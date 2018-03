"No hay alimentos que curen el cáncer, ni sale acné por comer chocolate, ni es malo calentar la comida en el microondas"

Voz 1 00:00 pues

Voz 1480 01:37 bueno pues eso menos mal que existe de la ciencia no porque al final estas cosas las puede demostrar desmontar desmentir la ciencia y hoy hemos querido invitar al programa a la autora de un libro muy divertido que que está escrito para derribar esos falsos mitos sobre la alimentación la salud bueno la vida cotidiana ella es de García bello es química habrá científica es autora del famoso blog Dime Till sulfuro punto Es del canal de Youtube Deborah ciencia donde por ejemplo resuelve polémicas como el de la Azúcar Moreno y la azúcar blanco de la esté vía bueno cosas que todos sabemos que son polémicas pero no entendemos muy bien porqué Itu está siempre de un lado o de otro pero sí saber realmente qué es lo que hay detrás no viene a hablarnos de su segundo libro que tiene como título que es elevar las vitaminas buenos días de hora la hola

Voz 0187 02:25 cómo estás yo creo que la primera pregunta es obligada cuéntanos lo del mito de que al zumos elevan las vitaminas

Voz 4 02:32 no no se me van yo también era de esas niñas que sólo tomaban todo pasa

Voz 0187 02:36 sigo tomando

Voz 4 02:38 no no no no suele bandas vitaminas hecho la vitamina que realmente nos interesa no cuando pensamos en la naranja es la vitamina y la vitamina hace Sidrón soluble esto quiere decir que se mantiene disuelta me sale volando evapora ni nada de esto y de hecho ya no dan una Vista que se utiliza la vitamina C como conservante en alimentación en la final enormemente si ese es el conservantes trescientos eso ya nos viene a decir que se conserva bastante bien cuando hacemos un zumo a las incluso aunque lo dejamos fuera la nevera puso doce horas después la vitamina C sigue ahí a partir de doce horas es cuando empieza oxidadas siempre incluso oxidadas la vitamina C sigue sigue comportándose nuestro organismo prácticamente igual que la vitamina podemos esperar horas y dos retomar

Voz 0187 03:26 la que de tomárselo rápido todo lo contrario lo que podemos conseguir es que no es un poco de insulina al final no con aquel con aquella cantidad de zumo que entra hace unas semanas Nos visitó la doctora Marián García y hablábamos de la lactancia materna y bueno haya lo hicimos la misma pregunta que te vamos a Cerati ahora es muy difícil divulgar temas de salud o de alimentación en la era de internet donde parece que todo el mundo sabe de todo y que cualquier duda rápidamente la miramos en Internet y encontramos doscientas respuestas diferentes

Voz 4 03:54 sí es que es complicadísimo porque claro como siempre yo siempre digo acuda asuntos fiables pero como sabes cuál es la fuente fiable porque por ejemplo Mis fuentes yo documentar documentarlo para este libro para los artículos que escribo por eso son temas de alimentación pues acudes a ir por ejemplo a la esta pero hay cuestiones todos los artículos están en inglés son artículo bueno es artículo científico que si no estás acostumbrado a través del mundo agencia

Voz 0187 04:17 te echa para atrás incluso claro

Voz 4 04:20 ya sabe que es igual sano no son tan excesivo eso la FDA las fuentes realmente son son difíciles de encontrar entonces pues eso tendemos a fiarnos de de blogs a veces pues es algunos los extremos de mano información fiable por ejemplo que todos lo publica como la mano muy bien

Voz 0187 04:41 sí lo que lo que yo

Voz 4 04:43 es lo que yo publico igual porque en realidad intentamos trasladar al público información que podría ser un poco compleja pero trasladarla hacia unos diez

Voz 0187 04:51 dado lo que hacéis es traducir ese lenguaje científico para que la gente lo entienda no se haga falsas ideas sobre determinadas cosas no

Voz 4 04:59 sí exacto pero a veces competimos con con otros medios que pueden tener más repercusión dedicado al final montamos unos calcados

Voz 0187 05:08 cuáles son los mitos así más frecuentes a lo que más me han sorprendido

Voz 4 05:13 pues sabe hay algunos que es lo que decía al principio del programa por ejemplo algunos pueden ser así divertidos que al final no tienen tanta repercusión en el día a día como tomate zumo de naranja más rápido más despacio tampoco tampoco es una cosa tan tan grave no au decidir tomar azúcar moreno en lugar del blanco pues tampoco es tan grave aunque en realidad son igual pero luego vamos a temas más sensibles por ejemplo el tema del movimiento anti vacunas claro esto ya es una a muchísimos más peligrosa y estamos viendo que cada dos por tres surge pues eso más iniciativas pues ponerlo en duda que las siglas vacunas causando enfermedades eso no vuelvo y viento antiguos una de momento no he

Voz 0187 05:57 es un poco minoritario no por ahora

Voz 4 06:00 todos lo digo de momento porque hay que tener mucha cautela porque estamos viendo lo que está sucediendo en otros países aunque se publicaba ayer no antes de ayer por ejemplo los casos de sarampión sabía multiplicado

Voz 0187 06:11 por cuatrocientos fíjate lo que es una enfermedad que aquí yo estaba totalmente erradicada

Voz 4 06:17 dado la gente se muere de sarampión quiero decir no son salen cuatro grandes grandes a la gente se puede morir de sarampión esa el movimiento anti vacunas

Voz 0187 06:26 el problema no solamente hablando de este tema no solamente es que están poniendo en peligro la salud de su hijos sino también la salud de los otros niños que eso yo creo que es importante

Voz 4 06:35 gente totalmente porque claro en realidad las vacunas funcionan por lo que se llama inmunidad de grupo es decir que es una persona con lo que no se puede vacunar porque imagínate si uno deprimida o no tiene la suficiente aún para vacunarse determinada enfermedad

Voz 0187 06:50 pero está protegido alrededor claro porque el resto del grupo no lo que lo cierto es que una persona no se lo ocurren no sólo repercute

Voz 4 06:58 en la saludos individuos repercute colectivos

Voz 0187 07:01 claro ahí también encontramos por ejemplo que muchos mitos con el tema del cáncer no llega a leer que la esté al cáncer o cosas así no que al final le otorgaban propiedades mágicas a determinados alimentos pueden llegar a encontrar artículos y artículos sobre eso si te pones a mirar

Voz 4 07:18 sí sí sea si te pones a buscar cualquier cosa casi cualquier alimento dices lo que se hacen anticarro se lo que sea Esteve anti cáncer ya te pones a buscar alimentos y encuentra ese tipo de cosas y claro la gente luego normal se confunde es que es normal que se confunda porque es la información que trasladándose bueno ya digo que no existen los alimentos anti cáncer es decir ningún alimento te va a curar un cáncer ni siquiera lo va prevenible en el sentido de que los no compras todas las papeletas para que no te toque pues llevar una alimentación más saludable lógicamente vemos los alimentos que sí son potencialmente cancerígenos no o los hábitos que sí que lo son como por ejemplo fumar o beber alcohol eso sí que sabemos que sí que es potencialmente cancerígeno pero lo contrario no lo podemos decir nunca y luego eso llevado al extremo pues vemos casos de personas que han abandonado el tratamiento médico convencional se han intentado curar un cáncer pues a base de plantas au de a cambiar la alimentación o las consecuencias que tiene su pues pues íbamos con él

Voz 0187 08:22 hemos rescatado de tu libro algunos así que no han hecho gracia como lo de comer chocolate chocolate hace que te salgan granos o es peligroso calentar la comida en el microondas a veces también esto es algo que se dice mucho o los alimentos naturales no llevan aditivos es lo que hablábamos antes de Vico no que es un aditivo natural entre comillas no me refiero que lo podemos encontrar en en muchos productos

Voz 4 08:46 si el tema el tema en los aditivos salga mucha rabia lo de los aditivos porque realmente cada vez que vamos al supermercado saber la este ingrediente muchas personas en busca de que no tenga es no con un erizo cuantos menos mejor porque porque causan cánticos

Voz 0187 09:03 ves que puede ser simplemente conservante claro lo que hablábamos antes puede ser pues una cosa cuando se decide

Voz 4 09:08 un conservante es decir los antiguos esto tiene que amparar varias cosas algunas superficiales como darle color textura a los alimentos que otras veces son imprescindibles porque si no no se conservaría pues eso las cualidades nutricionales de un producto la seguridad de un producto todos los conservantes todos los aditivos sustancias que van precedidas por esa letra trae son seguras claro efectivamente no se habrían ganado su código él porque cuando una sustancia altere su propio código hay quiere decir que ha pasado todos los controles y que se está permitido utilizarlas mira vida igual que salga de una planta que sea sin que se sintetiza en un laboratorio sabía exactamente igual porque usted pasa pasa por los mismos controles sanitarios

Voz 0187 09:55 también encontramos cosas como que los alimentos transgénicos son malos para la salud también puedes dar muchas páginas en Internet hablando de este tema

Voz 4 10:04 claro pero yo realmente no es así además es más ni siquiera consumimos prácticamente alimentos transgénicos cabezal hablamos de transgénicos y cualquier cosa Nos padre que transgénica no es así de hecho en España básicamente importamos soja transgénica un tipo de de maíz que es el digo en comestible este tipo de maíz Bt resistente a las plagas de taladros aún así realmente para que un transgénico se se pueda comercializar pasó una cantidad de pruebas pero pero pero enorme que no pasa un alimento convencional por ejemplo ya solamente con el tema de de los alérgenos sí un transgénico por ejemplo pudiese causar alergia algunas personas ya se prohibiría su comercialización y cambio compramos alegremente cacahuetes O'Keefe sabiendo que es alérgica a Nicole que estaría prohibido lo lo que

Voz 0187 11:02 los mitos están relacionados no solamente están relacionados con la medicina y también con las radiaciones pero incluso también con la cosmética como lo por ejemplo como lo de testar las cremas en animales o que los cosméticos siempre son perjudiciales no también encontramos mucho sobre este tema

Voz 4 11:17 sí muchísimos y la cosmética hay un montón de prejuicios el tema el está el animal a Mezquita echar el que en el mito que más me molesta por qué no se detestan animal ningún cosmético ni muy obediente cosmético el reglamento europeo es muy tajante con esto no se hace porque no está permitido hacerlo ni siquiera productos que se fabrican fuera de esto me lo preguntan muchas veces en una charlas se ha pero sí es made in China es que allí sí que te están a lo mejor no sea así un producto aunque sea made in China lo vas a vender en Europa nada de su composición ni absolutamente nada ha podido pasar por un por un test en animales inició estaría prohibido venderlo aquí entonces me molesta mucho porque algunas marcas por ejemplo

Voz 0187 11:59 lo utilizan como publicidad no lo utiliza algo

Voz 4 12:02 es que nosotros no estamos ante un animal Lisboa lignito ninguna ningunas in circulan pues marcas sea listas de marcas que te están en animales

Voz 5 12:13 son falsas porque es imposible

Voz 4 12:16 en realidad los productos cosméticos detestan en o en personas voluntarias no igual que que se puede estar

Voz 0187 12:21 Medicamento

Voz 4 12:23 claro o incluso en piel artificial que es de lo más puntero que tenemos de lo artificial en aquella Podemos que estás

Voz 0187 12:30 eso no lo conocía fíjate qué interesante entonces a ver porque al final si te fijas la gente vivimos con miedo a todo el rato no o la gente vive con miedo miedo a los transgénicos miedo al microondas miedo cómo podemos hacer para que para que se tranquilicen y para que se den cuenta de lo que tú decías no fíjate cada una de las respuestas que nos has dado nos has dicho es seguro Sete está no sé que hay mucha gente detrás no se podría vender no se podía comercializar que qué mensaje transmitimos a toda esta gente para que para que tengan un consumo seguro en este sentido

Voz 4 12:59 pues claro yo el mensaje que que trató de edad y que con el que se quedan con la gente que lee el libro y el que yo pretendo es que se queden tranquilos porque las cosas funcionan cada vez mejor es decir hay más seguridad y más controles ahora que hace veinte años en absolutamente todo ya sólo hay que ver la esperanza de vida o sea que no no no para aumentar esto es gracias al progreso claro a veces nos da un poco de yo tengo esa sensación no de que hay gente que me tiene un poco de miedo al progres y en realidad todo va en beneficio de la medicina de la salud de los controles de seguridad cabe todo es mucho más seguro de Lopera ante y cuando entiendes cómo funciona eso libro yo hablo de unos mitos muy concretos pero en realidad se pueden trasladar a cualquier información que nos llegue no de los que me han dicho que ayer me dijeron por ejemplo en una en una charla es que puede utilizar suave que me han hecho mal

Voz 0187 13:54 a ver

Voz 4 13:56 dice antes cancerígena que se podría comercializar esto funciona todo funciona igual que con medicina no saber cómo son esas clínico para ver si una medicina funciona sino que efectos adversos tienen

Voz 0187 14:10 la cantidad de pasos que tiene que llegar ese esa es lógicamente antes de que la gente no lo conoce que son estudios hasta que al final ese medicamento se pone se pone a la venta

Voz 4 14:20 claro por eso dentro que esa es una es algo que explico en el libro aunque sea pues hablando de una de otra cosa muy concreta no pero en el libro te cuento conversación un ensayo clínico eso tuyo es pues para cualquier otra conversación aunque el tema no sea exactamente él mismo decir mira pues no como cosas de esta manera te da seguridad saber cómo funcionan las cosas que hay organismos reguladores y que por eso pues por ejemplo el tema de la cosmética que que que lo regula la la la la misma tutorías que regula cualquier medicamento hizo saber eso yo creo que ya la seguridad de avales que no haber cremas cancerígenas ni con sustancias tóxicas pues obviamente no en el momento en el que se encuentra cualquier tóxico o hay cualquier duda sobre la composición de una crema Se retira inmediatamente el mercado

Voz 0187 15:08 seguro que después de leer tus libros tu blog Cover tus vídeos de Youtube habrá recibido comentarios bueno de todo no de amor de odio casi casi aparte es que Ci pacte da la gente va a la gente te agradece que les informes de esta manera de la ciencia no sabe es que la gente muestre interés no cuando le estás dando de esta manera la Cieza esta manera tan divulgativa

Voz 3 15:28 si es que no es igual More erró el Papa

Voz 4 15:34 me preguntaron llamadas vez desde pero hay gente que se cabra pues no porque realmente cuando yo soy una persona bastante prudente y general no pero pero no digo ninguna cosa que realmente vaya contra nadie y osado y un mensaje de de cómo funcionan las cosas de verdad voy con datos todos los capítulos del libro tienen una bibliografía bastante extensas es decir cualquiera tiene una duda puede acudir a la fuente original

Voz 0187 15:57 sí que no me lo estoy inventando

Voz 4 15:59 la cosa esto es lo que pienso yo no no es mi opinión es lo que sabemos hasta ahora es lo que nos dice la ciencia lo que nos dicen lo que nos dice la evidencia científica entonces ahí es muy muy difícil rebatir que hasta la fecha de momento sólo me encuentro vamos

Voz 0187 16:13 qué suerte que bien con aquellos que directamente no creen en no creen en la ciencia dicen no no porque esto ha sido así toda la vida Hay no no creo no creo en la ciencia qué haces ahí como como rebate

Voz 4 16:24 es cada vez depende de que temas sean es un tema que dan poco más igual pues bueno más cómodo cada una de las vacunas el tema de del cáncer y tal pues hay es mucho más complicado porque a veces lo digo por experiencia cuando vas con los estudios no explica admira es que un estudio de esta manera se ha probado así sea aprobado mucha gente Nos lo que a ti te parece cuando vas con estudios a veces mucha gente es es cierta porque es como que falta muchísima información que no la tenían de base de cómo entren a la ciencia en dos es muy difícil entrar por ahí y a veces es más fácil entrar a través de la empatía de contar casos concretos por ejemplo en el en el tema de las vacunas hay hay un caso en concreto que que me ocurrió mientras estaba terminando escribir el capítulo de libro cuando estaba ahora las conclusiones Justo ese día acababa de morirse inmensa hay una niña en Portugal de sarampión entonces cuando tú conoces esos datos y piensas Ponte en el lugar de esos padres cómo se tienen que sentir no es que lo sea la culpabilidad que puede sentir porque estoy seguro de que ellos lo hicieron para proteger a su hija

Voz 0187 17:38 claro aseguran claro seguro seguro no obviamente eso no

Voz 4 17:41 lo pongo en duda como te sientes te sientes engañado te sientes culpable sin que no se ICO cuando cuando consigues conectadas a decir que te puede pasar a una cosa así es que lo que tú estás haciendo mira estos casos sí hay gente que sí que que que sus hijos sea muerto que salen formado por esas por esas decisiones mal informada por una cosa con la gente por ejemplo el movimiento anti vacunas normalmente está mucho más informada que la gente que vacuna es decir la gente que que una lo hace pues porque es lo que hay que hacer

Voz 0187 18:14 se la hizo la abre y la otra

Voz 4 18:17 no lo cuestionan la gente del movimiento anti vacunas cuestionado tanto será informado tanto aunque sea sea mal informado tanto que claro te vienen con datos caro al no tener muchas veces formación científica pues no saben soy un estudio real donó sí diferencia ahora a lo mejor una una evidencia científica de una opinión eso es muy complicado entonces a veces es mejor entrar con por el trato por el tú a tú y empatía