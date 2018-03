Humor del carnaval

Voz 2 00:00 eh

Voz 3 00:05 no no

Voz 6 00:58 con él

Voz 0874 00:58 los gráficos desde aquí por lo menos en Barcelona sigues por ahí al es qué tal cual es ya sabíamos que con Maruja era difícil meter baza pero

Voz 7 01:06 no no lo sabía antes

Voz 8 01:08 no escucharla es fascista llena de dieciocho ya no se acorta tampoco procedía de que

Voz 7 01:16 bueno son los gráficos y uno más Dario Atlantic como Strawberry qué tal cómo estamos qué tal Alex que te escucha a lo lejos hay vas últimamente bien bien bien la verdad que muy bien bueno alias tus mis cosa mi demanda la bien todavía no sabemos por qué no hay resultados todavía cuántas tienes que hacer en cada momento dado hay cuentas bueno ahora mismo hay una que fuimos a juicio y tal que la de

Voz 6 01:39 te Kaká no todavía no tenemos resultado pero no

Voz 7 01:41 cuarenta mil es Darío que te demando peca no es una muesca en tu culata no sin duda claro claro un avión

Voz 6 01:49 tachado japonés siempre que Leganés vosotros

Voz 7 01:52 espero claro la jueza era un poco raro una eh

Voz 8 01:56 se puede decir que es o eso sí reincidencia

Voz 6 01:59 no se puede la verdad que cuando cuando el tipo salir de la cárcel después de haber atropellado a una persona tal tal

Voz 8 02:04 el homicidio imprudente que nosotros hicimos un íbamos

Voz 9 02:07 a Cartagena e hicimos un cartel pero para para para las redes que era el que se había estrellado con un OVNI y que decía

Voz 6 02:15 sí algo así como antes que murciano riojano no con con botellas de vino robot

Voz 7 02:20 en realidad no quería el alemán solamente quería aplicar

Voz 6 02:28 que el tema de ante antes riojano que murciano es porque había habido una manifestación en Cartagena que no quieren ser Murcia porque hay independentismo en España está en el pueblo más pequeño con esto que estoy siendo en Cartagena

Voz 7 02:37 el pequeño eh cuidado que ultima yo cuatro se su terreno

Voz 8 02:44 por su parte

Voz 7 02:45 el por de la joven cantante nadie se hace responsable de las opiniones daría yo no he dicho voy mucho

Voz 6 02:54 Lage

Voz 7 02:54 bueno pues aquí se acabó

Voz 6 02:58 cuestiones que era fue una manifestación que hicieron en contra de pertenecer a la a la Comunidad Autónoma de Murcia con esos carteles antes el riojano que murcianos y bueno pues nada pues nos pareció gracioso pero parece que la jueza no

Voz 7 03:10 bueno este país trono

Voz 6 03:12 padecen porque es muy bueno y eso fue lo que unos y hacer el chiste que después de que pasara lo que pasó el el tipo salió de la cárcel hizo su primer bueno corrida de toros en la cárcel Irán parte de la prensa días de determinada prensa titulaba con grande maestro la primera corrida del maestro y a nosotros eso nos parecía realmente doloroso para los que la familia inmoral para la familia que keniano de su hijo víctima de este hombre fue el chiste cuarenta mil cuarenta mil los piden si esta final todo depende del juez la jueza a mí me extrañó porque la jueza me preguntó que si nosotros sabemos que que nuestro humor ofende porque no hacemos otro tipo de humor lo cual me parece una pregunta más de crítica de arte que dejó

Voz 7 03:50 total si esto sabe que el negro queda mal en un pinturas porque me pintan

Voz 1532 03:55 pero igual no sé yo si te viene bien comunicar lo que piensas de la jueza de

Voz 7 03:59 como buena no es cierto decir hasta no no no ahí me parece una persona muy muy simpática la verdad que salir a tomar algo con ella en algún momento estas tú solo abogada bueno yo no tengo nada que ver con esta publicación eh quiero aclarar sale esto por cierto no sabéis no no sabemos no sabemos si cualquier momento Pedro nos enteramos vale vale no se lo peor nos a a todos vosotros se vio que creo intuir lo que de Darío Mauriño

Voz 0874 04:33 a expensas de lo que ha pasado la última semana con sentencias Portas esta historia yo no sé si tiene algo que opinar de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con con horror

Voz 8 04:40 pero sí por supuesto

Voz 6 04:43 de sobre todo

Voz 8 04:46 pero que yo la verdad es que no creo que la libertad de expresión es otro digo ya de entrada pero sí es verdad que el caso por ejemplo de ARCO son cargos políticos mediocres que en la mayoría de los ocasiones y y se ponen a pensar lo que piensa su jefe si actúan entonces pues hace toman determinaciones de de pues en eso

Voz 6 05:10 de arte eso pues lo que estás diciendo de Galán dijo una cosa muy graciosa que decía que el de el de Ifema era un poco como Jesús José Luis López Vázquez en las películas que Wii U

Voz 7 05:20 pero no ocurrió también con la

Voz 8 05:24 Prada el jueves celeridad ya de que el fiscal general decidió que a ver si semana enfadar con las revistas no

Voz 6 05:33 yo creo que no son malos porque digo que pueden no estar en en Riegos la libertad expresión pero sin duda hay una una carga contra contra el humor pareciera que estamos olvidando cuál es el sentido del humor en general aunque no nos guste aunque pueda resultar reaccionario o lo que fuera en el fondo no es más que una transgresión cultural que no puede ser judicializado

Voz 10 05:48 pero yo creo que sí que está en riesgo porque las leyes que se están diciendo que son leyes inconcretas que posibilitan que las leyes son inconcretas evidencia en el hecho de que mis modos distintos jueces sobre el mismo caso tienen opiniones distintas eso quiere decir que las leyes están construidas

Voz 11 06:07 para que puedan servir como arma

Voz 1532 06:09 a para para cerrar las bocas de aquellos hablamos de la Delegación ya lo hacemos leyes poco fue porque no sólo incluyó la ley mordaza sino incluyó también la modificación del Código Penal y que ahora lo que quiero

Voz 8 06:22 de llegar esa que se imponga la autocensura es uno de los objetos

Voz 6 06:27 le además que por otro lado es siempre siempre para un lado es decir de cualquiera que hacemos humor desde cierto por así decirlo desde la izquierda recibimos amenazas barbaridad no amenazas no son amenazas pero barbaridades de vez en mi caso es Zougam rabito judicializado digamos no pero si si tú lo haces tú se llevaron uruguayo no no no no no sudar mucho pues amplio él muchísimo más amplio

Voz 8 06:54 yo por ejemplo estoy en contra las caricaturas de de

Voz 6 06:57 Mahoma siempre defender el derecho publicarla pero sí creo que hay una culpa igual en el en los sectores de izquierda que pertenezco digamos que tiene que ver con la corrección política porque en el en el fondo abona en el campo en la opinión pública para que luego pueda ser tomado una expresión de ficción como es un chiste como algo ofensivo de verdad tal sólo que luego la justicia sólo castiga

Voz 7 07:18 claro no entiendo además que te está empujando a hacerlo luego lo haces eres tú el que pagamos cuarenta amigos me obliga ya hablaremos esto con más tranquilidad algún día porque por lo que todo el rato yo todo el rato

Voz 8 07:33 malísimo porque por ejemplo los raperos también nos lleva a la contradicción yo creo que lo que más puede coartar la libertad de expresión y que nuestro mundo en el mundo la viñeta ha sido los atentados Hebdo duda es decir que cuando entren por la puerta israelí en a tiros eso es la mayor expresión de de coacción de libertad de expresión que existe hilos raperos paradójicamente lo que precisamente esos valores no

Voz 1532 08:03 bueno que tu Dario estaba a hablar de ella pero yo lo que sólo decir que si empiezan a detener a gente que no se ducha el el tema no es es que hay que ducharse no no hay que detener

Voz 7 08:13 a tiempo pero siempre el derecho publicarlas ves ves cómo estás aquí para hablar de chiste de Carnaval en tiempo queriendo colar

Voz 6 08:25 a los que lo quería colar pero bueno por por un par de temas primero porque en realidad el Carnaval que ahora después hablaremos de que su surge de bueno

Voz 7 08:31 eso es hablar no no es que te quedas solo vale vale más rápido en el Carnaval el Carnaval por más que la mucha recibían el origen en la en la fiestas a turnarse romana

Voz 6 08:43 ya viene de antes viene del rito a Dionisos en la cultura helénica los griegos aquí tengo libres de Juan de Juan Ignacio Gonzales Merino que es doctor en Filología Clásica hay que es un abrazo donde habla de los cultos a a Dionisio Dionisio en el rock el dios de la vid del dios del vino del desenfreno ritual era también el dios de un poco travestismo porque era mitad hombre mitad mujer tenía un poco toda la transgresión que no se permitía en la vida cotidiana estaba reunido en el dios del vino porque la pérdida de conciencia a través del del de hace de la borrachera hace que no permitamos eso y luego lo asumen el el cristianismo antes de Cuaresma para poder quitar todos los pecados del cuerpo antes de Cuaresma todos como ahora estamos en Cuaresma íbamos a hablar de Carnaval estamos pecando solamente por estar aquí si no por te quería contar

Voz 7 09:25 escucha

Voz 6 09:27 pues esto más que una batería de Chester no pero sí sí ya es más que claro buscando es chistes son muy Safir-dos incluso para mí entonces llama aprovechando que el Dionisos se les llamaba el el el dios del carro naval porque venía como eran Lass los los dioses ésos en general tiene relación con el cielo con el mar y entonces cuando la vid se quitaba la vida en invierno poco desaparecía decían que el el de Dionisos había ido por el por el CAR con el Carnaval por el de idea viene Carnaval entonces aproveche el dios del vino para buscar chiste de borrachos claro habló como si fueran de Carnaval agregando venían dos borracho de Carnaval legales queja la gente yo estoy a esto lo llamamos geopolítica del humor exactamente eso es una sección gusta antropológica

Voz 7 10:13 sí pero tú siempre dices que la sección de los chistes malos

Voz 6 10:16 si no yo no lo decís vosotros yo les hacemos una sección de cultura popular y Antropología y cuando vengo por esta casa en los pasillos escucho que dicen ahí vienen de los chiste malo

Voz 7 10:25 desde que procede Darío bueno vamos a empezar

Voz 6 10:28 con el primero para entender que siempre siempre se me queja la gente que te cuento que siempre el humor popular tiene que ver con el escarnio hacia el diferente lo que tenemos que lo grave no hacer un Escanio real contra el diferente pero podemos recuperar aquellos chistes voy a contar un chiste de José Luis Cuerda que muestra bien en que esa suele bastar la cultura popular a la hora de hacer un chiste y es en esas diferencias que nos hacen ricos a los seres humanos me contó José Luis Cuerda son años

Voz 9 10:50 el siguiente chiste que era había uno en el pueblo que era tan feo tan feo tan feo

Voz 6 10:57 que era cojo y le llamábamos el feo

Voz 12 10:59 sí

Voz 7 11:05 no sé no sé no suelen reírse en esta radio te has traído tú he pedido clases lanzada que además en la radio tiene sentido porque la gente no

Voz 6 11:12 pues sí son reales

Voz 7 11:15 el estudio puede ser perfectamente bueno vamos a escuchar

Voz 6 11:17 el primer chiste el más malo que encontré sobre el Carnaval crecería entre minutos te lo digo bueno bueno puesto tras cuento lo cuentes rápido que malísimo pero me gusta mucho tiene que ver con la corrección política que es algo que niega se encuentran dos borrachos en Carnaval y uno le dice al otro hoy en cuanto eran dos más dos y el otro le contesta hombre como no me den más datos

Voz 7 11:40 esto es lo que llega la corrupción política y la moral conservadora común chiste la paradoja un chiste nunca dos más dos cuatro no es verdad

Voz 0874 11:48 pues yo creo que la confabulación de derechas lo que diría es que seguramente el que hace esa pregunta pues a lo mejor es un obispo Nos estaban viendo en la Iglesia bueno

Voz 6 11:56 verdad y aparte no te voy a discutir jefes como buen argentino dicha que pero Javier no que existe bueno Chita de Carnaval bueno este es un poco zafio que les vamos a hacer un señor a la tienda de Carnaval no es mío es popular un tío va a una tienda de carnaval Irán dice que quiero para el Carnaval Tusell destaca el tendero dice bueno pues aquí tengo un disfraz de oso sale trescientos euros no estos demasiado demasiado para mí dice bueno saca tengo una cabeza puede disfrazarse León con una cabeza León que el euro no demasiado para mí se bueno tengo este antifaz tipo tipo tipos siglo XVII que no es demasiado para mí de esos cien euros demasiado menos menos usted cuánto se quiere gastar puesto veinte euros pues con veinte euros con presenta maracas iba yo estén pelota otro pero entonces que me que voy disfrazado hombres dice la mete en el culo va disfrazado de serpiente de cascabel

Voz 13 12:42 en julio propagación

Voz 7 12:45 no me yo puedo nivel alto nivel digamos medio alto procede por favor

Voz 6 12:53 más seguimos bueno este es uno de los más malos que encontré más malo todavía que dice que se encuentran dos borrachos en Carnaval y una liza el otro tú eres de vomitar ir otro Belice no yo soy de Vodafone

Voz 14 13:07 mira vida dura

Voz 7 13:11 la tabla les costó reírse es verdad

Voz 6 13:16 alguno más súper súper breve es un poco escatológico no importa no no este bueno pero se sabe es que sabes que te voy a decir una cosa te voy a despedir ya lo cuenta si me tengo que hacer ningún comentario

Voz 7 13:27 me quiere Khider en cuanto a echarme de Darío anti muchas gracias

Voz 6 13:33 entre iguales Saló Julio Rey gracias por venir una lista otro en Carnaval cuando vuelvo a casa borracho del Carnaval mi mujer y yo jugamos al exorcista y eso dice el otro nada ella Michel sermón mientras So vómito