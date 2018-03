La burbuja especulativa del alquiler

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:48 debajo de la mesa Lourdes Lancho buenos días hay buenos días que se alta los cascos son las ocho y tres estuvo ahora sí pero tira tú lo esta mañana pero con un compromiso bueno qué haces preparando debajo de la mesa la huelga el día ocho

Voz 1312 01:04 pues bueno si hay que estar a todas porque mira fíjate las compañeras de de todas las emisoras de de la Cadena SER estamos ya en contacto poniendo en común ideas y a mí eso ya me me parece una buena noticia me parece me parece ya una iniciativa Bonita además también hemos hecho un grupo de mujeres periodistas que cada vez somos más las que nos vamos sumando estamos estamos cargados de razones para para protestar la verdad pero es que además tú sabes que nos apoyan desde arriba

Voz 2 01:29 comprendieron apoyen las mujeres que sepan que van a hacer huelga del ocho de marzo todo este santuario comportó todo hay que defender sus derechos si lo ha hecho la Santísima Virgen María

Voz 1312 01:43 pero ahora dirección pero bueno es bueno sí por supuesto que apoya una una huelga con una reivindicación están justa pero ya no ve el jueves que viene no va a servirles de nada pedirle cosas a la Virgen y Ave María Ny cirios nada nada como dice el cardenal Carlos Osorio arzobispo de Madrid la huelga del jueves está más que justificada

Voz 0874 02:03 eso es una huelga eso sí con el visto bueno de todas las fuerzas vivas de la sociedad lo nunca visto no sé si eso nos hace sospechar

Voz 1312 02:08 mira yo no sé si es que el tema es tan evidente tan injusto oí además demuestra que las cosas tienen que empezar a cambiar que ya llueve lo decías que no te fiabas yo tampoco porque es tanto son tantos años de paternalismo tanto tiempo sufriendo ese paternalismo que parece que digan venga Arenas bonitas ya os podéis manifestar a la diríamos decir aquello de Ave María Purísima empezamos

Voz 0874 02:49 tiene ya todo listo en los cascos ya adaptado

Voz 1312 02:51 perfecto todo preparado te vamos a empezar hablando de pensiones tranquilos no vamos a intentar calcular la pensión que le quedará la Virgen María cuando se jubile que se jubila ayer se conocieron los datos de venga hasta aquí estás o esta mañana trascendiendo feriales picante es algo ayer se conocieron los datos del paro en España y se siguió hablando de las pensiones porque los pensionistas los pensionistas mantienen su palabra de seguir movilizados ni el frío ni la lluvia los para el presidente del Gobierno ha anunciado su comparecencia en un pleno monográfico sobre las pensiones en el Congreso y es una manera de tomar la iniciativa porque seguro que la oposición lo la solución solicitar ese ese esa comparecencia en breve el ministro de Educación y Cultura hay portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo apuntó ayer que era una cuestión de no hacer electoralismo con este tema ser realistas y hablarlo entre todos

Voz 0803 03:46 debemos evitar crear falsas esperanzas debemos evitar el IRA a sobrepuja más tenemos que evitar buscar soluciones que pueden ser receptivas por presos por determinadas personas pero al mismo tiempo luego cuando se traduzcan en las cuentas generales del Estado eso crea un problema Éste es un acuerdo que no debe tomar solamente el Gobierno por tanto a través de de esta petición de comparecencia en un pleno monográfico solicitada por el presidente del Congreso creemos que todos los grupos parlamentar

Voz 0874 04:17 yo estoy bien asumir la responsabilidad que no sé si me falla la memoria pero me prometió el mismo Rajoy una campaña en dos mil once por ejemplo que los pensionistas recuperarían su capacidad adquisitiva porque subirían las pensiones con el IPC

Voz 1312 04:30 sí bueno hay también se hizo una foto jugando al dominó con pero bueno ahora el presidente del Gobierno prefiere ser cauto y pedagógico con las pensiones ayer aprovechando que se conocieron las cifras del paro en España como decía que éste había bajado en más de seis mil personas nos habló del círculo vicioso en el que está Aino no vicioso no virtuoso

Voz 1487 04:49 sigue siendo la creación de empleo primero porque la gente quiere necesita trabajar pero segundo en la medida en que seamos capaces de crear empleo podremos disponer de más recursos en primer lugar demás cotizaciones a la Seguridad Social para mantener y mejorar nuestro régimen de pensiones pero también de más recursos para mejorar nuestros servicios públicos para construir más infraestructuras para ser competitivos para así entrar en un círculo virtuoso de crecimiento económico que es lo que España necesita

Voz 0874 05:20 así que empiezas Lourdes hablando de la Virgen María ahora de virtudes de vicio final de este mes de Semana Santa

Voz 1312 05:26 confundir círculo virtuoso en círculo vicioso es que claro me pone nerviosa de principio

Voz 0874 05:30 estaría de escuchar a Mariano Rajoy pronunciar la palabra Vicioso

Voz 1312 05:34 bueno vamos a la virtud pasamos de la virtud de la pasión de la oposición reclaman al Gobierno el compromiso de que la subida de las pensiones está armonizada con los precios con el IPC íbamos a escuchar a Pablo Iglesias de Podemos Guerrero común pretorianos ya Carmen Calvo del PSOE más pedagógico tipo Tribunal de Pilatos de reclamando pues lo mismo

Voz 4 05:53 claro lo moderno para las Montoro debe ser el sueldo de Guindos no nos va a cobrar un salario mínimo al día y eso es muy moderno lo anticuado es que se equipare las pensiones yo creo que es necesario ya sacar a estos sinvergüenzas del Gobierno

Voz 0376 06:05 el ministro Montoro puede considerar anticuado lo que sea pero los euros no están anticuado el crecimiento de las pensiones con arreglo al IPC que es cómo crece la vida cómo crecen los presidido hoy cómo crecen la factura no están a la anticuado es una realidad dolorosa pésima que vive mucha gente que como se dice en el lenguaje común y corriente no llegan

Voz 0874 06:23 Nos falta el partido de la oposición que más temor despierta en el PP que se ciudadanos que que dice en este tema no estamos Xavier

Voz 5 06:31 a valorar esa revalorización no conforme al al índice actual sino al IPC pero con condiciones primero que se apoye los Presupuestos genes del Estado donde hay una bajada de sesenta euros vía IRPF a los pensionistas mileuristas

Voz 1312 06:45 para era Rivera lo estábamos escuchando pero una contra estos pensionistas no están exentos ya de hacer la declaración del IRPF el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha calcula que el sesenta y tres por ciento de los jubilados están exentos de declarar el IRPF

Voz 0874 07:01 que están por debajo del mínimo claro por cierto

Voz 1312 07:03 hablando de brecha salarial en España lo de las pensiones no es una brecha es un abismo la pensión media de jubilación en España para los hombres desde mil doscientos cuarenta y siete euros mientras que la pensión media de las mujeres es de setecientos noventa y siete euros por cierto la pensión media de edad es de seiscientos cincuenta y dos euros

Voz 6 07:21 pero

Voz 1312 07:49 hoy en Madrid hay una marcha es a las doce una manifestación desde Callao hasta la sede del PP en la calle Génova número trece cuando no bueno es una cita de hoy

Voz 9 08:01 aunque luego dicen que somos unos provocadores

Voz 1312 08:05 si no se sientan Nos levantamos es el lema que reclama un derecho a una vivienda digna hombre pues sí pasé un rato pues me pillarlas Dida me pilla de camino eh es el lema que reclama un derecho a una vivienda digna y que los políticos se pongan a trabajar en ello que se sienten por lo menos a hablar y a trabajar en ello está organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que esta semana también ha ido a Bruselas a explicar los problemas que siguen existiendo con la vivienda en España se calcula que hay ocho desahucios cada hora y actualmente el treinta por ciento de de esos desahucios son de alquiler

Voz 0874 08:36 las semanas a Mercedes una entrevista que no se no se olvidará en el tiempo no sé mucho tiempo supongo no te acuerdas como una desafiaron con cinco furgones de policía cortando su calle porque no podía pagar el alquiler

Voz 1312 08:48 Apple pues mira de Mercedes tengo buenas noticias Le Le vamos preguntando en el equipo a ver qué tal qué tal le va ir ahí además de la buena noticia de que muchos oyentes pues ofrecieron a ayudarla inmediatamente en sí sí tremendo muy buena noticia esa pues nos alegramos muchísimo muchísimo porque Mercedes ya tiene casa le han dado ya la vivienda de alquiler social está en Tres Cantos se siente muy agradecida y sobre todo esperanzada porque puede retomar su vida visto

Voz 0874 09:13 las cerca de su hijo que es lo pilla solamente pretendía ahí está noticia de esta semana entorno a la vivienda es la sentencia del Tribunal Supremo que determina que los gastos de constitución de hipoteca también tienen que pagarlos los compradores de la vivienda no la entidad bancaria eso significa que los bancos no tendrán que devolver a sus clientes hipotecados el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es una mala noticia para todos aquellos que hayan iniciado trámites legales para lo que son muchos muchos personas

Voz 1312 09:37 siempre la la banca la banca siempre gana no aunque a veces creamos que no porque recordemos recordemos que existen varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo contra la legislación hipotecaria española pero seguimos así seguimos con con estas con estos varapalos no pero bueno vamos a volver al principio los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que vuelven a la carga con su exigencia al PP y al Gobierno para que deje de bloquear la iniciativa legislativa popular registrada en el Congreso en dos mil trece con más de un millón de firmas recogidas

Voz 0874 10:05 el PP en ese momento la admitió a trámite pero ahora está acumulando polvo en algún cajón de algún departamento

Voz 1312 10:11 pues este mes de enero varios grupos de la oposición parlamentaria Unidos Podemos Compromís Esquerra Republicana PDeCAT Bildu la han desempolvado y sacado del cajón para defender la como proposición de ley

Voz 0874 10:20 a ver si con la nueva estrategia de Ciudadanos en el Parlamento de desbloquear algunos asuntos pendientes esto también se pone en marcha finalmente

Voz 1312 10:27 a ver si es verdad esta proposición de ley recoge lo que se denominó las cinco de la de la papa cinco reclamaciones básicas para una Ley de vivienda digna no desahucio sin alternativa habitacional dación en pago retroactiva regulación del precio del alquiler realojo temporal a familias en pisos vacíos propiedad de bancos y medidas para combatir la pobreza energética nos acordábamos de Mercedes y de su desahucio porque cada vez más se están produciendo por impago de alquiler ya lo decíamos ya el treinta por ciento de los desahucios y es el alquiler el escenario donde se está trasladando la especulación irse esta machacando la gente déjame Javier qué que adelante hemos hoy los bancos

Voz 0874 11:01 los bancos es que dicen los bancos es que dicen los bancos

Voz 1312 11:04 dice de que habla a la gente en la calle Nos ponemos siempre en algún rincón a escuchar de qué se habla pues esta semana Manu Granda ha ido una asamblea de todos los barrios del distrito Centro de Madrid que como el de otras ciudades españolas está en manos de la especulación en los apartamentos turísticos

Voz 10 11:23 cómodo no sabe caso caímos y te psicológico donde están implicados no vamos a ver salvar muchas ante el camino vio coincide con la aduana de Espasa

Voz 11 11:45 esta reunión es un SOS este encuentro vecinal un SOS vamos a hacer una campaña parece que no queremos hacer las maletas íbamos a exigir a Manuela Carmena y a Cristina Cifuentes que no reciban que los escuchen y tengan en cuenta nuestros derechos porque vivimos en la inseguridad jurídica ahora mismo en el centro de Madrid son datos oficiales del Ayuntamiento de madre hay una plaza turística por cada dos habitantes pero es que hay barrios donde ya duplica las plazas turísticas a los habitantes es decir que hay un fenómeno para expulsarlos de la nacida y además también hay otra cosa no se habla de economía colaborativa es mentira el diez por ciento de los que tienen apartamentos turísticos

Voz 12 12:24 tienen el cincuenta por ciento de los ingresos si vamos a ver lo que sucede fundamentalmente es que me instalar un hotel debajo de mi casa en la primera segunda plantas turístico entonces se cuarenta apartamentos turísticos oye decir que hay doscientas pese al fin de semana que no se conocen introduciendo el portal con los que me encuentro y con los que que crución inseguridad Jaime que me da miedo eh ven insultar en el portal tenía emanado por el culo

Voz 13 12:44 tanto un grupo de cinco borrachos a las nueve de la noche

Voz 14 12:48 Mi puerta la la rompen hasta que consiguen entrar yo bajo jugadas y llenamos en durmiendo o haciendo cosas en el portal y tuvo una hija de dieciséis años que no tiene porqué ver eso

Voz 7 13:00 una vivienda que serán una señora mayor y fue comprada por una inmobiliaria la compartimento en habitaciones hasta el punto de que no dejó cocino e hizo habitaciones con baño y de no no dejó cocinó entonces la cocina es un recibidor pues de cuatro metros cuadrados aproximadamente sin ninguna salida de aire ni nada que da directamente a la salida de calle se producen humos se producen olores y qué es lo que hacen abren la puerta para que salga todo a la escalera concretamente hoy a las cuatro y media cuando a mi casa habían cocinado y tenía la puerta abierta de para yo he llamado he dicho mira los vecinos no tenemos por qué soportar los olores de vuestra cocina por favor cierra muchos vecinos que el estado en que en alquiler normal de repente

Voz 11 13:50 sí sube de ochocientos a mil seiscientos era unos escalón se tienen que marchar de hecho hay un éxodo bastante grande para toda la gente joven que está viviendo en el frente Madrid se está marchando la periferia por ejemplo en Malasaña es mala señal tenemos tenemos en estos momentos un incremento de los pisos turísticos de de han crecido de seiscientos que había hace dos años ahora me parece que hay dos mil instamos hablando en un barrio de treinta y eso que conozcamos porque luego están los edificios edificios completos que se convino en apartamentos turísticos y luego en el I por ejemplo lo tenemos en más de madera veinticinco un edificio completo donde han acabado echando a todo el mundo Uncle ya con el edificio vivían casi todo eran apartamentos turísticos de quedaba el cuatro cinco vecinos ahora ya no se puede alquilar pisos para vivir ya no hay pisos para vivir solo hay pistas para apartamentos turísticos caro todo eso desdibuja lo que es la geografía de una ciudad del centro nosotros hemos perdido emanación hemos perdido más tres mil habitantes el diez por ciento

Voz 10 14:53 la población vivía todo el mundo apelará no podemos convivir porque otros

Voz 15 14:59 los barrios evidentemente cambian evolucionan los negocios cambian los vecinos cambian envejecen mueren etc pero que tienen que ser cambio sostenibles para los vecinos se tiene que seguir habiendo vecinos el centro sigue teniendo que ser de los madrileños

Voz 16 15:15 de de vivir en un barrio en el que me dan

Voz 15 15:18 da miedo volver sola por la nuestra casa a que ahora cuando vuelvo sola por la noche a casa me toca abrir camino a codazos entre la gente y claro no sé qué prefiero porque cuando pasaba miedo para volver por lo menos podía pagar alquiler como pude

Voz 11 15:34 que una ciudad que está pasado en cuatro años que Madrid se vaya a arruinar como lugar de encuentro de vida de Vivienne y convertir esto nada más que en una especie de decorado al creen a los turistas tiene algún sentido no tiene ninguno porque manos turistas que vengan aquí tarde o temprano querrán buscar autenticidad marcharán de aquí

Voz 9 15:55 qué pasará después

Voz 17 15:59 tengan Memory

Voz 1312 16:07 claro Madrid

Voz 0874 16:10 yo no creo que nadie piense que somos unos los centralistas pasar en cualquier ciudad española en cualquier pueblo incluso

Voz 1312 16:18 de hecho hay ciudades que llevan años viviendo este problema hay sufriendo las graves consecuencias no estoy pensando en en Palma o en Ibiza que lo los médicos incluso a veces verano tienen que dormir en el hospital porque no tienen dinero para alquilar lo que piden no por los alquileres en Barcelona por ejemplo hace años que que están sufriendo este problema que explicaba uno de los vecinos no que el centro se convierta en un parque temático vacío de de vida vecinal porque se ven expulsados o al menos es lo que puede llegar a pasar en un futuro no lejano no que no vivan que no dejan vecinos que vengan todos los turistas a ocuparlo Jaime Palomera buenos días

Voz 18 16:54 hola buenos días Jaime Palomera es el

Voz 1312 16:56 portavoz del sindicato de de inquilinos debe Barcelona ya hay uno en Madrid en Málaga se están organizando los de Pamplona Palma Sevilla es la primera vez que los inquilinos os organizáis no sé si es porque la situación es tan grave que que ha provocado esta movilización

Voz 18 17:12 bueno sí si me lo permites déjame decirte primero que en realidad este es un problema estructural en este país es decir que los inquilinos existen pero siempre han vivido su problema de una forma individual porque todas las leyes se han hecho a quién vive de alquiler para favorecer la promoción de la vivienda en propiedad pero además como muy bien decía al principio en los últimos años se han puesto todas las bases desde el Gobierno del Estado para que la especulación financiera inmobiliaria pudiera pasar de la hipoteca o al alquiler como que veían que una parte cada vez mayor de la población viviría de alquiler porque no podía acceder al crédito porque la precariedad es enorme pusieron las bases para que sobre todo la banca los grandes fondos inversores que son las grandes inmobiliarias del país que se que se quedaron con una enorme stock inmobiliario tras la crisis pudieran darle salida a ese stock lo que hicieron fue fueron cambiar todas las leyes existentes para desproteger a los inquilinos por ejemplo ahora un contrato de alquiler ya no es de cinco años sino que es de tres es mucho más fácil finalizar lo de forma totalmente unilateral por parte de la propiedad y además es reguló totalmente está totalmente los precios desvinculados del IPC y eso es lo que está generando una tormenta perfecta lo vamos a ver que no es un problema de los centros urbanos sino que es un problema aquí alcanza a todo el territorio de las grandes ciudades tanto en los centros como en los barrios periféricos

Voz 0874 18:50 claro pero esto es todo una burbuja inmobiliaria lo que cuentas Jaime supongo que lo único que queda es algunos gobiernos regionales lo están promoviendo es forzar a los bancos que no ponen en el mercado esas viviendas a entregarlas

Voz 18 19:03 sí esa es una posibilidad lo que pasa es que todo lo que se ha hecho desde el Gobierno central que es sobretodo quién tiene prácticamente casi todas las competencias en vivienda todo lo que se ha hecho es para impedir que se para regular todo lo que tiene que ver con la vivienda hay sobre todo en la vivienda en alquiler ahora mismo para que os hagáis una idea a los menores de treinta y cinco años ya están destinando el sesenta y cinco por ciento del sueldo bruto mensual a pagar alquiler ahora mismo vivimos en un país donde una parte enorme de la energía humana y del trabajo se destina a pagar las inmobiliarias esos Un país sin futuro una economía y una sociedad totalmente crispada

Voz 1312 19:50 estábamos hablando de la turística canción pero también ahora apuntas a la a la especulación da la inversión especulativa inmobiliaria creo que habéis hecho un estudio un Mapi de quiénes son los propietarios de fincas por ejemplo en la ciudad de Barcelona y el resultado es que hay tres mil viviendas en manos de no sé si llegan a diez empresas

Voz 18 20:08 sí exactamente bueno porque lo que queríamos ver a través de esto era un intentar entender uno de los grandes secretos que es cómo está distribuida la propiedad en este país es decir se nos dice muy a menudo que vivimos en ciudades con una sociedad de pequeños propietarios no que los propietarios pero cuando vas a las grandes ciudades miras el alquiler entonces ves de repente rascando un poco si miras la gente que va llegando al sindicato entre los más de mil y pico afiliados que ya tiene el sindicato una parte muy importante vive en fincas que están en manos de un solo propietario entonces nosotros empezamos a investigar con los investigadores y trabajadores de la gente que viene voluntariamente a sindicato cuál era como como estaba distribuida esta propiedad y lo que descubrimos es que de sólo diez empresas diez propietarios diez grandes familias poseen tres mil viviendas en Barcelona hay algunas algunos propietarios que poseen por ejemplo veinticinco fincas enteras que hacen pues de forma sistemática están distorsionando totalmente el mercado exigiendo una subida del cuarenta al cincuenta por ciento a todos los vecinos de un solo edificio esto es un problema en Barcelona pero también lo es en Madrid en Madrid hace un tiempo largo ya Arganzuela en Arganzuela uno de los edificios de este barrio fue noticia porque es practicamente expulsaba a los vecinos porque se pedían unos precios inasumibles pero es que te vas al barrio de Hortaleza y ahí sucede lo mismo en Barcelona te vas muy lejos del centro sucede lo mismo que hay grandes propietarios que o bien exigen precios inasumibles o bien directamente no renuevan los contratos y todo eso se se produce no sólo porque ese cambio en la ley de arrendamientos urbanos en dos mil trece para permitir esta burbuja sino que encima un año antes en dos mil doce se cambió la ley para dar toda una serie de privilegios fiscales a los con los inversores los fondos inversores no pagan impuesto de sociedad no pagan prácticamente la mayor parte los impuestos que paga el común de los mortales en este país porque eso pues te dio luz verde dice dijo en España se puede volver a invertir se puede volver a especular con la

Voz 19 22:29 la Comunidad fueran productos financieros es el mercado amigo exactamente ese se crearon

Voz 1312 22:34 estas estas cimas no que son las comunas y casi inmobiliarias

Voz 18 22:39 exactamente esto es lo que estamos viendo por ejemplo en lugar como la bolsa es que hay indicadores verdaderamente preocupantes ahora mismo en la Bolsa ya hay cuarenta y cinco Sophie que son fondos inversores de este tipo que no pagan impuestos que compran vivienda para alquilar a Ike en muchos casos compran pisos y edificios para expulsar a los vecinos bueno y luego poner unos precios absolutamente delirantes que sucede con eso que arrastra todo el mercado es decir los pequeños propietarios cuando ven que en la finca de al lado hay un piso muy parecido al suyo donde se ha hecho una reforma mínima viviendo el doble de lo que pida a ese pequeño propietario pues quizás Pepiño propietarios no pedir al doble pero pedirá trescientos euros más entonces hay un efecto de arrastre de contagio que es como un cáncer que como decíais antes se extienden no sólo por las grandes ciudades como Barcelona y Madrid sino que lo estamos no en paz en Pamplona en Málaga en Sevilla hice va a hablar cada vez más de este problema en España porque se trata como decíais vosotros de una burbuja que se ha hecho todo lo posible para reactivar la desde hace ya

Voz 0874 23:57 algunos sentaron las bases para que esto pase Palomera del sindicato de inquilinos de Barcelona mil gracias por la explicación un abrazo y suerte