en el Santiago Bernabéu y seguro que se están acordando todos de todos los puntos que se han perdido anteriormente en está a estas alturas de temporada porque está viendo que el Barça ahora no está tan fiable como el inicio de temporadas está dejando algún punto y queda la sensación de Si hubiésemos estado mejor inicio de temporada a lo mejor podíamos estar un poquito más la parte arriba y meter un poquito de presión y tener opciones Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0231 06:10 estás en lo cierto que tal Yago muy buenas de hecho esta mañana ha dicho Zidane que se marchó enfadado de Cornellá por la derrota ante el español Iker de cabreo un poco más el hecho de que el Barça ayer se dejará dos puntos en Las Palmas de Gran Canaria

Voz 1991 06:23 claro porque están viendo que los de arriba tampoco son infalibles al cien por cien que todos tienen sus baches en algún momento de la temporada lo que pasa que el bache de Real Madrid ha sido demasiado largo o no no es lo habitual ahora está pasando un peor momento el Barça Atlético de Madrid también han tenido momentos de dudas pero muchas más dudas ha tenido el el Real Madrid esta en esta en esta situación eh vamos a ver Meana con que sale en sobretodo que Real Madrid vemos si vemos el Real Madrid desenchufado de la Liga que estampó con la Liga como me da un poco igual esta competición ya os íbamos a un Real Madrid enchufado como vimos además en el último partido de la previa antes del partido de ida de octavos de Champions

Voz 0231 07:04 sí hombre debería ser el el Madrid del Bernabéu Nou Madrid de los de casa que últimamente ha goleado al Deportivo también goleó y a la Real Sociedad hace no muchas fechas es un equipo que sabe que no puede viajar tocado a París que aunque está por delante en la eliminatoria es favorito para llegar a cuartos de final el último partido siempre marca el Madrid juega eso contra el Getafe el PSG contra el Troy eso entró a como se pronuncie que no hablo francés del todo bien

Voz 0222 07:27 el trofeo

Voz 0231 07:29 Dante Yago que es importante llegar ese partido del martes muy muy bien desde el punto de vista mental que mañana vamos a ver al mejor Madrid posible es decir un Madrid en el que vuelve Christian

Voz 0222 07:40 en el que va a jugar Benzema arriba

Voz 0231 07:43 que ante las bajas ya sabidas de Modric de Cross pues posiblemente Isco ya Sensio puedan hasta compartir posición en el campo cambiando un poquito más en la banda otro poco más por el medio y es que las bajas es lo más importante vuelve al equipo Marcelo explicaba ayer Javi Herráez que no para jugar de inicio sino para tener veinte minutos y poder baja viajar tranquilamente a Francia y jugar en el equipo de Emery fíjate cómo analizaba hoy Zinedine Zidane las lesiones con esa noticia de la vuelta de Marcelo

Voz 1994 08:13 importante que que este mañana Marcelo con nosotros y luego veremos día a día porque no te puedo decir nada es la sensación del jugador que no importa más para eso lo que yo quiero es el jugador a cien por cien yo te yo te digo que mañana el partido del martes no sé veremos día a día sabemos fundamental la recuperación

Voz 1991 08:36 en Marcelo fijo sin lugar a dudas a la parte de de atrás en lateral zurdo eh mañana disfrutará de minutos sobre todo para poco coger un poquito de ritmo imagino que estará de inicio en el partido de París frente al al París Saint Germain en la vuelta de octavos de de la Champions y lo que pasa es que vez que ver cómo se encuentra el jugador y hay que ver cómo evoluciona hay que decir

Voz 4 08:56 de Zidane

Voz 1991 08:59 lo decíamos al inicio mañana hay las

Voz 4 09:02 sanción de que en ese podía haber hecho más

Voz 1991 09:05 en esta en esta liga lo que pasa es que yo no sé si Zidane yo creo más en el papel de estoy en un equipo como Real Madrid no puedo decir que no es posible algo hasta que sean matemáticamente imposible o si realmente se cree que todavía se pone enchufar en el en la lucha por el título

Voz 0231 09:21 yo creo que no se lo cree que está en un papel de que el equipo esté enganchado mentalmente a la competición importante que es la Champions no llegar con los brazos descansados con las piernas relajadas con la cabeza en otro sitio porque es más difícil luego motivo arte para un partido como el de la Liga de Campeones Si vienes de arrastrar T por la liga por eso él estaba contento de Split decía en la rueda de prensa de hoy que el equipo ha ganado recientemente varios partidos que lo de Cornellà fue un accidente porque él cree que el Madrid fue mejor que el español y que mereció llevarse los tres puntos pero es evidente que este sonido que escuchamos de Zidane diciendo que la Liga no está perdida no es un tema que realmente calen El Vestuario

Voz 1994 09:58 siempre va a haber Liga hasta el final siempre para todos se ha demos mismo nosotros piensa dictó la gente vosotros y todo Spence pensando que bueno que la Liga ya está ya está sentenciado no del fútbol nunca entonces nosotros los que tenemos que hacer es meternos en la cabeza que bueno que

Voz 1991 10:16 la Liga es los partido que tenemos

Voz 1994 10:19 Liga es importante cada día

Voz 1991 10:21 bueno esto lo decimos desde hace tiempo el Madrid necesita estar enchufado en liga para no llegar desenchufado a la Liga de de Campeones lo que se llama mantener la tensión competitiva el no dejarse llevar el estar digamos siempre preparado para dar el el máximo en cada momento y el que qué equipos peras no sé si esperas un mix una algo algo parecido a lo que podamos ver el martes en Champions o un equipo en el que en el que Rotten lo digo porque el Paris san Germain juega mañana no es tan Cavani embate Bennati Marquitos Pastore al margen de de Neymar evidentemente que está que está lesionado

Voz 0231 10:58 pues mira le da varias vueltas preparando la crónica la posible alineación yo creo que no va a ser muy distinta a la siguiente Keylor Navas Carvajal Ramos Nacho Teo Casemiro voy a apostar por Dani Ceballos

Voz 5 11:12 Ascó Asensio Benzema y Cristiano sabes

Voz 0231 11:15 es un mix pero jugando los dos de arriba a ver qué pasa con Bale si Le pone o no en París con la defensa que que puede porque no está Marcelo para jugar de inicio es un

Voz 5 11:27 factor importante el Madrid recupera habían a Marcelo sin

Voz 0231 11:29 mañana cuando se pruebe los veinte veinticinco minutos en el campo está bien el Madrid viajar mucho más tranquilo a París por todo lo que le da el brasileño al juego ofensivo del Madrid

Voz 1991 11:38 algo más Viana un apunte del Getafe

Voz 0231 11:41 que tiene dudas en la portería a ver quién ocupa el puesto con Guaita así así que he dicho esta mañana Bordalás que no le hace ilusión el hecho de que sea su primer partido en el Bernabéu que le hace ilusión ir con el Getafe al Bernabéu un entrenador que cogió al equipo cerca del descenso a Segunda División B y lo ha puesto en Primera con méritos propios y muchas ganas no deber así va Xaki que le han preguntado hoy a Zinedine Zidane porel recuerda que fue rival del Madrid el año pasado en el Mundial de Clubes con Jorge Molina con Ángel con delanteros es que están muy muy bien que le quieren amargar la vida al conjunto blanco ya antes de terminar rodeado de amigos y de algún compañero de profesión no nos ha quedado muy claro cómo se pronuncia al rival del PSG mañana eh no hemos buscado aquí en Google hemos tirado un poco de

Voz 1991 12:23 no haber para entregar un traductor sobre la marcha

Voz 0231 12:26 que no ayude Palacio que es el de fútbol internacional noche cualquier

Voz 2 12:29 como oye vale perfecto aguas eh así nos quedamos perdón jode el proyecto Se Meana

Voz 0231 12:37 yo es que no sé cómo se pronuncia pero bueno creo que se que juega Ny respeto muchísimo al equipo pero me cuesta pronunciarlo igual Rafa

Voz 2 12:46 el cuatro

Voz 0222 12:50 el que sí que sí que hay que Rafa Alkorta entrenador Olympic de Marsella como soy por eso yo juega contra ellos Jolín claro el Trois vale vale se estaba quedando me quedé con eso y con Wii ya está llegue bueno oye eh ya por lo menos es decir el trueno ahora buenas noches buenas noches esta no lo apuntamos ya mañana no

Voz 1991 13:10 eso no se olvida correcto gracias a un abrazo

Voz 0222 13:12 como llena hasta luego he Alkorta que esperas mañana

Voz 1991 13:19 Madrid que qué crees que pues pero qué crees que va apostó

Voz 0222 13:23 bueno yo creo que

Voz 5 13:25 dar mixto no evidentemente bueno lo demás a mí lo de Marcelo me deja me deja asustado mucho las lesiones musculares en menos de diez días socorro genera mi época lo normal había otro otras historias no es no sería tan fuerte como pareció pero bueno Nos alegramos todos de que esté ahora es un partido de máxima exigencia de esta semana ya veremos a ver yo no creo que mañana arriesgó mucho en en intentar dar algún minuto no no no no creo pero lo que sí creo es que sí que va a haber gente que qué bueno que necesitaban necesita estar más descansado para ese partido yo creo que tiene plantilla suficiente lo decía Antón no pues ojalá le vemos a caballo Le volvamos a ver a Asensio y lógicamente bueno yo creo que va a poner un equipo pase lo que pase va a poner un equipo bueno hombre está claro y en casa y contra el Getafe un Getafe que además es un equipo con buenos jugadores como una delantera pero no cabe duda que es mucho mejor y sería mucho más interesante en hacer un buen partido y tener una buena victoria para ir bien no para ir como como hay que ir porque las derrotas aunque todos sabemos que es la Liga ya está muy lejos pero las derrotas son duras y son más duras cuando hay momentos como este

Voz 1991 14:44 no hoy además Rafa que bueno tú lo sabes perfectamente que antes de un partido importante necesitas confianza si haces un mal partido dando una mala imagen con un mal resultado pues llega algo tocado es mejor llegar dando buenas sensaciones y creyendo te lo más joe

Voz 5 14:57 sí bueno siempre decimos que que la la Champions Le cambia todo el mundo no la mentalidad y de otra manera tiene el Madrid es un maestro quiere decir que porque su competición no realmente pero a unas sí yo creo que es evidentemente mucho mejor los jugadores ir con una sonrisa al a París que no tener otro día de cabreo porque además se aunque sea un empate ya sabes que ya es malas cara la gente va a pitar al día siguiente ya no puede salir a a tomar agua cola porque la gente está quemada no entonces es mejor tener un ambiente bueno un ambiente que ellos estén relajados en esos dos o tres días antes de ir al París Iggy y eso les va a venir muy bien emocionalmente no tiene nada que ver

Voz 1991 15:40 tú le das alguna opción al Real Madrid en Liga

Voz 5 15:43 yo he sido bueno yo siempre he pensado vamos a Zidane dice lo que tiene que decir claro claro

Voz 1991 15:50 están su papel lógicamente hasta que matemáticamente

Voz 5 15:53 no pasa nada porque es verdad una cosa es verdad una cosa hay la posibilidad de que la víctima dice ponga los puntos el domingo vota por lo pensábamos ninguno desde luego se hace un mes y medio no con lo cual hemos visto tantas cosas en el fútbol que muchas veces no nos da a mí me da un poco de repelús tirarme no así a la piscina decir Nono es imposible es que no sé es tiene hemos visto cosas muy raras Yell tiene que decir eso y los jugadores además tienen que creer eso aunque aunque todos sepamos que prácticamente es imposible pero ha jugado te tienes que tener con un hilo conductor no tiene tiene que haber todavía algo que no se puede cortar hasta que ese corte o no se corte ya veremos

Voz 1991 16:28 nombre aparte que yo recuerdo que si haces ese tipo de declaraciones que tiene sus consecuencias mira lo de susto

Voz 0779 16:35 es el claro ejemplo de nada al Barcelona no se podrá ganar

Voz 1991 16:39 ni de broma Se acabó sus pero ya sé que a lo mejor uno no sólo puede o no se lo cree realmente dice mira no pero tiene que salir a decir lo tiene que decir porque es que va casi con el cargo

Voz 5 16:49 no no yo creo que él está bien en su papel aparte que es que estás hablando el Madrid claro entonces claro hablar del Madrid no no puedes decir que no a no hay nada imposible para un equipo como el Madrid con esos jugadores con esa calidad que tienen no no hay nada imposible porque estamos viendo que que el pues que los demás ya les está costando no quedan muy pocos partidos muy pocos puntos de diferencia pero pero vete a saber el yo yo creo que las declaraciones en las que tiene que hacer sobre todo sobre todo a tres o cuatro días de un partido tan importante porque claro imagínate que hoy dice no es imposible ganar la Liga imagínate que pierde mañana tienes un cisco hasta el día del Paris Saint Germain

Voz 0222 17:32 la tiene liada que es que no le viene bien a los jugadores sobre todo

Voz 5 17:34 con es bueno

Voz 1991 17:36 el París Saint Germain que llega sin Neymar esto lo hace un poquito más débil las cosas

Voz 5 17:41 no sé si sin ninguna duda vamos a ver es un equipazo como jugador buenísimos Di María es un fenómeno pero es mi más yo obviamente yo creo que seguramente después de Messi posiblemente sea el jugador más desequilibrante del mundo con pasar si me atrevo a a a a postular un tercero descaro es un jugador muy importante que aglutina mucho fútbol mucho fútbol aglutina mucha mucha expectación de del equipo contrario porque tienes que ir con ayuda y con lo cual siempre dejas espacios en otros sitios porque necesitas de ayudas para el para el jugador como él evidentemente luego anotar no tengo ninguna duda el equipo va a ser un equipazo un once espectacular pero sin no manos lo mismo

Voz 1991 18:27 eh aquí sí que Merinos anda con tonterías kilos y Pastore fuera de la convocatoria osea no es que no vayan a ser titulares que fuera de la convocatoria

Voz 5 18:37 que también puede jugar con la porque tiene una renta claro claro se lo puede permitir de lo puede permitir aparte que tiene muy buena plantilla se lo puede permitir no oí bueno también no no creo que aun así es muy difícil que que que pierda ese partido pero aun así bueno yo creo que esos jugadores son muy importantes no los más importantes del equipo de imagínate que se te lesiona cualquiera que partido días una ley una de cuidan entonces yo creo que hace bien es una es un tema bueno es inteligente ni más ni menos eh

Voz 1991 19:11 en donde ha dejado Benito

Voz 5 19:14 de esta Alvarito tarde concierto hombre Alvarito está de concierto dar Bosti frito por ir a verle pero no me cuadra nunca me cuadra nunca la alquilado en Bilbao hace igual ocho diez años fíjate que dio lugar en Bilbao soy con Pignoise claro hombre claro está en Alcalá de Henares

Voz 1991 19:30 yo creo que lo he visto en Instagram

Voz 5 19:32 oye pues podían haber ido porque no ha sido pues porque tengo a mis hijos en casa volverá a ejercer de padre genial me he puesto la empiezan a ver si les gusta además esto son de mucha música sí sí sí pero ya les digo Álvaro que en cuanto en cuanto pueda ir en cuanto coincida tengo ganas de ir a verles porque verla show porque además a mí me gusta la música que nace yo fíjate cuando cuando empezó él yo me acuerdo que él a mí me alguna cinta si yo siempre yo sí es una cinta explica que sobre la pista para un chaval de verdad cuenta no me he dado cuenta de que si una cinta de casete ya me me grababa pues alguna igual pues un alguna del rock igual un poco más eh más difícil de encontrar lo que yo no escucha hola ya se le veía que era era un artista

Voz 1991 20:25 no es éste no desarrollan todos no desaprovechó el tiempo porque yo estaba de rehabilitación con las múltiples operaciones de rodilla que tuvo bueno tocar la batería también

Voz 5 20:34 siento que dijo pasar

Voz 1991 20:36 la música un artista yo es que hace muchos años también iba a muchos conciertos por otras circunstancias que no vienen al caso pero yo me acuerdo además padece unos abuelo cebolleta eh que en primero de carrera os segundo algo así yo le hice una entrevista Álvaro cuando él estaba lesionado y me acuerdo que fui a su casa y fíjate veinte euros más tarde estamos aquí

Voz 5 20:57 esos tenemos un buen músico Un buen comentarista y un gran entrenador

Voz 0222 21:02 con lo que ha hecho un tres en uno fíjate todo lo que ha hecho eh hemos perdido el tiempo tu nombre poquito no sabes atrás eso está claro gracias Rafa un abrazo muy gracias hasta luego

Voz 1991 21:12 bueno pues es mañana a las nueve menos cuarto el partido del Real Madrid que como digo recibe en el Santiago Bernabeu al al al Getafe es el derbi madrileño y tiene que ganar tiene que ganar al Real Madrid porque necesita llegar con buenas sensaciones al al partido de vuelta a octavos de final contra el Paris Saint Germain porque otro tropiezo después de Cornellà El Prat dejaría mal ambiente dejaría una situación incómoda para afrontar ese partido el Real Madrid ahora mismo lo que necesita es llegar bien a su competición que es la la Liga de Campeones y eso solo pasa por hacer un buen partido en el Bernabéu por ganar bien por coger sensaciones para el partido de de vuelta veremos no lo va a tener fácil porque delante va a estar el Getafe que seguro que llega al Bernabéu con ganas de conseguir algo grande las once y cincuenta y dos seguimos

Voz 6 22:00 este era sale este carreteras al lo diste carreteras al nos carreteras al sur nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas

Voz 7 22:10 empieza una nueva serie le de dos sopa vena tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días ser tango y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistencia mantenimiento hay garantía vive una gran historia antes de que termine limpiarlo red de concesionarios sea

Voz 8 22:26 eh

Voz 9 22:32 sí era el héroe y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook El Larguero Larguero

Voz 0222 22:43 tienes preguntas sin resolver se puede echar una siesta por la mañana cuando dejan los bebés de ABB vía las a nadie sabía nada

Voz 0779 22:51 tiquismiquis al inglés

Voz 0222 22:54 Villacé de Móstoles estamos aplaudiendo pero no sabemos lo que este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en yo yo

Voz 0779 23:03 que durante nadie

Voz 1704 23:06 apenas el programa en el que puede pasar de todo

Voz 0222 23:10 Berto quizá de los cascos bajase los pantalones verdes esto cafeína

Voz 10 23:16 S

Voz 11 23:21 Vine sesenta millones de cadenas de las que nos puedes desprender camisas son caminos que te obligan a hacer lo que es quien las boticas sólo hay una cadena que trabaja pues tu libertad

Voz 1704 23:38 son las seis Canal consenso estamos

Voz 11 23:42 la a ser la única Cabinda que libera

Voz 0222 23:55 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos qué tal te salió el pavo Marta primer pavo no para hacer mi primer estuvo sobresaliente lo llamamos Donna Leon porque aquí se ponen nombres a los pavos cadena ser punto com la radio que tú programas

Voz 0621 24:21 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 12 24:31 sí

Voz 13 24:38 Ska

Voz 2 24:39 el Larguero Yago de Vega

Voz 13 24:50 sí tengo sí

Voz 0779 25:10 no

Voz 13 25:16 ahí

Voz 0779 25:18 también mañana a las cuatro y cuarto de la tarde buen partido en el Sánchez Pizjuán entre dos clásicos de nuestra Liga se miden el Sevilla y el Athletic de Bilbao Manuel Aguilar qué tal muy buena

Voz 0513 25:26 hola qué tal Gallego buenas noches son qué novedades

Voz 1994 25:28 eran los equipos varían novedad

Voz 1923 25:31 especialmente en el de Sevilla porque después de ganar en Málaga Monte de la va a recuperar lo que aquí conocemos ya como su once tipo su once de gala salvo Jesús Navas que no se ha recuperado decidir va a recuperar respecto a Málaga a mercado Escudero a N'Zonzi que les dio descanso a Franco Vázquez ir a Muriel de Navas va a jugar el once habitual de desmontarla cuando considera que el partido sí importantes se queda fuera de la convocatoria Roque Mesa para al partido en Sevilla si quiere intentar dar caza al Valencia que lo tenía ocho puntos lo primero que tiene que hacer es ganar mañana y en el caso del Atleti Ziganda ha dicho que a pesar de esta semana ha visto bien al equipo que quiere venir a por todas

Voz 15 26:11 no ha habido novedades en la convocatoria pero sí

Voz 1923 26:14 por haber novedades en el once inicial parece que va a jugar Yeray Raúl García tiene un golpe en el pie además está bastante cansado físicamente podría descansar mañana y podría jugar Williams pero lo tiene según las estadísticas muy complicado porque el Atleti no gana en Sevilla desde el año dos mil once pero es que los últimos veintitrés años tan sólo ha ganado en aquella ocasión las estadísticas de dan favorito al Sevilla el fútbol también ya veremos qué pasa mañana pero es un partido interesante con climatología regular

Voz 16 26:45 aquí en Sevilla gracias Manolo hasta mañana mañana Miguel Ángel chatarra y qué tal muy buenas noches muy buenas noches llegó Julen Guerrero muy bien

Voz 1994 26:53 qué tal muy buenas y Echarri favorito para ese partido el Sevilla por como están ahora mismo los equipos

Voz 15 27:00 sí sí yo creo que claramente no nunca se sabe lo que puede ocurrir en un partido pero el Sevilla para empezar está en el Sánchez Pizjuán y eso es un plus siempre para este equipo que se siente muy fuerte en su casa no luego yo creo que hoy por hoy en cuanto al nivel de calidad de la plantilla las del Sevilla es superior no hice a él sólo le une que el Atleti un poco perdido que ha perdido los objetivos si no se sabe muy bien por lo que está peleando y que ando en un mal momento futbolístico yo creo que el plus el Sevilla de acercarse al cuarto puesto es suficiente para darlo como favorito ahora bien dicho lo cual sabemos que todo el fútbol pues los planes ese tuercen rápidamente

Voz 16 27:38 claro Julen tú cómo lo ves

Voz 1168 27:40 hombre en principio más por estadística no la verdad es que es un campo complicado donde a las pues me cuesta pues ganar allí pero bueno haber la verdad es que el equipo está un poco más animado no después del partido frente al Valencia donde bueno pues yo creo que ese recupero ciertos valores no de de los que la actriz abstenía perdido sí el equipo bueno pues encontró mejor Se acabó con buen sabor de boca en principio bueno yo creo que eso al equipo ahora mismo la da un poco de moral no de cara a poder bueno por qué no pelear por esa séptima plaza no la tiene a seis puntos no es una distancia muy grande y bueno pues si consigue ganar mañana en en se

Voz 0514 28:16 ya pues por qué no puede soñar con con esa plaza

Voz 1991 28:19 eh tú crees Harry que van a pensar más en la Liga de Campeones es decir sabiendo lo que tienen por delante van a estar los habituales va a haber rotaciones va haber muchos cambios

Voz 15 28:30 no no no yo creo que la con su once tipo con el once que ya no sabemos de memoria no hombre hay una hay una excepción Jesús Navas no puede jugar

Voz 0514 28:39 que estaba haciendo el Sevilla no está

Voz 15 28:41 lesión bastar para el próximo partido pero no para este iba a tener que jugar la no pero quitando ese cambio forzado

Voz 0653 28:48 yo creo que monté la sale con su hijo

Voz 15 28:51 el nombre de cambiar como estamos viendo no y de mala parece que lo ha hecho el equipo ha estado a un nivel pues muy pobre no así que indiscutiblemente indiscutiblemente ese partido de Old Trafford pues esta es la mente porque se sienta se habla en la calle de las posibilidades del Sevilla la Champions pero es que el objetivo de el cuarto puesto ha grabado en el campo no hay Icomos monté la confía en una serie de futbolistas ha hecho un equipo y ese equipo le viene funcionando mañana ante el Athletic sí sabe que tiene que ganar y lo va a hacer cola intentar consume ahora favorita

Voz 0779 29:23 dura en el Athletic no juega nada eh está sin identidad desde el inicio de la temporada Ziganda no ha conseguido el el el el generar algo identificativo no es no no no no no termina no tener ni personalidad al equipo

Voz 1168 29:37 las que no entre también lesiones que ha tenido varias y que no le han dejado el el poder bueno pues podas hacer un once sobre todo para mí el centro campo no pasa todo el mundo en tres agosto Iturraspe Beñat a rico es que han jugado todos y no se sabe quién es el que bueno pues es el el titular quiénes son los suplentes ve juegan unos dos o tres partidos otros aparece más tarde en la sala de creación y al equipo para mí Aisa ha resentido mucho no sí es cierto que yo creo los dos o tres últimos partidos está jugando Beñat creo que sobre el equipo lo está agradeciendo era hora eh sí para Messi y el otro día frente al Valencia posiblemente fuera su mejor partido no de de la temporada no vamos a ver vamos a ver si Si bueno pues Ziganda confían Beñat definitivamente porque hasta ahora no lo ha hecho ha preferido otro perfil de jugador en esa zona Ivonne vemos al Beñat un poco que es el faro y el guión de del equipo y el que lleva las riendas no

Voz 1991 30:32 tú crees que va a meter rotaciones Ziganda lo digo porque es muy dado a cambiar los equipos además de forma drástica eh

Voz 1168 30:39 lo sé hombre yo creo que hay Silva volver el otro día pues tu descanso negros iba a volver ir luego si la duda que tengo es la de Raúl García al otro día se le vio bastante tocado físicamente no estuvo a gusto durante el partido lo desveló Ziganda que tiene un golpe que tiene alguna molestia posiblemente te puede dar descanso y de ahí pueda buscar otra alternativa del resto no creo que mueva mucho más porque ahora que el equipo se ha encontrado un poco a gusto volver a empezar otra vez y bueno pues

Voz 0222 31:06 porque es parte

Voz 1168 31:09 la de Copa osea de Copa de Europa ligues el jueves hay tiempo suficiente recuperación no creo que lo va mucho más de esos dos puestos

Voz 1991 31:16 a qué partido esperas mañana quiero decir un Sevilla que quiere la pelota a un Athletic que va a esperar un poco

Voz 15 31:23 pues seguramente perderá el Athletic no porque el Sevilla en casa siempre intenta imponer un ritmo fuerte no aunque estamos viendo con Montes la variante que cuando el Sevilla no tiene el balón tampoco está excesivamente incómodo

Voz 0653 31:34 el Sevilla de hizo tocada

Voz 15 31:37 nada porque parecía que no quería llegar a la portería contraria el de Montella estando en Cazalla claro claro pero luego también tiene cierta facilidad para replegarse Cougar menos metro y tratar de salir al contragolpe con gente como Sarabia como correa como Muriel que muy potente en carrera así que yo creo que pueda estar en casa hay que Sevilla necesita los puntos y el Atleti vienen una condición cierta debilidad me imagino que rápidamente Guerra mostró el de déficit del Athletic que va a tener muy difícil a la victoria no ya a partir de ahí dependerá de algo que suele al Sevilla que en el acierto goleador sería tiene poco gol lo hace falta arribaron un animal no de todo de todos goleadores importantes no y como no lo tiene aunque Waving aunque estés viendo que el equipo un buen nivel de juego nunca rematar los partidos no y eso hay veces que se puede complicar la vida no porque cuando también era el hambre estas uno cero cero uno pues claro el rival te puedo hacer una jugada no por ahí tiene un poco la carencia de este equipo que hay veces que hace un buen fútbol pero no termina de matar los partidos

Voz 1168 32:34 la edad es que yo creo que el Atlético no sabe esperar no es un equipo que está más a gusto apretando arriba que que esperando no yo creo que el que lo va a hacer el otro ya yo creo contra el Valencia mejoró mucho en ese aspecto no

Voz 1991 32:47 bueno pues un poco la salida

Voz 1168 32:49 balón de del Valencia apretó sobre todo pues aparejos a que bueno yo creo que más o menos intentará hacer lo mismo no sé si físicamente aguantarán pero el Atleti no es un equipo de esperar si se mete atrás no está cómodo y hay sufre mucho yo creo que en ese aspecto el no no no creo que varíe su guión y sabe les haga bien o no

Voz 1991 33:07 intentar a intentar apretar arriba a cabo hecha Sevilla capacitado para pelear por la cuarta posición teniendo en cuenta cómo está ahora mismo que está a ocho puntos

Voz 15 33:19 lo veo lo veo difícil verdad lo veo difícil porque aunque el Valencia lo veo regular e hay algunos partido que directamente mal es verdad que no pierde no sacan saca su partido con dificultad no entonces evidentemente Valencia gane pues no no hay nada café no que además tiene limpia la semana bueno han competición europea pero yo creo que ocho y ahora Nostra para cuenta muy a largo plazo yo creo que eso no le conduce a ningún sitio el Sevilla tiene ahora tres partidos que son importantísimo uno de ellos de Málaga ya lo ha solventado el de mañana ante el Athletic de Bilbao que está en casa ya veremos luego recibe precisamente al valenciano sí de estos tres partidos saca los nueve puntos yo creo que el recuento va a ser distinto en creo que la situación moral del equipo va a ser importantes para que ella la afición con vuelva a confiar pero claro tenemos que hirviendo lo paso a paso si mañana llegar Atleti del Sevilla no es capaz de ganarle pues evidentemente cualquier ilusión ya se corsé no os incluso le gana al Atleti no era capaz de ganarle al Valencia pues yo creo que el Valencia en este caso había dado un paso muy importante para hacerse con ese cuarto mucho

Voz 1991 34:18 Julen al Atlético espabiló enganchada parte arribados a lo va a hacer un final de temporada que va a ser muy aburrida

Voz 1168 34:23 sí yo creo que el mes de marzo eleva a dictar sentencia no un poco además tiene que jugar contra rivales pues que está por encima en la clasificación de los cinco que liven ahora Sevilla Barça Celta Villarreal sólo Leganés está dos puntos por debajo pero peleando un poco también por lo mismo con lo cual va a ser un mes donde o te metes arriba definitivamente o te vas a quedar en una zona de nadie iba a tener un final de temporada triste salvo que bueno pues vaya avanzando en Europa League que también puede ser no

Voz 0222 34:48 las grabaciones hacemos exactamente pasas esta eliminatoria

Voz 1168 34:51 ya te viene otra y bueno pues te pues igual sino estas en liga peleando por nada pues centrarte en esa competición y porque no llegar lejos

Voz 0779 34:57 el primero lograr la permanencia luego a partir de ahí

Voz 1994 35:00 los objetivos se celebra hacer lo que no sé si los

Voz 1168 35:04 trabajo es que es que no gana nadie es que ese no sé dónde vas

Voz 1994 35:07 o sea es que esa es la historia yo creo que este

Voz 0779 35:09 año In no es broma eh con treinta y cuatro puntos creo que va sobrado pero bueno nunca se sabe pero también es cierto que al final hay muchos equipos que no se juegan nada que también se dejan llevar un poco es cuando aprietan los que están abajo que son vamos los puntos necesarios ese suele sacar en las tres cuatro última jornada suele sacar muchos puntos pero veremos porque de momento les está costando a los tres de abajo que están siendo

Voz 1168 35:31 los peores de largo si además fíjate Las Palmas ganado cinco partidos en toda la Liga tú estás hablando de XXXIV tiran a la otras otros cinco en el que queda no sea que que bueno sí sí es cierto que suelen espabilar pero bueno cada año se está poniendo más barata la la salvación porque hay gente que equipos que se están quedando muy atrás no

Voz 1994 35:50 tal cual gracias un abrazo muy bien gracias gracias un abrazo hasta mañana

Voz 15 35:54 no son sólo dos ese es el partido de las cuatro y cuarto

Voz 1994 35:57 esto es en el Pizjuán y como dice como decías un clásico en nuestra liga entre el Sevilla hay el el Athletic pero antes a la una juega el Villarreal en el estadio de la cerámica frente al Girona Xavi Isidro qué tal

Voz 16 36:09 muy buenas o muy buenas con qué novedades el partido

Voz 17 36:12 pues fíjate el Villarreal con las bajas habituales Andrés Hernández Bruno y Sansone por lesión además se deja fuera que es una ausencia llamativa Javi Calleja Cheryshev

Voz 18 36:20 por decisión técnica entre la que el ruso últimamente

Voz 17 36:23 no acaba de estar muy fino mantiene la duda de Javi Fuego que esta mañana el último entrenamiento ha recibido un golpe duro en el tobillo por eso la convocatoria de diecinueve futbolistas entre ellos aparece una una novedad Manu Morlanes chaval de diecinueve años aragonés una de las

Voz 18 36:36 buenas perlas de la cantera del Villarreal centro

Voz 17 36:38 campista ya debutó en la Europa League iba a estar con opciones de poder jugar minutos en en la Liga enfrente el Girona de Machín que tiene las bajas de Aday de Gorka Iraizoz por lesión tenía la duda de el máximo goleador de Stuani que está atravesando un pequeño problema alérgico pero nos decían desde Girona que si no pasa nada va a estar para jugar este partido además sin es la de repetir el once que ganó en la última jornada vamos a ver si consigue la victoria en Villarreal porque en caso de lograrlo el Girona va va a rubricar eh bueno pues en la candidatura seria así no lo es ya a equipo leer por por Europa vamos a ver qué ocurre con el Villarreal porque lleva un mes de febrero nefasto eliminado en la Europa League sólo ha conseguido una victoria de aquella manera gracias a Asenjo en casa ante el Getafe y a partir de aquí bueno pues se ha descolgado definitivamente de la Champions está empezando a mirar peligrosamente hacia los de abajo por tanto Calleja saben la importancia de este partido ante un rival directo para no empezara a sufrir más de la cuenta en lo que parecía asegura una nueva presencia del Villarreal en Europa la próxima temporal

Voz 16 37:37 pero a Xavi hasta mañana a las

Voz 1991 37:39 es a dos partidos el primero en Riazor donde el Depor que tienen que espabilar recibe al Eibar Fran Hermida muy buenas

Voz 16 37:48 qué tal día como muy buenas hay que empezar a ganar y sobre todo lo de casa eh

Voz 15 37:51 jugador y tanto que tiene el Depor no porque en las cifras desde luego sólo algo más que preocupantes desde el pasado nueve de diciembre cuando vencido uno cero en Leganés en lo que va de dos mil dieciocho únicamente ha sumado el deporte es puntos IATA uno eso sí le añades que ha habido derrotas más que dolorosos con imagen un paupérrimo en el equipo sin ir más lejos el de la visitados esta semana Getafe bueno pues el Depor claro que llega muy necesitado de puntos mañana vamos a ver el enésimo experimento declare en siglos porque va a poder un dibujo táctico diferente al que utilizado hasta ahora con un rombo en el centro del campo mucho movimiento también de jugadores se caen eh habituales en los onces titulares como Juanfran suicidio o Fabian que ha estado entrando y saliendo del oportunidades en este caso para rechoncha que Albentosa la vuelta de si Miguel central brasileño toda vez que ha superado sus problemas físicos causan baja Valverde Guillerme y Fede Cartabia estén ultimó a ultimísima hora se ha caído de la convocatoria también por problemas musculares y no va estar Pedro Mosquera la acumulación de amonestaciones enfrente Éibar que bueno en palabras del propio Mendilíbar hoy indicaba que vencer en Coruña significa poder empezar a soñar con que el Eibar se pueda colar en puestos europeos hubo un equipo el Armero que como él mismo recordaba su técnico hoy su gran objetivo era intentar llegar pues a la segunda tercera y última jornada de Liga e salvado y bueno pues al final están haciendo una temporada desde luego espectacular para el partido de mañana se ha quedado en Éibar Fran Rico y Enric los dos lesionados por decisión técnica no han viajado Joel capa Ramis Jovanovic bueno pues espera hubo once con la presencia de Kike García de hombres como inútil y la posibilidad también de que repitan en el once titular Orellana Pedro León

Voz 1991 39:41 gracias Fran hasta mañana

Voz 1994 39:42 hasta mañana también a las seis el partido de Butarque entre el Leganés y el

Voz 1991 39:47 Málaga hola Palacio muy buenas qué tal muy buenas Yago con qué novedades

Voz 1038 39:50 pues dos equipos que llegan en muy mala racha peor el colista el Málaga con trece puntos a siete de la salvación y que ve la última editor

Voz 1991 39:56 ya muy lejana de dos mil dieciocho no ha ganado

Voz 1038 39:58 doce de diciembre cuando ganó a la Real Sociedad cero dos once partidos ya sin ganar de hecho hubiera con cinco derrotas consecutivas y por hecho y ha hecho un poco revolución en la lista José González ha dejado fuera a Diego González a Success a Polonia por decisión técnica y también por lesión se quedan fuera Adrián y Recio vuelven Juanpi Borja Bastón rica I could mano Beat y José González ha cogido al Málaga no ha ganado no conoce la victoria siete partidos cinco derrotas y dos empates mira es curioso porque dice que a pesar de que están a siete puntos de la salvación parece que se empeña su rival

Voz 19 40:28 la verdad es que si es que cada semana se si quieren que salvemos porque el otra circunstancia sería muy muy muy muy difícil muy muy muy difícil no cabe duda que la distancia en punto pues aunque parece a muy larga consiguiendo esa primera victoria vamos a verlo todo

Voz 1991 40:48 enfrente el problema es que esa primera victoria no llega

Voz 1038 40:50 se impacienta los aficionados malacitanos sí pero

Voz 1991 40:53 la razón eh es están empañando los que están un poquito por encima

Voz 1038 40:57 el Levante ese diez va dando emoción que no sé

Voz 1991 40:59 cierre lo de lo de abajo porque la temporada que están haciendo es desastrosa y aún así siguen y en completamente vivos menos el Málaga que es el que más fastidiado lo tiene y el quemen peores sensaciones está dejando da la sensación que coma

Voz 2 41:13 aprieten un poquito Las Palmas au el Depor se salvan

Voz 1038 41:16 el Leganés que también llevan una racha terrible porque fíjate si nos fijamos en los partidos en enero jugó nueve partidos cuatro victorias tres derrotas y dos empates con trece goles a favor y doce encuentra pero en este mes de febrero son siete partidos que ha jugado el equipo Garitano ninguna victoria

Voz 1991 41:30 la de cinco derrotas y dos empates y solo

Voz 1038 41:32 hola a favor que es lo que más le duele al técnico del Leganés espera que vuelvan a Tito ir Rubén Pérez es baja así manos que a pesar de que ha renovado esta semana también es baja Mantovani y la duda de Guerrero pues no ha podido ejercitarse Garitano a pesar de esa mala racha en el mes de febrero él no está nada preocupado

Voz 0222 41:51 seguimos en una posición privilegiada

Voz 0796 41:54 el tema los puntos la clasificación he da igual los objetivos son claros no mantener la categoría entonces eh da igual si está se Londres más bonito no si estás más arriba pero el objetivo es salvar la categoría ahí yo creo que estamos bien yo estoy muy satisfecho de cómo van las cosas hasta hasta la fecha hasta este hasta febrero vamos a ver cómo acabamos estos dos últimos novio que esa eran largos y duros seguro pero contento de poder seguir compitiendo contrasta delito

Voz 1038 42:28 tiene colchón de diez puntos con el descenso pero necesita ganar ya el conjunto Merinero que por cierto mañana bar celebrar el Día Internacional de la Mujer que ya sabemos que es el ocho de marzo pero yo lo adelantan a este sábado va invitar a su abonaba más antiguo Ana Gil la número ciento siete a realizar el saque de honor hoy además las jugadoras del equipo infantil femenino van a saltar con los futbolistas pepineros al campo a sigue muy bonita la iniciativa legal

Voz 1991 42:50 ojalá nunca más tengamos que hacer manifestaciones ni ningún tipo de homenaje de este tipo por el género que sea eso significará que no hay que pelear por una igualdad que se tenía que dar por hecho en fin gracias Palacio un abrazo ir voy a aprovechar para saludar a unos amigos de de Murcia que están a mismo de vuelta que han estado esta tarde aquí han estado hoy en la radio un ataque sino me mires así que es un buen empujón de Murcia nada que están ya te digo de de vuelta Hay pone aquí te escuchamos a nuestro Road Back to Murcia así que nada saludados en un ataque me han dejado el el CD eh en cuanto pueda lo escucho eh yo os comento

Voz 2 43:27 a las doce y trece seguimos

Voz 20 43:29 bueno aunque deportivo coche nuevo cochazo mi nuevo Honda Civic

Voz 21 43:34 es lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años de mantenimiento

Voz 0222 43:38 les puesto extras no extras

Voz 22 43:41 nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 2 43:50 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragar te los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir Tea de saltamontes al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarle con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar junto a la consola a lo que él contesta gracias gracias