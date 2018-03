¡Fuera mitos!

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 0187 00:33 buenos días cómo están espero que tengan preparado el café lo la infusión para escucharnos tranquilamente el programa de hoy porque vienen cargaditos verdad Isabel Bolaño verdad totalmente Angela cómo estás buenos días buenos días pues bien esta semana prometemos tras tocarle los esquemas a más de uno porque queremos desmontar muchos mitos pero por una buena causa para al final siempre cumplir el objetivo principal lobby OK que es estar mejor informados más sanos sentirnos mejor y sobre todo vivir más tranquilos también porque cuando nos creemos cosas que no son tenemos tanta paranoia en la cabeza la cosa no funciona vamos allá

Voz 4 01:08 venga empezamos

Voz 5 01:32 pues Ángela vimos rodea

Voz 6 01:39 dos de mitos Nos instar al acuerdo conmigo pero bueno muchos de ellos son inofensivos es verdad son fáciles de desmontar Anaga que este es un poquito informado

Voz 0187 01:47 eres capaz de ganarle en la conversación el tema al de enfrente pero es verdad que hay otro que tienen miga y que pueden arrastrando a tomar decisiones que al final perjudican nuestra salud y nuestro bienestar y que bueno que no son tan inofensivos sí la verdad es que bueno podemos escuchar de todo hoy además es verdad que una mentira ha repetido millones de veces acaba siendo una a una verdad es decir hay muchas veces que tú le desmonta algo a alguien que no que no que yo estoy seguro que es de verdad por ejemplo ponemos un ejemplo del que tomó en naranjas elevan las vitaminas más rápidamente quién ha escuchado eso que donde se van como van vuelan Mercedes don de recuerdo cuando era pequeña me imaginaba como pequeños no aquellas vitaminas es que volaba para no tiene mucho sentido pero bueno está bien que que desmonte hemos estado mitos yo soy una de las niñas que crecieron pensando que es el Eibar es el IVAM porque mi padre me metió mucha prisa tómate el zumo de naranja que eleva las también que se oxidada mano te decían no que se oxida y luego cuando ya de repente te das cuenta no digo que sí que mirar de repente

Voz 7 02:42 cómo se va oxidadas como es bueno

Voz 1480 02:46 bueno pues eso menos mal que existe de la ciencia no porque al final estas cosas las puede demostrar desmontar desmentir la ciencia y hoy hemos querido invitar al programa a la autora de un libro muy divertido que que está escrito para derribar esos falsos mitos sobre la alimentación la salud bueno la vida cotidiana ella es de García bello es química ahora científica es autora del famoso blog Dime sulfuro punto Es del canal de Youtube Deborah ciencia donde por ejemplo resuelve polémicas como el del Azúcar Moreno y la azúcar blanco de la esté vía bueno cosas que todos sabemos que son polémicas pero no entendemos muy bien porqué Itu está siempre de un lado o de otro pero sí saber realmente qué es lo que hay detrás no viene a hablarnos de su segundo libro que tiene como título que se le van las vitaminas buenos días de hora

Voz 0187 03:32 hola cómo estás yo creo que la primera pregunta es obligada cuéntanos lo del mito de que asumo es elevan las vitaminas

Voz 7 03:41 pues no no se me van yo también

Voz 8 03:42 que la de esos niños que sólo tomaban todo pasa por inercia lo sigo tomando tapas aún no no se llevan las vitaminas mucho la vitamina que realmente nos interesa no cuando pensamos en la andaluza es la vitamina también haces Hydro soluble esto quiere decir que se mantiene disuelta me sale volando evapora ni nada de esto de hecho ya no es dar una pista que se utiliza la vitamina C como conservante en alimentación

Voz 0187 04:09 en él hace has corrupto

Voz 8 04:10 sí eso es el conservantes trescientos eso ya nos viene a decir que se conserva bastante bien cuando hacemos un sumo a las incluso aunque lo dejamos fuera la nevera puso doce horas después la vitamina C sigue ahí a partir de dos horas es cuando empieza oxidadas siempre incluso oxidadas la vitamina C sigue sigue comportándose nuestro ahora mismo prácticamente igual que la vitamina podemos esperar horas y dos Pardo toma

Voz 0187 04:35 la que ha esto de tomárselo rápido todo lo contrario lo que podemos conseguir es que no es un de insulina al final no con aquel con aquella cantidad de zumo que entra hace unas semanas Nos visitó la doctora Marián García y hablábamos de la lactancia materna y bueno haya al hicimos la misma pregunta que te vamos a Cerati ahora es muy difícil divulgar temas de salud o de alimentación en la era de internet donde parece que todo el mundo sabe de todo y que cualquier duda rápidamente la miramos en Internet y encontramos doscientas respuestas diferentes

Voz 8 05:03 sí es que eso es complicadísimo porque claro como siempre yo siempre digo acuda asuntos fiables pero como sabes cuál es la fuente fiable porque por ejemplo Mis fuentes yo documentar documentarlo para este libro para los artículos que escribo pensando eso son temas de alimentación pues acudes a ir por ejemplo a la esta pero ahí cuestiones todos los artículos están en inglés son articuló bueno es artículo científico que si no estás acostumbrado a niveles del mundo admite

Voz 0187 05:27 te echa para atrás incluso claro

Voz 8 05:29 el de la salud pues sabe que es igual sano no son tan accesibles a la FDA hasta las fuentes realmente son son difíciles de encontrar entonces pues eso tendemos a fijarnos de de blogs a veces pues eso algún los los tenemos de mano formación fiables por ejemplo que todos lo Mariano como la mano

Voz 0187 05:50 sí lo que lo que yo sí

Voz 8 05:52 es lo que yo publico igual que en realidad intentamos trasladar al público información que podría ser un poco compleja pero trasladarla hacia unos días

Voz 0187 06:01 dado lo que hacéis es traducir ese lenguaje científico para que la gente lo entienda no se haga falsas ideas sobre determinadas cosas no

Voz 8 06:08 sí exacto pero a veces competimos con con otros medios que pueden tener más repercusión Mikado al final montamos unos calcados

Voz 0187 06:17 y cuáles son los mitos así más frecuentes a lo que más me han sorprendido

Voz 8 06:22 pues sabe hay algunos que es lo que decía al principio del programa por ejemplo algunos pueden ser así divertidos que al final no tienen tanta repercusión en el día a día como tomate zumo de naranja más rápido más espacio poco tampoco es una cosa tan tan grave no o decidir tomar azúcar moreno en lugar del blanco pues tampoco es tan grave aunque en realidad son igual pero luego vamos a temas más sensibles por ejemplo el tema del movimiento anti vacunas claro esto ya es una a muchísimos más peligrosa y estamos viendo que cada dos por tres surge pues eso más iniciativas pues ponerlo en duda que las siglas las vacunas causando enfermedades eso no

Voz 0187 07:02 el Volvito antiguo

Voz 8 07:04 y de momento no he

Voz 0187 07:06 es un poco minoritario no por ahora

Voz 8 07:09 todos los digo de momento porque hay que tener mucha cautela porque estamos viendo lo que está sucediendo en otros países aunque se publicaba ayer no antes de ayer por ejemplo los casos de sarampión sabía multiplicado

Voz 7 07:20 por cuatrocientos fíjate hasta la envió una moneda que aquí estaba totalmente erradicada

Voz 8 07:27 la gente se muere de sarampión quiero decir no son salen cuatro grandes grandes agentes Se puede morir de sarampión esa causó el movimiento anti vacunas

Voz 0187 07:35 y el problema no solamente hablando de este tema no solamente es que están poniendo en peligro la salud de su hijos sino también la salud de los otros niños que soy yo creo que es importante si total

Voz 8 07:45 gente totalmente porque claro en realidad las vacunas funcionan por lo que se llama inmunidad de grupo es decir que es una persona con lo que no se puede vacunar porque imagínate si uno deprimida o no tiene la suficiente aún para vacunarse determinada enfermedad

Voz 7 07:59 pero esta protegido enredo claro porque el resto del grupo no lo que efectivo funciona siempre es que una persona no se vacunen no sólo repercute

Voz 8 08:08 en la salud individuo repercute colectivos

Voz 0187 08:11 claro que también encontramos por ejemplo muchos mitos con el tema del cáncer no llega a leer que la esté al cáncer o cosas así no que al final le otorgaban propiedades mágicas a determinados alimentos puede llegar a encontrar artículos se articula sobre eso si te pones a mirar

Voz 8 08:27 sí sí sea si te pones a buscar cualquier cosa casi cualquier alimento dices lo que se hace muy anticarro se lo que sea Esteve anti cáncer ya te pones a buscar alimentos anti cáncer y encuentras ese tipo de cosas desde luego normal se confunde es que es normal que se confunda porque es la información que trasladándose bueno ya digo que no existen los alimentos anti cáncer es decir ningún alimento te va a curar un cáncer ni siquiera lo va prevenir en el sentido de que no no comprar todas las papeletas para que no te toque pues llevar una alimentación más saludable lógicamente sabemos los alimentos que sí son potencialmente cancerígenos no o los hábitos que sí que lo son como por ejemplo fumar o beber alcohol eso sí que sabemos que sí que es potencialmente cancerígena pero lo contrario no podemos decir nunca y luego eso llevado al extremo pues vemos casos de de personas que han abandonado el tratamiento médico convencional se han intentado curar un cáncer pues a base de plantas au de cambiar la alimentación

Voz 9 09:28 no cualquier tipo de eso pues bueno

Voz 0187 09:32 hemos rescatado de tu libro algunos así que no han hecho gracia como lo de comer chocolate chocolate hace que te salgan granos o es peligroso calentar la comida en el microondas a que también esto es algo que se dice mucho o los alimentos naturales no llevan aditivos es lo que hablábamos antes de la ciudad Vico no que es un aditivo natural entre comillas no prefiero que lo podemos encontrar en muchos productos

Voz 8 09:55 si el tema el tema de los aditivos Ana mucha rabia lo de los aditivos porque realmente Cal que vamos al supermercado saber la esta ingredientes muchas personas en busca de que no tenga es no con mérito cuantos menos pena pues es mejor porque porque causan cánticos

Voz 7 10:12 no ves que puedes ser simplemente un conservante claro lo que hablaba

Voz 0187 10:15 antes pues una cosa se sencilla

Voz 8 10:18 en un conservante es decir los antiguos esto tiene que amparar varias cosas algunas superficiales como darle color textura a los alimentos que otras veces son imprescindibles porque si no no se conservaría eso las cualidades nutricionales de un producto la seguridad de un producto todos los conservantes todos los ahí tipos de sustancias que van precedidas poder sale Krahe son seguras efectivamente no se habrían ganado en su código es porque cuando una sustancia altere su propio código eh quiere decir que ha pasado todos los controles y que se está permitido utilizarlo vida igual que salga de una planta que sea sin que se sintetiza en un laboratorio sala exactamente igual porque se pasa pasa por los mismos controles sanitarios

Voz 0187 11:04 también encontramos cosas como que los alimentos transgénicos son malos para la salud también puedes encontrar muchas páginas en Internet hablando de este tema

Voz 8 11:13 claro pero yo realmente no es así además el ni siquiera consumimos prácticamente alimentos transgénicos cabeza hablamos de transgénicos y cualquier cosa nos padre que transgénica no es así de hecho en España básicamente importamos soja transgénica ningún tipo de de maíz que es el digo en comestibles puede maíz Bt resistente a las plagas de taladro aún así realmente para que un transgénico se se pueda comercializar pasó una cantidad de pruebas pero pero pero enorme que no pasa un alimento convencional por ejemplo ya solamente con el tema de de los alérgenos sí un ejemplo pudiese causar algunas personas ya se prohibiría su comercialización y cambio compramos alegremente cacahuetes sabiéndose hay gente que es alérgica Nicole cacahuete estaría prohibido por lo que

Voz 0187 12:11 los mitos están relacionados no solamente están relacionados con la medicina y también con las radiaciones pero incluso también con la cosmética como por ejemplo cómo lo de testar las cremas en animales o que los cosméticos siempre son perjudiciales no también encontramos mucho sobre este tema

Voz 8 12:26 sí muchísimo se ponen a la cosmética de un montón de prejuicios entre mal estado animal a mí quizá echa el que en El mito que más me molesta por qué no se detestan animal ningún cosmético de diente cosmético el reglamento europeo es muy tajante con esto no se hace porque no está permitido hacerlo ni siquiera productos que se fabrican fuera de esto me lo preguntan muchas veces en una charlas se ha pero sí es made in China es que allí sí que te están a lo mejor no sea así un producto aunque sea made in China lo vas a vender en Europa nada de su composición ni absolutamente nada ha podido pasar por un por un test en animales inició estaría prohibido venderlo aquí entonces me molesta mucho porque algunas marcas por ejemplo

Voz 0187 13:08 lo utilizan como publicidad no lo utilizan como

Voz 8 13:11 policía adicional nosotros no estamos Santín animal visual lignito ninguna ninguna

Voz 0187 13:16 claro puso

Voz 8 13:18 marcas sea listas de marcas que pestañear animales

Voz 9 13:22 son falsas porque es importa

Voz 8 13:24 que en realidad los productos cosméticos detestan en o en personas voluntarias no igual que que se puede prestar humana

Voz 0187 13:30 Medicamento

Voz 8 13:32 claro o incluso en piel artificial que es de lo más puntero que tenemos pelo artificial en aquella Podemos que éstas

Voz 0187 13:39 eso no lo conocía fíjate qué interesante entonces a ver porque al final si te fijas la gente vivimos con miedo a todo el rato no o la gente vive con miedo miedo a los transgénicos miedo al microondas miedo cómo podemos hacer para que para que se tranquilicen y para que se den cuenta de lo que tú decías no fíjate cada una de las respuestas que nos has dado nos has dicho es seguro Sete está no sé que hay mucha gente detrás no se podría vender no se podía comercializar qué qué mensaje transmitimos a toda esta gente para que para que tengan un consumo seguro en este sentido

Voz 8 14:08 pues claro yo el mensaje que que trató de edad y que con el que se queda con la gente que lee el libro del que yo pretendo es que se queden tranquilos porque las cosas funcionan cada vez mejor es decir hay más seguridad y más controles ahora que hace veinte años en absolutamente todo ya sólo hay que ver la esperanza de vida saca no no no para de aumentar y esto es gracias al progreso claro a veces nos da un poco de yo tengo esa sensación no de que hay gente que lo tiene un poco de miedo progres y en realidad todo va en beneficio de la medicina de la salud de los controles de seguridad cabe todo es mucho más seguro de lo que era antes y cuando entiendes cómo funciona grueso libro yo hablo de unos mitos muy concretos pero en realidad se pueden trasladar a cualquier información que nos llegue no de los que me han dicho que ayer me dijeron por ejemplo una en una charla es que puede utilizar que me han hecho mal

Voz 0187 15:03 jo a ver algún indicio de todo

Voz 8 15:05 eso habitantes cancerígena enriquecerse que se podría comercializar esto funciona todo funciona así igual que con medicina no saber cómo son esas bioquímico para ver si una medicina funciona sino que sectores adversos piel

Voz 0187 15:19 la cantidad de pasos que tiene que llegar ese momento antes de que la gente no lo conoce que son estudios estudios hasta que al final ese medicamento se pone se pone a la venta

Voz 8 15:29 claro por eso dentro que es es una es algo que explico en el libro aunque sea pues hablando de otra cosa muy concreta no pero en el libro te cuento conversación un ensayo clínico eso tuya lo pues pues para cualquier otra conversación aunque el tema no sea exactamente él mismo decir mira pues no como yo tiene cosas de esta manera te da seguridad saber cómo funcionan las cosas que hay organismos reguladores y que hiciera eso pues por ejemplo en el tema de la cosmética que que que lo regula la la la la misma tutorías que regula cualquier medicamento quiso saber eso yo creo que ya la seguridad de avales que no haber cremas cancerígenas ni con sustancias tóxicas pues obviamente no en el momento en el que se encuentra cualquier tóxico o hay cualquier duda sobre la composición de una crema Se retira inmediatamente el mercado

Voz 0187 16:17 seguro que después de leer tus libros tu blog Cover tus vídeos de Youtube habrá recibido comentarios bueno de todo no de amor de odio casi casi hablar de Gales que pacte da la gente va a la gente te agradece que les informes de esta manera de la ciencia sabe es que la gente muestra interés no cuando le estás contando de esta manera la ciencia de esta manera tan divulgativa

Voz 7 16:37 si es que no es igual More

Voz 8 16:43 me preguntaron llamadas vez desde pero hay gente que se cabra pues no porque realmente cuando yo soy una persona bastante prudente ingenuidad no pero pero no digo ninguna cosa que realmente vaya contra nadie osado y un mensaje de de cómo funcionan las cosas de verdad voy con datos todos los capítulos del libro tienen una bibliografía bastante extensas es decir que cualquiera tiene una duda puede acudir a la fuente original

Voz 0187 17:06 sí que no me lo estoy inventando

Voz 8 17:08 cosa esto es lo que pienso yo no no es mi opinión es lo que sabemos hasta ahora es lo que nos dice la ciencia lo que nos dicen lo que nos dice la evidencia científica entonces ahí es muy muy difícil rebatir que hasta la fecha de momento sólo me encuentro vamos

Voz 0187 17:22 qué suerte que bien con aquellos que directamente no creen en no creen en la ciencia dicen no no porque esto ha sido así toda la vida hay no no creo no creo en la ciencia qué haces ahí como como rebate

Voz 8 17:34 cada vez depende de qué temas sean es un tema que dan poco más igual pero bueno son temas como local ambos antes de entre Madrid las vacunas el tema de del cáncer y tal pues hay tras mucho más complicado porque a veces lo digo por experiencia cuando vas con los estudios no y explican es que un estudio así de esta manera se ha probado así sea aprobado mucha gente Nos lo que a parece cuando vas con estudios a veces mucha gente se cierta porque es como que es falso hay muchísima información que no la tenían de base de cómo entren a la ciencia en dos muy difícil entrar por ahí y a veces es más fácil entrar a través de la empatía de contar casos concretos por ejemplo en el en el tema de las vacunas hay hay un caso en concreto que que me ocurrió mientras estaba terminando escribe el capítulo del libro cuando está adaptando las conclusiones justo ese día acababa de morirse esa hay una niña en Portugal que sarampión entonces cuando tú conoces esos datos y piensas Pölten en lugar de esos padres cómo se tienen que sentir no estés que el la culpa venir hacia pueden sentir porque estoy seguro de que ellos lo hicieron para proteger a su hija

Voz 0187 18:47 claro aseguran claro seguro seguro obviamente eso no

Voz 8 18:50 lo pongo en duda cómo te sientes te sientes engañado te sientes culpable siempre se otra no sé cuando cuando consigues conectadas a decir es que te puede pasar aquí una cosa si es que lo que tú estás haciendo mira estos casos decir hay gente que sí que que que sus hijos ha muerto que salen informado con esas por esas decisiones mal informada por una cosa con la gente por ejemplo el movimiento anti vacunas normalmente está mucho más informada que la gente que vacuna es decir la gente que una lo hace pues porque es lo que hay que hacer

Voz 0187 19:24 se la hizo libre y atraiga

Voz 8 19:26 no lo cuestionan la gente del movimiento anti vacunas cuestionado tanto será informado tanto aunque sea sea mal informado tanto que claro te vienen con datos caro al no tener muchas veces formación científica pues no saben soy un estudio yo es real o no si a diferencia a lo mejor una una evidencia científica de una opinión esto es muy complicado entonces a veces es mejor entrar por por el trato por el tú a tú y por la empatía

Voz 0187 19:53 muy bien Deborah pues muchas gracias por

Voz 7 19:56 por habernos acompañado pues muchas gracias a vosotros hasta la próxima gracias a próximas gracias y ahora la reseña de Isabel Bolaño

Voz 6 20:03 he paso motor

Voz 10 21:34 me ha dado

Voz 12 21:44 quién

Voz 0187 22:04 hoy volvemos a tener con nosotros a Carlos Cano que hacía mucho tiempo ya que no venía ya te estábamos echando de menos Carlos a ver hay que en ha extraído pues mira

Voz 0335 22:14 es una bastante sorprendente y que además yo creo que a ti

Voz 0187 22:16 te va a interesar ya sabía yo que algo raro traía sí

Voz 0335 22:19 el mes pasado en Madrid Fusión sí bueno pues se presentarán muchas cosas novedosas no pero quizá una de las más curiosas fue la ponencia de Rodrigo de la Calle conocido entre otras cosas como el doméstica Ador de los vegetales ahí es un tío muy cachondo además de que les gusta mucho el tema de las verduras bueno pues su ponencia la dedicó a la cocina azul y eso que el azul en lo que se refiere a comida suele ser sinónimo de peligroso de veneno tal o de que algo está o no sé no muy apetecible no de hecho no hay mucha muchas cosas azules que nos comamos y en el lado de pitufo

Voz 0187 22:55 sí pero es verdad que lleva un colorante algo artificial pero no no algo que no

Voz 0335 23:04 en la naturaleza en general el azules peligro porque si no no te lo comas bueno pues él un poco por por divertimento por seguir agrediendo no en ese ámbito suyo de los vegetales ha estado experimentando con el color azul presentó para empezar por ejemplo un cóctel al que llama Blue di Mary Blue di osea es ahí lo hacía con casi los mismos ingredientes pero con unos polvos mágicos de los que ahora te voy a hablar también hizo buenas ensaladas azules hasta champiñones al ajillo buena una versión particular azul bueno luego es cuanto más de los platos pero el secreto esas polillas de los que te hablaba es un asusta la llamada Ci cocía Nina un un elemento un nutriente que él explicó que es como la clorofila de un vegetal pero en un alga

Voz 13 23:58 que seguro que conoce es que se llama aspiro Linares pero es que es que sea azul no así lo cuenta él mismo no es un

Voz 14 24:03 nutriente es el nutriente la ya de por sí que

Voz 1377 24:07 la UNESCO declaró a la aspirina de alimento del milenio porque es el alimento más nutritivo del planeta pues estamos hablando que esto es la quinta la quintaesencia de la tirolina es como es básicamente es la clorofila los pigmentos nutricionales que tienen actividad no sea el meollo del asunto no por eso se le llama el oro azul

Voz 14 24:25 y la verdad es que a tener la suerte de tener un producto

Voz 1377 24:30 que no solamente es estético porque es estético es natural es ecológico y encima tiene todos los nutrientes que necesita el los ochenta y cinco o elementos esenciales de la vida y encima tienen la capacidad

Voz 14 24:43 de regenerar células madre bueno

Voz 1377 24:47 es como es como el alimento de que teníamos que te mete estos un chute cada mañana del callo cada mañana lo diluyo en agua y el primer vaso de agua lo hacías suena bien no suena

Voz 0335 24:59 pero a mí me sonaba tan bien que me parecía casi un anuncio de la teletienda no sabe este tío me está vendiendo la moto lo puede ser que sea tan bueno que sea bueno hasta para las células madre pero esto de qué va claro me hizo sospechar y la pregunta de si no tenía esto algo de producto milagroso bueno resolver todos los problemas al final

Voz 14 25:19 el Este Se trata no se trata de que BP bebía

Voz 1377 25:24 todo comiendo Nina vas a estar más sano más fuerte más guapo a dejarse de cartel pelo no estamos hablando de nivel nutricionales básicos si tú come sano pero al día siguiente TB Sastre día dos comiendo Two letones tocino pescados a Grasso con salsas pues al final por mucha Spirou Lina o Nina que tomes

Voz 14 25:47 en la naturaleza

Voz 1377 25:49 a él sigue su curso y los ácidos grasos te machacan por dentro y es así no lo que ya en otros nuestra alta cocina rica y saludable que sabes que la la salud y la gastronomía no tienen porque estar reñidos la alta gastronomía hay disfrutar de de de un plato darse una bacanal gastronómica puede ser de manera realce

Voz 0335 26:11 bueno pues eso además y esto conecta muy bien con una de las tendencias gastronómicas de las que hablamos el mes pasado no es el tema de la gastronomía y la salud a ti esto como química que te que te parece

Voz 0187 26:25 pues fíjate estado Cotillard oí la verdad es que me he alucinado porque es de lo poco bueno yo nunca había visto un pigmento que no tuvieran grupo metálico y éste lo tiene entonces es genial que podamos añadir una sustancia que Le de color al plato y que encima no lo asociamos con algo que sea un producto que no sea sano que tanto es a lo mejor había tenemos que cambiar la visión de aquellos platos que eran azules y que en un primer momento nos echan para atrás no porque es verdad que por ejemplo todo el tema de chucherías y todo esto muchas veces llevan estos colores azules y eso no es lo más adecuado pero ahora a lo mejor tenemos que cambiar claro sí sabemos es que como

Voz 0335 27:02 estamos tan poco acostumbrados de repente cualquier plato azul no parece muy duro pido hoy no sé como algo algo que apetece no él mismo Rodrigo de la Calle me decía que que a su hija le hacía helados azules con no sé si con plátano como lo lo hace una máquina que se llama Paco Jet que sirve para cerebrales casi sin casi sin grasas y que lo hacía con una base también de limón que al ponerle el color de azul a la niña le encantaba de repente es estaba tomando unos helados súper divertidos pero que no tienen nada que ver con el helado de Pitufo la avería no que bueno vete a saber todo lo que lleva en fin él presentó platos muy divertidos por ejemplo uno que le llamó las setas de Avatar que bueno si con unas con unas setas de cultivo además Mencía que las setas de por sí no son como muy potentes nutricionalmente pero que al añadirles

Voz 0187 27:53 potencia todas las pruebas

Voz 0335 27:55 mucho más interesante no también hizo como te decía una versión de los champiñones al ajillo pero haciendo un allí Jolie de color azul con esta ficticia Nina porque dice que otra de sus propiedades es que es muy buen emulsionando entonces añades a a una grasa buena salsa si con con un poquito de proteína y te ayuda a que facilita la emulsión no sea que también ese allí olía azul como como posible complemento yo una cosa que ya me dejo con los ojos abiertos es el melón azul con helado de Pitufo pero el estilo de Rodrigo de la Calle ese melón azul y contó que las matas de melones cuando ya están a punto de morirse las plantas

Voz 0187 28:36 el último melón que saca

Voz 0335 28:38 y esto es algo que parece ser saben los agricultores tiene como en la piel ciertos tonos azules bueno pues cogiendo uno de estos melones potenciando lo con la ficticia Nino tallo el melón de manera que parecía una joya una una piedra preciosa fusionando la con con esta cocía Nina quedaba totalmente azul entonces pareció pues yo qué sé yo no sé mucho de piedras preciosas pero un un Rudy o un como se llame

Voz 0187 29:06 de color azul además azul eléctrico se preguntaba si era melón sabía Melón

Voz 11 29:11 no lo llegué a aprobarla aumentada debe

Voz 0335 29:13 pero ponía el melón rodeado de lado de Pitufo y te quedaba un postre azul la mar de llamativos

Voz 0187 29:19 tú te has dado cuenta como la química en todos los lados

Voz 0335 29:21 claro si es química apura totalmente

Voz 0187 29:24 me encanta que ahora los cocineros además estén hablando ya de moléculas no y que realmente están investigando realmente sus cocinas son laboratorios sea son auténticos Laboratory

Voz 0335 29:33 sí en eso fue precursor Ferran Adrià colaborando con lo que ahora es la Fundació Alícia con muchos muchos químicos no pero es verdad que hay como una tendencia a que lo que hace unos años se conseguía con productos de laboratorio

Voz 13 29:53 lo intentan perseguir esas mismas texturas esos mismos efectos aún colean Antena tres empresas mucho más natural ya naturales y entonces es el doble de interesante Jo pero

Voz 0187 30:01 es genial es genial que que la química se vea no solamente como algo malo no que siempre asociamos no es que esto es químico no y con un tono un poco despectivo sino que nos demos cuenta que también todos estos colorantes que son naturales y que aportan muchas propiedades también skins

Voz 0335 30:15 claro es que lo la química también

Voz 13 30:18 es nosotros somos muchas gracias Carlos de nada yo quiero probar esta Zülle pues ya

Voz 11 30:25 a Rodrigo le voy a llamar muchas gracias

Voz 0335 30:28 hasta luego

Voz 4 30:37 allí

Voz 0187 30:50 hasta que el programa de hoy Ángela Bueno unos vemos la la semana que viene y mientras siempre ponen escribirnos sabía ok arroba Cadena Ser punto com a Facebook Twitter que ahí estamos todas las semanas publicando contenido del programa Nos volvemos a escuchar la semana que viene el sábado a las doce en Cadena Ser punto com y luego pues eso a partir de ese momento estamos en la app de la Cadena Ser en todas las plataformas digitales pues hasta el sábado bebiendo hasta luego adiós

